Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна има смисъл единствено ако доведе до "финализиране" на договореност за прекратяване на войната. В интервю за руския пропагандист Павел Зарубин той посочи, че тримата лидери трябва да се срещнат само ако е възможно да бъде оформена окончателна сделка.

Песков коментира и евентуална лична среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски, като заяви, че подобен разговор трябва да бъде предшестван от "много обемна експертна работа", особено по въпроса за териториите, който определи като най-сложен. По думите му Кремъл продължава да поддържа предложението Зеленски да пристигне в Москва за среща.

От своя страна Зеленски нееднократно е заявявал, че най-спорните въпроси, включително териториалните, могат да бъдат решени единствено в рамките на личен разговор с Путин. В последните си интервюта, свързани с четиригодишнината от началото на пълномащабната руска инвазия, украинският президент подчерта, че Киев не приема териториални отстъпки, докато Москва настоява за изтегляне на украинските сили от целия Донбас.

Путин по-рано постави под съмнение легитимността на Зеленски и изрази скептицизъм относно ефективността на подобна среща.