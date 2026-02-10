Новини
Мнения »
Илиян Василев за "Петрохан": Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт

Илиян Василев за "Петрохан": Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт

10 Февруари, 2026 10:01 3 283 45

  • илиян василев-
  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

Опорките вече се въртят и ще продължат да се мултиплицират

Илиян Василев за "Петрохан": Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Оттук нататък ще ни поднасят „истината“ на час по лъжичка - нещо като факт: видео, „доказателство“, нечие казано-чуто (ЕЖК). Задължително обаче придружено от огромно количество внушения и внимателно опаковано в „единствено правилната“ интерпретация - постистини - през контролирани медии и назначени "говорещи глави". Класическа операция за обезвреждане на социалното напрежение - не чрез изясняване, а чрез пренасочване и размиване.

Опорките вече се въртят и ще продължат да се мултиплицират.

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.

Първо - „иззета религиозна литература“. Следва внушението: секта, фанатизъм, религиозно самоубийство. Както точно отбеляза Димитър Стоянов - опитите да вкараш будист в подобен тип самоубийство са направо смешни. Но логиката тук не е цел - целта е асоциацията.

Следващата фаза е предвидима - постепенно, но неумолимо разглобяване на репутацията на убитите. Не чрез факти, а чрез съмнения. Не чрез доказателства, а чрез намеци. Винаги „има нещо странно“, „има въпроси“, „има експерти“.

Какво видях аз? Усмихнати хора. Спокойни лица. Идеята, че след миг ще се самоубият, е меко казано налудничава. Но когато реалността не дава нужните аргументи, се вадят психиатрите, които ви убеждават, че няма нужда от здрав разум.. Същите тези психиатри, които удобно се превърнаха в говорители на властта под наем.

Особено комично е, когато тези „експерти“ нямат елементарна представа от религията, за която говорят, но уверено лепят диагнози и обясняват „мотиви“. Знанието е излишно - важна е функцията: да се внуши, че проблемът не е институционален, не е политически, не е криминален, а психичен.

Сега си представете как ви убиват и как след това - контролират целия разказ за това, как сте се самоубил.

А тъй като целта е да изключат сетивата и разума на зрители и слушатели, ще вкарат и обичайния репертоар - педофилия, секти, морална поквара, всичко от сферата на виртуалното, което не изисква доказателства, а само страх и отвращение. За гарнитура ще извадят банкови сметки и ще цитират суми, защото българина много завижда на някой, който има пари, както и на тези, които са му дали.

Толкова ли са прозрачни? Да. И точно затова стават все по-брутални.

И нито дума за това, че майки и бащи губят синовете си. И оскверняват паметта им. Хвала на майката на Николай Златков, че излезе и говори открито.

Голямата цел обаче е друга - през темата за НПО да се удари ПП-ДБ, Васил Терзиев. Да се внуши, че има мрежа, влияние, скрити зависимости и престъпни помисли. Само че този път ефектът може да е обратен. Защото хората виждат не „загриженост“, а бруталност и безскрупулност.

Не компетентност, а посредственост. Не държава, а власт, която се страхува от истината и затова я замества с шум.

И през цялото време ще се молят да няма протести. На гневните хора, които им писна да ги вземат за идиоти.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ало, агента сашо

    19 45 Отговор
    Ти освен „енергиен експерт“ откога стана и криминалист?!?

    Коментиран от #9, #13

    10:02 10.02.2026

  • 2 кой му дреме

    12 13 Отговор
    Будистски монах попитал учителя си:
    "Какво е Буда?"

    "Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.

    Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.

    10:03 10.02.2026

  • 3 аааа, ясно,

    11 31 Отговор
    заставаш на амбразурата като същи матросов!

    10:03 10.02.2026

  • 4 Аз и той и вие

    15 36 Отговор
    Айде.още един тесен специалист по всичко

    10:04 10.02.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    6 33 Отговор
    Как беше псевдонима на това нищожество в ДС, че все го забравям.

    10:07 10.02.2026

  • 6 боян расате

    35 3 Отговор
    Официално се намираме в Диктатура с демократични принципи. Ние сме в клетки с отворени врати. Няма как да повярвам, че един човек ще се вози спокойно с двама свидетели на убийство след като са станали свидетели на убийство на други трима. И всичко да си е ей така спокойно.

    10:08 10.02.2026

  • 7 Не разбрах

    11 4 Отговор
    Кои ще ни поднасят? КОИ са ТЕ?
    герб, инт, дпс и ппдб са евроатлантици!
    Това война помежду ли е ?

