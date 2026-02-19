Новини
Ангел Найденов пред ФАКТИ: Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там не са случайни

19 Февруари, 2026

Според мен руският президент Владимир Путин няма да позволи сключването на каквото и да е примирие или прекратяване на сраженията без териториални придобивки за Руската федерация, казва той

Ангел Найденов пред ФАКТИ: Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там не са случайни - 1
Кадър: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредният кръг от международни срещи, посветени на войната в Украйна, отново постави въпроса има ли реален шанс за дипломатически пробив или конфликтът навлиза в още по-дълбока фаза на изтощение. На този фон ескалацията около Одеса, споровете за териториите и темата за гаранциите за сигурност очертават сложен и противоречив преговорен процес. За перспективите пред мира, ролята на Европа и позицията на САЩ… Пред ФАКТИ говори Ангейл Найденов, бивш военен министър и депутат от БСП.

- Господин Найденов, в Швейцария се проведе поредната среща във връзка с войната в Украйна. Очаквате ли в близко време по дипломатичен път да се постигне някакъв пробив?
- Позитивизъм имаше в говоренето и сега, и в предишния кръг на преговори. Стана пак дума за размяна на военнопленцини. Практически обаче по отношение на прекратяването на войната няма никакви резултати. Разбира се, хората свързват надеждите си с преговорите и съответно с постигането на мирно споразумение или поне на временно прекратяване на огъня, но от тези преговори практически нищо не следва. Така че аз продължавам да бъда скептичен по отношение на резултатите.
На преговорите в Женева беше посочено, че основният фокус на вниманието ще бъде върху териториалните въпроси – или по-скоро участъци от все още неокупираната от руската армия територия в тези части на Донецка област и съответно предаването им на Русия. Някак остават встрани и думите на руските представители, които настояват за изтеглянето на Украйна от четирите области, които Русия вече са субект от от Руската федерация и са вписани в руската Конституция, както и признаването на Крим от международната общоност. Въпросът стои пред скоби.

- Това е една от големите цели, които си е поставила Русия и очевидно се върви в тази посока...
- Ще се върна малко и на преговорите в Абу Даби, защото там бе поставен ясно въпросът за гаранцииите за сигурност. Споменавам и двете теми, защото те са ключови от гледна точка на постигането на някакво съгласие между двете преговарящи страни. И по двете точки до момента няма съгласие. Мога да вляза и в детайли по отношение на гаранциите за сигурност, но и там изявленията от руска страна бяха категорично несъгласие – както по отношение на споразумението на Украйна със САЩ, така и по отношение на евентуално многостранно споразумение между Украйна, Европа и САЩ. Всичко това показва сериозни различия.

- Полският премиер Доналд Туск каза, че Европа заслужава място на масата на преговорите. Тежи ли позицията на Европа?
- Не бих подценявал нито позициите, нито предложенията, които прави Европа. Защото, на практика, в оформянето на този така наречен план от 20 точки, който Украйна представи на САЩ, основната част от предложенията са европейските предложения. Да, в тези тристранни преговори, нека така да ги наречем, двустранни с посредничеството на САЩ, Европа не присъства, но така или иначе те са част от този пакет от документи, на който стъпва украинската страна в преговорите. Вярно е, че Европа не присъства на масата на преговорите, но ми се струва, че всички изявления, които прави американската страна, и с очакването Европа да играе по-голяма роля, всъщност, има очаквание и към Европа.

- В последните дни прави впечатление, че Русия засилва ударите по Одеса. Как гледате на този ход?
- Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там неса случайни. Това е основният пункт за износ на украински стоки – става дума за милиони тонове товари, включително над 500 като борй контенейри. Одеса е и изходен пунт по т.н. „зърнен коридор“ - пшеница и царевица. Логично е Русия да насочи ударите си към пристанищната инфраструктура или към инженерната инфраструктура, свързана с функционирането на Одеското пристанище.
След ударите срещу кораби от руския сенчест флот в Черно море Русия отправи заплахи, че ще се стреми да прекъсне достъпа на Украйна до море.

