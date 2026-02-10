Илиян Василев за "Петрохан": Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт: видео, „доказателство“, нечие казано-чуто (ЕЖК). Задължително обаче придружено от огромно количество внушения и внимателно опаковано в „единствено правилната“ интерпретация - постистини - през контролирани медии и назначени "говорещи глави". Класическа операция за обезвреждане на социалното напрежение - не чрез изясняване, а чрез пренасочване и размиване.

Опорките вече се въртят и ще продължат да се мултиплицират.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Първо - „иззета религиозна литература“. Следва внушението: секта, фанатизъм, религиозно самоубийство. Както точно отбеляза Димитър Стоянов - опитите да вкараш будист в подобен тип самоубийство са направо смешни. Но логиката тук не е цел - целта е асоциацията.

Следващата фаза е предвидима - постепенно, но неумолимо разглобяване на репутацията на убитите. Не чрез факти, а чрез съмнения. Не чрез доказателства, а чрез намеци. Винаги „има нещо странно“, „има въпроси“, „има експерти“.

Какво видях аз? Усмихнати хора. Спокойни лица. Идеята, че след миг ще се самоубият, е меко казано налудничава. Но когато реалността не дава нужните аргументи, се вадят психиатрите, които ви убеждават, че няма нужда от здрав разум.. Същите тези психиатри, които удобно се превърнаха в говорители на властта под наем.

Особено комично е, когато тези „експерти“ нямат елементарна представа от религията, за която говорят, но уверено лепят диагнози и обясняват „мотиви“. Знанието е излишно - важна е функцията: да се внуши, че проблемът не е институционален, не е политически, не е криминален, а психичен.

Сега си представете как ви убиват и как след това - контролират целия разказ за това, как сте се самоубил.

А тъй като целта е да изключат сетивата и разума на зрители и слушатели, ще вкарат и обичайния репертоар - педофилия, секти, морална поквара, всичко от сферата на виртуалното, което не изисква доказателства, а само страх и отвращение. За гарнитура ще извадят банкови сметки и ще цитират суми, защото българина много завижда на някой, който има пари, както и на тези, които са му дали.

Толкова ли са прозрачни? Да. И точно затова стават все по-брутални.

И нито дума за това, че майки и бащи губят синовете си. И оскверняват паметта им. Хвала на майката на Николай Златков, че излезе и говори открито.

Голямата цел обаче е друга - през темата за НПО да се удари ПП-ДБ, Васил Терзиев. Да се внуши, че има мрежа, влияние, скрити зависимости и престъпни помисли. Само че този път ефектът може да е обратен. Защото хората виждат не „загриженост“, а бруталност и безскрупулност.

Не компетентност, а посредственост. Не държава, а власт, която се страхува от истината и затова я замества с шум.

И през цялото време ще се молят да няма протести. На гневните хора, които им писна да ги вземат за идиоти.