Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Евролидерите готови за Европа на две скорости

Евролидерите готови за Европа на две скорости

14 Февруари, 2026 19:01 1 062 31

  • европейски съвет-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • украйна-
  • пандемия-
  • нато-
  • гренландия

Заплахите на Тръмп да присъедини Гренландия и колебанията му относно подкрепата за Украйна срещу Русия, както и стратегията на Китай да наводнява Европа с изкуствено евтини стоки, дадоха допълнителен импулс на най-висшите европейски ръководители да предприемат действия

Евролидерите готови за Европа на две скорости - 1
Снимка: Shutterstock
Politico Politico списание за политически анализи
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европейският съюз винаги се е гордял с това, че неговите членове вървят напред заедно, като едно цяло. Тази епоха приключи.

На среща в замък в Източна Белгия в четвъртък лидерите на Франция, Германия, Италия и други държави подкрепиха планове — които ще се конкретизират още на заседанието на Европейския съвет следващия месец — отделни групи страни да се обединяват и да се присъединяват към инициативи в по-тесен формат. Правителствата говориха за усещане за спешност, тъй като конкурентното предимство на Европа отслабва, а много от идеите ѝ се блокират в безкрайни колебания и разногласия.

"Трябва да действаме бързо", заяви френският президент Еманюел Макрон, който изглежда остави на заден план неотдавнашните си спорове с германския си колега, докато и двамата настояха ЕС да предприеме политики за стимулиране на икономическия растеж.

Разтърсван от множество геополитически кризи, съюзът започва да осъзнава, че не може да им отговори адекватно, ако действа само когато и 27-те държави членки постигнат съгласие. От отбраната до енергетиката и инвестициите Европейската комисия — която изготвя правилата — и националните правителства — които трябва да ги прилагат — се оказват ограничени. Междувременно бизнесът се оплаква, че е задушаван от бюрокрация и високи енергийни разходи.

Заплахите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия и колебанията му относно подкрепата за Украйна срещу Русия, както и стратегията на Китай да наводнява Европа с изкуствено евтини стоки, дадоха допълнителен импулс на най-висшите европейски ръководители да предприемат действия.

Срещата на върха в четвъртък — само на 15 километра от нидерландския град Маастрихт, където през 1992 г. беше подписан един от основополагащите договори на ЕС — се превърна в "стратегическа мозъчна атака" за това как да се "насърчи просперитетът, да се създадат качествени работни места и да се гарантира достъпност", заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

"Днешната дискусия донесе нова енергия и споделено чувство за спешност около тази цел", добави той.

На следващата среща в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи това, което тя нарича "Пътна карта и план за действие "Една Европа, един пазар", включващи реформи като намаляване на административната тежест и мобилизиране на частен и публичен капитал за подпомагане на европейските стартъпи да се разрастват. Лидерите ще гласуват плана преди лятото.

Ако в някои области не бъде постигнато съгласие между всички 27 страни, ЕС ще прибегне до механизма на "засилено сътрудничество" — по-малки групи държави, които напредват по-бързо по определени политики. Макар идеята да е била подкрепяна и преди, тя често е била избягвана и определяна като разделяща.

"Говоренето за засилено сътрудничество може да бъде мотивационен фактор, за да се присъединят повече държави", заяви дипломат от европейска страна, пожелал анонимност. Малко столици биха искали да изостанат от мерки, които стимулират просперитета, дори и да имат резерви към някои аспекти от тях.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че преди две-три години подобен разговор не би бил възможен. "Изправени сме пред напълно нова геополитическа ситуация и сме готови да се справим с нея. Но Европа ще може да отстоява позициите си само ако е конкурентоспособна."

Една от сферите, в които може да се използва "засилено сътрудничество", е Съюзът на спестяванията и инвестициите — амбицията на ЕС да създаде капиталов пазар по подобие на американския. Комисията предлага европейски еквивалент на Комисията по ценни книжа и борси, но това изисква съгласие от държавите, включително Ирландия и Люксембург, които досега се колебаят да се откажат от правомощията си.

Пътната карта ще постави измерими цели в области като телекомуникации, капиталови пазари, услуги и енергетика, като Фон дер Лайен иска те да бъдат изпълнени до края на 2027 г.

Първото предложение ще бъде т.нар. "28-и режим" — нов европейски корпоративен режим, благоприятен за стартъпи, който трябва да бъде представен на 18 март. Той ще позволи регистрация на компании изцяло онлайн в рамките на 48 часа и ще улесни разширяването им отвъд границите.

