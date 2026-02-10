Новини
Досиетата "Епстийн" като огледало на елита в Русия
Досиетата "Епстийн" като огледало на елита в Русия

10 Февруари, 2026

Досиетата "Епстийн" показват, че руският управленчески елит е органично вграден в сенчестите западни мрежи. Но в това няма нищо учудващо.

Досиетата "Епстийн" като огледало на елита в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

Световните медии активно проучват архивите на Джефри Епстийн. Многобройните руснаци в списъците с приближените на осъдения сексуален престъпник няма как да останат незабелязани. Дори се обсъжда дали американският милионер, приятел на президентите Клинтън и Тръмп, не е бил агент на руските служби. Но дали само хипотетичната връзка с ФСБ свързва Епстийн с руските управляващи?

Руският елит явно е близък със западния - този на престъпниците

След разпадането на СССР слелите се съветски номенклатурчици, чекисти като Владимир Путин и бандити като лично познатите му от "престъпния" Санкт Петербург се втурнаха към капитализма, защото искаха да живеят "като на Запад". За тях Западът се асоциираше с правото да правиш каквото си искаш, стига да имаш "реални" връзки и "мангизи". Подобни хора обаче, както показва между другото и скандалът около документите по делото на Джефри Епстийн, има достатъчно и на Запад.

Въпреки това Путин често се оплаква, че руснаците така и не са били приети в "елитния клуб" на Запада. Дискриминация, казва той. Досиетата на Епстийн обаче показват, че някои представители на руския елит изглежда са били интегрирани през всичките тези години именно в затворените клубове на нарушаващите закона, насилниците и сводниците. Освен това са доставяли там свои сънароднички, много от които са били непълнолетни.

Може би именно това им е попречило да се интегрират институционално в световната висша лига? Там, разбира се, има достатъчно авантюристи и престъпници, но да се оприличаваш на тях не се счита за проява на добър вкус. В Русия очевидно дори не може да се надяваме на опити за разследване на скандалните свидетелства от документите от делото на Епстийн - рискът да се саморазкрият е твърде голям. За разлика от Европа: във Великобритания например вече се стигна до реални оставки - като тази на бившия еврокомисар Питър Манделсън, а в Литва вече са образувани наказателни дела.

Какво свързва руската управляваща класа и близките на Епстийн

Руските връзки и познанства на Епстийн може да са били доста обширни. В архивите има много разнообразна информация за възможните му контакти – от олигарси и министри до активистката от движението "Наши" Мария Дрокова, помощничка на основателя на прокремълското младежко движение Сергей Якеменко. Заминавайки за САЩ, тя предполагаемо е помагала на Епстийн с пиара. Има дори писма, посветени на назначаването на работа на сина на руския постоянен представител в ООН Виталий Чуркин.

Всъщност, скандалните подробности от живота на знаменитостите вече могат да се прочетат в жълтата преса, а фактите за престъпленията – при разследващите журналисти. На мен ми се стори по-интересно не да анализирам предполагаемите връзки на Джефри Епстийн със специалните служби (той със сигурност е бил най-малкото използван) или очевидните скандали, а да се опитам да покажа основата, която свързва два свята: руската управляваща класа и клиентите на Епстийн.

Не е тайна например, че специалните служби, включително съветските, в своя речник използвали жени (а и мъже) като "обекти", чрез които да съберат информация или да окажат влияние. Руските служби по-късно са прилагали тези методи например срещу опозиционерите още през 2000-те години. Почти същото е правил и американският организатор на търговията с непълнолетни. Основното тук е сходството в методите. На тази основа възниква естествена връзка с Якеменко, който, както твърди главният редактор на "Инсайдер" Роман Доброхотов, се е занимавал с подбора на проститутки за високопоставени руснаци.

Частни острови и секс партита, които може да са били съпроводени от действия по склоняване към проституция? Задържането на руски олигарси с приблизително същите обвинения не ни ли кара да се замислим? В случая с руснаците това е и продължение на съветската традиция на затворени "правителствени" сауни, които през епохата на стагнацията се превърнаха в реални центрове за вземане на решения. Принципът е прост: целта оправдава средствата.

