Ангел Найденов пред ФАКТИ: Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там не са случайни

Поредният кръг от международни срещи, посветени на войната в Украйна, отново постави въпроса има ли реален шанс за дипломатически пробив или конфликтът навлиза в още по-дълбока фаза на изтощение. На този фон ескалацията около Одеса, споровете за териториите и темата за гаранциите за сигурност очертават сложен и противоречив преговорен процес. За перспективите пред мира, ролята на Европа и позицията на САЩ… Пред ФАКТИ говори Ангейл Найденов, бивш военен министър и депутат от БСП.
- Господин Найденов, в Швейцария се проведе поредната среща във връзка с войната в Украйна. Очаквате ли в близко време по дипломатичен път да се постигне някакъв пробив?
- Позитивизъм имаше в говоренето и сега, и в предишния кръг на преговори. Стана пак дума за размяна на военнопленцини. Практически обаче по отношение на прекратяването на войната няма никакви резултати. Разбира се, хората свързват надеждите си с преговорите и съответно с постигането на мирно споразумение или поне на временно прекратяване на огъня, но от тези преговори практически нищо не следва. Така че аз продължавам да бъда скептичен по отношение на резултатите.
На преговорите в Женева беше посочено, че основният фокус на вниманието ще бъде върху териториалните въпроси – или по-скоро участъци от все още неокупираната от руската армия територия в тези части на Донецка област и съответно предаването им на Русия. Някак остават встрани и думите на руските представители, които настояват за изтеглянето на Украйна от четирите области, които Русия вече са субект от от Руската федерация и са вписани в руската Конституция, както и признаването на Крим от международната общоност. Въпросът стои пред скоби.
- Това е една от големите цели, които си е поставила Русия и очевидно се върви в тази посока...
- Ще се върна малко и на преговорите в Абу Даби, защото там бе поставен ясно въпросът за гаранцииите за сигурност. Споменавам и двете теми, защото те са ключови от гледна точка на постигането на някакво съгласие между двете преговарящи страни. И по двете точки до момента няма съгласие. Мога да вляза и в детайли по отношение на гаранциите за сигурност, но и там изявленията от руска страна бяха категорично несъгласие – както по отношение на споразумението на Украйна със САЩ, така и по отношение на евентуално многостранно споразумение между Украйна, Европа и САЩ. Всичко това показва сериозни различия.
- Полският премиер Доналд Туск каза, че Европа заслужава място на масата на преговорите. Тежи ли позицията на Европа?
- Не бих подценявал нито позициите, нито предложенията, които прави Европа. Защото, на практика, в оформянето на този така наречен план от 20 точки, който Украйна представи на САЩ, основната част от предложенията са европейските предложения. Да, в тези тристранни преговори, нека така да ги наречем, двустранни с посредничеството на САЩ, Европа не присъства, но така или иначе те са част от този пакет от документи, на който стъпва украинската страна в преговорите. Вярно е, че Европа не присъства на масата на преговорите, но ми се струва, че всички изявления, които прави американската страна, и с очакването Европа да играе по-голяма роля, всъщност, има очаквание и към Европа.
- В последните дни прави впечатление, че Русия засилва ударите по Одеса. Как гледате на този ход?
- Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там неса случайни. Това е основният пункт за износ на украински стоки – става дума за милиони тонове товари, включително над 500 като борй контенейри. Одеса е и изходен пунт по т.н. „зърнен коридор“ - пшеница и царевица. Логично е Русия да насочи ударите си към пристанищната инфраструктура или към инженерната инфраструктура, свързана с функционирането на Одеското пристанище.
След ударите срещу кораби от руския сенчест флот в Черно море Русия отправи заплахи, че ще се стреми да прекъсне достъпа на Украйна до море.
- Това ли е голямата цел. Ако това се случи, много неща ще се променят?
- С тези удари Русия очевидно се стреми да разстрои работата на пристанищната инфраструктура и да затрудни украинския износ. Достъпът на търговски кораби до Одеса е свързан с огромен риск – вече имаше случаи на ударени търговски кораби при въздушни атаки от русак страна.
- Виждате ли промяна в позицията на американския президент Тръмп относно решаването на конфликта?
- Не, не виждам промяна. Сред опциите, които съществуваха, фигурираше засилване на натиска върху Украйна – нещо, което виждаме и в последните изявления на американския президент. Очакванията му са насочени основно към отстъпки от украинска страна. Според мен руският президент Владимир Путин няма да позволи сключването на каквото и да е примирие или прекратяване на сраженията без териториални придобивки за Руската федерация.
Така че независимо от оптимизма и твърденията за напредък в преговорите, не мисля, че ще се стигне до реален пробив.
Другата опция е засилване на натиска върху Русия – европейската формула за дипломатическа активност, икономически санкции и продължаване на военната помощ за Украйна. Ако говорим за военната помощ, трябва да отбележим, че САЩ практически са прекратили директните доставки на въоръжение. Това, което се предоставя, е по списък с приоритетни изисквания на Украйна, финансиран от страни от НАТО, като САЩ осигуряват въоръжението и боеприпасите.
Третата възможност е в определен момент президентът Тръмп да се оттегли от активна роля, виждайки липсата на резултати и невъзможността да се постигне споразумение за прекратяване на огъня.
