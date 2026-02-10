Илиян Василев за "Петрохан": Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт

Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт: видео, „доказателство“, нечие казано-чуто (ЕЖК). Задължително обаче придружено от огромно количество внушения и внимателно опаковано в „единствено правилната“ интерпретация - постистини - през контролирани медии и назначени "говорещи глави". Класическа операция за обезвреждане на социалното напрежение - не чрез изясняване, а чрез пренасочване и размиване.
Опорките вече се въртят и ще продължат да се мултиплицират.
Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.
Първо - „иззета религиозна литература“. Следва внушението: секта, фанатизъм, религиозно самоубийство. Както точно отбеляза Димитър Стоянов - опитите да вкараш будист в подобен тип самоубийство са направо смешни. Но логиката тук не е цел - целта е асоциацията.
Следващата фаза е предвидима - постепенно, но неумолимо разглобяване на репутацията на убитите. Не чрез факти, а чрез съмнения. Не чрез доказателства, а чрез намеци. Винаги „има нещо странно“, „има въпроси“, „има експерти“.
Какво видях аз? Усмихнати хора. Спокойни лица. Идеята, че след миг ще се самоубият, е меко казано налудничава. Но когато реалността не дава нужните аргументи, се вадят психиатрите, които ви убеждават, че няма нужда от здрав разум.. Същите тези психиатри, които удобно се превърнаха в говорители на властта под наем.
Особено комично е, когато тези „експерти“ нямат елементарна представа от религията, за която говорят, но уверено лепят диагнози и обясняват „мотиви“. Знанието е излишно - важна е функцията: да се внуши, че проблемът не е институционален, не е политически, не е криминален, а психичен.
Сега си представете как ви убиват и как след това - контролират целия разказ за това, как сте се самоубил.
А тъй като целта е да изключат сетивата и разума на зрители и слушатели, ще вкарат и обичайния репертоар - педофилия, секти, морална поквара, всичко от сферата на виртуалното, което не изисква доказателства, а само страх и отвращение. За гарнитура ще извадят банкови сметки и ще цитират суми, защото българина много завижда на някой, който има пари, както и на тези, които са му дали.
Толкова ли са прозрачни? Да. И точно затова стават все по-брутални.
И нито дума за това, че майки и бащи губят синовете си. И оскверняват паметта им. Хвала на майката на Николай Златков, че излезе и говори открито.
Голямата цел обаче е друга - през темата за НПО да се удари ПП-ДБ, Васил Терзиев. Да се внуши, че има мрежа, влияние, скрити зависимости и престъпни помисли. Само че този път ефектът може да е обратен. Защото хората виждат не „загриженост“, а бруталност и безскрупулност.
Не компетентност, а посредственост. Не държава, а власт, която се страхува от истината и затова я замества с шум.
И през цялото време ще се молят да няма протести. На гневните хора, които им писна да ги вземат за идиоти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ало, агента сашо
Коментиран от #9, #13
10:02 10.02.2026
2 кой му дреме
"Какво е Буда?"
"Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.
Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.
10:03 10.02.2026
3 аааа, ясно,
10:03 10.02.2026
4 Аз и той и вие
10:04 10.02.2026
5 007 лиценз ту кил
10:07 10.02.2026
6 боян расате
10:08 10.02.2026
7 Не разбрах
герб, инт, дпс и ппдб са евроатлантици!
Това война помежду ли е ?
10:09 10.02.2026
8 Фатмакът
Да престане- не зависи от мен!
"Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"
10:10 10.02.2026
9 Непредубеден
До коментар #1 от "ало, агента сашо":Не е криминалист ,ама всичко изглежда баш точно така. Някак си нефелно скалъпено "групово самоубийство"! Излизат да се сбогуват радостно и се разбират - Ние тримата ще се гръмнем ей те тука и после ще запалим къщата за да няма доказателства че сме се утрепали ,пък вие тримата идете ей там да се гръмнете ,за да не е претрупано тука. Айде зимайте пукалата и кой-откъде е.... Залудо сте ходили на морето да ремонтират там и да строите. И наздраве.