- Това ли е голямата цел. Ако това се случи, много неща ще се променят?
- С тези удари Русия очевидно се стреми да разстрои работата на пристанищната инфраструктура и да затрудни украинския износ. Достъпът на търговски кораби до Одеса е свързан с огромен риск – вече имаше случаи на ударени търговски кораби при въздушни атаки от русак страна.

- Виждате ли промяна в позицията на американския президент Тръмп относно решаването на конфликта?
- Не, не виждам промяна. Сред опциите, които съществуваха, фигурираше засилване на натиска върху Украйна – нещо, което виждаме и в последните изявления на американския президент. Очакванията му са насочени основно към отстъпки от украинска страна. Според мен руският президент Владимир Путин няма да позволи сключването на каквото и да е примирие или прекратяване на сраженията без териториални придобивки за Руската федерация.

Така че независимо от оптимизма и твърденията за напредък в преговорите, не мисля, че ще се стигне до реален пробив.

Другата опция е засилване на натиска върху Русия – европейската формула за дипломатическа активност, икономически санкции и продължаване на военната помощ за Украйна. Ако говорим за военната помощ, трябва да отбележим, че САЩ практически са прекратили директните доставки на въоръжение. Това, което се предоставя, е по списък с приоритетни изисквания на Украйна, финансиран от страни от НАТО, като САЩ осигуряват въоръжението и боеприпасите.
Третата възможност е в определен момент президентът Тръмп да се оттегли от активна роля, виждайки липсата на резултати и невъзможността да се постигне споразумение за прекратяване на огъня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мутата

    73 10 Отговор
    Слава на Русия

    09:08 19.02.2026

  • 2 Браво!

    83 3 Отговор
    Какъв мъдрец!
    Става за министър на тъпнята по военните въпроси!

    Коментиран от #65

    09:08 19.02.2026

  • 3 Трол

    22 32 Отговор
    Абе този как живее под един покрив с путинофилката Мая?

    Коментиран от #51

    09:08 19.02.2026

  • 4 дцокаед

    72 7 Отговор
    БСП боклук, отиваи в Одеса да ги пазиш бандера фашистите, даже вземи и Маята със себе си. Боклук със боклук и ти голям защитник стана на надрусания наркоман и на бандера фашистите му. Няма да ни липсваш боклук. Слава Богу, Русия ще им намести мозъците, а ти обикаляи по телевизиите да скимтиш.

    09:09 19.02.2026

  • 5 Един ФАКТ

    73 4 Отговор
    Одеса е от ключово значение за снабдяване на Украйна от "обединения запад" ! Затова Русия "реже" тази комуникация! А иначе с тази аварийна ел.система Украйна вече НЯМА икономика! Скоро няма да може да има икономика и по демографски причини!

    09:09 19.02.2026

  • 6 Одеса е руска !

    78 6 Отговор
    Напред, братушки !

    09:09 19.02.2026

  • 7 Одеса

    76 5 Отговор
    е руски град

    Коментиран от #25

    09:10 19.02.2026

  • 8 име

    64 3 Отговор
    Каква икономика без ток? Каква икономика без газ, удара с "Орешник" по подземното газово хранилище "Билче-Волицко-Угерски" не го разруши, но унищожи инфраструктурата в дълбочина. За какво им е Одеса на прости бандери, които живеят в XIXти век? Не могат нито да си защитат, нито да си ползват земята и ресурсите, такаче няма нищо лошо руснаците да им я вземат.

    Коментиран от #11

    09:10 19.02.2026

  • 9 А, бе ти

    70 4 Отговор
    откри топлата вода. Много ясно, че Русия няма да остави излаз на море на осрайна.

    09:11 19.02.2026

  • 10 Падението се отплаща

    74 5 Отговор
    От комунист, социалист да пропаднеш до лизач на НАТО, т.е. станал фашист.

    09:11 19.02.2026

  • 11 Да СИ я вземат !!

    48 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Нека се изразяваме точно !

