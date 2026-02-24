Новини
Свят »
Украйна »
На фронта в Украйна: изповедта на един редови войник
  Тема: Украйна

На фронта в Украйна: изповедта на един редови войник

24 Февруари, 2026 13:35 4 097 66

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • константин хончаров-
  • армия-
  • владимир путин

"Боли ме за приятелите, които не се завърнаха, за разрушените градове, за изтощените бойци на фронта", казва журналистът от ДВ Константин Хончаров, който се бие за Украйна

На фронта в Украйна: изповедта на един редови войник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато избухва войната, Константин Хончаров, по това време журналист в ДВ, се връща от Германия в Украйна, за да се присъедини към украинската армия. Това е неговият разказ:

Честно казано, не разбирам и до днес защо започна тази война, защо продължава и как може да приключи – кога и на каква цена. Нито съм искал тази война, нито някой ме е изпратил да воювам. За мен войната е нещо архаично. Това е връщане към логиката на суровата сила - и то в една епоха, в която човечеството вече говори за колонизиране на Марс.

Когато войната връхлетя моята родина Украйна, аз - като човек, който никога не беше държал оръжие в ръце, бях изправен пред избора да остана зрител или да помагам за защитата на моята страна. Решението ми да се присъединя към армията не беше продиктувано толкова от чувство за дълг, колкото от желанието да бъда субект, а не обект на историята. С други думи - да не съм просто жертва на обстоятелствата.

Как войната се промени за войниците

С времето войната загуби своята абстрактност за мен и стана дълбоко лична. Тя се превърна в рутина, в част от ежедневието ми. Не забелязвам дълбоки психологически промени у мен – може би, защото те вече са се случили и просто са се превърнали в навик. Вече не мога да си представя как ли е да живееш по друг начин.

Боли ме за приятелите, които не се завърнаха, за разрушените места от моето минало. Виждам какво се случва в градовете на фронта. Но особено се тревожа, когато Киев е под обстрел. След всеки обстрел пиша на близките си: „Как сте? Имате ли ток? Студено ли е у дома?“.

Защо има недостиг на войници в Украйна

Не само боевете унищожават хората. Въпреки всички дискусии за технологизацията на съвременната война, в армията има и други проблеми, които са се трупали през годините. И днес те започват да съсипват хората. Масовите случаи на дезертьорство от армията не се дължат на това, че войниците са станали страхливи или са престанали да бъдат патриоти. Причината е, че хората на фронта просто са достигнали до предела на силите си – и физически, и психически.

Сценарият винаги е един и същ: частта не се оттегля за почивка, остава на позиции много дълго време, подкреплението или не пристига, или не е подготвено за това, което го очаква. През зимата на 2023 г. бях ранен и евакуиран, а от моя взвод, който първоначално се състоеше от 30 души, на позиции останаха само петима. Останалите вече бяха ранени или загинали.

След това се взимат решения в стил „трябва да гасим пожари“: шофьори, готвачи, войници от минометни и зенитни части или от снабдяването се прехвърлят в пехотата и от тях се очаква да удържат фронтовите линии, без да имат необходимия опит. Вместо това – тях ги раняват, убиват или те просто дезертират. Така че, вместо да се компенсира недостигът на пехотинци, проблемът се задълбочава.

Защо толкова много войници са преуморени?

Човешката издръжливост има граници. Ако ротациите на войските се провеждаха редовно, хората на предни позиции се сменяха по-често и условията на военната служба бяха поне малко по-хуманни, на фронта нямаше да наблюдаваме ситуацията, която цари в момента. Често изискваме от войниците да бъдат герои, но забравяме да им дадем възможност да бъдат просто добри войници – обучени, снабдени с всичко необходимо и поне малко отпочинали.

Широкото използване на дронове значително затрудни ротациите на фронтовата линия. Настъплението към най-предните позиции и оттеглянето от тях през „смъртоносната зона“, която днес се простира на километри зад фронтовата линия, трябва да се разработи като отделна специална операция: да бъде подробно планиран маршрутът, да бъдат проследявани вражеските дронове и всичко това да става в тясна координация с частите за водене на електронна война. При благоприятни метеорологични условия обаче ротациите са възможни – и жизненоважни.

Когато един пехотинец прекарва средно по 60 дни на бойна позиция (а според медийни съобщения настоящият рекорд за престой на фронтовата линия е 472 дни – т.е. повече от година и три месеца!), едва ли може да се очаква ефективно изпълнение на задачите. Бойният стрес, който цари там, е толкова огромен, че разяжда човека отвътре.

