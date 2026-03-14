Николай Бериевски: Няма разделение в БСП

БСП влиза в предизборната кампания с нов председател – Крум Зарков, но вътрешните спорове в партията продължават. Повод за напрежение стана решението на комисията по отбрана парламентът да разгледа ратификацията за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Представителят на Националния съвет на БСП Николай Бериевски обаче отхвърли твърденията, че партията е разделена в студиото на "Говори сега".

"Може би трябва да го попитате него, но аз не мога да се съглася с вас, че в партията има разцепнение. Нашата партия на 7 февруари, на един знаков за мен конгрес, взе много важни решения. Основното решение, което взехме е, че партията тръгва в една изцяло нова посока. Избрахме за лидер г-н Крум Зарков, който аз добре познавам вече над 10 години. Това е един човек, който е изключително достоен и с много силен гръбнак", подчерта той.

По отношение на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, според него позицията на БСП е ясна – този парламент не трябва да взема подобни решения:

"Ние имаме позиция по въпроса, ясна и категорична. Ние сме твърдо против към настоящия момент България да се присъедини към Борда за мир. Този парламент е изцяло политически изчерпан. Той няма как да взима геополитически решения. Всичкото това би могло да стане в един следващ парламент."

Бериевски призна, че в парламентарната група има напрежение, но не и разцепление:

"Няма разцепление, всички сме единни. Да, има така известно напрежение в рамките на парламентарната група, но ние изцяло обновихме своите листи и всички водачи са одобрени от Националния съвет."

По думите му, БСП ще се яви на изборите с нови лица и нова политическа платформа:

"Над половината от членовете на Изпълнителното бюро са за първи път там – млади и подготвени хора. С тази енергия, която ще демонстрираме по време на кампанията, ще покажем на българските граждани, че БСП е изцяло обновена."

Той призна, че сред социалистите има критична оценка за участието на партията в управление с ГЕРБ:

"Според българските социалисти това беше грешка и те ни дадоха тази оценка. Точно заради това на този конгрес начертахме новата посока, в която ще се движим."

Николай Бериевски изрази увереност, че БСП ще бъде сред изненадите на предстоящите избори:

"БСП ще бъде парламентарно представена партия и БСП ще бъде изненадата на тези избори. Правилният въпрос не е дали ще влезем в парламента, а с колко точно народни представители."