    09:13 19.02.2026

  • 12 Какъв спор, бе

    67 5 Отговор
    Русия не спори за територии, а си ги връща.

    Коментиран от #49

    09:14 19.02.2026

  • 13 Диванен стратег

    66 4 Отговор
    Все пропускат да споменат, че през Одеса се вкарват натовско оръжие и боеприпаси и е основна база за безпилотните дронове - катери.
    А, и въпросните територии са в НовоРусия, където живеят основно руснаци и се говори на руски.

    09:14 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 педералсъбев

    26 2 Отговор
    гушнах букета в името на фюрера

    09:14 19.02.2026

  • 16 Малее къв експерт!!!

    50 3 Отговор
    Аз си мислех , че руснаците думкат напосоки, нали си нямат и интернет!😂😂😂😂😂

    09:15 19.02.2026

  • 17 Неприятен ненормалник

    47 5 Отговор
    Щерката му е при фашистите посланик

    09:15 19.02.2026

  • 18 9689

    40 4 Отговор
    Ачо,по добре млъкни.Живуркай си с откраднатото и толкова.

    09:19 19.02.2026

  • 19 Леле-леле ! 🤔

    48 3 Отговор
    И този , като Зафиров и цялото БСП-Ново начало , станаха натовци и русофоби . Добре че след изборите ще са в историята .

    09:20 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ккккк

    13 9 Отговор
    Не разбрахте ли, че целта на всичко е създаването на една нова държава, която да обхваща всички крайбрежни области на Украйна.
    Това е държавата наречена новия Ерусалим.
    След известно време ще подгонят евреите от Израел да се населят в тези територии нещо, което вече се случи, така както подгониха евреите от Германия към днешния Израел за да го основат по-късно, тъй като никой не искаше там да ходи.

    Коментиран от #70

    09:21 19.02.2026

  • 22 Руснак

    46 3 Отговор
    Този е един от най-големите гадове!Ненадминат подлизурко!

    Коментиран от #41

    09:25 19.02.2026

  • 23 Механик

    46 2 Отговор
    Една купчина безмислени думи. По-точно, дна купчина неща, които са извстни на всички и без тоя самозванец.
    Русия няма да приключи войната докато не приключи украинските фашаги из корен.
    За Донбас,Крим, а вероятно и за Одеса, украинците трябва да забравят. За голяма армия и нато също трябва да забравят.
    А беше толкова лесно да се спазват Минските споразумения! А пък колко животи и щяха да бъдат спасени ще стане ясно когато на края трите страни теглят калема. Казвам трите, защото там имаме Украина, Русия и камара наемници.

    Коментиран от #42, #48

    09:25 19.02.2026

  • 24 Лекар 🩺

    29 2 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Днес във Факти има статия точно за теб - Проблеми на психиатричната помощ в България , и особено при зомбираните от натовска пропаганда непълнолетни .

    09:26 19.02.2026

  • 25 наблюдател

    2 29 Отговор

    До коментар #7 от "Одеса":

    до 7 като е руски град защо всеки ден го бомбардират

    Коментиран от #26

    09:27 19.02.2026

  • 26 Механик

    42 2 Отговор

    До коментар #25 от "наблюдател":

    Бомбардират го защото града е окупиран от бандерите.
    Руснаците подариха великодушно тоя град на укрите, ама те понеже могат само да мразят го преотстъпиха на фашагите от Галичина.
    Е, сега руснаците си прибират подаръка. Какво не ти е ясно на тебе, па?

    09:30 19.02.2026

  • 27 Ъхъ!!!

    0 27 Отговор
    Еми то, и Кремъл и Москва са от ключово значение за тази война - значи трябва и тях да ги бомбардират!?

    09:35 19.02.2026

  • 28 Не че нещо ама

    34 0 Отговор
    Какво разбира тоя зевзек от геополитика

    09:35 19.02.2026

  • 29 Софиянец

    24 3 Отговор
    Бре! Много е умен този 😂 от далеч му личи

    09:40 19.02.2026

  • 30 Гай Турий

    31 2 Отговор
    Крайната цел е изкуствената стрна укра да остане без естествен излаз на Черно море. Да се преустановят морски заплахи към руския флот и пристанища.

