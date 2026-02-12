Адвокат Борисов пред ФАКТИ: Покрай случая „Петрохан“ изплуваха недостатъци на системата за закрила на децата ВИДЕО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проблемът с Агенцията за закрила на детето има две измерения, поне според моя опит. Едното е институционално-законова подредба, защото се води агенция, но няма териториални структури, те са към друга агенция, тази са социално подпомагане. Правно погледното Органът е председателят на ДАСТ – г-жа Иванова.

Другото измерение е, че назначените проверки обикновенно са формални и документални и не водят до нищо. Това каза пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ адвокат Пламен Борисов за Агенцията за закрила на детето.

Покрай случая „Петрохан“ изплуваха много недостатъци на системата за закрила на децата. Тук отново се поставя въпроса за границата на родителските права и отговорности и държавната намеса в тях.

