Новини
Крими »
Иззеха значително количество наркотици от спецакция на свогенските криминалисти

13 Март, 2026 10:53 356 1

  • своге-
  • наркотици-
  • амфетамин

Задържан е 26-годишен рецидивист

Иззеха значително количество наркотици от спецакция на свогенските криминалисти - 1
Снимка: ОДМВР София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В хода на проведена вчера специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията с наркотични вещества, в района на с. Искрец, криминалисти от РУ-Своге предприели проверка на лек автомобил, управляван от осъждан жител на селото.

В кухината на един от фаровете те открили пакет с тревиста маса, реагираща на канабис, с тегло около 20 грама. Последвало претърсване на адреса на 26-годишния мъж, където полицейските служители открили още наркотични вещества, укрити на различни места.

В автомобилни гуми и под наредени дърва за огрев на двора са намерени пликове с общо 46 грама тревиста маса, реагираща на канабис, както и плик с 200 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Грамове.Страшен удар.

    10:56 13.03.2026