    10:09 10.02.2026

  • 8 Фатмакът

    10 8 Отговор
    Радев е достатъчно набъркан
    Да престане- не зависи от мен!
    "Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    10:10 10.02.2026

  • 9 Непредубеден

    51 6 Отговор

    До коментар #1 от "ало, агента сашо":

    Не е криминалист ,ама всичко изглежда баш точно така. Някак си нефелно скалъпено "групово самоубийство"! Излизат да се сбогуват радостно и се разбират - Ние тримата ще се гръмнем ей те тука и после ще запалим къщата за да няма доказателства че сме се утрепали ,пък вие тримата идете ей там да се гръмнете ,за да не е претрупано тука. Айде зимайте пукалата и кой-откъде е.... Залудо сте ходили на морето да ремонтират там и да строите. И наздраве.

    10:11 10.02.2026

  • 10 Смърфиета

    10 27 Отговор
    Илиан Василев освен лицемер, е и гей. Хомосексуалист. Освен това, сигурно не знае за какво става въпрос.
    За хомосексуализъм, муфтене и скъпи джаджи и воаяжи, изобилно гарнирано с наркотици става въпрос.

    По принцип, на този държавата му е плащала скъпото хоби да живее в Москва и да се изживява като русофоб. Сега не искат да допуснат, че Васил Терзиев е хомосексуалист и неможач; страх ги е да не ги съсипе политически. Смърфиета ще оценя оттук нататък всеки, който се изока по темата, ако в момента й се чете и кументира.

    Коментиран от #19

    10:12 10.02.2026

  • 11 Голям

    35 2 Отговор
    Какви са тези глупости и спекулации... едни натривки на ръцете им биха дали отговор дали са се самоубили и точка. Нямаме ли експерти, които да са в състояние да го направят... колко още време ще вървят спекулации и простотии за евроинтеграцията ни и еврото???

    Коментиран от #17

    10:14 10.02.2026

  • 12 Джак Спароу

    22 0 Отговор
    Абсолютно вярно, пълно е с готвачи които манипулират кашата в главите на хората.А тази каша въпреки това бъркане никога няма постигне хомогенност

    10:16 10.02.2026

  • 13 Ти пак

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "ало, агента сашо":

    не си разбрал - той човека е с широк профил, специалист по всичко, дялан камък, от всичко разбира и за всичко става. Малко ли са такива в държавата - напротив бих казал че са мнозинство.

    10:18 10.02.2026

  • 14 Селянин

    30 5 Отговор
    Усеща се като делото срещу варненският кмет, ама с трупове.

    10:19 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 007 лиценз ту кил

    20 0 Отговор

    До коментар #11 от "Голям":

    Мдаа, много подробности, но за натривки никой нищо не казва.

    10:27 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Татко смърф

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    Сбъркала си казана с отварата. Гармамел да не те обладал?

    10:29 10.02.2026

  • 20 Абе

    9 5 Отговор
    Били са наети да търсят нещо.Намерили са го ,и са ги ликвидирали.

    10:30 10.02.2026

  • 21 уахахаха

    10 1 Отговор
    световната конспирация ряпа да яде! Харе кришна, ом!

    10:36 10.02.2026

  • 22 Защо не казвате, че убитият адвокат

    11 5 Отговор
    е адвокат по делото с Росатом, където руснаците ни осъдиха?

    10:36 10.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Майката беше неадекватна по Нова

    8 16 Отговор
    Синът е убит, а тя рови по Фейсбука да гледа, кой какво бил написал!
    Сбъркана работа.

    10:41 10.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Реалист

    12 25 Отговор
    "Хвала на майката на Николай Златков, че излезе и говори открито." - глупости, тя въобще не говори открито! По-добре да не се беше излагала така. Жалка картинка, дори не можа да симулира мъка по загубеното дете...много жалко! Сектантка, която е добре да понесе наказателна отговорност, че е предоставила преди време непълнолетния си син в ръцете на хомо педофил! Къде е бащата на това убито момче, защо никой не го потърси?! Сигурно знае повече и има друга версия...тази говори за семейство, но така и не го спомена. Жалка хомо дружинка са били тези в Петрохан, намесени с рани политици от Променкаджиите на Фатмака, за да могат да осигурят разгуния си живот...това е жалката и проста истина, не търсете под вола теле!

    10:45 10.02.2026

  • 28 Димов

    28 4 Отговор
    Кой плаща за медиинта пропаганда срущи избитите? Къде се покриха Тиквата и Св и ня та, които преди това не слизаха от медиите ?

    10:47 10.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    17 2 Отговор
    Разстрела в главата е мафиозки начин да покажат че с тях не трябва да се .............

    11:01 10.02.2026

  • 31 А тъй, точно тъй

    13 0 Отговор
    постистини - през контролирани медии и назначени "говорещи глави". Класическа операция...

