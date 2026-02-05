Скандалът с досиетата „Епстийн“ разклати стола и на британския премиер

Близо седмица след публикуването на досиетата, свързани с финансиста Джефри Епстийн, скандалите с уличени във връзки с него не стихват, пишат тази сутрин западните издания, предаде БТА.

Скандалът разклати стола и на британския премиер Киър Стармър, съобщи „Гардиън“. Вчера депутат от Лейбъристката партия го предупреди, че дните му като премиер са преброени заради назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ въпреки приятелството му с Епстийн.

„По-добре всичко да излезе наяве“, каза депутатът.

„Напоследък преживяхме много лоши дни, но мисля, че това е най-лошият досега“, каза по време на дебат в долната камара на парламента бивш министър, докато друг депутат добави: „Доверието свърши. Аз, лично, не съм сигурен ще мога ли да подкрепя премиера при вот на доверие“.

Депутатите посочиха още, че признанието на Стармър, че е знаел за приятелството на Манделсън с Епстийн преди назначаването му, е внесло яснота по скандала, отбелязва още „Гардиън“.

„Просто няма как да се защитят“, каза представител на Камарата на общините. „Те са знаели за връзките на Питър с Епстийн, но въпреки това са му дали работа. Изглежда като Крис Пинчър на стероиди“, добави той, припомняйки за скандала, който в крайна сметка доведе до свалянето на правителството на Борис Джонсън.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ разглежда връзките на финансиста с кралски особи. Бившата британска херцогиня го наричаше „братът, за който винаги съм мечтала“. Бъдещата кралица на Норвегия му пише „Липсва ми моят луд приятел“, след като престъпленията му вече са били добре известни. Съветник на саудитския кралски съд си е разменил недвусмислени съобщения с Епстийн, отбелязва изданието.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък миналата седмица разкриват нови доказателства за това как членове на кралски семейства и хората в орбитата им многократно са пренебрегвали мръсната репутация на осъдения сексуален престъпник, докато го хвалят и отправят искания за пари, подаръци и внимание.

Епстийн използва достъпа си до пари и набавянето на момичета и жени, за да изгради и засили връзките си с хора с огромна власт, статут и богатство, а стотици новопубликувани съобщения, имейли, снимки и видеа показват как е разширил връзките си с кралски особи и приближените им, отбелязва „Ню Йорк Таймс“.

Той твърди, че изплаща дълговете им, предоставя им временни апартаменти, осигурява им полети с частни самолети и ги приютява в дома си. В замяна те изглежда не се притесняват от присъдата му за сексуални престъпления през 2008 г.

„Ти си такъв сладур“, пише му през 2012 г. съпругата на норвежкия престолонаследник принцеса Мете-Мерит. В комуникацията си с нея осъденият финансист ѝ пише, че е срещнал две норвежки момичета на 24 и 25 г.

Във Великобритания премиерът Киър Стармър призова по-малкия брат на крал Чарлз Трети – Андрю Маунтбатън-Уиндзор да свидетелства пред парламента за Епстийн, след публикуването на снимки през уикенда, показващи го клекнал над жена, лежаща на пода.

Новопубликуваните файлове разкриват и кореспонденция между финансиста и бившата съпруга на Андрю и бивша херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън, след присъдата му за сексуални престъпления през 2008 г. Имейл от 2009 г. разкрива, че Епстийн вероятно е платил за полети за "херцогинята и момичетата от Хийтроу до Маями" - очевидно препратка към пътуване на Фъргюсън и нейните дъщери, принцеса Юджини и принцеса Беатрис. През 2010 г., в друг имейл, Фъргюсън го нарича "легенда", добавяйки: "Наистина нямам думите да опиша любовта си, благодарността си за твоята щедрост и доброта. На твое разположение съм. Просто се омъжи за мен".

Осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е инвестирал три милиона долара в крипто стартъпа Coinbase през 2014 г., разкрива в. „Вашингтон пост“, позовавайки се на разсекретените документи.

Предполага се, че финансистът, който е поддържал контакт с лидери от технологичния сектор, сред които изпълнителния директор на „Майкрософт“ Бил Гейтс и на „Тесла“ Илон Мъск, е имал достъп до конкурентни инвестиционни възможности в Силициевата долина, дори след като през 2008 г. се призна за виновен по две обвинения в подбуждане към проституция, едното от които на непълнолетно лице.

Френският в. „Монд“ отбелязва, че имената на няколко френски известни личности от политиката, киното и културната сфера са сред изобличените за връзки с Епстийн от разсекретените документи.

Нито един от имейлите не разкрива участие в престъпления, свързани с педофилия, но повдига много въпроси дали те са били запознати с престъпната дейност на финансиста, пише изданието.

„Целият свят идваше на неговата маса“, каза пред „Монд“ световно известният диригент Фредерик Шаслен. Той си спомня, че между 2013 и 2019 г. е виждал Джефри Епстийн поне пет пъти – в Ню Йорк, Париж и в ранчото му в Санта Фе, Ню Мексико. „Очевидно, ако знаех, никога нямаше да отида в дома му“, съжалява Шаслен. „Все едно съм срещнал чудовище“, добави той.

Според разкритите документи обаче, през септември 2013 г. диригентът е изпратил двусмислен имейл до Джефри Епстийн: „Намерих страхотно момиче за следващия ви престой в Париж, студентка по философия, на 21 години, която прилича малко на настоящата съпруга на Полански“, пише той.

Става въпрос за преводачка за посещение в музей, оправда се Шаслен, като добави, че в крайна сметка момичето не е работило с финансиста, пише „Монд“.

Името на бившия министър на финансите Бруно Льо Мер също се появи в публикуваните документи. Засега обаче той предпочита да запази мълчание.

Скандалът с Епстийн разтърси и Нобеловия комитет за мир, след като стана ясно, че бившият му председател, а преди това норвежки премиер Турбьорн Ягланд може да се е облагодетелствал финансово от връзките си с финансиста, пише „Фигаро“.

„Ако се окаже, че Турбьорн Ягланд е получил значителни финансови ползи от Джефри Епстийн като член на Нобеловия комитет, това би било в противоречие с нашия етичен кодекс“, каза постоянният секретар на Норвежкия Нобелов комитет Кристиан Берг Харпвикен.

Седемдесет и пет годишният беше председател на Нобеловия комитет от януари 2009 до март 2015 г., министър-председател на Норвегия през 1996-1997 г. и министър на външните работи през 2000-2001 г., той беше и генерален секретар на Съвета на Европа от 2009 до 2019 г., припомня изданието.

Според норвежкия вестник „Ве Ге“ ( VG), който коментира документите, публикувани в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, Ягланд е поискал гаранция от американския финансист за покупка на апартамент. Ррезултатът от това искане не е известен.