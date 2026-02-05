Новини
Свят »
Великобритания »
Британският премиер е под натиск заради връзките на посланик с Епстийн

Британският премиер е под натиск заради връзките на посланик с Епстийн

5 Февруари, 2026 16:41 807 13

  • джефри епстийн-
  • киър стармър-
  • великобритания-
  • сащ-
  • питър манделсън

Документите, публикувани от американското министерство на правосъдието, включват имейли, които подчертават колко близки са били тези отношения

Британският премиер е под натиск заради връзките на посланик с Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър отправи остра критика към бившия посланик в САЩ Питър Манделсън, опитвайки се да успокои гнева на британската политическа сцена, като заяви, че съжалява, че е повярвал на "лъжите му", преди да го назначи, информира Ройтерс, предаде БТА.

Стармър е подложен на огромен натиск, включително от страна на депутати от собствената му Лейбъристка партия, заради решението да назначи Манделсън за посланик във Вашингтон през декември 2024 г., когато вече бяха известни връзките му с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Документите, публикувани от американското министерство на правосъдието миналата седмица, включват имейли, които подчертават колко близки са били тези отношения, и също така предполагат, че Манделсън е подавал правителствени документи на Епстийн, който от своя страна е регистрирал плащания към Манделсън или към тогавашната му партньорка, която днес е негова съпруга.

"От известно време беше публично известно, че Манделсън познава Епстийн, но никой от нас не знаеше колко дълбока и мрачна е била тази връзка", заяви Стармър в началото на речта си в Южна Англия.

Манделсън, който беше министър в правителството, когато лейбъристите бяха на власт преди повече от 15 години, подаде оставка от поста си в горната камара на парламента - Камарата на лордовете - във вторник заради връзките си с Епстийн и в момента е обект на полицейско разследване за предполагаемо неправомерно поведение. Той заяви, че не си спомня да е получавал плащания.

Опонентите на Стармър и дори членове на неговата собствена партия заявиха, че разкритията поставят сериозни въпроси относно неговата преценка. Тъй като проучванията сочат, че Стармър вече е изключително непопулярен сред британската общественост, някои членове на неговата собствена партия твърдят, че позицията му е застрашена.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    13 0 Отговор
    Мутрата си му е на пед0фил.

    Коментиран от #2

    16:46 05.02.2026

  • 2 Те всички там

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    са такива.СадоМазо.

    16:50 05.02.2026

  • 3 Борис съм

    12 0 Отговор
    ние Британците не сме извратеняци
    подчертавам не сме

    16:54 05.02.2026

  • 4 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    Кога е-В-а малки деца не режа, а?

    Коментиран от #5

    16:54 05.02.2026

  • 5 Мурка

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Роден в НРБ":

    Пада си по агнешко не по дърти мари

    16:57 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Посейдон за вас

    14 0 Отговор
    Ф@кинг бритиш хомо секшуъл

    17:01 05.02.2026

  • 8 Не ми махай коментарите

    9 1 Отговор
    Мухло

    17:01 05.02.2026

  • 9 чичо Джефри

    9 1 Отговор
    Четете файловете ми. Там е казано всичко за всички елитаджии.

    17:47 05.02.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Не е Епстийн, а е Епстайн. От немски Стайн е камък. Учете ги тия езици, бе. Иначе в CV-то всички владеят по няколко езика. Не казваш Франкенщийн, а казваш Франкенщайн.

    Коментиран от #12, #13

    18:36 05.02.2026

  • 11 Феникс

    6 0 Отговор
    Педофилията е най малкият грях на тези сатанисти! Както каза Путин бала на вампирите свърши!

    19:43 05.02.2026

  • 12 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Епщайн.

    20:27 05.02.2026

  • 13 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Епстийн е на английски. Епстийн. ЕПСТИЙН. Оуигофрен!

    15:33 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания