Валери Жаблянов: БСП тръгва към изборите с цел максимално добър резултат

БСП се стреми към „максимално добър резултат“ на предстоящите избори и е готова за диалог с различни политически сили след вота. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ членът на Изпълнителното бюро на партията Валери Жаблянов.
По повод информацията, че кампанията може да се финансира с кредити, Жаблянов коментира, че подобна практика не е необичайна.
„Нормална ситуация ли е? Защо да не е нормална? Много хора имат кредити, връщат ги, взимат нови, имат по няколко лизинга. В съвременния финансов капитализъм е така – никой не разполага с точните пари, които е изработил, получава други, връща след време. Има някои, които остават вечни длъжници.“
Според него финансовото състояние на партията е вътрешнопартийна тема. По думите му предишното ръководство е успяло до голяма степен да стабилизира БСП финансово след сложен период от избори през няколко месеца и не добри резултати на тях.
Той посочи, че основната задача на БСП в момента е постигането на силен изборен резултат.
„Вижте в момента имаме една друга задача и това е максимално добър резултат за Социалистическата партия на изборите. Смятам, че тръгнахме по правилния път – БСП първа подреди листите си, определи водачите си.“
От думите му стана ясно, че опоненти са партиите с различни идеи. Според него „Прогресивна България“ е по-скоро центристка партия.
„БСП може да води диалог с такива партии, може да води диалог и с дясно-център партии, но е изключително важно да се запазят ценността и позицията на партията."
По отношение на новия политически проект около президента и възможността социалисти да преминат към него, Жаблянов коментира, че подобни процеси не са нови за българската политика.
„Искам да Ви напомня, че през годините много социалисти са отишли в други партии. Появили са се и други политически партии.“
Според него към момента няма сериозни структурни размествания в редиците на БСП. Все пак вероятно ще има лица от БСП, които сега ще бъдат в листите на „Прогресивна България“.
„БСП си е на мястото, добре организирана, мотивирана за участие в изборите.“
Относно начина, по който са подредени кандидатските листи, Жаблянов посочи, че са спазени правилата, заложени в устава на партията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 ГЕРБ
Коментиран от #9
11:15 16.03.2026
9 Дориана
До коментар #6 от "ГЕРБ":БСП падат надолу под 3 % . Няма място в Парламента за корумпирани зависими предателски партии като ИТН и БСП ОЛ. Народа по площадите яростно ги изрита.
11:21 16.03.2026