Неравномерно разпределение на бремето

Да, войната днес е различна – води се на много по-широк периметър. Сега дронове поемат в голяма степен бойни задачи, както и постоянното наблюдение на бойното поле и това е голям технологичен напредък. В крайна сметка обаче всичко се свежда до това, че отбранителната линия не се поддържа от технологии, доклади или статистики, а от конкретни хора в окопите. Бъдещето на страната зависи пряко от това колко дълго те могат да останат там и да бъдат боеспособни. А липсата на такива хора е катастрофална.

Аз не съм експерт по критична инфраструктура или по определяне на годност за военна служба. Но когато броят на мъжете, освободени от военна служба, вече е надхвърлил един милион, а в тила наблюдаваш как група мъже в наборна възраст боядисват малък мост в продължение на дни, не можеш да се отървеш от чувството, че нещо не е наред със справедливото разпределение на хората.

Илюзията, наречена преговори

Затова информацията за мирните преговори звучи по един начин за войниците, и по друг - за цивилните. Сред военните, с които разговарям, малцина са тези, които виждат в тях реална перспектива за Украйна. Новините за възможно примирие създават само илюзия, която няма много общо с това, което се случва на бойното поле.

За хората, които са далеч от фронта, новините за срещите на преговарящите могат да създават впечатлението, че вече е започнал някакъв мирен процес и някакъв „поврат“, но за тези, които се намират в зоната на боевете, нищо не се променя: артилерията продължава да стреля, атаките продължават, дроновете летят и хората умират.

Много бих искал да се заблуждавам в това, което казвам. Искам да се върна при семейството си колкото се може по-скоро. Но реалността сочи, че тази битка може да продължи още дълго.

Автор: Константин Хончаров


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    18 83 Отговор
    Братята украинци размазаха агресора .

    Коментиран от #56

    13:36 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    16 72 Отговор
    Братушките са толкова слаби-даже и ние сме ги побеждавали......

    Коментиран от #4, #48, #62

    13:37 24.02.2026

  • 3 Сталин

    66 16 Отговор
    Най важния план за Укрия който е дискутиран ,както казват това е плана на века за Укрия ,а плана е след войната Укрия ще бъде наводнена с кафяви хора от Африка и Азия за да строят проектите на BlackRock,които притежават милиони хектари земя ,и приматите и талибаните ще опрашват белите жени защото вече няма да има укри ,укрите изпукаха в окопите за ционизма и Израел,това е хилядолетната мечта на талмудистите

    13:37 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Куха укра

    75 16 Отговор
    Трябва да си много кух, да отидеш доброволно да избиваш хора за интересните на коруптни алчни наркомани, които с пропаганда и лъжи унищожиха държавата си.

    Коментиран от #52

    13:40 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    33 10 Отговор
    Дано пукнете всички.

    13:42 24.02.2026

  • 9 Само като видиш ДВ паcквил и

    54 9 Отговор
    цъкаш 1 звезда без да череш тъпата пропаганда.

    Коментиран от #24

    13:42 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Поредните

    46 5 Отговор
    Глупости в дойче велски стил

    13:45 24.02.2026

  • 13 Измтяха най- големите нацисти

    42 4 Отговор
    които подскачаха с тенджери на главите и викаха Мускулвку на гиляку. Те, примирите първи запълниха чувалите. Останаха такива пъзлювци, кото само реват.

    Бусовизацията и тя не помага.

    Коментиран от #15

    13:46 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да се пете

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "Измтяха най- големите нацисти":

    Измряха

    13:47 24.02.2026

  • 16 Мисля

    44 7 Отговор
    А не те ли боли за изгорените в Одеса? Или обстрелваните мирни хора ?

    13:47 24.02.2026

  • 17 Русодебил

    9 42 Отговор
    Няма никъде по света такова понятие като русофил!
    Робско племе!

    13:48 24.02.2026

  • 18 Народее????

    43 11 Отговор
    Русия е непобедима по дух и сила! И победата ще я нейна срещу фаша гите! А всички българи подкрепящи Украйна са си едни ф а ш и с ти!Чакаме Руската Армия да влезе в България и да ни освободи от тази политизирана нацистка група!

    13:49 24.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    34 5 Отговор
    Малко парченце от истината. От първо лице.
    Съчувствам на хората в окопите и от двете страни на фронтовата линия, те страдат и се избиват взаимно всеки ден, а в тила / особено в Русия/ животът си тече така, сякаш това го няма...

