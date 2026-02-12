Новини
Адвокат Борисов пред ФАКТИ: Покрай случая „Петрохан" изплуваха недостатъци на системата за закрила на децата ВИДЕО

12 Февруари, 2026 17:46

Тук отново се поставя въпроса за границата на родителските права и отговорности и държавната намеса в тях

Адвокат Борисов пред ФАКТИ: Покрай случая „Петрохан“ изплуваха недостатъци на системата за закрила на децата ВИДЕО - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проблемът с Агенцията за закрила на детето има две измерения, поне според моя опит. Едното е институционално-законова подредба, защото се води агенция, но няма териториални структури, те са към друга агенция, тази са социално подпомагане. Правно погледното Органът е председателят на ДАСТ – г-жа Иванова.

Другото измерение е, че назначените проверки обикновенно са формални и документални и не водят до нищо. Това каза пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ адвокат Пламен Борисов за Агенцията за закрила на детето.

Покрай случая „Петрохан“ изплуваха много недостатъци на системата за закрила на децата. Тук отново се поставя въпроса за границата на родителските права и отговорности и държавната намеса в тях.

Какво каза още адвокат Борисов вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    5 1 Отговор
    а мевере и данс се убиха да лъжат простите ганчуфци как будизма бил екстремистка и педофилска религия като исляма

    17:49 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Помня че и Кирчо води децата си в хижа Петрохан и ги налазили и набил ламата

    17:51 12.02.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Системата да се опита да прекъсен трафикът на деца, вместо да се чудят как да разделят бели българчета от семействата им.

    17:51 12.02.2026

  • 4 Калушай Лама

    3 0 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    17:52 12.02.2026

  • 5 Дориана

    2 3 Отговор
    Случая Петрохан разкри мащаба на мафиотския модел на управление и корупцията в България. Борисов и Пеевски трябва да понесат отговорност, защото точно те с помощта на техните патерици ИТН и БСП ОЛ се надпреварваха да назначават свои политически зависими хора във всички служби. Спираха реформите умишлено за да се задържат на власт въпреки огромните протести превърнали се в революция.

    17:54 12.02.2026

  • 6 Инспектор Дюдю

    2 0 Отговор
    Леон--внук на Симон Версано,
    И. Калушев--син/доведен/ на проф. Н. Майсторов....
    .. Все от "сой"!?

    17:57 12.02.2026

  • 7 Какви избори?!

    2 0 Отговор
    ,,Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.

    Той допълни, че тогава е писал сигнали до кого ли не, включително тогавашния премиер Кирил Петков, парламентарната комисия по околна среда, екоминистерството и земеделското министерство, агенцията по горите и много други органи, с изключение на правоохранителните."

    17:58 12.02.2026

  • 8 Феникс

    2 0 Отговор
    Всички подофили и хомота в България са неразделна част от нпо-та и ПП-ДБ! Това изплува!

    18:09 12.02.2026

  • 9 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Чалгарките си водят децата по концерти в дискотеки и гербарската закрила на детето дреме

    18:13 12.02.2026