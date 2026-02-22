Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Слуховете, че ще участвам в служебния кабинет, са неверни, целяха да компрометират Радев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След обявяването на състава на служебния кабинет в публичното пространство се появиха твърдения за участие на президента Румен Радев в неговото формиране, както и спекулации за връзка с бъдещ политически проект. Как гледа на кабинета „Гюров“, какви задачи има за изпълнение и как се промени смисълът на служебния кабинет след въвеждането на „домовата книга“? Пред ФАКТИ говори архитект Иван Шишков, бивш служебен регионален министър.

– Архитект Шишков, вече е ясен съставът на служебния кабинет на Андрей Гюров. На пръв поглед какъв баланс виждате в него?

– Кабинетът е назначен по новия ред и в него участват предимно политически лица, свързани с ПП-ДБ и ГЕРБ. Ако се търси някаква политическа основа на този служебен кабинет, тя отива в съвсем друга посока и повече се доближава до сглобката.

– Вас също ви спрягаха като част от състава…

– Настойчивите слухове, че аз ще участвам в служебния кабинет, са неверни и нямат нищо общо с действителността. Те целяха да компрометират президента Радев и да доведат до спад на избирателната активност. В момента се правят опити този служебен кабинет по някакъв начин да бъде свързан с президента Радев – чрез експерти или други лица. Аз лично такива хора не виждам.

Това се прави не само за да бъде компрометиран бъдещият политически проект на президента Радев, но и за да бъдат отвратени хората от участие в изборите. Води се кампания, чиято цел е да има ниска избирателна активност. Позволявам си да говоря така, защото вече започна кампания не само срещу формацията на Радев, а и за постигане на ниска избирателна активност. А знаем кой печели при ниска активност.

В този служебен кабинет президентът Радев няма никакво участие. Всички слухове, включително и за мен, и за Иван Демерджиев, са несъстоятелни.

– При положение че Румен Радев направи вече няколко служебни кабинета, логично беше да се очаква, че ще разчита на хора, с които е работил. От тази гледна точка очакванията към него бяха нормални?

– Въпросът е много хубав. Но Румен Радев не участва под никаква форма в тези служебни кабинети, които са съгласно „домовата книга“. В момента, в който едно мнозинство промени Конституцията, на практика се промени и духът на създаването на служебните кабинети. Преди президентът носеше отговорност, а всички, които бяхме назначавани в тези кабинети, бяхме основно експерти.

– Ясно е, че се промени ролята на президента при назначаването на служебни кабинети, но какво произтича от това?

– След промените в Конституцията се промени духът на създаването на служебните кабинети. Преди президентът носеше ясна отговорност, а в кабинетите се назначаваха основно експерти. Аз никога не съм бил член на политическа партия. Служебните кабинети имаха важна функция – в период на политическа криза държавата да продължи да работи ефективно, а не да спира. За това са нужни експерти.

С промените и въвеждането на т.нар. „домова книга“ този модел беше нарушен. Видяхте какво се случи с последните служебни кабинети.

– Да, дори Конституционният съд се произнесе, че последните избори не са напълно честни…

– Ето защо новите служебни кабинети нямат нищо общо с предишните и нямат връзка с президента Радев. Днес назначенията в служебен кабинет носят политическа окраска и партийно влияние, защото хората, които заявяват, че са готови да станат служебен премиер, са политически назначения на постовете, включени в „домовата книга“.

Това е проблемът – затваря се възможността президентът да бъде балансьор в условия на политическа криза. Сега, когато имаме възможност да се промени начинът на мислене и управлението на държавата, има политически сили, които се съпротивляват и създават тези слухове.

Нека всички, които произвеждат тези слухове, да посочат кой министър е на президента Радев, кой е от президентството. Няма нито един такъв. Веднъж президентът е лишен от възможността да носи своята отговорност, а втори път му се преписва чужда отговорност – и на президента Радев, и сега на президента Йотова. Това е абсурд.

– Какво очаквате от предстоящите избори? Ще се промени ли политическата обстановка?

– Смятам, че ще има промяна. Въпреки атаките срещу бъдещия политически проект на президента Радев, тези обвинения скоро ще останат без покритие. Твърди се, че няма програма и няма обявени лица около него. Когато му дойде времето, ще бъде представена програма и всички ще видят, че партията на президента Радев има реална програма.



Президентът познава проблемите на държавата, защото е работил с експерти в своите служебни кабинети. Много от започнатите реформи преди „домовата книга“ бяха блокирани от политически конфликти и коалиционни договорки.



Аз съм бил служебен регионален министър. Да ви припомня ли за терена на Националната детска болница – колко работа свършихме, какво подготвихме и как после нищо не се случи? Да ви припомня ли в какво състояние беше строежът на автомагистрала „Хемус“, когато поех министерството? И там бяха подредени много неща. Всяка сфера от икономическия живот на държавата беше затисната от стари политически битки, сглобки и коалиции – всеки с всеки се коалира и накрая нищо не се случва. Истинската промяна и разкритията, които направихме в служебните кабинети, не бяха атака срещу политически фигури, управлявали назад във времето, а сигнал към обществото, че нещата трябва да се променят. От 2020 година, още от протестите, хората искат промяна, а политиците не я предоставят. Всеки се възползваше от очакванията на обществото, но реално не направи нищо. Сега моментът за тази промяна настъпва. И обществото ще я изиска по категоричен начин.