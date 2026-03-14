Николай Денков: Търсят всякакви възможности за нанасяне на имиджови щети на ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

Николай Денков: Търсят всякакви възможности за нанасяне на имиджови щети на ПП-ДБ заради случая "Петрохан"

14 Март, 2026 21:02, обновена 14 Март, 2026 20:08 569 30

Цените на горивата растат заради ударите срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток, отбеляза бившият премиер

"Цените на горивата се повишават заради началото на ударите на Израел и САЩ срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток.

Правителството трябва да реагира на това, което идва отвън. Има няколко типа възможни мерки. Това, което беше обсъдено от правителството, са най-правилните мерки, които биха могли да се предложат. Те са свързани с два типа групи, които трябва да получат подкрепа - едната група са хората с по-ниски доходи, а втората е този сектор, който би могъл да повлияе най-силно върху инфлацията - логистичните фирми. Ще видим дали това ще бъдат крайните мерки, защото предстоят преговори с ЕК".

Това коментира бившият премиер и зам.-председател на Продължаваме промяната Николай Денков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Денков заяви още, че всеки, който иска войната да приключи максимално бързо, би трябвало да подкрепя санкциите срещу Русия. "Има решение за отпускане на много голям обем от нефт от резервите на различни държави. Въпросът е да се овладее ситуацията в момента и след това предполагам, че санкциите срещу Русия ще бъдат върнати бързо", посочи той.

По отношение на приетото от депутатите предложение да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир на Доналд Тръмп, Денков завяви, че НС направи нещо, което не е в неговите правомощия. "Такова решение на НС противоречи на Конституцията и неслучайно служебният премиер веднага каза, че ще отправи запитване към Конституционния съд, защото с това решение парламентът влиза в правомощията на правителството. Вторият въпрос, който стои е, че има някои въпроси към съдържанието на самия документ и затова повечето европейски държави изпратиха наблюдатели. Това е правилното решение за България", каза още Денков.

Той коментира и масовите смени на областните директори на МВР в страната. "Точно тези директори на МВР проведоха най-нечестните избори, така както беше установено с проверката от Конституционния съд. Никога преди това не се е случвало месеци след изборите да влезе нова парламентарна сила, както стана в 51-о Народно събрание. Тези областни директори на МВР загубиха доверието. Имаше случаи, в които се виждаше, че МВР не работи в интересите на държавата, а всъщност изпълнява едни поръчки. Не виждам нищо по-нормално от това да се търсят други лица, на които правителството да има повече доверие", каза Денков.

За случаят "Петрохан - Околчица" Денков коментира, че тече масивна акция, която търси всякакви възможности да се нанесат имиджови щети на ПП-ДБ с напълно измислени връзки, за да се отклони вниманието от истински важните въпроси. "Истински важните въпроси са защо ДАНС и прокуратурата са проспали какво става през 2025 година при редовното правителство на Росен Желязков и защо е спряна проверката от прокуратурата в края на 2025 година, а един месец след това имаме шестима убити", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 3 Отговор
    Щот се PEDофили всичките....

    20:10 14.03.2026

  • 2 големдебил

    11 4 Отговор
    А вие от пепе всички сте посещавали Петрохан.И искаш да ви галим с перо ли бе?

    Коментиран от #18

    20:11 14.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    8 2 Отговор
    И Ники Сапуня ли е топкал чушлето на Петрохан?

    Коментиран от #8

    20:11 14.03.2026

  • 4 Опа

    11 2 Отговор
    Ако ГЕРБ и ДПС бяха замесени вместо ППДБ тогава бТВ, нова и другите жълтопаветни медии щяха от сутрин до вечер да правят репортажи, да анализират и да коментират. А сега медиите се чудят как да изперат ППДБ и да обвинявате прокуратурата.

    20:12 14.03.2026

  • 5 Десен

    13 1 Отговор
    Денкоф ...няма как да е редно да спиш с малки момчета,да заграбвате имоти,да сте секта ,да назначавате хора който нямат хабер и ценз за поста и да ви харесваме

    20:12 14.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Готино Дърто жълто розово пони от Петрохан

    20:12 14.03.2026

  • 7 Някой

    6 1 Отговор
    Ама вие сами ги нанесохте! Що не представите родителите на 8-годишното момиче? А, да, защото ще разкажат на какви хора симпатизирате!

    20:13 14.03.2026

  • 8 смехоран

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    мисля че чушлето му нюню,по-скоро някой си е топил чушлето в г@зето му

    20:13 14.03.2026

  • 9 Толкова

    5 1 Отговор
    са жалки , че няма на къде повече ! А шансовете им да навредят са под нулата ! Българските граждани се събудиха и те напразно се напъват са ги манипулират с евтини лъжи и постановки ! А има и една много точна българска приказка , че биволът като рие на гърба си хвърля .

    20:14 14.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма проблем

    6 1 Отговор
    Сектата на Пуделите от Петрохан си имат твърд електорат от около 350000 лумпена, които пак ще гласуват за тях въпреки, схемите, двойните стандарти, контрабандата, кражбите и извращенията.