Кремъл се опитва да "прехвърли вината"

За разлика от британския премиер Киър Стармър, Владимир Путин дори не се опитва публично да се преструва, че е шокиран от данните в документите от делото на Епстийн. Напротив - Кремъл се опитва да "прехвърли вината". Пропагандистите с радост раздухват връзките на Епстийн с европейски кралски фамилии, американски политици и бизнесмени. Но за руските мълчат.

Но и това не стига. Руските провокатори вече започнаха да разпространяват фалшиви публикации за уж пикантни споменавания на френския президент Еманюел Макрон и търговията на Епстийн с украински, а не с руски непълнолетни. Задачата е проста – да убедят руснаците, че целият свят е толкова мръсен, колкото и руската управляваща класа – няма къде да бягаш и какво различно да търсиш.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Интересно

    101 4 Отговор
    Ей, и кирливите американски ризи почнахте да прехвърляте в руския гардероб.
    Страшни сте.

    Коментиран от #45

    19:04 10.02.2026

  • 2 Фейк на часа

    90 4 Отговор
    Копаете дъното.
    В досиетата Епстийн има много относно Путин - многократно са го канили и той многократно е отказвал.
    В същите досиете има и любопитни подробности за вашия любимец Зеленски, но това никога няма да излезе в този сайт.

    Коментиран от #54

    19:05 10.02.2026

  • 3 ФБИ

    32 3 Отговор
    И Бойко е в тези досиета.

    Коментиран от #10

    19:07 10.02.2026

  • 4 не може да бъде

    54 4 Отговор
    Сега вече няма как британското разузнаване да скрие факта че Путин е незаконороден син на Елизабет II и брат на принц Андрю !?Ако не го направят Дойче зеле ще ги изобличи -това е очевидно!?

    19:09 10.02.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    62 3 Отговор
    Пак руснаците им виновни. Виждаме в списъка на клиенти на Епщайн елита на Запада: Президенти: Тръмп, Клинтън и жена му; най-богатите хора: Мъск, Бил Гейтс; короновани глави: принц Андрю, норвежката принцеса. Содом и Гомор на Запад, а тръгнали с Русия да се занимават. Ако Епщайн е бил руски агент, то какви ли интересни видео клипчета има в бюрото на Путин.

    19:11 10.02.2026

  • 6 Жоро

    58 4 Отговор
    Путин го няма в досиетата,за разлика Зеленски-трафиканта на деца!

    Коментиран от #11

    19:12 10.02.2026

  • 7 АБВ

    60 3 Отговор
    Какво падение за днешната евроатлантическа журналистика ! Жалка работа ! Никакви факти, само едно име и нещо изказано с предположения.
    Ако руснаци са имали нещо общо с този Епстийн, първо това щеше да излезе в публичното пространство предвид сегашната политическа обстановка.Факти, стига препечатвахте от този парцал "Дойче веле" ! Имайте малко достойнство !

    Коментиран от #58, #59, #60

    19:13 10.02.2026

  • 9 Софиянец

    47 3 Отговор
    Безсилието на евроатлантическите подметки е потресаващо 😂😂😂

    19:15 10.02.2026

  • 10 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФБИ":

    .... но не като клиент, а на надник.

    19:17 10.02.2026

  • 11 Щерев

    41 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Жената на зеления вмирисън потни е имала фирма за продажба на деца за органи и всички деца които са в списъка като отвлечени от руснаците и липсват в Русия са продадени от нея за органи на запад.

    19:19 10.02.2026

  • 12 Орк

    28 1 Отговор
    Чак жалко става за западналите....

    19:19 10.02.2026

  • 13 ?????

    37 3 Отговор
    Ха ха.
    Тва ли успяха да изсмучат от пръстите си Дойче Велле?
    Липсата на знакови политически лица от Русия ги кара да се занимават с отрепки като Якеменко и Дюкова които просто са принудени да напуснат Русия заради двойната им игра.
    Но що ли нищо не споменават за демократичната руска опозиция която и пряко и косвено присъства в целия си обхват.

    19:20 10.02.2026

  • 14 май май

    30 3 Отговор
    пак ли руснаците са ви с-ли в гащите?