10:11 10.02.2026
10 Смърфиета
За хомосексуализъм, муфтене и скъпи джаджи и воаяжи, изобилно гарнирано с наркотици става въпрос.
По принцип, на този държавата му е плащала скъпото хоби да живее в Москва и да се изживява като русофоб. Сега не искат да допуснат, че Васил Терзиев е хомосексуалист и неможач; страх ги е да не ги съсипе политически. Смърфиета ще оценя оттук нататък всеки, който се изока по темата, ако в момента й се чете и кументира.
Коментиран от #19
10:12 10.02.2026
11 Голям
Коментиран от #17
10:14 10.02.2026
12 Джак Спароу
10:16 10.02.2026
13 Ти пак
До коментар #1 от "ало, агента сашо":не си разбрал - той човека е с широк профил, специалист по всичко, дялан камък, от всичко разбира и за всичко става. Малко ли са такива в държавата - напротив бих казал че са мнозинство.
10:18 10.02.2026
14 Селянин
10:19 10.02.2026
17 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Голям":Мдаа, много подробности, но за натривки никой нищо не казва.
10:27 10.02.2026
19 Татко смърф
До коментар #10 от "Смърфиета":Сбъркала си казана с отварата. Гармамел да не те обладал?
10:29 10.02.2026
20 Абе
10:30 10.02.2026
21 уахахаха
10:36 10.02.2026
22 Защо не казвате, че убитият адвокат
10:36 10.02.2026
24 Майката беше неадекватна по Нова
Сбъркана работа.
10:41 10.02.2026
27 Реалист
10:45 10.02.2026
28 Димов
10:47 10.02.2026
30 Тома
11:01 10.02.2026
31 А тъй, точно тъй
11:03 10.02.2026
33 Аз съм тъп и смотан
11:07 10.02.2026
34 дядото
11:12 10.02.2026
35 Мишел
До коментар #32 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":Мъже и момчета - хомопедофили и деца.
11:14 10.02.2026
36 1244
11:18 10.02.2026
37 Гост
Интересно как така не "замесва" в случая Русия и Путин, както при всичките си изяви на говоряща глава!?
Какво друго има по случая, освен трагедията с 6 човешки трупа и 2 кучета:
Видеокадри, от които не става почти нищо ясно!
Четирима мъже на средна възраст над 50 години, без семейства и деца, няма данни да са имали контакти с лица от женски пол, същите живеят като отшелници в планината.
Кадри от т.н. "молитвени стаи", в които същите са прекарвали с часове.
Четиримата регистрират сдружение, което имитира държавна агенция и като такова сключват споразумение с министъра тогава Сандов за "опазване на околната среда" или нещо такова.
Единият от тях сключва договор за наем на въпросната хижа в Петрохан със собственика Калушев, който я закупува преди това от бащата на Фидосова.
От БТС обявиха, че хижата е част от маршрута Ком - Емине, преди това са отсядали там туристи, но след наемането и от "агенцията", същата е оградена с тел и достъпа за туристи забранен, дори се появиха данни, че имало табели на оградата: "стреля се без предупреждение"!
Спонсори на въпросните са Терзиев, Безуханова и други интересни лица. Спонсорирали ги незнайно за какво!
Хижата е подпалена, вероятно за заличаване на някакви следи, можем само да гадаем какви!
Въпросният Калушев бил "пещерняк"," лама"," гмуркач" и кой знае още какъв и като такъв е "обучавал" 13-15 годишни момчета, оказа се и по-малки! Имал договор с някакво частно училище за "обучения
11:19 10.02.2026
38 Баш Майстора
11:27 10.02.2026
39 Лунатик
11:34 10.02.2026
40 Пари ,кой е плащал парата.....
Коментиран от #41
11:50 10.02.2026
41 Терзиев
До коментар #40 от "Пари ,кой е плащал парата.....":Парите за сектата са от мен
11:55 10.02.2026
42 Хващай пътя
11:56 10.02.2026
43 Къде е истината?
12:07 10.02.2026
44 Брюксел
12:32 10.02.2026
45 Тесто
14:12 10.02.2026