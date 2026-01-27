За 2 млрд. долара! Норвежкият парламент одобри мащабна поръчка за далекобойни артилерийски системи

Норвежкият парламент одобри план за поръчката на далекобойни артилерийски системи на стойност 2 млрд. долара, за да засили възпиращите си способности срещу Русия в Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейските страни увеличават разходите си за отбрана под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

"Тези оръжия могат да поразяват цели далеч зад вражеските линии. Това е от решаващо значение при съвременните начини за водене на война", заяви в законодателния орган Петер Фрьолих, говорител по въпросите на отбраната на опозиционната партия "Хьойре" (Консервативна партия).

Според норвежкия в. "Афтенпостен" правителството ще поръча артилерийски системи "Чунму" (Chunmoo), произведени от южнокорейската компания "Хануа Аероспейс", понеже те са оценени като по-добри от системите ХАЙМАРС на американската компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin). Южнокорейската система покрива всички изисквания на Норвегия за полева артилерия, включително капацитета да поразява цели на разстояние до 500 км, и също така сроковете за доставките са най-кратки.

Очаква се норвежкото Министерство на отбраната скоро да обяви официално компанията, която е спечелила търга за доставките. Военното ведомство засега не е коментирало.

По-рано Министерството заяви, че планира да закупи 16 установки, заедно с неуточнен брой ракети на обща стойност 19,5 млрд. крони (около 2 млрд. долара).

"Хануа Аероспейс" миналата година подписа споразумение с полската отбранителна компания Ве Бе Електроникс (WB Electronics) за съвместно производство на ракети, включително за "Чунму", в Полша.