    Коментиран от #34, #39

    09:49 19.02.2026

  • 31 Димяща ушанка 🤩💀

    1 22 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:51 19.02.2026

  • 32 10:1

    2 20 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:51 19.02.2026

  • 33 Крепостен на Хартиената мечка

    5 17 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    09:51 19.02.2026

  • 34 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 16 Отговор

    До коментар #30 от "Гай Турий":

    Само в мечтите на орковете след поредната водка

    09:52 19.02.2026

  • 35 КОЛЬО ПАРЪМА

    19 2 Отговор
    Айде и тоя не подготвен в час се изказва

    09:54 19.02.2026

  • 36 Моряка

    29 0 Отговор
    Ангеле,пазиш се да вземеш позиция.Откакто се извъртя и стана Атлантик,почна умно да забравяш.Например,че Одеса е руски град,построен преди 265 години с указ на руската империатрица Екатерина,на руска територия,от руснаци,с руски пари,Точно както и Николаев.Млад си,за да забравяш,но сега пък има хапчета колкото искаш.Повечето са менте.

    09:55 19.02.2026

  • 37 Бг гражданин

    20 2 Отговор
    Тоя па е такъв мазник и нягаждэч,чя няма равен! Довчера,върл социалист, сега твърд евроатлантик,готов сам да се бие с Русия яко трябва!!!

    09:56 19.02.2026

  • 38 ОДЕССА И У КРАЙНА

    19 2 Отговор
    СА РУСКИ.РУСИЯ КОЯТО СВАЛИ ЧАЛМИТЕ ОТ ГЛАВИТЕ НИ И НИ ПОСТРОИХА ОГРОМНИ ХРАМОВЕ. А ХОДЕХМЕ КАТО КЪРТИЦИ В ПОДЗЕМНИТЕ ХРАМЧЕТА.ПОДЛОГИТЕ НИ ВРЪЩАТ ПАК КЪМ ФЕСОВЕТЕ.ТРЕТИ ПЪТ Е МИФ.

    09:58 19.02.2026

  • 39 Моряка

    25 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гай Турий":

    Прав си.От къде на къде чисто руски градове ще остават за Украйна.Още повече,че такава държава няма.

    09:59 19.02.2026

  • 40 Мислим за народу!

    21 2 Отговор
    И тоя излезна от коневръза!ГОЛЯМ ИСТОРИК!Да му завиди човек!

    10:03 19.02.2026

  • 41 Моряка

    20 0 Отговор

    До коментар #22 от "Руснак":

    Като го приемахме за член на БКП в Морското училище още не му личеше.

    10:05 19.02.2026

  • 42 Моряка

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Колега,не е точно така.Никой още не се е разбрал с коренните украинци,които по точно са галицийци,от Галиция( сегашните Лвовска,Иваново Франковска и Виницка области).Надменни,садистично жестоки.Който не вярва,да прочете за СС дивизия Галичина,за бандерите,за надзирателите в нацистките лагери,за Волинското клане 1943г.Даже Сталин не е можал да ги изтреби.А Хрушчов им даде амнистия и от тогава се размножават в геомитрична прогресия,даже се раждат с татуировка на Бандера на гърдите.( при жените върху корема).

    10:19 19.02.2026

  • 43 Точен

    20 1 Отговор
    Ангеле, срам си за целия си род...

    10:26 19.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами така е....

    10 1 Отговор
    Кат не щеш доброволно ша става доброзорно, но ще по скъпичко.... можеше с Минските споразумения и да няма СВО, можеше и 2022 в Истанбул да има и по добри условия, но не ще се бием.... а се знае първото предложение на руснаците винаги е най доброто после се притяга!!!

    10:42 19.02.2026

  • 46 Запознат

    16 0 Отговор
    Одеса е Руски град. Прочетете историята кой го е изградил,. Бил съм там. Населението в по голямата си част е руско. Има и много бесарабски българи. Това е истината. Нека се направи референдум.

