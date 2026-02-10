ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

Световните медии активно проучват архивите на Джефри Епстийн. Многобройните руснаци в списъците с приближените на осъдения сексуален престъпник няма как да останат незабелязани. Дори се обсъжда дали американският милионер, приятел на президентите Клинтън и Тръмп, не е бил агент на руските служби. Но дали само хипотетичната връзка с ФСБ свързва Епстийн с руските управляващи?

Руският елит явно е близък със западния - този на престъпниците

След разпадането на СССР слелите се съветски номенклатурчици, чекисти като Владимир Путин и бандити като лично познатите му от "престъпния" Санкт Петербург се втурнаха към капитализма, защото искаха да живеят "като на Запад". За тях Западът се асоциираше с правото да правиш каквото си искаш, стига да имаш "реални" връзки и "мангизи". Подобни хора обаче, както показва между другото и скандалът около документите по делото на Джефри Епстийн, има достатъчно и на Запад.

Въпреки това Путин често се оплаква, че руснаците така и не са били приети в "елитния клуб" на Запада. Дискриминация, казва той. Досиетата на Епстийн обаче показват, че някои представители на руския елит изглежда са били интегрирани през всичките тези години именно в затворените клубове на нарушаващите закона, насилниците и сводниците. Освен това са доставяли там свои сънароднички, много от които са били непълнолетни.

Може би именно това им е попречило да се интегрират институционално в световната висша лига? Там, разбира се, има достатъчно авантюристи и престъпници, но да се оприличаваш на тях не се счита за проява на добър вкус. В Русия очевидно дори не може да се надяваме на опити за разследване на скандалните свидетелства от документите от делото на Епстийн - рискът да се саморазкрият е твърде голям. За разлика от Европа: във Великобритания например вече се стигна до реални оставки - като тази на бившия еврокомисар Питър Манделсън, а в Литва вече са образувани наказателни дела.

Какво свързва руската управляваща класа и близките на Епстийн

Руските връзки и познанства на Епстийн може да са били доста обширни. В архивите има много разнообразна информация за възможните му контакти – от олигарси и министри до активистката от движението "Наши" Мария Дрокова, помощничка на основателя на прокремълското младежко движение Сергей Якеменко. Заминавайки за САЩ, тя предполагаемо е помагала на Епстийн с пиара. Има дори писма, посветени на назначаването на работа на сина на руския постоянен представител в ООН Виталий Чуркин.

Всъщност, скандалните подробности от живота на знаменитостите вече могат да се прочетат в жълтата преса, а фактите за престъпленията – при разследващите журналисти. На мен ми се стори по-интересно не да анализирам предполагаемите връзки на Джефри Епстийн със специалните служби (той със сигурност е бил най-малкото използван) или очевидните скандали, а да се опитам да покажа основата, която свързва два свята: руската управляваща класа и клиентите на Епстийн.

Не е тайна например, че специалните служби, включително съветските, в своя речник използвали жени (а и мъже) като "обекти", чрез които да съберат информация или да окажат влияние. Руските служби по-късно са прилагали тези методи например срещу опозиционерите още през 2000-те години. Почти същото е правил и американският организатор на търговията с непълнолетни. Основното тук е сходството в методите. На тази основа възниква естествена връзка с Якеменко, който, както твърди главният редактор на "Инсайдер" Роман Доброхотов, се е занимавал с подбора на проститутки за високопоставени руснаци.

Частни острови и секс партита, които може да са били съпроводени от действия по склоняване към проституция? Задържането на руски олигарси с приблизително същите обвинения не ни ли кара да се замислим? В случая с руснаците това е и продължение на съветската традиция на затворени "правителствени" сауни, които през епохата на стагнацията се превърнаха в реални центрове за вземане на решения. Принципът е прост: целта оправдава средствата.

Кремъл се опитва да "прехвърли вината"

За разлика от британския премиер Киър Стармър, Владимир Путин дори не се опитва публично да се преструва, че е шокиран от данните в документите от делото на Епстийн. Напротив - Кремъл се опитва да "прехвърли вината". Пропагандистите с радост раздухват връзките на Епстийн с европейски кралски фамилии, американски политици и бизнесмени. Но за руските мълчат.

Но и това не стига. Руските провокатори вече започнаха да разпространяват фалшиви публикации за уж пикантни споменавания на френския президент Еманюел Макрон и търговията на Епстийн с украински, а не с руски непълнолетни. Задачата е проста – да убедят руснаците, че целият свят е толкова мръсен, колкото и руската управляваща класа – няма къде да бягаш и какво различно да търсиш.