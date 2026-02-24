На фронта в Украйна: изповедта на един редови войник

Когато избухва войната, Константин Хончаров, по това време журналист в ДВ, се връща от Германия в Украйна, за да се присъедини към украинската армия. Това е неговият разказ:
Честно казано, не разбирам и до днес защо започна тази война, защо продължава и как може да приключи – кога и на каква цена. Нито съм искал тази война, нито някой ме е изпратил да воювам. За мен войната е нещо архаично. Това е връщане към логиката на суровата сила - и то в една епоха, в която човечеството вече говори за колонизиране на Марс.
Когато войната връхлетя моята родина Украйна, аз - като човек, който никога не беше държал оръжие в ръце, бях изправен пред избора да остана зрител или да помагам за защитата на моята страна. Решението ми да се присъединя към армията не беше продиктувано толкова от чувство за дълг, колкото от желанието да бъда субект, а не обект на историята. С други думи - да не съм просто жертва на обстоятелствата.
Как войната се промени за войниците
С времето войната загуби своята абстрактност за мен и стана дълбоко лична. Тя се превърна в рутина, в част от ежедневието ми. Не забелязвам дълбоки психологически промени у мен – може би, защото те вече са се случили и просто са се превърнали в навик. Вече не мога да си представя как ли е да живееш по друг начин.
Боли ме за приятелите, които не се завърнаха, за разрушените места от моето минало. Виждам какво се случва в градовете на фронта. Но особено се тревожа, когато Киев е под обстрел. След всеки обстрел пиша на близките си: „Как сте? Имате ли ток? Студено ли е у дома?“.
Защо има недостиг на войници в Украйна
Не само боевете унищожават хората. Въпреки всички дискусии за технологизацията на съвременната война, в армията има и други проблеми, които са се трупали през годините. И днес те започват да съсипват хората. Масовите случаи на дезертьорство от армията не се дължат на това, че войниците са станали страхливи или са престанали да бъдат патриоти. Причината е, че хората на фронта просто са достигнали до предела на силите си – и физически, и психически.
Сценарият винаги е един и същ: частта не се оттегля за почивка, остава на позиции много дълго време, подкреплението или не пристига, или не е подготвено за това, което го очаква. През зимата на 2023 г. бях ранен и евакуиран, а от моя взвод, който първоначално се състоеше от 30 души, на позиции останаха само петима. Останалите вече бяха ранени или загинали.
След това се взимат решения в стил „трябва да гасим пожари“: шофьори, готвачи, войници от минометни и зенитни части или от снабдяването се прехвърлят в пехотата и от тях се очаква да удържат фронтовите линии, без да имат необходимия опит. Вместо това – тях ги раняват, убиват или те просто дезертират. Така че, вместо да се компенсира недостигът на пехотинци, проблемът се задълбочава.
Защо толкова много войници са преуморени?
Човешката издръжливост има граници. Ако ротациите на войските се провеждаха редовно, хората на предни позиции се сменяха по-често и условията на военната служба бяха поне малко по-хуманни, на фронта нямаше да наблюдаваме ситуацията, която цари в момента. Често изискваме от войниците да бъдат герои, но забравяме да им дадем възможност да бъдат просто добри войници – обучени, снабдени с всичко необходимо и поне малко отпочинали.
Широкото използване на дронове значително затрудни ротациите на фронтовата линия. Настъплението към най-предните позиции и оттеглянето от тях през „смъртоносната зона“, която днес се простира на километри зад фронтовата линия, трябва да се разработи като отделна специална операция: да бъде подробно планиран маршрутът, да бъдат проследявани вражеските дронове и всичко това да става в тясна координация с частите за водене на електронна война. При благоприятни метеорологични условия обаче ротациите са възможни – и жизненоважни.
Когато един пехотинец прекарва средно по 60 дни на бойна позиция (а според медийни съобщения настоящият рекорд за престой на фронтовата линия е 472 дни – т.е. повече от година и три месеца!), едва ли може да се очаква ефективно изпълнение на задачите. Бойният стрес, който цари там, е толкова огромен, че разяжда човека отвътре.
Неравномерно разпределение на бремето
Да, войната днес е различна – води се на много по-широк периметър. Сега дронове поемат в голяма степен бойни задачи, както и постоянното наблюдение на бойното поле и това е голям технологичен напредък. В крайна сметка обаче всичко се свежда до това, че отбранителната линия не се поддържа от технологии, доклади или статистики, а от конкретни хора в окопите. Бъдещето на страната зависи пряко от това колко дълго те могат да останат там и да бъдат боеспособни. А липсата на такива хора е катастрофална.
