За 2 млрд. долара! Норвежкият парламент одобри мащабна поръчка за далекобойни артилерийски системи

Норвежкият парламент одобри план за поръчката на далекобойни артилерийски системи на стойност 2 млрд. долара, за да засили възпиращите си способности срещу Русия в Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Европейските страни увеличават разходите си за отбрана под натиска на американския президент Доналд Тръмп.
"Тези оръжия могат да поразяват цели далеч зад вражеските линии. Това е от решаващо значение при съвременните начини за водене на война", заяви в законодателния орган Петер Фрьолих, говорител по въпросите на отбраната на опозиционната партия "Хьойре" (Консервативна партия).
Според норвежкия в. "Афтенпостен" правителството ще поръча артилерийски системи "Чунму" (Chunmoo), произведени от южнокорейската компания "Хануа Аероспейс", понеже те са оценени като по-добри от системите ХАЙМАРС на американската компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin). Южнокорейската система покрива всички изисквания на Норвегия за полева артилерия, включително капацитета да поразява цели на разстояние до 500 км, и също така сроковете за доставките са най-кратки.
Очаква се норвежкото Министерство на отбраната скоро да обяви официално компанията, която е спечелила търга за доставките. Военното ведомство засега не е коментирало.
По-рано Министерството заяви, че планира да закупи 16 установки, заедно с неуточнен брой ракети на обща стойност 19,5 млрд. крони (около 2 млрд. долара).
"Хануа Аероспейс" миналата година подписа споразумение с полската отбранителна компания Ве Бе Електроникс (WB Electronics) за съвместно производство на ракети, включително за "Чунму", в Полша.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС васални ненормалници
20:10 27.01.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #34
20:11 27.01.2026
3 Софиянец
Коментиран от #28
20:13 27.01.2026
4 Факт
20:14 27.01.2026
5 Олееееее....
20:15 27.01.2026
6 Варненец
Коментиран от #9
20:15 27.01.2026
7 Ъхъъъъъъ, изтръпнали натюфци ....
20:18 27.01.2026
8 За съжаление
Коментиран от #17
20:19 27.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И кво толкова
20:21 27.01.2026
11 А памперси
Коментиран от #13
20:23 27.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Киев е Руски
Коментиран от #16
20:36 27.01.2026
15 За какво са им?
Коментиран от #18, #20, #24
20:42 27.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха,ха
До коментар #8 от "За съжаление":Ама крепостните, стига сте се изживявали като шефа в региона, нали ви казах, има друг шериф в града.
Коментиран от #22
20:45 27.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А не беее
До коментар #13 от "Толкова си...оригинален":Ама хич в екипировката на НАТО няма памперси нали? Искаш ли и снимка да кача?
20:49 27.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И Киев е Руски
20:50 27.01.2026
22 друг шериф в града няма бре
До коментар #17 от "Ха,ха":Има шерифски наместник
20:51 27.01.2026
23 ПЕН дел казармен,
До коментар #20 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":Я сега кажи за кво са им тея далекобойни артилерийски системи според теб ? Пингуина на Тръмп ли да нацелят? А?
Коментиран от #26
20:54 27.01.2026
24 Последния софиянец
До коментар #15 от "За какво са им?":Айде бе, нали ху ЙЛО вече 13 год воюва с.... НАТО ( ама те още не знаят)!!
В П ЕДЕРАЦИЯТА има общо...5 града, другото е села и блатен До-- Битък!
За 2 минути ги изпаряват напълно
Коментиран от #31
20:54 27.01.2026
25 604
20:56 27.01.2026
26 Беги заривай магистралите
До коментар #23 от "ПЕН дел казармен,":И траншеите около мумията и кремля, дето Ху ЙЛО ги изкопа докато бегаше по прашки от някакъв ГОТВАЧ ,
Петушок
)))))
20:57 27.01.2026
27 При минус 20
20:58 27.01.2026
28 хаха
До коментар #3 от "Софиянец":Кухоглавите необразовани гайбанчовци се помислиха за по-умни и от норвежците.
ХАХАХА!
Типичен пример за Дънинг-Крюгер.
Леле леле че пропаднали човекоподобни ориенталски питеци!
21:01 27.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Софийски селянин,
Тях не ги мислете,гледайте вас си...
21:04 27.01.2026
31 Ама ич не знаят ша
До коментар #24 от "Последния софиянец":знаиш полиран без грайферов мозък. Сал дет икономиката им е срината, нямат никакво производство, армията им е пълна пародия и освен за присмех за нищо друго не стават. При евентуална война Русия НАТО, всичко ще приключи за няма и ден, като не само Джендеропа няма да съществува но и земята едва ли ще издържи и вероятността да се разруши или най-малко да стане негодна за живот поради промяна на орбитата е високо вероятно.
21:07 27.01.2026
32 Личи си кой не е одил
До коментар #20 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":у казарма или е бил оператор на лопата и РК 1.При война Русия НАТО ще се използва целия ядрен арсенал и при положетие, че руския е най-голям и мощен способен да унищожи планетата земя няколко пъти, тез артилерийски системи са отживелица,все едно да се противопостави с копие на гаубица.
21:12 27.01.2026
33 По важната новина е
21:16 27.01.2026
34 Фйкгф
До коментар #2 от "стоян георгиев":Копейко освен, че си глупава ама и неграмотна
21:16 27.01.2026