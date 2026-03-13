Новини
Карлос Алкарас продължава победния си марш – испанецът вече е на полуфинал в Индиън Уелс

13 Март, 2026 10:54

За място на финала той ще спори с руския ас Даниил Медведев

Карлос Алкарас продължава победния си марш – испанецът вече е на полуфинал в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер едно Карлос Алкарас демонстрира за пореден път защо е на върха, като си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс, САЩ.

Младият испанец, който се намира в изключителна форма, записа впечатляващата си 18-а поредна победа в турнирите, след като надигра категорично британския представител Камерън Нори – 29-и в световната ранглиста. Срещата приключи с резултат 6:3, 6:4 в полза на Алкарас, а двубоят продължи едва час и 34 минути.

Това бе четвъртият пореден успех за Алкарас в тазгодишното издание на Индиън Уелс, като първата му жертва бе българската звезда Григор Димитров. Любопитен факт е, че испанецът е загубил само един сет от началото на турнира, което подчертава доминацията му на корта.

Двубоят между Алкарас и Нори бе девети в историята на съперничеството им, а испанецът вече води с 6:3 победи.

Следващото предизвикателство пред световния №1 е не кой да е, а руският ас Даниил Медведев – 11-и в ранглистата, който също впечатлява с играта си в Калифорния. Медведев се справи безапелационно с друг британец – Джак Дрейпър, като го победи с 6:1, 7:5 за 77 минути. Това бе втори успех за руснака срещу този съперник, като Дрейпър все още не е успял да вземе сет от Медведев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
