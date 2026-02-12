Володимир Зеленски: Искам конкретна дата!

Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г. и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.
„Искам конкретна дата“, написа украинският президент.
It is important that Ukraine will do everything to be technically ready for EU accession by 2027. At least the main steps we will accomplish.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 11, 2026
I want a specific date. If in the agreement, under which America, Russia – specifically Putin – I as President of Ukraine, and Europe…
Зеленски предупреди, че ако споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и Европа, не включва конкретна дата за членство, Русия ще работи, за да блокира процеса – косвено, чрез определени европейски представители, вместо да действа самостоятелно.
Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок.
Зеленски настоя за присъединяване към ЕС през 2027 г. в края на януари, въпреки скептицизма сред европейските страни. Тогава той заяви, че членството на Украйна в ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност „не само за нас, но и за цяла Европа“.
