Иво Христов: "Прогресивна България" ще представи изчерпателна политическа платформа

14 Март, 2026 20:47

Коалицията ще се бори за доверието на гражданите, заяви бившият началник на кабинета на президента Румен Радев

Коалиция "Прогресивна България" се стреми към самостоятелно мнозинство, нови лица и конкретни решения на реални проблеми, без да влиза в компромисни коалиции. Така проф. Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев (2017 - 2026), очерта целите и принципите на новата политическа формация в "Говори сега".

"Ние ще се борим за доверието на българските граждани, с надеждата да имаме абсолютно мнозинство от 120 гласа в парламент. Нека да не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции, това зависи от гражданите. Ако не гласуват доверие на тази нова формация, значи те дефакто приемат да останат в сегашния еразъм", заяви той.

Според Христов коалицията ще представи изчерпателна политическа платформа, обхващаща различни сфери на управление.

"До дни... веднага след като се регистрират кандидатите, ще бъде обявена и платформата на "Прогресивна България". Мисля, че е нормална за такъв тип политическа заявка - подробно, по сфери", заяви той.

Поясни, че коалицията няма да се определя строго като лява или дясна, а ще се ръководи от практични решения на реални проблеми.

"Партията ще търси практични решения на реалните проблеми, без да се обременява с предварителни заявки, че е ляво или дясно. Това съвсем не значи, че няма леви и десни решения. Но в сегашната ситуация, в която левицата в Европа е в много тежко състояние, а десницата е превзела почти целия терен, да се прави заявка, че си ляв е много трудно и нереалистично. А да кажеш, че си десен, значи, че няма да правиш нищо извън конформистките решения, които се предлагат. Според мен трябва да се подхожда според случая", заяви Христов.

По думите му коалицията ще включва предимно нови лица, като се стреми да предложи свежи идеи и да възстанови общественото доверие в политическата система. Самият той не мисли да се кандидатира и няма планове да е в листите.

"Предимно нови, доколкото съм запознат. Такива, които прескачат от партия на партия, едва ли ще има", каза Христов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 4 Отговор
    "Прогресивна България" ще представи изчерпателна политическа платформа за присъединяване
    на БГ към русията.

    19:56 14.03.2026

  • 2 Прогресивен

    5 0 Отговор
    Защо избрахте "Прогресивна България" ? Мнозина избиратели ще ви объркат с "Непокорна България" на Корнелия Нинова.

    Коментиран от #15

    19:58 14.03.2026

  • 3 Само

    2 0 Отговор
    гледайте и вий да не се изчерпате ,бързо бързо!

    20:02 14.03.2026

  • 4 Просто човек

    4 1 Отговор
    Аз лично НЯМА да гласувам за вас…

    20:04 14.03.2026

  • 5 Прогресът

    5 0 Отговор
    им е виждан и се вижда до днес , на всеки един от "прогресивните" както се самонаричат комунистите от десетилетия наред ! Така , че - няма абсолютно никаква нужда от изчерпани програми !

    20:05 14.03.2026

  • 6 ...

    4 0 Отговор
    А тоз изпълзял и той от отверстието на дядя Влад....

    20:06 14.03.2026

  • 7 Грипен

    3 0 Отговор
    Писнамии от шарлатани и кандидат шарлатани така цели 5години

    20:11 14.03.2026

  • 8 Не се

    4 0 Отговор
    връзвайте на акъла на този предател Радев! Той е тежко зависим от много време. Лъже и краде с много хора. Нищо не е направил и нищо няма да направи, освен за себе си и бандата около него.

    20:11 14.03.2026

  • 9 "...изчерпателна политическа платформа""

    2 0 Отговор
    Откъде ще я изчерпа тая платформа,? Ще е като глупавите речи на бившия. Общи лафове като ще се борим ама с кого и за какво, ще го измислим

    20:14 14.03.2026

  • 10 кокала е хвърлен

    2 0 Отговор
    Пускайте гладните по урните

    20:15 14.03.2026

  • 11 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Още един наглец се изтипоса по медиите ! И той - гладен за власт и куфарчета.... ?!

    20:15 14.03.2026

  • 12 Горски

    2 0 Отговор
    Дали не се каните да вкарвате недоразвития да осмисли проблема с безопасността на пациентите директор... Прикриването от полицията и прокуратурата е факт и последните събития не променят очевидността на груповите безобразия на държавните органи. Не се увличайте, говоренето с апломб за секти не е решение за скитането по каналите и препятстването на безопасността от църква, докато палячо строи нова.

    20:16 14.03.2026

  • 13 Oня с коня

    0 0 Отговор
    Ще гледам с интерес битката на Радевата партия за "самостоятелно мнозинство"...докато гласувам за Борисов:)

    20:27 14.03.2026

  • 14 Хм,

    0 0 Отговор
    този Иво Христов е тежък русофил и хвърля сянка върху Радев като европеец и демократ.

    20:27 14.03.2026

  • 15 Вашият президент

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивен":

    Сигурно са питали изкуствен интелект и той им е предложил това име както и логото им. Нищо чудно и за платформата си да питат AI.

    20:28 14.03.2026

