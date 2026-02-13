Как ще отговори Европа на деструктивната политика на Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-скоро разочарование, отколкото надежда - така може да се опише настроението на европейските лидери за тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността. Само година след началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп трансатлантическите отношения изглеждат разрушени. Деструктивната външна политика на Тръмп хвърля сянка върху престижната среща в Мюнхен.

"Безпрецедентна криза на доверието и надеждността"

Мюнхенската конференция по сигурността (МКС) от десетилетия се дефинира като трансатлантическа. Но според нейния председател Волфганг Ишингер, в момента цари "безпрецедентна криза на доверието и надеждността". Многозначително звучи и заглавието на Мюнхенския доклад по сигурността - основния документ от срещата: "Under Destruction" ("В процес на разрушение").

Докладът причислява Доналд Тръмп към категорията "demolition men" (разрушители), т.е. държавни глави, които с деструктивната си политика унищожават действащи правила и уважавани институции. Уверението на Тръмп, че той нямал нужда от международно право, е само едно от многото доказателства за това.

Въпреки че обстоятелствата съдържат повече предизвикателства от когато и да било, Мюнхенската конференция по сигурността, основана преди повече от 60 години, продължава да се възприема като форум за обмен и диалог и тази година. Сред участниците (над 1000 души) има и повече от 200 официални представители на правителства от 120 държави.

В дискусиите в престижния хотел "Байеришер хоф" ще се включат украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон, китайският външен министър Ван И и датската министър-председателка Мете Фредериксен, която наскоро смело се изправи срещу Доналд Тръмп покрай неговите претенции към Гренландия. България е представена от президентката Илиана Йотова и от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

Тръмп изпраща държавния секретар Марко Рубио

Въпреки напрежението в трансатлантическите отношения, и тази година в Мюнхен пристига голяма делегация от САЩ начело с държавния секретар Марко Рубио. Председателят на конференцията Ишингер заяви, че очаква Рубио да говори за американската външна политика, а не за теми, които не засягат пряко неговия ресор. Това беше недвусмислен намек за пламенната реч, с която вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс раздразни публиката на конференцията миналата година - тогава той обвини европейските лидери, че цензурират свободата на словото.

Делегацията от САЩ обаче отдавна не се състои само от привърженици на Тръмп. Тя включва и решителни противници на американския президент като Гавин Нюсъм, губернатора на Калифорния. Още в речта си на Световния икономически форум в Давос той даде ясно да се разбере, че в бъдеще очаква от европейците "повече твърдост" и непоколебимост - според него те твърде лесно се огъват пред Тръмп.

Европа пред нова ера на самоутвърждаване?

Така Нюсъм засегна същността на въпроса, който се очаква да играе важна роля на тазгодишната конференция: как да се преориентира Европа в тази променена световна ситуация? И каква роля може да изиграе за това Германия? За това ще говори във встъпителната си реч канцлерът Фридрих Мерц.

В неотдавнашно изявление пред Бундестага Мерц призова европейците "да се научат да говорят езика на силовата политика". Това включва сериозни инвестиции в европейската отбранителна способност, както и изграждането на нови партньорства.

По целия свят има "развиващи се демокрации с отворени и растящи пазари, които търсят това, което ние можем да предложим", подчерта Мерц в Бундестага. И добави с поглед към САЩ: "Като демокрации ние сме партньори и съюзници, а не подчинени".

В Мюнхен германският канцлер вероятно ще доразвие темата и с това ще даде тон на дебат, в който настоящата криза се разглежда и като катализатор за стратегически промени.

Представителите на иранския режим са нежелани

Поканите за участие в Мюнхенската конференция по сигурността са много търсени, но се раздават много предпазливо. За разлика от миналото, тази година представители на иранското правителство не са добре дошли в Мюнхен. Причината: насилието, с което ръководството в Техеран потуши последните демонстрации в страната. На конференцията обаче ще вземат думата представители на иранската опозиция и гражданското общество.

Въпреки че войната на Русия срещу Украйна вероятно отново ще бъде централна тема на конференцията, представители на руското правителство няма да присъстват. През 2022 година, когато форумът се проведе малко преди началото на мащабната руска атака срещу Украйна, делегацията на Русия колективно отказа да участва, припомни председателят на конференцията Ишингер. Оттогава той не е чул "нито думичка" от Москва за някакво нейно участие.

По отношение на преговорите за възможното прекратяване на войната Ишингер подчерта, че Русия уж проявява готовност за преговори, но в същото време тероризира украинското гражданско население. Затова наградата "Евалд фон Клайст" на МКС тази година не се присъжда на заслужила личност, а "на храбрия украински народ".

АзГ отново присъства

Крайнодясната партия Алтернатива за Германия (АзГ), призната отчасти за екстремистка, не беше добре дошла в Мюнхен през последните две години. Ръководителят на конференцията Волфганг Ишингер промени курса на своя предшественик и реши да не изключва повече най-голямата опозиционна партия в Бундестага.

Тази година са поканени трима нейни представители - депутати, които обаче няма да участват в дискусиите. Миналата година АзГ оцени изключването си като неоснователна дискриминация и предприе правни действия срещу това, но загуби делото в съда.

Автор: Нина Веркхойзер