    10:43 19.02.2026

  • 47 Тити на Кака

    16 0 Отговор
    В Деня на Левски закарфичената тема във "Факти" е умуване за Одеса...
    Забележително решение на мисирките!
    Апропо, да попитам, тази украинска Одеса има ли нещо общо с онази руска Одеса, създадена от Екатерина Велика, в която Ботев е бил ученик в елитната Втора гимназия, с руска имперска стипендия и една тумба руски и български покровители?

    10:53 19.02.2026

  • 48 Тити на Кака

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Мехи, само няколко бележки - няма толкова луд руснак, който да си въобразява как Русия би се справила с "фашагите" от Галиция. Дор до смъртта си Сталин, един безспорен сатрап, не успява да се справи с тия хлебарки / това са цели ОСЕМ години след края на ВСВ/ така че.....няма как.
    Русия иска няколко неща: 1. Връщане на неутралния статут, никакви военни блокове, никакво НАТО на украинска земя. 2. Редуциране на армия и въоръжения. 3. Донбас и Крим се признават.

    Това е цената, която Украйна трябва да плати, за да избегне унищожението си. Бандеровците нека си седят в картофения пояс на Галиция и няма никакъв проблем с тях.
    Такава е играта към момента.
    Как ще реагира Русия, ако Украйна реши да продължи съпротивата можем само да гадаем. Но едно е сигурно, каквото и да се случи, ще е на гърба на украинците и хората от ЕС. Няма мърдане.

    11:05 19.02.2026

  • 49 Чебурашка

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какъв спор, бе":

    Точно така!
    Да се готви Кишинев!

    11:16 19.02.2026

  • 50 Историк

    14 0 Отговор
    Гсин Найденов от върл БСПар с два мандата като кмет на Димитровград ,областен управител на Хасковска област и дълги години депутат в НС и говорител на БСП ,кога стана такъв върл атлантик ?Де го чукаш ,де се пука ,както е казано :по делата ще ги познаете .

    11:16 19.02.2026

  • 51 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    То пък с онази устатата един живот......

    11:17 19.02.2026

  • 52 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    ся последно,отново рижата Тръмп ,агент Краснов ли стана и чея будет Одеса ...хахах ?

    11:18 19.02.2026

  • 53 СтаМат МаГа

    11 0 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат коалициите черни душмански,а пък те нека си правят сметки без кръчмар !

    11:21 19.02.2026

  • 54 Атлан тик с тек кат тик

    6 0 Отговор
    Такъв съм си, ама Майчето пак си ме харесва...

    11:47 19.02.2026

  • 55 Отвратен

    13 0 Отговор
    Този майкопродавец няма нито срам, нито чувство за мярка!

    11:49 19.02.2026

  • 56 Григор

    9 0 Отговор
    Украйна бързо трябва да сключи мирно споразумение с Русия,защото има реална опасност да загуби Николаев и Одеса. Данните са на американското разузнаване, а не мои умозаключения!

    Коментиран от #59

    12:13 19.02.2026

  • 57 Факт

    2 5 Отговор
    Димитър Страшимиров, "Украинската проблема", публикувана в сп. "Украинско-български преглед", кн. 5 от 15.12.1919 г.
    Руснаците не признават на Украйна една украинска народност и един украински език, като отделна самобитна индивидуалност, и, поради това свое непризнаване, градят правото си с оръжие да осуетят украинския сепаратистически идеал. Аз казах руснаците, като подразбирам всички ония, които днес от руска страна водят война против Украйна. Във всеки случай, тоя въпрос за народността и езика на украинците се изтъкват като най-забележителен аргумент за критиката.
    ...Колкото до народността на украинеца, тя е дадена и установена в историята по един много по-съзнателен и неопровержим начин, отколкото езикът. Това е един народ със своя земя, своя география, граници, икономически живот, нрави, бит, обичаи, борби, страдания, герои, царе, водители, култура, изкуство и история... от дълги векове насам неизменно, устойчиво и до днес. Историята още от тъмното минало отбелязва, че народната маса там нарича земята си Украйна, а не Русия. Столицата на тази земя е Киев, а не Москва. Първоначалното, старото московско княжество е друга държава. По-късно вече руснаците русифицират историята, като повествуват в нея, че Киевската държава е все пак руска и единна с Русия. Това е изкуствено създадена традиция, проповядвана на поколението с нескриваема, централистическа и унификаторска умисъл. Киевското княжество, между туй, съществува цели векове, приема християнството,