    Коментиран от #60

    13:50 24.02.2026

  • 20 Опааа

    28 3 Отговор
    Лелеееее,колко трогателно! 😆

    13:53 24.02.2026

  • 21 Някой

    26 5 Отговор
    Журналист, който не знае защо има война, не споменава дори името на Русия. Ами да капитулира в тая война. За него войната е заради войната. Нали това иска Русия. Такива като тоя, и Дойче веле, накараха Путин да вярва, че ще постигне целите си с война. Сега дегенератите се вайкат. Благодаря на Факти,че показват дълбочината на човешката низост.

    Коментиран от #35

    13:54 24.02.2026

  • 22 Мдаа!🤔

    32 8 Отговор
    Колко жалко, че авторът е жив! Това показва, че войната трябва да продължи до денацификацията и на последният украинец!

    13:58 24.02.2026

  • 23 кацап

    20 1 Отговор
    По документ е "Гончаров" по транскрипция Хончаров, което е без значение за фронта и Рая, не Назарян.

    14:00 24.02.2026

  • 24 НАСКО

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само като видиш ДВ паcквил и":

    Много си прав! Точно така правя! Дойче фелър!

    14:01 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ти да видиш

    26 3 Отговор
    ............не разбирам и до днес защо започна тази война, защо продължава и как може да приключи – кога и на каква цена. Да пита зеленото и поляците дето ги подкокоросаха!

    14:04 24.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдааа

    5 30 Отговор
    Докато Русия я има, винаги ще има война. Руснака разбира само от бой. Нашите русофилчета тук са много яки, ама се крият като мишоци. Само страхливците искат война. Реват за "братята си руснаци", за да могат като дойдат тук пак да колят и бесят. Всекуи русофил в затвора! Добрият руснак е мъртвия руснак. Докато ги има няма да има мир на тая земя!

    Коментиран от #31, #33, #34, #63, #66

    14:13 24.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Евроасматик с нервен тик

    14 1 Отговор
    Константин Хончаров, по това време журналист в ДВ, се връща от Германия в Украйна, за да се присъедини към украинската армия./без коментар/...😅😅

    14:14 24.02.2026

  • 31 хаха🤣

    16 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мдааа":

    Ултрас ,ще пращаме явно и теб при Светльо и Мишо торта .

    14:15 24.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаааа

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мдааа":

    овчи

    14:15 24.02.2026

  • 34 Пюрина

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мдааа":

    Хубав пастет за домашни любимци би станал от теее ббб.

    14:17 24.02.2026

  • 35 Боа

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Ще постигне,като нищо!

    14:17 24.02.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Личи ти че си г--- ЕЙ))":

    Лапп Пай У Йотт бре хуесоссс .

    14:18 24.02.2026

  • 37 Механик

    22 2 Отговор
    Какво разбрах аз от статията:
    /Украина има проблем с недостига на войници.
    /Украина има проблем с командването на армията.
    /Украина има проблем с дезертьорствотто.
    /Украина има проблем с хуманноста по отношение на главните към хората които са в окопите.
    Заключението е, че Украина има много проблеми.

    Коментиран от #42, #49

    14:19 24.02.2026

  • 38 ХА ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Личи ти че си г--- ЕЙ))":

    Лапуркай бе старшинка ,откога и тротинетка 🛴стана или досега си бил прикрит π∆ааааллл !

    14:19 24.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Олеее

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":

    Лапп Пай У Йотт бре хуесоссс ,из пррр дяннн !

    14:23 24.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Възрожденец

    2 11 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Така е пи Дер.
    Да се чуди човек как при толкова много проблеми, държавата 20 пъти по- малка без оръжие пари Авиация подводници кораби крилати и балистични ракети...ли Ба...13 години педофила ху ЙЛО и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким?!?
    Ееееедехееее
    Кога разбра че си па -- даш по мургави чичковци?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #44

    14:27 24.02.2026

  • 43 Бай онзи

    7 1 Отговор
    Не е важно,че хората се избиват на бойното поле!Важното е да има евраци на рояци и дантелени бикини!!!

    14:30 24.02.2026

  • 44 ХА ХА

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Възрожденец":

    Старшинка ,да ми се качиш на ...я истински да се възродиш ,а лакърдиите с калибрите ,1987 г,капачките остави за хоремага на по две пърцуци с дядовците набора .А сега Лап Пай У Йотт и прег лъщай 😂😂😂 !

    14:31 24.02.2026

  • 45 Веднага се досетих

    7 2 Отговор
    ...още ,като прочетох заглавието,че това е писано от зелето и Дойчо...
    Минах директно към коментарите...

