Доналд Тръмп: Вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира! Светът няма да бъде в безопасност

Доналд Тръмп: Вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира! Светът няма да бъде в безопасност

19 Януари, 2026 16:16 1 506 36

Доналд Тръмп: Вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира! Светът няма да бъде в безопасност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в писмо до министър-председателя на Норвегия, че вече не се чувства задължен "да мисли единствено за мира", тъй като не му е била присъдена Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс. В писмото той е повторил искането си за контрол над Гренландия, пише БТА.

Писмото, до което агенция Ройтерс получи достъп, е в отговор на кратко съобщение до Тръмп от норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и президента на Финландия Александер Стуб, в което те се противопоставят на решението му да наложи мита на европейски съюзници заради отказа им да позволят на САЩ да поемат контрол над Гренландия, се казва в изявление на Стьоре.

"Като се има предвид, че Вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за това, че спрях осем войни, плюс още други постижения, вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира, макар той винаги да остава водещ, а мога да мисля и за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати", пише Тръмп в писмото.

Стьоре заяви, че многократно е обяснявал на Тръмп, че Норвежкият нобелов комитет, който присъжда наградата за мир, е независим и че норвежкото правителство няма контрол върху решенията му.

Нобеловата награда за мир беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Наградата включва златен медал, грамота и сума, възлизаща на 11 милиона шведски крони. Мачадо даде на Тръмп златния си медал по време на среща с него в Белия дом, въпреки че Норвежкият нобелов комитет заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отнемана.

В писмото си до норвежкия премиер Тръмп отново поставя под въпрос и датския суверенитет над Гренландия, като заявява: "Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, а и защо изобщо има "право на собственост" върху нея? Няма писмени документи за това – единствено се казва, че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, които са акостирали там."

"Светът няма да бъде в безопасност, ако ние нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия", добавя Тръмп в писмото.

Гренландия, голям арктически остров, богат на полезни изкопаеми, е автономна територия в състава на Кралство Дания.


Норвегия