    19:21 10.02.2026

  • 15 Ехааааааа

    23 2 Отговор
    Киселото зеле да драсне и една статия за ВЕЛИКИЯ парад на розовите знаменца на макарона в париж и меките китки !!!!!

    Коментиран от #18

    19:25 10.02.2026

  • 16 Конспиратор

    9 6 Отговор
    Не е съществено колко руснаци са в досиетата на Епстейн, а дали руснаците имат клиповете на рижко при Епстейн.

    19:26 10.02.2026

  • 17 дойчезеле пропаганда

    22 2 Отговор
    и целия (про)западен елит вътре

    19:27 10.02.2026

  • 20 не може да бъде

    24 2 Отговор
    Досиетата Епщайн поставят много въпроси на които никой на запад сега не се наема да отговори и това вероятно докарва Дойче зеле до лудост!? да погледнем обаче защо всяко споменаване в тези досиета и всяко случайно запознанство се вменява като голяма вина!?Струва ми се че трябва да тръгнем от подозрението че специалните служби отдавана са знаели какво се върши но е била дадена команда да мълчат -замесени са много важни хора!?Второ с схемата са вкарани много пари от заинтересовани лица и е много трудно да се устои на паричната съблазън !?но покрай известните сексуални извращения и педофилия и раврат за които се знае много отдавна и работите даже са били под контрол /Холивуд напр/ сега изведнъж от тъмното изплуват сатанински ритуали мъчения брутално /без преувеличение /използване на малолетни жертвоприношения и планове от рода дизайнерски бебета и подобряване на расови показатели чрез генно инженерство и демографска селекция!?на това не са издържали даже калени в ровенето на мръсно бельо специалисти от специалните служби!?А такива като Дойче зеле са в ярост защото сега всички елите в колективния Запад повече или по малко са затънали лай....ата !2 а в Дойче зеле с писанията си са затънали до брадата и сега решиха че трябва да се наведат напред !?

    19:31 10.02.2026

  • 21 БАЙ КУРТИ

    25 1 Отговор
    Е то бива джендърлък ама вече се уляхте. Защо не пишете за ОЛИГАРСИТЕ, ЛОРДОВЕ, ПРИНЦОВЕТЕ, И...... които са участвали в оргиите, педофилия с непълнолетени, извращения и.... Почнахте да търсите под вола теле и дали сучи от правилното място... Те и нашите НПО отдавна са замесени. Няма да се учудя ако КИРЕТО, АСАНЧО И ГНОМА са замесени оргиите. Гнома е стар вече но там няма правила КОЙ КОГО ХВАНЕ.

    19:33 10.02.2026

  • 22 хаха

    2 11 Отговор
    Епщайн беше посетил повече руски градове от повечето руснаци. Джефри Епщайн пътува из голяма част от Русия в търсене на деца за партитата си. В досиетата, свързани с осъдения трафикант на хора, само Москва се появява близо 10 000 пъти. - дори Вологда или Омск!

    Коментиран от #32

    19:35 10.02.2026

  • 23 Лопата Орешник

    26 4 Отговор
    Хайде сега! Те изкараха кирливите ризи на целия англосаксонски свят, обаче били огледало на руснаците?! Бива ли пък чак за толкова смахнати да ни мислите бе? То е обидно!! Ако авторът беше пред мен, бих му обърсал един цигански шамар! Изпаднал германец!

    19:37 10.02.2026

  • 24 хаха

    4 22 Отговор
    Рушляшките подлоги пак са се разквичали нещо. Особено при положение че Епстийн има 15к посещения на ватникландия.

    Коментиран от #31, #33

    19:38 10.02.2026

  • 25 Дас Хаген

    14 4 Отговор
    Епстийн са огледало на случващото се в България! Само че на по ниско ниво! С лами, майки и бащи незаинтересовани от колко дни децата им ги няма! Това е достатъчно доказателство за секта! Да не знаеш кога сина ти е изчезнал( на 15 години) да си спокоен че е добре ! Майка която е поверила сина си в Мексико ма мъж които бил със еднакви възгледи, явно с разлика в годините поне 30! Нормално ли е!

