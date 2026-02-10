Досиетата "Епстийн" като огледало на елита в Русия

Автор: Иван Преображенски
Световните медии активно проучват архивите на Джефри Епстийн. Многобройните руснаци в списъците с приближените на осъдения сексуален престъпник няма как да останат незабелязани. Дори се обсъжда дали американският милионер, приятел на президентите Клинтън и Тръмп, не е бил агент на руските служби. Но дали само хипотетичната връзка с ФСБ свързва Епстийн с руските управляващи?
Руският елит явно е близък със западния - този на престъпниците
След разпадането на СССР слелите се съветски номенклатурчици, чекисти като Владимир Путин и бандити като лично познатите му от "престъпния" Санкт Петербург се втурнаха към капитализма, защото искаха да живеят "като на Запад". За тях Западът се асоциираше с правото да правиш каквото си искаш, стига да имаш "реални" връзки и "мангизи". Подобни хора обаче, както показва между другото и скандалът около документите по делото на Джефри Епстийн, има достатъчно и на Запад.
Въпреки това Путин често се оплаква, че руснаците така и не са били приети в "елитния клуб" на Запада. Дискриминация, казва той. Досиетата на Епстийн обаче показват, че някои представители на руския елит изглежда са били интегрирани през всичките тези години именно в затворените клубове на нарушаващите закона, насилниците и сводниците. Освен това са доставяли там свои сънароднички, много от които са били непълнолетни.
Може би именно това им е попречило да се интегрират институционално в световната висша лига? Там, разбира се, има достатъчно авантюристи и престъпници, но да се оприличаваш на тях не се счита за проява на добър вкус. В Русия очевидно дори не може да се надяваме на опити за разследване на скандалните свидетелства от документите от делото на Епстийн - рискът да се саморазкрият е твърде голям. За разлика от Европа: във Великобритания например вече се стигна до реални оставки - като тази на бившия еврокомисар Питър Манделсън, а в Литва вече са образувани наказателни дела.
Какво свързва руската управляваща класа и близките на Епстийн
Руските връзки и познанства на Епстийн може да са били доста обширни. В архивите има много разнообразна информация за възможните му контакти – от олигарси и министри до активистката от движението "Наши" Мария Дрокова, помощничка на основателя на прокремълското младежко движение Сергей Якеменко. Заминавайки за САЩ, тя предполагаемо е помагала на Епстийн с пиара. Има дори писма, посветени на назначаването на работа на сина на руския постоянен представител в ООН Виталий Чуркин.
Всъщност, скандалните подробности от живота на знаменитостите вече могат да се прочетат в жълтата преса, а фактите за престъпленията – при разследващите журналисти. На мен ми се стори по-интересно не да анализирам предполагаемите връзки на Джефри Епстийн със специалните служби (той със сигурност е бил най-малкото използван) или очевидните скандали, а да се опитам да покажа основата, която свързва два свята: руската управляваща класа и клиентите на Епстийн.
Не е тайна например, че специалните служби, включително съветските, в своя речник използвали жени (а и мъже) като "обекти", чрез които да съберат информация или да окажат влияние. Руските служби по-късно са прилагали тези методи например срещу опозиционерите още през 2000-те години. Почти същото е правил и американският организатор на търговията с непълнолетни. Основното тук е сходството в методите. На тази основа възниква естествена връзка с Якеменко, който, както твърди главният редактор на "Инсайдер" Роман Доброхотов, се е занимавал с подбора на проститутки за високопоставени руснаци.
Частни острови и секс партита, които може да са били съпроводени от действия по склоняване към проституция? Задържането на руски олигарси с приблизително същите обвинения не ни ли кара да се замислим? В случая с руснаците това е и продължение на съветската традиция на затворени "правителствени" сауни, които през епохата на стагнацията се превърнаха в реални центрове за вземане на решения. Принципът е прост: целта оправдава средствата.
Кремъл се опитва да "прехвърли вината"
За разлика от британския премиер Киър Стармър, Владимир Путин дори не се опитва публично да се преструва, че е шокиран от данните в документите от делото на Епстийн. Напротив - Кремъл се опитва да "прехвърли вината". Пропагандистите с радост раздухват връзките на Епстийн с европейски кралски фамилии, американски политици и бизнесмени. Но за руските мълчат.
