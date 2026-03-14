Николай Бериевски: Няма разделение в БСП

14 Март, 2026 20:56, обновена 14 Март, 2026 19:59 405 6

Тръгваме в изцяло нова посока, заяви представителят на Националния съвет на партията

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

БСП влиза в предизборната кампания с нов председател – Крум Зарков, но вътрешните спорове в партията продължават. Повод за напрежение стана решението на комисията по отбрана парламентът да разгледа ратификацията за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Представителят на Националния съвет на БСП Николай Бериевски обаче отхвърли твърденията, че партията е разделена в студиото на "Говори сега".

"Може би трябва да го попитате него, но аз не мога да се съглася с вас, че в партията има разцепнение. Нашата партия на 7 февруари, на един знаков за мен конгрес, взе много важни решения. Основното решение, което взехме е, че партията тръгва в една изцяло нова посока. Избрахме за лидер г-н Крум Зарков, който аз добре познавам вече над 10 години. Това е един човек, който е изключително достоен и с много силен гръбнак", подчерта той.

По отношение на Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, според него позицията на БСП е ясна – този парламент не трябва да взема подобни решения:

"Ние имаме позиция по въпроса, ясна и категорична. Ние сме твърдо против към настоящия момент България да се присъедини към Борда за мир. Този парламент е изцяло политически изчерпан. Той няма как да взима геополитически решения. Всичкото това би могло да стане в един следващ парламент."

Бериевски призна, че в парламентарната група има напрежение, но не и разцепление:

"Няма разцепление, всички сме единни. Да, има така известно напрежение в рамките на парламентарната група, но ние изцяло обновихме своите листи и всички водачи са одобрени от Националния съвет."

По думите му, БСП ще се яви на изборите с нови лица и нова политическа платформа:

"Над половината от членовете на Изпълнителното бюро са за първи път там – млади и подготвени хора. С тази енергия, която ще демонстрираме по време на кампанията, ще покажем на българските граждани, че БСП е изцяло обновена."

Той призна, че сред социалистите има критична оценка за участието на партията в управление с ГЕРБ:

"Според българските социалисти това беше грешка и те ни дадоха тази оценка. Точно заради това на този конгрес начертахме новата посока, в която ще се движим."

Николай Бериевски изрази увереност, че БСП ще бъде сред изненадите на предстоящите избори:

"БСП ще бъде парламентарно представена партия и БСП ще бъде изненадата на тези избори. Правилният въпрос не е дали ще влезем в парламента, а с колко точно народни представители."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях

    2 0 Отговор
    то в кибритена партийка какво разделение да има?!

    20:01 14.03.2026

  • 2 си дзън

    4 0 Отговор
    И без разделение Радев ще изсмуче кръвта на БСП.

    20:01 14.03.2026

  • 3 Не сте

    3 0 Отговор
    му грижа на никого !

    20:01 14.03.2026

  • 4 На кой му дреме

    2 0 Отговор
    какво има в бесепето. Не сте фактор, само ще подлайвате за който ви гушка

    20:08 14.03.2026

  • 5 Ачо

    2 0 Отговор
    Има,има мухльо!Не те познаваме,но сам каза,че си бил в кабинета нас Желязков.А сега пак си се наредил на опашка за власт.Ти и такива като тебе сте предатели и сте кариеристи,а не социалисти.И преди тебе имаше мухльовци в БСП.Какво ще кажеш за Божанков,за Поптодорова,за Ангел Найденов,за Станишев,който нарече Русия агресор,Първанов,който разцепи БСП като създаде АБВ.И без срам влизат в конгресите на БСП.Абе това лява партия ли е?Никога няма да гласуваме за такива гнусотии,като теб и подобни!

    20:12 14.03.2026

  • 6 Още по хубаво

    0 0 Отговор
    Вкупом довиждане 👋

    20:22 14.03.2026

