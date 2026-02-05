Британският премиер е под натиск заради връзките на посланик с Епстийн

Британският премиер Киър Стармър отправи остра критика към бившия посланик в САЩ Питър Манделсън, опитвайки се да успокои гнева на британската политическа сцена, като заяви, че съжалява, че е повярвал на "лъжите му", преди да го назначи, информира Ройтерс, предаде БТА.

Стармър е подложен на огромен натиск, включително от страна на депутати от собствената му Лейбъристка партия, заради решението да назначи Манделсън за посланик във Вашингтон през декември 2024 г., когато вече бяха известни връзките му с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Документите, публикувани от американското министерство на правосъдието миналата седмица, включват имейли, които подчертават колко близки са били тези отношения, и също така предполагат, че Манделсън е подавал правителствени документи на Епстийн, който от своя страна е регистрирал плащания към Манделсън или към тогавашната му партньорка, която днес е негова съпруга.

"От известно време беше публично известно, че Манделсън познава Епстийн, но никой от нас не знаеше колко дълбока и мрачна е била тази връзка", заяви Стармър в началото на речта си в Южна Англия.

Манделсън, който беше министър в правителството, когато лейбъристите бяха на власт преди повече от 15 години, подаде оставка от поста си в горната камара на парламента - Камарата на лордовете - във вторник заради връзките си с Епстийн и в момента е обект на полицейско разследване за предполагаемо неправомерно поведение. Той заяви, че не си спомня да е получавал плащания.

Опонентите на Стармър и дори членове на неговата собствена партия заявиха, че разкритията поставят сериозни въпроси относно неговата преценка. Тъй като проучванията сочат, че Стармър вече е изключително непопулярен сред британската общественост, някои членове на неговата собствена партия твърдят, че позицията му е застрашена.