    11:03 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аз съм тъп и смотан

    6 3 Отговор
    Аз вервам на Ме-ве-рето щот съм се родил такъв и пасем лами у гората.

    11:07 10.02.2026

  • 34 дядото

    14 5 Отговор
    да,внимателно изгледах изявлението на майката на убития младеж пред нова тв.въпреки нещастните опити на водещия да обърка или разводни изявлението на майката,въпросите без отговори остават.остава недостойното поведение на разследващи и прокуратура да разследват изборно и да вменяват вина на убитите без доказателства,вместо да разследват убийството на 6 /шест/ мъже.убеден съм,че с времето истината ще излезе,но вероятните политически и други цели ще бъдат постигнати

    11:12 10.02.2026

  • 35 Мишел

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":

    Мъже и момчета - хомопедофили и деца.

    11:14 10.02.2026

  • 36 1244

    2 4 Отговор
    марш от тука жългопаветник

    11:18 10.02.2026

  • 37 Гост

    9 6 Отговор
    Тоя нещо гузен негонен бЕга!
    Интересно как така не "замесва" в случая Русия и Путин, както при всичките си изяви на говоряща глава!?
    Какво друго има по случая, освен трагедията с 6 човешки трупа и 2 кучета:
    Видеокадри, от които не става почти нищо ясно!
    Четирима мъже на средна възраст над 50 години, без семейства и деца, няма данни да са имали контакти с лица от женски пол, същите живеят като отшелници в планината.
    Кадри от т.н. "молитвени стаи", в които същите са прекарвали с часове.
    Четиримата регистрират сдружение, което имитира държавна агенция и като такова сключват споразумение с министъра тогава Сандов за "опазване на околната среда" или нещо такова.
    Единият от тях сключва договор за наем на въпросната хижа в Петрохан със собственика Калушев, който я закупува преди това от бащата на Фидосова.
    От БТС обявиха, че хижата е част от маршрута Ком - Емине, преди това са отсядали там туристи, но след наемането и от "агенцията", същата е оградена с тел и достъпа за туристи забранен, дори се появиха данни, че имало табели на оградата: "стреля се без предупреждение"!
    Спонсори на въпросните са Терзиев, Безуханова и други интересни лица. Спонсорирали ги незнайно за какво!
    Хижата е подпалена, вероятно за заличаване на някакви следи, можем само да гадаем какви!
    Въпросният Калушев бил "пещерняк"," лама"," гмуркач" и кой знае още какъв и като такъв е "обучавал" 13-15 годишни момчета, оказа се и по-малки! Имал договор с някакво частно училище за "обучения

    11:19 10.02.2026

  • 38 Баш Майстора

    6 9 Отговор
    А бе кой е накарал насила тоя извратеняк да се самотитулова Лама.Сам се е нарекъл така.Защо четирима дърти ергени се занимават с невръстни момченца в гората.Как пък един от тях не е бил женен?Не вярвам на съвпадения.Голям грях си слагат тези които защитават сектантите от "Националната агенция".

    11:27 10.02.2026

  • 39 Лунатик

    4 3 Отговор
    Този да не е ходил в хижата да си играе с момченцата?

    11:34 10.02.2026

  • 40 Пари ,кой е плащал парата.....

    1 0 Отговор
    Не съм съгласен в Частта "Пари".Без да съм бил там мога точно да определя Знаейки Кой е Плащал ежемесечно да разбера дори Чиновете в държавна сигурност на убитите!Никой не говори за ПАРИ!А ,всичко в живота на държавата са парите и как маймунките -работнички да бъдат лъгани така щото да не получават пари ,а само средства за съществуване до следващото плащане!

    Коментиран от #41

    11:50 10.02.2026

  • 41 Терзиев

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Пари ,кой е плащал парата.....":

    Парите за сектата са от мен

    11:55 10.02.2026

  • 42 Хващай пътя

    2 5 Отговор
    Гръмни се бе папуняк. Наглата майка на Калушев е основателна на фалшивата грандоманска агенция и вместо да ми ръси мозък от телевизора да хваща пътя към следствения арест.

    11:56 10.02.2026

  • 43 Къде е истината?

    5 1 Отговор
    В случаят "Петрохан " не става ясно какви са тези хора: будисти, педофили или са руски шпиони. Няма и да стане ясно, докато службите се управляват от Пеевски и Борисов.

    12:07 10.02.2026

  • 44 Брюксел

    2 0 Отговор
    В щата Алабама имаше едно самоубийство ва чернокож с шест куршума в гърба.

    12:32 10.02.2026

  • 45 Тесто

    1 2 Отговор
    Фалшиви еколози,фалшиви будисти и накрая пи.далисти. Такива хора са тесто за всякакви изнудвания за всякакъв трафик.

    14:12 10.02.2026