Според участници в разговорите е постигнато съгласие по четири ключови направления: отключване на спестяванията на европейците за инвестиции в стратегически компании; справяне с високите енергийни разходи, включително чрез преразглеждане на дебати около Схемата за търговия с емисии; продължаване на сключването на търговски споразумения за диверсифициране на зависимостите; и по-голяма подкрепа за европейски приоритет при обществените поръчки — т.нар. политика "купувай европейско", защитавана от Макрон.

Именно последната точка бе сред най-големите успехи на срещата, като лидерите дадоха мандат на Комисията да изготви секторен списък на зависимости, в които европейските компании да получат преференциално третиране, за да се подпомогнат ключови индустрии като автомобилостроенето и фармацевтиката.

Въпреки това напрежението не липсваше. Още преди срещата се появиха разногласия между големите икономики и останалите държави. Франция и Германия застанаха от различни страни на дебата "купувай европейско", а имаше и спорове докъде да стигне задълбочаването на единния пазар.

Предварителна среща с участието на 19 лидери — без Испания, Ирландия, балтийските държави и Словения — показа селективния характер на дискусиите. Някои от поканените закъсняха, а заседанието започна без Мерц, Мелони и Макрон.

Разногласия се очертаха и между държавите и Европейската комисия. Германия и Италия настояха ЕС да "се ограничи" в създаването на нови регулации, докато Фон дер Лайен обвини националните правила за част от проблемите на индустрията.

Въпреки това Макрон напусна срещата с усмивка, демонстрирайки хармония след сближаването с Германия. На въпрос дали вече е добър приятел с Мерц, той се засмя: "Да, винаги."


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Ексклузивно! ГЕРБ се разцепи.Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ.

    19:05 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Тъкмо влязохме в Клуба на Богатите и той затвори.

    Коментиран от #9, #22

    19:06 14.02.2026

  • 3 Мишел

    14 0 Отговор
    Готови са за две задни скорости.

    19:06 14.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    .... И ВИ ГО ЗАБИХА С 200 БАЦЕТА!

    общ заем - той ще е на една скорост щото богатите вече няма от къде да вземат
    ама искате да се развивате заедно, искате равенство и демокрация... ЧАКАЙ БЕ РОБЕ! ТИ НА МАСАТА НА ГОСПОДАРЯ ЛИ ИСКАШ ДА СЕДНЕШ?!!!

    Толкова за вашия "Съюз"! Фашизма и глупостта не прощават!

    Коментиран от #6

    19:06 14.02.2026

  • 5 И нашите ли са

    8 0 Отговор
    готови за Европа на две скорости ?

    Коментиран от #13

    19:06 14.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Общ заем.Общ ток на високи цени.Закриване на БНБ.Ограбване на сметките на хората и влагане в оръжие.

    19:08 14.02.2026

  • 7 обективен

    11 2 Отговор
    На първата маса ще има ядене и пиене ,а на втората студена вода , но сметката робите ще я плащат !

    19:11 14.02.2026

  • 8 Сатана Z

    9 2 Отговор
    България ще се върти като въртележка на панаир задвижвана от либерал—фашисткото котило в Брюксел по команда от City of London

    19:13 14.02.2026

  • 9 Иван Кръстев

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Двете скорости са , русофили и европейци. Българи избирайте.

    Коментиран от #24

    19:15 14.02.2026

  • 10 Поръсен с джоджен

    6 1 Отговор
    Това засилено сътрудничество е вде едно да кажеш засилена близост за хора от една раса за сметка на друга раса.... просто красиви думи за да се замаже лошото което целят.
    Ще се организираме със източно-европейските държави и един ден съюза директно ще си се сцепи на две. Дай боже французетата да си ядът заемите самички с Немците...

    19:16 14.02.2026

  • 11 ЕргенинЪТ - "Гръм в рая"

    7 1 Отговор
    Нещо ЕС взе да се пр0пуква. Макрон търси среща с Путин,Мерц клекна и той, италианците и те,Мелони ги 0тсвuрu и замина за Африка.Белгия ги отряза за руските активи.От трибуната на Бундестага, Алис Вайдел п0сече Зеленски, като го попита: Ти си жалък кл0ун и просяк,как смееш да искаш нещо повече и просиш пари,докога ще 6едстваме заради теб? САЩ подкрепят Орбан за нов мандат,като днес за Унгария замина Марко Рубио да затвърди подкрепа.

    19:18 14.02.2026

  • 12 Да...