    19:38 10.02.2026

  • 26 Факти

    6 16 Отговор
    Никаква изненада. За руските служби е приоритет да събират компромати срещу влиятелни западни политици и бизнесмени, за да могат после да ги контролират. Най-големият им удар е Тръмп. Русия за пръв път в исотирята държи на каишка американски президент.

    19:39 10.02.2026

  • 27 вмирисано зеле

    17 2 Отговор
    дойче дебили!

    19:44 10.02.2026

  • 28 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    19 3 Отговор
    Иван Преображенски прехвърля от болната глава на здравата. Журналистиката се превръща в рупор на пропагандата. Повече истина има в коментарите, отколкото в статиите.
    Но каква истина може да ни предложат наследниците на Гьобелс от DW, питам аз?

    19:47 10.02.2026

  • 29 Морски

    16 3 Отговор
    Иван Преображенски кой под дяволите си ти платена гнидо?!Хванати там всички бивши президенти на САЩ плюс целия им елит,педофили и канибали,той тръгнал Русия да намесва там,пак тя виновна.

    19:52 10.02.2026

  • 30 нннн

    20 1 Отговор
    Направо пишете Путин, вместо Ъпщайн! Путин е основният организатор на престъпната мрежа.
    Айде стига глупости! Хората ви се смеят.

    19:56 10.02.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Може ли да си толкова.... Смешен, а????
    Следи ми мисълта.
    Една година е 365 дни.
    15000 ходения по твои думи.
    15 000÷ 365 колко години са?

    Коментиран от #36

    19:59 10.02.2026

  • 32 Tи си един лъжец

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Епстийн никога не е бил в Русия.

    Коментиран от #34

    20:01 10.02.2026

  • 33 Лопата Орешник

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Всички почитатели на западналия свят ли сте толкова ограничени бе? Как ще посети която и да е чужда държава 15000 пъти!! Всеки ден да беше ходил това са 41 години! Той от новородено е ходил да ги вербува, нали? Просто не мога да Ви се начудя! Във всяка пропаганда трябва да има малко истина! Поне от Гьобелс да се бяхте научили на нещо!

    Коментиран от #35

    20:01 10.02.2026

  • 36 хаха

    1 11 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рушляшката йофтина стока се е разквичала. Още! Още шопар ориенталски!

    20:05 10.02.2026

  • 37 Откъде избяга

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Как можа да измислиш тези глупости, че Епстийн е бил 15 000 пъти в Русия?
    Наистина си за съжаление.
    Моля ви, не се подигравайте с този човек!

    20:09 10.02.2026

  • 38 защо

    7 0 Отговор
    "Политическа позиция: Преображенски е изявен опозиционен анализатор"
    "работи като колумнист за Deutsche Welle (на български и руски език). Сътрудничи и на независимата информационна агенция Rosbalt, както и на издания като Club Z и Mediapool."

    Кой разбрал - разбрал.

    20:11 10.02.2026

  • 39 Елементарна математика

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Нека да помогнем на нашия русофобен приятел, който твърди, че Епстийн е бил 15 000 пъти в Русия.
    Една година има 365 дена.
    15 000 пъти 7 дена (една средна командировка) = 105 000 дена на Епстийн в Русия
    150 000 дена / 365 = 287.67 години, които Епстийн е прекарал в Русия

    Аз лично вярвам, че Епстийн е прекарал 287 години в Русия, а вие?

    20:16 10.02.2026

  • 40 Орк

    6 0 Отговор
    Пазолини 1991 г. Последният фильм "salo". Всичко за фашистския элит и западния свят. Епштайн не е ничто ново. Това е традиция.Пазолини бил убит за този фильм

    20:19 10.02.2026

  • 41 Зелето

    7 0 Отговор
    вече удари и ПИК-лявия сайт на Нидялку в земята!!!

    20:24 10.02.2026

  • 42 така ама не е в Русия а в краварника

    9 0 Отговор
    И колкото и да се напъване , не можете да изкарате имената на нито един руснак .
    Само "ВЪЗМОЖНО Е " !!
    Възможно е ,ама за западняците е доказано !!!

    20:28 10.02.2026

  • 43 кажете за потника

    7 0 Отговор
    Дето е осигурявал жени и деца за извратените . Там поне е доказано .