Но и това не стига. Руските провокатори вече започнаха да разпространяват фалшиви публикации за уж пикантни споменавания на френския президент Еманюел Макрон и търговията на Епстийн с украински, а не с руски непълнолетни. Задачата е проста – да убедят руснаците, че целият свят е толкова мръсен, колкото и руската управляваща класа – няма къде да бягаш и какво различно да търсиш.
1 Интересно
Страшни сте.
Коментиран от #45
19:04 10.02.2026
2 Фейк на часа
В досиетата Епстийн има много относно Путин - многократно са го канили и той многократно е отказвал.
В същите досиете има и любопитни подробности за вашия любимец Зеленски, но това никога няма да излезе в този сайт.
Коментиран от #54
19:05 10.02.2026
3 ФБИ
Коментиран от #10
19:07 10.02.2026
4 не може да бъде
19:09 10.02.2026
5 РЕАЛИСТ
19:11 10.02.2026
6 Жоро
Коментиран от #11
19:12 10.02.2026
7 АБВ
Ако руснаци са имали нещо общо с този Епстийн, първо това щеше да излезе в публичното пространство предвид сегашната политическа обстановка.Факти, стига препечатвахте от този парцал "Дойче веле" ! Имайте малко достойнство !
Коментиран от #58, #59, #60
19:13 10.02.2026
9 Софиянец
19:15 10.02.2026
10 Гост
До коментар #3 от "ФБИ":.... но не като клиент, а на надник.
19:17 10.02.2026
11 Щерев
До коментар #6 от "Жоро":Жената на зеления вмирисън потни е имала фирма за продажба на деца за органи и всички деца които са в списъка като отвлечени от руснаците и липсват в Русия са продадени от нея за органи на запад.
19:19 10.02.2026
12 Орк
19:19 10.02.2026
13 ?????
Тва ли успяха да изсмучат от пръстите си Дойче Велле?
Липсата на знакови политически лица от Русия ги кара да се занимават с отрепки като Якеменко и Дюкова които просто са принудени да напуснат Русия заради двойната им игра.
Но що ли нищо не споменават за демократичната руска опозиция която и пряко и косвено присъства в целия си обхват.
19:20 10.02.2026
14 май май
19:21 10.02.2026
15 Ехааааааа
Коментиран от #18
19:25 10.02.2026
16 Конспиратор
19:26 10.02.2026
17 дойчезеле пропаганда
19:27 10.02.2026
20 не може да бъде
19:31 10.02.2026
21 БАЙ КУРТИ
19:33 10.02.2026
22 хаха
Коментиран от #32
19:35 10.02.2026
23 Лопата Орешник
19:37 10.02.2026
24 хаха
Коментиран от #31, #33
19:38 10.02.2026
25 Дас Хаген
19:38 10.02.2026
26 Факти
19:39 10.02.2026
27 вмирисано зеле
19:44 10.02.2026
28 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Но каква истина може да ни предложат наследниците на Гьобелс от DW, питам аз?
19:47 10.02.2026
29 Морски
19:52 10.02.2026
30 нннн
Айде стига глупости! Хората ви се смеят.
19:56 10.02.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "хаха":Може ли да си толкова.... Смешен, а????
Следи ми мисълта.
Една година е 365 дни.
15000 ходения по твои думи.
15 000÷ 365 колко години са?
Коментиран от #36
19:59 10.02.2026
32 Tи си един лъжец
До коментар #22 от "хаха":Епстийн никога не е бил в Русия.
Коментиран от #34
20:01 10.02.2026
33 Лопата Орешник
До коментар #24 от "хаха":Всички почитатели на западналия свят ли сте толкова ограничени бе? Как ще посети която и да е чужда държава 15000 пъти!! Всеки ден да беше ходил това са 41 години! Той от новородено е ходил да ги вербува, нали? Просто не мога да Ви се начудя! Във всяка пропаганда трябва да има малко истина! Поне от Гьобелс да се бяхте научили на нещо!
Коментиран от #35
20:01 10.02.2026
36 хаха
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рушляшката йофтина стока се е разквичала. Още! Още шопар ориенталски!
20:05 10.02.2026
37 Откъде избяга
До коментар #35 от "хаха":Как можа да измислиш тези глупости, че Епстийн е бил 15 000 пъти в Русия?
Наистина си за съжаление.
Моля ви, не се подигравайте с този човек!