    4 1 Отговор
    ...обобщя -> Европа е банкрутирала финансово, беззащитна военно и няма нито природни суровини, нито въобще природни блага, за да се извади само от ситуацията. В ЕС назрява гражданска война, поради алчността на локалните правителства и нежеланието им да дори да осигири елементарен финансов стандарт на гражданите си... чака се само кое ще драсне клечката на народното недовоство. Алчните ЕС лидери добре разбират това и се мъчат да заграбят с хиперинфлация каквото могат още да докопат преди колапсът на финансовата система на ЕС... да ме прощава някой, ако пропуснах някой добре познат факт!

    19:18 14.02.2026

  • 13 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "И нашите ли са":

    Нашите държат все лоста, без да направляват.

    19:20 14.02.2026

  • 14 Евро Пеец

    5 0 Отговор
    A евроскотовете дали са готови, а драги овни и овци?

    19:21 14.02.2026

  • 15 нннн

    4 0 Отговор
    - Риба втора преснота.
    - Втора преснота означава вмирисана.
    /Из ,,12-те стола"/

    19:24 14.02.2026

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    Дали на втората скорост ще раздадат чатали с памук за да крепят първата скорост

    19:29 14.02.2026

  • 17 Западна Европа

    3 0 Отговор
    се изпълни с толкова лекари, инженери, учени и велики умове от Африка, Арабика и от други места, които раждат велики умове и дават добро академично образование на своите граждани. Сега е ред на гениални граждани от Индия да нахлуят по европейските държави. Тогава Европа наистина ще увеличи своята скорост - от първа, на космическа. Не дай си, Боже, и ние да внесем оттам гении, квалифицирани кадри и велики умове, защото ще прехвърлим и космическата скорост - и право в духовния свят!

    19:33 14.02.2026

  • 18 анонимен

    3 0 Отговор
    Направиха България клоака на Европа, сега го обявяват официално.

    19:36 14.02.2026

  • 19 име

    3 0 Отговор
    ЕССР си е бил замислен да бъде на две скорости, това е олицетворението на неоколониалното робство.

    19:38 14.02.2026

  • 20 шопо

    2 0 Отговор
    произведено в китай за европа..

    19:39 14.02.2026

  • 21 ха ха

    2 0 Отговор
    от див капитализъм отиваме към развит идиотизъм

    19:40 14.02.2026

  • 22 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Много ще се радвам и визов режим да въведат!

    19:41 14.02.2026

  • 23 дядо поп

    3 0 Отговор
    На прага на избори сме , едно въпросче паралелно с изборите , за или без ЕС нито ще струва нещо повече от средствата за изборите и ще е нещо като като допитване до народа. Ако го има ще има и много по масово участие във вота.

    19:41 14.02.2026

  • 24 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван Кръстев":

    Европейците да си заминават, България да остане на БЪЛГАРИТЕ! Ще минем и без педофили и без гейпаради!

    Коментиран от #28

    19:44 14.02.2026

  • 25 Рон Джереми

    2 0 Отговор
    Ще ги клатят на две ( САЩ и Русия)скорости

    19:46 14.02.2026

  • 26 БоюЦиганина

    1 0 Отговор
    А ние сме винаги готови за задната скорост на ЕСсср-то.

    19:47 14.02.2026

  • 27 Госあ

    0 0 Отговор
    ЕС на две скорости, но с общи дългове. Страхотна новина за България в клуба на богатите !

    19:54 14.02.2026

  • 28 Иван Кръстев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "иван костов":

    България не е на българите,а на българските граждани. Руската федерация,не е на руснаците,а на съвкупност от народи с различна народност и вероизповедание.

    19:55 14.02.2026

  • 29 Да,бе

    0 0 Отговор
    Евросъюзът наистина трябва да премине на няколко скорости,ама всичките задни...Щото ги кефи...

    19:58 14.02.2026

  • 30 000

    0 0 Отговор
    Тоест в клуба на богатите ще има по-богати и най-богати ли?

    20:01 14.02.2026

  • 31 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "Евролидерите готови за Европа на две скорости"

    Ами не само евролидерите, ние сме готови още от преди да се присъединим към обединена Европа, в която и до днес сме на последните позиции по всичкоите положителни показатели. По традиция обаче все другите са ни виновни, че не разбират от цивилизация и не могат да ни оценят подобаващо. И добре, че е така, иначе как щяхме да се борим за последното място ако всички бяха като нас?

    20:04 14.02.2026