    Коментиран от #60, #67

    12:30 19.02.2026

  • 58 Клати Курти

    3 0 Отговор
    Доста му е олисяла фасадата на Другаря Найденов о т последният път когато съм го виждал на живо ,явно Майчето яко го скубе .А по едно време в края на 90те даже бяхме и съседи ,той беше под наем на първия етаж в гарсониерата по средата ,аз бях на втория етаж под наем в апартамент 2стай +кухня ,беше мизерно ,но пък бяхме млади ,изпълнени с желание ,енергия и вяра в "светлото бъдеще "

    12:37 19.02.2026

  • 59 Володимир

    0 7 Отговор

    До коментар #56 от "Григор":

    Всички ушанки ще мрат като кучета на Украинска земя още 4 години. По 1000-2000 на ден. После идва разпада на Рашистан. Рускините ще идват в БГ-то за уплождане.

    Коментиран от #61

    12:40 19.02.2026

  • 60 Пръдльооо

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Факт":

    Тихоо !Тихо ,не си компетентен, мзззззрррр Никкко !Виж колко спам изръси за некви си 25ст или 13c. на пост !Явно се прекранваш от кофите щом толкова си закъсал .Кога най после Господ ще си прибере вересиите и ни освободи от нежеланото ти присъствие завинаги .Честна комсомолска ,обещавам да запаля свещ над последното тии жилище .

    12:43 19.02.2026

  • 61 Леонсио Парчето

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Володимир":

    Много нервно дейсташ бре Пррррр Шввввеццц,явно от дълго време не са те запп пложжждалли 🤣🤣🤣 ?Само пожелай .....

    12:45 19.02.2026

  • 62 факуса

    4 0 Отговор
    що всичко дет им е дадено от русия е с ключово значение,що не си направиха нещо тяхно с ключово значение

    13:00 19.02.2026

  • 63 Факти

    4 0 Отговор
    Ангел Найденов пред ФАКТИ: Одеса е от ключово значение за украинската икономика, така че ударите там не са случайни и заради това Украина бере ядове

    13:29 19.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хрис

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Какъв мЪдрец, какъв анализатор, какъв еЙриудит е този бивш в. Министер -.хванал пръча за камъните и познал, че е мъжки.

    14:56 19.02.2026

  • 66 Ива

    2 0 Отговор
    За сведение ,г-не ,Одеса е руски град!

    15:31 19.02.2026

  • 67 Хрис

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Факт":

    ПрЕЕател, до Октомврийската революция руският император се титлувал "Император .....,Кароль польский Князь Финландский..".Тези две страни са имали собствени правителснва, с министри д бюджети и т.н.на територията на.днешна Украйна е имало губерни, Тя е създадена след революцията по идея на Ленин с първи мнистър-председател Кръстю Раковски -.БЪЛГАРИН от Котел. Добавка - и днес йощ след повече от 35 години (слид обява не.независимостта ) над 75%.от населениито на Украйна говори руски.

    15:51 19.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Натовски вентилатор

    2 0 Отговор
    Докога с манипулацията "Европа"?

    Синът на Найден не знае ли, че най-голямата държава в Европа е Русия?

    18:53 19.02.2026

  • 70 Заговорът срещу руснаците/славяните

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ккккк":

    е да се създаде "Небесен Ерусалим" - новият юдео-ционистки и сатанински хазарски хаганат.

