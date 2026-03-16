Идва ли краят на проблемните мотори на Peugeot? Французите показаха новия мотор Turbo 100

Френският автомобилен производител Peugeot обяви обновяване в гамата си от силови агрегати с въвеждането на новия Turbo 100. Макар компанията да залага на силни послания за „удоволствие от шофирането“, зад маркетинговия етикет всъщност стои сериозна техническа ревизия на познатия и доста проблемен 1.2-литров, трицилиндров мотор. Новият двигател ще дебютира първо в компактния Peugeot 208 през март 2026 година, а малко по-късно, през май, ще си проправи път и под капака на кросоувъра Peugeot 2008.

Инженерната промяна е мащабна – твърди се, че близо 70% от компонентите са напълно нови. Най-значимата корекция, която вероятно ще успокои скептиците, е преминаването към ангренажна верига. Това решение директно адресира критиките към досегашните ремъци в маслена баня, които създаваха много главоболия на собствениците в миналото. Въпреки че агрегатът запазва скромния си работен обем от 1199 куб. см, внедряването на турбокомпресор с променлива геометрия цели да елиминира характерната за малките двигатели мудност при ниски обороти. На хартия параметрите остават в рамките на разумното за градски автомобил – 101 к.с. и 205 Nm въртящ момент.

Стремежът към по-добра икономичност и покриване на екологичните норми е принудил инженерите да заложат на работа по цикъла на Милър и система за директно впръскване под високо налягане от 350 бара. Макар тези технологии да обещават по-висока топлинна ефективност, те неизменно внасят допълнителна сложност в конструкцията. От Peugeot се опитват да разсеят опасенията относно издръжливостта, цитирайки милиони тестови километри и десетки хиляди часове на стенд. Дали обаче новият блок и преработените бутала действително ще решат проблема с разхода на масло в дългосрочен план, ще покаже единствено реалната експлоатация от крайните потребители.

Като положителен жест към бюджета на бъдещите собственици, марката удължава сервизните интервали до две години или 25 000 км. Това решение демонстрира увереността на производителя в новата архитектура, но същевременно изисква стриктно спазване на междинните проверки. В свят, който ускорено се електрифицира, Turbo 100 изглежда като опит на Peugeot да вдъхне нов живот на класическото вътрешно горене, балансирайки между по-модерно усещане на пътя и наложителната техническа надеждност, която често липсваше на предшествениците му.