Новини
Мнения »
Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Слуховете, че ще участвам в служебния кабинет, са неверни, целяха да компрометират Радев

Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Слуховете, че ще участвам в служебния кабинет, са неверни, целяха да компрометират Радев

22 Февруари, 2026 13:20 2 758 16

  • иван шишков-
  • румен радев-
  • президент-
  • избори-
  • ниска-
  • избирателна-
  • активност-
  • атаки

В момента, в който едно мнозинство промени Конституцията, на практика се промени и духът на създаването на служебните кабинети, твърди той

Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Слуховете, че ще участвам в служебния кабинет, са неверни, целяха да компрометират Радев - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След обявяването на състава на служебния кабинет в публичното пространство се появиха твърдения за участие на президента Румен Радев в неговото формиране, както и спекулации за връзка с бъдещ политически проект. Как гледа на кабинета „Гюров“, какви задачи има за изпълнение и как се промени смисълът на служебния кабинет след въвеждането на „домовата книга“? Пред ФАКТИ говори архитект Иван Шишков, бивш служебен регионален министър.

– Архитект Шишков, вече е ясен съставът на служебния кабинет на Андрей Гюров. На пръв поглед какъв баланс виждате в него?
– Кабинетът е назначен по новия ред и в него участват предимно политически лица, свързани с ПП-ДБ и ГЕРБ. Ако се търси някаква политическа основа на този служебен кабинет, тя отива в съвсем друга посока и повече се доближава до сглобката.

– Вас също ви спрягаха като част от състава…
– Настойчивите слухове, че аз ще участвам в служебния кабинет, са неверни и нямат нищо общо с действителността. Те целяха да компрометират президента Радев и да доведат до спад на избирателната активност. В момента се правят опити този служебен кабинет по някакъв начин да бъде свързан с президента Радев – чрез експерти или други лица. Аз лично такива хора не виждам.
Това се прави не само за да бъде компрометиран бъдещият политически проект на президента Радев, но и за да бъдат отвратени хората от участие в изборите. Води се кампания, чиято цел е да има ниска избирателна активност. Позволявам си да говоря така, защото вече започна кампания не само срещу формацията на Радев, а и за постигане на ниска избирателна активност. А знаем кой печели при ниска активност.
В този служебен кабинет президентът Радев няма никакво участие. Всички слухове, включително и за мен, и за Иван Демерджиев, са несъстоятелни.

– При положение че Румен Радев направи вече няколко служебни кабинета, логично беше да се очаква, че ще разчита на хора, с които е работил. От тази гледна точка очакванията към него бяха нормални?
– Въпросът е много хубав. Но Румен Радев не участва под никаква форма в тези служебни кабинети, които са съгласно „домовата книга“. В момента, в който едно мнозинство промени Конституцията, на практика се промени и духът на създаването на служебните кабинети. Преди президентът носеше отговорност, а всички, които бяхме назначавани в тези кабинети, бяхме основно експерти.

– Ясно е, че се промени ролята на президента при назначаването на служебни кабинети, но какво произтича от това?
– След промените в Конституцията се промени духът на създаването на служебните кабинети. Преди президентът носеше ясна отговорност, а в кабинетите се назначаваха основно експерти. Аз никога не съм бил член на политическа партия. Служебните кабинети имаха важна функция – в период на политическа криза държавата да продължи да работи ефективно, а не да спира. За това са нужни експерти.
С промените и въвеждането на т.нар. „домова книга“ този модел беше нарушен. Видяхте какво се случи с последните служебни кабинети.

– Да, дори Конституционният съд се произнесе, че последните избори не са напълно честни…
– Ето защо новите служебни кабинети нямат нищо общо с предишните и нямат връзка с президента Радев. Днес назначенията в служебен кабинет носят политическа окраска и партийно влияние, защото хората, които заявяват, че са готови да станат служебен премиер, са политически назначения на постовете, включени в „домовата книга“.

Това е проблемът – затваря се възможността президентът да бъде балансьор в условия на политическа криза. Сега, когато имаме възможност да се промени начинът на мислене и управлението на държавата, има политически сили, които се съпротивляват и създават тези слухове.