    Името неслучайно е подбрано от пророчеството "Откровение" (Апокалипсис) на Св. Апостол Йоан, който предрича след края на света "Небесен Ерусалим" - целият от мрамор и злато - (като подигравка с християнството).

    И в тази нова юдео-ционистка и сатанинска държава ще има 600хиляди праведни евреи, и всеки от тях ще има по 1200 слуги (роби), и крале, президенти, министър-председатели от целия свят ще ходят в юдео-хазарския хаганат да целуват пантофите на праведните (сатанистите).

    Това е реклама на юдео-циониста Игор Беркут и на един не съвсем нормален равин.

    Територията на новия юдео-ционистки и сатанински хазарски хаганат включва: Одеска област, Николаевска област, Херсонска област, Днепропетровска област и Запорожка област, с тенденция за присъединяване на Крим и на Харковска област.

    19:59 19.02.2026

  • 71 Служител- разносвач

    0 0 Отговор
    По въпроса за мира в Укрия е ясно,че САЩ просто искат да прецакат и двете страни,затова и не допускат европейци на преговорите,защото се съмняват че ще дръпнат "чергата" и към себе си,което не е изгодно за САЩ.Всъщност,какво договорят американците на тези преговори освен своя интерес и с какво право се явяват на тях,като нито са страна в конфликта,нито пък войната(имам на предвид,така наречената СВО)е на тяхна територия.И все ми е чудно ,защо и Европа се намесва като страна,след като горните два факта (нито е страна нито е територия на така наречената СВО нито пък ЕС е обвързан с договор,нито с Укрия или Русия за защита и с двете страни в конфликта) Погледнато от гледна точка на статиквото,това е по-скоро гражданска война и е вътрешен проблем на две разделени една от друга части (територий)по взаимно (съгласие)споразумение на една бивша обща територия?Така че това си е вътрешен проблем на двете воюващи общности на бивша обща територия.Не разбирам,какъв е проблема на САЩ и Еврпа(НАТО) по отношение на вътрешните им проблемиВероятно единствената причина да се месят е този вътрешен конфликт е интересът им да ги ограбят,както Укрия така и Русия или най-малко да ги омаломощят и подчинят на собствените си интереси.Но забравят едни думи,казани по този повод,че нито на Русия ,нито пък на Укрия им трябва Свят и без двете страни в конфликта.Та този смисъл,ТСВ фактически веднага се явява като реванш за загубите и на двете страни.Това не го ли разбират и на Запад и в

    14:00 20.02.2026

  • 72 Служител- разносвач

    0 0 Отговор
    По въпроса за мира в Укрия е ясно,че САЩ просто искат да прецакат и двете страни,затова и не допускат европейци на преговорите,защото се съмняват че ще дръпнат"чергата"и към себе си,което не е изгодно за САЩ.Всъщност,какво договорят американците на тези преговори освен своя интерес и с какво право се явяват на тях,като нито са страна в конфликта,нито пък войната(имам на предвид,така наречената СВО)е на тяхна територия.И все ми е чудно,защо Европа се намесва като страна,след като горните два факта(нито е страна нито е територия на така наречената СВО нито пък ЕС е обвързан с договор,нито с Укрия или Русия за защита и с двете страни в конфликта)Погледнато от гледна точка на статуквото,това е по-скоро гражданска война и е вътрешен проблем на две разделени една от друга части (територий)по взаимно (съгласие)споразумение на една бивша обща територияТака че това си е вътрешен проблем на двете воюващи общности на бивша обща територия.Не разбирам,какъв е проблема на САЩ и Еврпа(НАТО)по отношение на вътрешните им проблеми Вероятно единствената причина да се месят в този вътрешен конфликт е интересът им да ги ограбят,както Укрия така и Русия или най-малко да ги омаломощят и подчинят на собствените си интереси.Но забравят едни думи,казани по този повод,че нито на Русия ,нито пък на Укрия им трябва Свят и без двете страни в конфликта.Та в този смисъл,ТСВ фактически веднага се явява като реванш за загубата на една от страните.Това не го ли разбират и на Запад и в САЩ.

    14:08 20.02.2026