Аз не съм експерт по критична инфраструктура или по определяне на годност за военна служба. Но когато броят на мъжете, освободени от военна служба, вече е надхвърлил един милион, а в тила наблюдаваш как група мъже в наборна възраст боядисват малък мост в продължение на дни, не можеш да се отървеш от чувството, че нещо не е наред със справедливото разпределение на хората.
Илюзията, наречена преговори
Затова информацията за мирните преговори звучи по един начин за войниците, и по друг - за цивилните. Сред военните, с които разговарям, малцина са тези, които виждат в тях реална перспектива за Украйна. Новините за възможно примирие създават само илюзия, която няма много общо с това, което се случва на бойното поле.
За хората, които са далеч от фронта, новините за срещите на преговарящите могат да създават впечатлението, че вече е започнал някакъв мирен процес и някакъв „поврат“, но за тези, които се намират в зоната на боевете, нищо не се променя: артилерията продължава да стреля, атаките продължават, дроновете летят и хората умират.
Много бих искал да се заблуждавам в това, което казвам. Искам да се върна при семейството си колкото се може по-скоро. Но реалността сочи, че тази битка може да продължи още дълго.
Автор: Константин Хончаров
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #56
13:36 24.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #4, #48, #62
13:37 24.02.2026
3 Сталин
13:37 24.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Куха укра
Коментиран от #52
13:40 24.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
13:42 24.02.2026
9 Само като видиш ДВ паcквил и
Коментиран от #24
13:42 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Поредните
13:45 24.02.2026
13 Измтяха най- големите нацисти
Бусовизацията и тя не помага.
Коментиран от #15
13:46 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да се пете
До коментар #13 от "Измтяха най- големите нацисти":Измряха
13:47 24.02.2026
16 Мисля
13:47 24.02.2026
17 Русодебил
Робско племе!
13:48 24.02.2026
18 Народее????
13:49 24.02.2026
19 Тити на Кака
Съчувствам на хората в окопите и от двете страни на фронтовата линия, те страдат и се избиват взаимно всеки ден, а в тила / особено в Русия/ животът си тече така, сякаш това го няма...
Коментиран от #60
13:50 24.02.2026
20 Опааа
13:53 24.02.2026
21 Някой
Коментиран от #35
13:54 24.02.2026
22 Мдаа!🤔
13:58 24.02.2026
23 кацап
14:00 24.02.2026
24 НАСКО
До коментар #9 от "Само като видиш ДВ паcквил и":Много си прав! Точно така правя! Дойче фелър!
14:01 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ти да видиш
14:04 24.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мдааа
Коментиран от #31, #33, #34, #63, #66
14:13 24.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Евроасматик с нервен тик
14:14 24.02.2026
31 хаха🤣
До коментар #28 от "Мдааа":Ултрас ,ще пращаме явно и теб при Светльо и Мишо торта .
14:15 24.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мдаааа
До коментар #28 от "Мдааа":овчи
14:15 24.02.2026
34 Пюрина
До коментар #28 от "Мдааа":Хубав пастет за домашни любимци би станал от теее ббб.
14:17 24.02.2026
35 Боа
До коментар #21 от "Някой":Ще постигне,като нищо!
14:17 24.02.2026
36 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #32 от "Личи ти че си г--- ЕЙ))":Лапп Пай У Йотт бре хуесоссс .
14:18 24.02.2026
37 Механик
/Украина има проблем с недостига на войници.
/Украина има проблем с командването на армията.
/Украина има проблем с дезертьорствотто.
/Украина има проблем с хуманноста по отношение на главните към хората които са в окопите.
Заключението е, че Украина има много проблеми.
Коментиран от #42, #49
14:19 24.02.2026
38 ХА ХА
До коментар #32 от "Личи ти че си г--- ЕЙ))":Лапуркай бе старшинка ,откога и тротинетка 🛴стана или досега си бил прикрит π∆ааааллл !
14:19 24.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Олеее
До коментар #39 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":Лапп Пай У Йотт бре хуесоссс ,из пррр дяннн !
14:23 24.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Възрожденец
До коментар #37 от "Механик":Така е пи Дер.