    14:33 24.02.2026

  • 46 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на

    2 6 Отговор
    Узкоглазия ЦАЛИ ВАЧ на КУ РАна!
    АааааааХахахаха
    Как па превзеха ПОНЕ един ОБЛАСТЕН ГРАД или ..1 ОБЛАСТ, тия ху есоси ?!? АааааааХахахаха
    Иначе Педофило думаше за Берлин, Виена и Лиса бон а Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?
    АааааааХахахаха

    14:33 24.02.2026

  • 47 Жан Бойко

    2 0 Отговор
    Колония ! Така се влиза в ЕС и НАТО през гробищата

    14:51 24.02.2026

  • 48 не е " даже "

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ние сме побеждавали всеки . Прегледай Солунския фронт ПСВ . Да не мислиш , че пишман художника толква държи да сме в съюз с него щото сме страшни чаровници . Дори и му стига , че няма да воюваме срещу него .

    14:53 24.02.2026

  • 49 Ганчев

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Киев за два дня не се получи.Никак.Това е заключението.

    15:04 24.02.2026

  • 50 Симо

    6 1 Отговор
    Поредният пасквил на ДВ!!!
    Докато измисленият герой пише: След всеки обстрел пиша на близките си: „Как сте? Имате ли ток? Студено ли е у дома?“.
    Това не е война!!!
    Ако беше война, нямаше да има на кого да пише!!!

    15:04 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Куха укра":

    Ти наистина ли си помисли, че има някаква истина в тоя разказ по картинка?!? Падаш ми в очите ако е така!

    15:08 24.02.2026

  • 53 Роден в НРБ

    5 1 Отговор
    Тази война я започнаха майданаджиите през 2014 като изпратиха армията срещу хората. Путин нищо не е започвал. Той само ще ги довърши патриотите на една измислена държава с 30 години история. Колкото по-малко живи украински патриоти има на края, толкова по-добре

    Коментиран от #54

    15:11 24.02.2026

  • 54 Не се напъвай толкова

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Роден в НРБ":

    Времето е пред теб.
    Само ЧЕТИРИ години са минали.

    15:13 24.02.2026

  • 55 Тома

    4 0 Отговор
    За да разбереш защо започна тази война ще питаш перчама Борис който взе милион лири за войната а украинците дадоха 2 милиона убити и ранени.

    15:18 24.02.2026

  • 56 да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    само на приказки .

    15:20 24.02.2026

  • 57 Папата го каза още в началото

    6 0 Отговор
    Вдигайте белия байрак бе глу па ци . Ама кой да го слуша .

    15:21 24.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пенчо

    2 0 Отговор
    Ех, какви служители има дойче веле!? Всеотдайни към каузата на оня с мустачките! А бе, германска му работа!

    15:24 24.02.2026

  • 60 Баце,

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тити на Кака":

    Ми то в Русия наистина това го няма, като изключим 300000 жители на приграничието основно в Курска и Белгородска области. Те пък са на много прилична държавна издръжка от началото на великия у краински наступ, който струваше на 4о4 шест от най добре екипираните и окомплектовани дивизии срещу половин година PR и една петьорачка. От руска страна на фронта са доброволци, пандизчии и кандидат имигранти от бившите републики. Икономиката на Русия си нарастна с над 15% от началото на СВО. Заплатите им изпреварват инфлацията, самата инфлация в края на тази година ще е под 5%, сериозно стъпиха на шийте на олигарсите им, корупцията им бавно и мъчително, но поне намалява. Верно е, че щяха да са по добре без санкции и военни разходи, ама и така бива.

    15:26 24.02.2026

  • 61 Не е добре

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "по ми я р ска ти работа":

    да си толкова зле умствено.
    Поздрава е за вас, копеите. Поддръжниците на руската агресия. И на теб в частност.

    15:28 24.02.2026

  • 62 Глюки.

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Откъде разбра, когато твоите братя бандеровците , а не руснаци загубили 20% от територията си На теб ти привиждат се халюцинациите. Прегледай се.

    15:39 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Военната операция започна заради САЩ и англосаксонските подстрекатели и лъжци. Те ви пожертваха заради желанието им да оглозгат и Русия. А вие се оказахте глупаци. Можехте да сте най-процъфтяващата неутрална европейска държава.А сега сте наполовина и никога вече няма да се възстановите за съжаление.

    17:00 24.02.2026

  • 66 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдааа":

    Отде толкова много затвори бе,комплексира@н ск@п@няк?Тези двамата с Историка,нереализирани в живота поради нек@дърност и при социализма и при капитализма,чуствам как злоб@та ги яде отвътре.На калпавия неуд@чник все някой друг му е виновен.

    18:20 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания