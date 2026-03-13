Иззеха значително количество наркотици от спецакция на свогенските криминалисти

В хода на проведена вчера специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията с наркотични вещества, в района на с. Искрец, криминалисти от РУ-Своге предприели проверка на лек автомобил, управляван от осъждан жител на селото.

В кухината на един от фаровете те открили пакет с тревиста маса, реагираща на канабис, с тегло около 20 грама. Последвало претърсване на адреса на 26-годишния мъж, където полицейските служители открили още наркотични вещества, укрити на различни места.

В автомобилни гуми и под наредени дърва за огрев на двора са намерени пликове с общо 46 грама тревиста маса, реагираща на канабис, както и плик с 200 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.