    Коментиран от #46

    20:30 10.02.2026

  • 44 604

    3 0 Отговор
    ся схванах що ще ви се дири сметкъ накрая!!!!

    20:31 10.02.2026

  • 45 Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Абсолютно точно!

    Гнусните помийни ями на шорош, като ДВ, вместо първо да обърнат внимание на хората от списъка управлявали сащ(клинтън, буш, обама), плюс гейтс (предсказателя на "кромид"), те тръгнали да ровят в тия досиета за руски връзки с Епщайн???!!!

    Крайно време е такива като ДВ и техните шефове да бъдат разследвани и проверени не само за връзка с Епщайновците, но и за всякакви други престъпления!

    Те и в България "демократите" на шорош (дето са против референдумите), не остават по-назад в скандалите и гнусните неща!
    Крайно време е и тях да ги разследват под лупа!

    20:37 10.02.2026

  • 46 Саша Грей

    0 6 Отговор

    До коментар #43 от "кажете за потника":

    Къде и как е доказано?
    Представете си сега, че Зеленски не е наркоман, не е трафикант на деца за органи, за изнасилване, за ядене на човешко месо... Представете си, че не е корумпиран, че няма златна тоалетна чиния, че жена му не пазарува всяка събота в Париж за 5-10 милиона евро...
    Представете си, че е обикновен човек, но с твърд характер, който не желае да се подчини и да предаде народа си.
    Скучно е нали? Най-добре е враговете на Русия да са зверове, фашисти, сатанисти. Така на русофила му става едно хубаво, бълва змии и гущери по форумите, след това пие 3-5 ракии и си ляга доволен. Найс, а?

    Коментиран от #49

    20:45 10.02.2026

  • 47 Джефри Епстийн.... но иначе

    5 0 Отговор
    Кремъл се опитва да "прехвърли вината"...абе я....

    20:49 10.02.2026

  • 48 Мушенгии

    6 0 Отговор
    Така като гледам се опитвате да прехвърлите греховете на своя западен елит върху Русия е няма да стане.

    21:01 10.02.2026

  • 49 да бе брат

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Саша Грей":

    Представям си , ама в тубата има клипове по темата .
    В документите фигурира кореспонденция от май 2019 г. между бившия финансов министър на САЩ Лари Съмърс и Джефри Епстийн. Съмърс пита за ситуацията в Украйна, на което Епстийн отговаря, че Зеленски (току-що избран за президент) „търси помощ“.

    Зеленски е споменат около 10 пъти в масива от страници, като основната част от материалите се отнася до анализи на политическата обстановка в Източна Европа и опити на Епстийн да действа като неофициален канал за комуникация.

    21:14 10.02.2026

  • 50 Ванката преобразения еднорог

    7 0 Отговор
    Ах колко смешно и жалко е да си продажен списвач...

    21:16 10.02.2026

  • 51 Ама

    6 0 Отговор
    На онзи дъртия британски кралски пед0фил дето е налазил на 4 крака върху малолетната, сигурно Путин му е виновен, а? Смешни сте...

    21:19 10.02.2026

  • 52 В архивите на Джефри Епстийн

    1 0 Отговор
    Нещо за ДВ няма ли?

    Коментиран от #53

    21:40 10.02.2026

  • 53 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "В архивите на Джефри Епстийн":

    Той не се е занимавал с хлебарки! Веле трябва да се четат или поне аз ги чета като вестник Стършел или 200 вица!

    21:55 10.02.2026

  • 54 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк на часа":

    Евреин евреину око не вади ,това показва защо те управляват света ,но това няма да е вечно ,краят им наближава

    21:57 10.02.2026

  • 55 Ами..

    2 0 Отговор
    Двуличн.остта явно е основна ЕА ценно.ст!!!
    Другите са алчно.ст. крадливист и робовладелство

    Коментиран от #56

    22:01 10.02.2026

  • 56 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами..":

    ... и лъ.жата...

    22:02 10.02.2026

  • 57 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Смятах, че са огледало на западналия западен елит, пък то какво било?

    22:19 10.02.2026

  • 61 Ехааа

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Браво":

    Пробих през тази западно либерална псевдодемократична цензура, гордея се с псевдо свобода на словото.

    Коментиран от #62

    22:35 10.02.2026