Нека всички, които произвеждат тези слухове, да посочат кой министър е на президента Радев, кой е от президентството. Няма нито един такъв. Веднъж президентът е лишен от възможността да носи своята отговорност, а втори път му се преписва чужда отговорност – и на президента Радев, и сега на президента Йотова. Това е абсурд.

– Какво очаквате от предстоящите избори? Ще се промени ли политическата обстановка?
– Смятам, че ще има промяна. Въпреки атаките срещу бъдещия политически проект на президента Радев, тези обвинения скоро ще останат без покритие. Твърди се, че няма програма и няма обявени лица около него. Когато му дойде времето, ще бъде представена програма и всички ще видят, че партията на президента Радев има реална програма.

Президентът познава проблемите на държавата, защото е работил с експерти в своите служебни кабинети. Много от започнатите реформи преди „домовата книга“ бяха блокирани от политически конфликти и коалиционни договорки.

Аз съм бил служебен регионален министър. Да ви припомня ли за терена на Националната детска болница – колко работа свършихме, какво подготвихме и как после нищо не се случи? Да ви припомня ли в какво състояние беше строежът на автомагистрала „Хемус“, когато поех министерството? И там бяха подредени много неща. Всяка сфера от икономическия живот на държавата беше затисната от стари политически битки, сглобки и коалиции – всеки с всеки се коалира и накрая нищо не се случва. Истинската промяна и разкритията, които направихме в служебните кабинети, не бяха атака срещу политически фигури, управлявали назад във времето, а сигнал към обществото, че нещата трябва да се променят. От 2020 година, още от протестите, хората искат промяна, а политиците не я предоставят. Всеки се възползваше от очакванията на обществото, но реално не направи нищо. Сега моментът за тази промяна настъпва. И обществото ще я изиска по категоричен начин.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    18 11 Отговор
    Като не искаш,не участвай в служебния кабинет! Никой не те натиска.

    13:27 22.02.2026

  • 2 Скрийте тва леке вече,

    19 11 Отговор
    Махайте го това леке пиянгурско вече, толкова ли няма нещо по нормално за казване. Тоя не е интересен на никой.

    Коментиран от #9

    13:29 22.02.2026

  • 3 Зеления

    22 12 Отговор
    Тоя плужек не спря да се слага на Радев, само и само да влезе в неговата партия, то не бяха интервюта, то не бяха поклони, то не бяха молби, пълен ужас.

    13:31 22.02.2026

  • 4 Димитър

    10 9 Отговор
    Кисело е гроздето!

    13:55 22.02.2026

  • 5 Гюров не го покани за министър

    15 10 Отговор
    Радев, ако има акъл, също няма да го покани. Шишков е провален министър на МРРБ. При неговото управление нищо не се построи.

    14:05 22.02.2026

  • 6 Забелязъл

    13 11 Отговор
    Педофилите от ГЕРБ и Пеевците искат да окепазят по всякакъв начин г-н Радев, но няма да стане тяхната педофили вън.

    14:09 22.02.2026

  • 7 Иван

    15 12 Отговор
    Радев вече девет години се компрометира

    Коментиран от #11

    14:11 22.02.2026

  • 8 Тоя Шишко

    9 6 Отговор
    защо го публикувате през 2 часа и половина? Трета новина със същия субект ще има ли и в 17 часа?

    14:18 22.02.2026

  • 9 Не съм трол

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Скрийте тва леке вече,":

    Напротив, човекът си говори с факти, ама на статуктвото не му изнася и разни тролове пишат поръчково подобни безмислени коменгари. Ама няма кой нормален вече да им се хране. Времето ви свърши, песента ви е изпята.

    14:19 22.02.2026

  • 10 Шишо Бакшишо

    7 7 Отговор
    На това корумпе лежи на съвеста му един детски живот.

    14:21 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ееей,шишо,

    6 4 Отговор
    призна си,че си боклук.

    15:08 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зевзек

    6 2 Отговор
    Абе турчиля и циганя мазни като е толкова хубаво във Турция отивайте там .

    15:33 22.02.2026

  • 15 хмммм

    7 4 Отговор
    Дебел, охранен гълъб!

    15:35 22.02.2026

  • 16 Кой какъв е

    3 3 Отговор
    Подмазвач с външен вид и поведение на виновен, който разчита, че ще бъде забелязан от когото трябва.

    18:00 22.02.2026