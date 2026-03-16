Валери Жаблянов: БСП тръгва към изборите с цел максимално добър резултат

16 Март, 2026 11:04 554 14

Финансовото състояние на партията е вътрешнопартийна тема

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

БСП се стреми към „максимално добър резултат“ на предстоящите избори и е готова за диалог с различни политически сили след вота. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ членът на Изпълнителното бюро на партията Валери Жаблянов.

По повод информацията, че кампанията може да се финансира с кредити, Жаблянов коментира, че подобна практика не е необичайна.

„Нормална ситуация ли е? Защо да не е нормална? Много хора имат кредити, връщат ги, взимат нови, имат по няколко лизинга. В съвременния финансов капитализъм е така – никой не разполага с точните пари, които е изработил, получава други, връща след време. Има някои, които остават вечни длъжници.“

Според него финансовото състояние на партията е вътрешнопартийна тема. По думите му предишното ръководство е успяло до голяма степен да стабилизира БСП финансово след сложен период от избори през няколко месеца и не добри резултати на тях.

Той посочи, че основната задача на БСП в момента е постигането на силен изборен резултат.

„Вижте в момента имаме една друга задача и това е максимално добър резултат за Социалистическата партия на изборите. Смятам, че тръгнахме по правилния път – БСП първа подреди листите си, определи водачите си.“

От думите му стана ясно, че опоненти са партиите с различни идеи. Според него „Прогресивна България“ е по-скоро центристка партия.

„БСП може да води диалог с такива партии, може да води диалог и с дясно-център партии, но е изключително важно да се запазят ценността и позицията на партията."

По отношение на новия политически проект около президента и възможността социалисти да преминат към него, Жаблянов коментира, че подобни процеси не са нови за българската политика.

„Искам да Ви напомня, че през годините много социалисти са отишли в други партии. Появили са се и други политически партии.“

Според него към момента няма сериозни структурни размествания в редиците на БСП. Все пак вероятно ще има лица от БСП, които сега ще бъдат в листите на „Прогресивна България“.

„БСП си е на мястото, добре организирана, мотивирана за участие в изборите.“

Относно начина, по който са подредени кандидатските листи, Жаблянов посочи, че са спазени правилата, заложени в устава на партията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Максимално ще вземете 3,999

    11:05 16.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 0 Отговор
    Вие трябва да се радвате, ако изобщо успеете да влезете в Парламента...

    11:06 16.03.2026

  • 3 Довиждане

    13 0 Отговор
    След 3 месеца никой няма да си спомня за вас

    11:07 16.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ЖАБЛЕ, УТЕКОХТЕ БЕ ДРУГАРИИИИ!

    11:08 16.03.2026

  • 5 Абе

    8 0 Отговор
    Беги у жабуняка.

    11:14 16.03.2026

  • 6 ГЕРБ

    6 0 Отговор
    И 3 % са добри за тези

    Коментиран от #9

    11:15 16.03.2026

  • 7 Дориана

    5 0 Отговор
    Пълен , тотален провал на БСП . Наказателен вот срещу тях няма да им бъде позволено отново да станат съюзници и защитници на Борисов и Пеевски. Тази партия е проядена от корупция и зависимости още по времето на Станишев когато той стана един от първите съюзници на Борисов Времето им свърши. Идват други на тяхно място.

    11:19 16.03.2026

  • 8 Феликс Дж

    4 0 Отговор
    Ренегатите на комунизма - широки социалисти - в настъпление.

    11:21 16.03.2026

  • 9 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ":

    БСП падат надолу под 3 % . Няма място в Парламента за корумпирани зависими предателски партии като ИТН и БСП ОЛ. Народа по площадите яростно ги изрита.

    11:21 16.03.2026

  • 10 Ти и

    5 0 Отговор
    колектива ви , що не се хващате на работа , с само на чужд гръб , а в замяна - обещания !

    11:30 16.03.2026

  • 11 С тоя жабендър

    3 0 Отговор
    бесепе-то влиза в жабурняка смрадлив

    11:35 16.03.2026

  • 12 ИВАН

    1 0 Отговор
    В София няма БСП, предадоха лявата идея, не опазиха Паметника на Съветската Армия, чинията на Бузлуджа я оставиха на вандалите, Станишев, Нинова .... все милионери и предатели ...

    11:50 16.03.2026

  • 13 МАГИСТЪР МАГИСТРАЛА

    2 0 Отговор
    4 % ще имат заедно с ИТН

    11:51 16.03.2026

  • 14 Шумналия

    1 0 Отговор
    Със скапаното шуменско БСП подвластно на Зафирката и Гуци този да си избие мераците за депутат!

    11:59 16.03.2026