Да се чуди човек как при толкова много проблеми, държавата 20 пъти по- малка без оръжие пари Авиация подводници кораби крилати и балистични ракети...ли Ба...13 години педофила ху ЙЛО и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким?!?
Ееееедехееее
Кога разбра че си па -- даш по мургави чичковци?
Ееееедехееее
Коментиран от #44
14:27 24.02.2026
43 Бай онзи
14:30 24.02.2026
44 ХА ХА
До коментар #42 от "Възрожденец":Старшинка ,да ми се качиш на ...я истински да се възродиш ,а лакърдиите с калибрите ,1987 г,капачките остави за хоремага на по две пърцуци с дядовците набора .А сега Лап Пай У Йотт и прег лъщай 😂😂😂 !
14:31 24.02.2026
45 Веднага се досетих
Минах директно към коментарите...
14:33 24.02.2026
46 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на
АааааааХахахаха
Как па превзеха ПОНЕ един ОБЛАСТЕН ГРАД или ..1 ОБЛАСТ, тия ху есоси ?!? АааааааХахахаха
Иначе Педофило думаше за Берлин, Виена и Лиса бон а Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?
АааааааХахахаха
14:33 24.02.2026
47 Жан Бойко
14:51 24.02.2026
48 не е " даже "
До коментар #2 от "Атина Палада":ние сме побеждавали всеки . Прегледай Солунския фронт ПСВ . Да не мислиш , че пишман художника толква държи да сме в съюз с него щото сме страшни чаровници . Дори и му стига , че няма да воюваме срещу него .
14:53 24.02.2026
49 Ганчев
До коментар #37 от "Механик":Киев за два дня не се получи.Никак.Това е заключението.
15:04 24.02.2026
50 Симо
Докато измисленият герой пише: След всеки обстрел пиша на близките си: „Как сте? Имате ли ток? Студено ли е у дома?“.
Това не е война!!!
Ако беше война, нямаше да има на кого да пише!!!
15:04 24.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Баце,
До коментар #6 от "Куха укра":Ти наистина ли си помисли, че има някаква истина в тоя разказ по картинка?!? Падаш ми в очите ако е така!
15:08 24.02.2026
53 Роден в НРБ
Коментиран от #54
15:11 24.02.2026
54 Не се напъвай толкова
До коментар #53 от "Роден в НРБ":Времето е пред теб.
Само ЧЕТИРИ години са минали.
15:13 24.02.2026
55 Тома
15:18 24.02.2026
56 да бе
До коментар #1 от "Атина Палада":само на приказки .
15:20 24.02.2026
57 Папата го каза още в началото
15:21 24.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пенчо
15:24 24.02.2026
60 Баце,
До коментар #19 от "Тити на Кака":Ми то в Русия наистина това го няма, като изключим 300000 жители на приграничието основно в Курска и Белгородска области. Те пък са на много прилична държавна издръжка от началото на великия у краински наступ, който струваше на 4о4 шест от най добре екипираните и окомплектовани дивизии срещу половин година PR и една петьорачка. От руска страна на фронта са доброволци, пандизчии и кандидат имигранти от бившите републики. Икономиката на Русия си нарастна с над 15% от началото на СВО. Заплатите им изпреварват инфлацията, самата инфлация в края на тази година ще е под 5%, сериозно стъпиха на шийте на олигарсите им, корупцията им бавно и мъчително, но поне намалява. Верно е, че щяха да са по добре без санкции и военни разходи, ама и така бива.
15:26 24.02.2026
61 Не е добре
До коментар #58 от "по ми я р ска ти работа":да си толкова зле умствено.
Поздрава е за вас, копеите. Поддръжниците на руската агресия. И на теб в частност.
15:28 24.02.2026
62 Глюки.
До коментар #2 от "Атина Палада":Откъде разбра, когато твоите братя бандеровците , а не руснаци загубили 20% от територията си На теб ти привиждат се халюцинациите. Прегледай се.
15:39 24.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ха ха ха
17:00 24.02.2026
66 Моряка
До коментар #28 от "Мдааа":Отде толкова много затвори бе,комплексира@н ск@п@няк?Тези двамата с Историка,нереализирани в живота поради нек@дърност и при социализма и при капитализма,чуствам как злоб@та ги яде отвътре.На калпавия неуд@чник все някой друг му е виновен.
18:20 24.02.2026