    20:16 14.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    "Жената"на зеленски :ппдб са ми клиенти .Въпреки усилията които направих .ТЕ казаха : По Убаф от кокорчо нема

    20:16 14.03.2026

  • 13 Асена василева

    4 2 Отговор
    Правя лагери и давам на децата ви да ми пипат малкия петрохан😋

    20:18 14.03.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    Продължаваме педофилията

    20:18 14.03.2026

  • 15 Кирил петков

    5 1 Отговор
    Показвам на децата как лена ми яде петроханя😜😎

    20:19 14.03.2026

  • 16 Петрохан

    5 3 Отговор
    Денков вие създадохте училище за педофили кои нормален човек ще ви прости ама ти нямаш собствени деца така че няма проблем

    20:19 14.03.2026

  • 17 Аре, Денков е

    4 2 Отговор
    пе е рас.🤣❤️🇧🇬

    20:20 14.03.2026

  • 18 тинтири-минтири

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "големдебил":

    Четем и други медии. Днес има "сензационен" материал по темата.

    20:21 14.03.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Денков шест въпроса, които унищожават пропагандната ти мантра за "политическа атака" срещу ППДБ:

    1. Кой регистрира педофилската секта?

    2. Кой позволи на педофилската секта да има достъп до частно училище? Отговорът на този въпрос те засяга лично!

    3. Кой сключи договор с педофилската секта за "охрана" на държавна собственост?

    4. Кой издава разрешителните за оръжие на педофилите от сектата?

    5. Кой закрива РПУ и звено на гранична полиция, там където "оперират" педофилите от сектата?

    6. Кой спонсорира педофилската секта?

    Все въпроси с много неприятен за теб и за съпартийците ти отговор!

    20:21 14.03.2026

  • 20 Растат цените,

    2 1 Отговор
    същински нострадамус, верно ве, позна матарето.🤣❤️🇧🇬

    20:22 14.03.2026

  • 21 Град Козлодуй.

    3 1 Отговор
    Ние от П.П. продължаваме простотията с нашия вожд Про100 Киро заявяваме че ще продължаваме да шмъркаме!

    20:24 14.03.2026

  • 22 Дориана

    1 0 Отговор
    ИТН машата на Борисов и Пеевски нищо не могат да направят постигнаха точно обратното бумеранг на наказателен вот срещу тях. Случая Петрохан се обръща точно срещу създателите и . Получават си Възмездието , за това, че очерниха с политическа цел убитите, и опонентите си и съсипаха почернените близки замесвайки Будизма като религия и свързвайки я с педофилия и секти.

    20:24 14.03.2026

  • 23 Горски

    2 0 Отговор
    Тоя сега разбра че цената на петрола се повишава от войната какво академично откритие. Сапунения Академик пак ръси тъпотии, този беше против великденските на пенсионерите.Ами айде,спасявайте положението,нали искахте власт!

    20:24 14.03.2026

  • 24 долу сащ

    1 0 Отговор
    що бе Възраждане ли даваше разрешителните парите и прикриваше отсъствията на ученици?

    20:24 14.03.2026

  • 25 Спорт

    2 0 Отговор
    Представям си ако Костадинов или Слави беше дарил 270000 лева на педофилите от ППДБ , боже какъв вой щеше да бъде.

    20:26 14.03.2026

  • 26 нннн

    2 0 Отговор
    Подсети ме. Утре ще си купя умнокрасив суджук ,,Петрохан". Има го на промоция.

    20:27 14.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПП СА ИЗЧИСТЕНОТО ЛИЦЕ
    НА ГЕРБ
    .... ШЕФ НА ОПЕРАЦИЯТА Е РУМЯНА БЪЧВАРОВА - ШЕФ НА КАБИНЕТА НА МИН.ПРРДСЕДАТЕЛЯ ГЮРОВ - БИВШ ПИАР НА БОЙКО ОТ СИК И
    МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ПЪРВИЯ КАБИНЕТ НА БОЙКО ОТ СИК :)

    20:29 14.03.2026

  • 28 Дориана

    0 0 Отговор
    Целия случай Петрохан още от самото начало умишлено беше прикрит и насочен в грешна удобна за някои посока.Начина на поднасяне на информацията, спекулирането и насаждането на тенденции като будизъм, педофилия, секта, ритуално убийство и прочие говори за умишленост при воденето на разследването.Има съмнение дали фактите и обстоятелствата не са прикрити и ако е така от кого. За това трябва да има Международно независимо разследване , а тези като ИТН които предизборно използваха темата за политически нападки към опонентите и очерняне паметта на убитите трябва да се засрамят от действията си и да понесат отговорност.

    20:30 14.03.2026

  • 29 В Курск съм

    0 0 Отговор
    Аз пък си мисля че тукашните педофили от ППДБ имат общо с аферата Епщайн в САЩ. Малко след като избухна скандала в САЩ, избиха тукашните педофили за да не проговори някой. Сигурен съм че е имало трансфери от ППДБ към демократическата партия в САЩ на момченца , затова и ги очистиха , да не проговорят.

    20:31 14.03.2026

  • 30 Този

    0 0 Отговор
    плъх пак ли изпълзя от дупката си?

    20:31 14.03.2026