20:09 10.02.2026
38 защо
"работи като колумнист за Deutsche Welle (на български и руски език). Сътрудничи и на независимата информационна агенция Rosbalt, както и на издания като Club Z и Mediapool."
Кой разбрал - разбрал.
20:11 10.02.2026
39 Елементарна математика
До коментар #35 от "хаха":Нека да помогнем на нашия русофобен приятел, който твърди, че Епстийн е бил 15 000 пъти в Русия.
Една година има 365 дена.
15 000 пъти 7 дена (една средна командировка) = 105 000 дена на Епстийн в Русия
150 000 дена / 365 = 287.67 години, които Епстийн е прекарал в Русия
Аз лично вярвам, че Епстийн е прекарал 287 години в Русия, а вие?
20:16 10.02.2026
40 Орк
20:19 10.02.2026
41 Зелето
20:24 10.02.2026
42 така ама не е в Русия а в краварника
Само "ВЪЗМОЖНО Е " !!
Възможно е ,ама за западняците е доказано !!!
20:28 10.02.2026
43 кажете за потника
Коментиран от #46
20:30 10.02.2026
44 604
20:31 10.02.2026
45 Мнение
До коментар #1 от "Интересно":Абсолютно точно!
Гнусните помийни ями на шорош, като ДВ, вместо първо да обърнат внимание на хората от списъка управлявали сащ(клинтън, буш, обама), плюс гейтс (предсказателя на "кромид"), те тръгнали да ровят в тия досиета за руски връзки с Епщайн???!!!
Крайно време е такива като ДВ и техните шефове да бъдат разследвани и проверени не само за връзка с Епщайновците, но и за всякакви други престъпления!
Те и в България "демократите" на шорош (дето са против референдумите), не остават по-назад в скандалите и гнусните неща!
Крайно време е и тях да ги разследват под лупа!
20:37 10.02.2026
46 Саша Грей
До коментар #43 от "кажете за потника":Къде и как е доказано?
Представете си сега, че Зеленски не е наркоман, не е трафикант на деца за органи, за изнасилване, за ядене на човешко месо... Представете си, че не е корумпиран, че няма златна тоалетна чиния, че жена му не пазарува всяка събота в Париж за 5-10 милиона евро...
Представете си, че е обикновен човек, но с твърд характер, който не желае да се подчини и да предаде народа си.
Скучно е нали? Най-добре е враговете на Русия да са зверове, фашисти, сатанисти. Така на русофила му става едно хубаво, бълва змии и гущери по форумите, след това пие 3-5 ракии и си ляга доволен. Найс, а?
Коментиран от #49
20:45 10.02.2026
47 Джефри Епстийн.... но иначе
20:49 10.02.2026
48 Мушенгии
21:01 10.02.2026
49 да бе брат
До коментар #46 от "Саша Грей":Представям си , ама в тубата има клипове по темата .
В документите фигурира кореспонденция от май 2019 г. между бившия финансов министър на САЩ Лари Съмърс и Джефри Епстийн. Съмърс пита за ситуацията в Украйна, на което Епстийн отговаря, че Зеленски (току-що избран за президент) „търси помощ“.
Зеленски е споменат около 10 пъти в масива от страници, като основната част от материалите се отнася до анализи на политическата обстановка в Източна Европа и опити на Епстийн да действа като неофициален канал за комуникация.
21:14 10.02.2026
50 Ванката преобразения еднорог
21:16 10.02.2026
51 Ама
21:19 10.02.2026
52 В архивите на Джефри Епстийн
Коментиран от #53
21:40 10.02.2026
53 Лопата Орешник
До коментар #52 от "В архивите на Джефри Епстийн":Той не се е занимавал с хлебарки! Веле трябва да се четат или поне аз ги чета като вестник Стършел или 200 вица!
21:55 10.02.2026
54 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Фейк на часа":Евреин евреину око не вади ,това показва защо те управляват света ,но това няма да е вечно ,краят им наближава
21:57 10.02.2026
55 Ами..
Другите са алчно.ст. крадливист и робовладелство
Коментиран от #56
22:01 10.02.2026
56 Истината
До коментар #55 от "Ами..":... и лъ.жата...
22:02 10.02.2026
57 Неразбрал
22:19 10.02.2026
61 Ехааа
До коментар #60 от "Браво":Пробих през тази западно либерална псевдодемократична цензура, гордея се с псевдо свобода на словото.
Коментиран от #62
22:35 10.02.2026
