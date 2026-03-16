Новини
Технологии »
Идва ли краят на проблемните мотори на Peugeot? Французите показаха новия мотор Turbo 100

16 Март, 2026 11:07 1 011 11

  • peugeot-
  • turbo 100-
  • двигател-
  • двг

Френският производител залага на верижно задвижване и променлива геометрия в опит да върне доверието в трицилиндровите си мотори

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Френският автомобилен производител Peugeot обяви обновяване в гамата си от силови агрегати с въвеждането на новия Turbo 100. Макар компанията да залага на силни послания за „удоволствие от шофирането“, зад маркетинговия етикет всъщност стои сериозна техническа ревизия на познатия и доста проблемен 1.2-литров, трицилиндров мотор. Новият двигател ще дебютира първо в компактния Peugeot 208 през март 2026 година, а малко по-късно, през май, ще си проправи път и под капака на кросоувъра Peugeot 2008.

Инженерната промяна е мащабна – твърди се, че близо 70% от компонентите са напълно нови. Най-значимата корекция, която вероятно ще успокои скептиците, е преминаването към ангренажна верига. Това решение директно адресира критиките към досегашните ремъци в маслена баня, които създаваха много главоболия на собствениците в миналото. Въпреки че агрегатът запазва скромния си работен обем от 1199 куб. см, внедряването на турбокомпресор с променлива геометрия цели да елиминира характерната за малките двигатели мудност при ниски обороти. На хартия параметрите остават в рамките на разумното за градски автомобил – 101 к.с. и 205 Nm въртящ момент.

Стремежът към по-добра икономичност и покриване на екологичните норми е принудил инженерите да заложат на работа по цикъла на Милър и система за директно впръскване под високо налягане от 350 бара. Макар тези технологии да обещават по-висока топлинна ефективност, те неизменно внасят допълнителна сложност в конструкцията. От Peugeot се опитват да разсеят опасенията относно издръжливостта, цитирайки милиони тестови километри и десетки хиляди часове на стенд. Дали обаче новият блок и преработените бутала действително ще решат проблема с разхода на масло в дългосрочен план, ще покаже единствено реалната експлоатация от крайните потребители.

Като положителен жест към бюджета на бъдещите собственици, марката удължава сервизните интервали до две години или 25 000 км. Това решение демонстрира увереността на производителя в новата архитектура, но същевременно изисква стриктно спазване на междинните проверки. В свят, който ускорено се електрифицира, Turbo 100 изглежда като опит на Peugeot да вдъхне нов живот на класическото вътрешно горене, балансирайки между по-модерно усещане на пътя и наложителната техническа надеждност, която често липсваше на предшествениците му.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    19 0 Отговор
    Махнали ремъка в маслена баня, ама сложили директно впръскване да компенсират :) За съжаление мина времето на добрите стари атмосферни мотори 1.6-2 литра, които на газ си караха по 500к без проблем.

    11:12 16.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Надпис над автосервиз :
    " Ситроен, Рено, Пежо и.... SWIRKI не правим!"

    11:12 16.03.2026

  • 4 Дачия = Траш

    11 1 Отговор
    Тия франсета да правят вино и коняци, а да не се занимават с коли.

    11:12 16.03.2026

  • 5 Ситрошен

    5 0 Отговор
    От тия нищо не става, за 5г си платих ипотеката с пътната помощ към еди сервиз дето прави само френски недоразумения.. Няма къде да изсипя поредният, така са се заринали.. Ама ми плащат, няма да се оплаквам

    11:18 16.03.2026

  • 6 хъхъ

    13 1 Отговор
    Малък трицилиндров двигател с турбо - гаранция за проблеми.

    101 коня могат спокойно да се извадят от 4-цилиндров двигател без турбо. За какво ми е тоя миксер?

    11:19 16.03.2026

  • 7 Най-важното правило при покупка на кола

    5 4 Отговор
    Да се избягват трите Ф: Форд, Фиат и всичко Френско!

    11:22 16.03.2026

  • 8 реалистъ

    7 0 Отговор
    Американците на 3-литров двигател му викат "малък", а Тръмпича хвърля бомби по Иран.
    Европейците обаче продължават с еко простотиите. А всъщност ако се тегли чертата колко части отиват за ремонт на тия недоразумения, може да се окаже че въглеродния отпечатък е даже по-голям.

    11:22 16.03.2026

  • 9 Трътлю

    6 0 Отговор
    Тези френски трошляци ако не са дотирани от държавата отдавна да са банкрутирали.

    11:24 16.03.2026

  • 10 Краят

    3 0 Отговор
    не се вижда, докато не върнат 2.0 бензин и ХДИ моторите (дори 2.2 ХДИ). Да се позамислят и да предложат нещо 6 цилиндрово. До тогава е само мъка мъка.. и пак мъка.

    11:43 16.03.2026

  • 11 Механик

    2 0 Отговор
    Днес с 3, утре с два, а други ден с ЦЯЛ един цилиндър.
    Някой виждал ли е животно с нечетен брой крака? Ама така да го е дала природата?
    Ако на някой хлапак дето тежи 40 кила му набиваш допинг и го караш да носи чували с цимент при това на бегом, колко време ще изкара? Е същото е с малък двигател с две турбини и 200 коня.

    11:49 16.03.2026