Жертвите след 4 години война. Докога ще продължи? И накъде?
  Тема: Украйна

Жертвите след 4 години война. Докога ще продължи? И накъде?

25 Февруари, 2026 10:01

Стратегията е същата и сега – Русия не жали живата сила

Жертвите след 4 години война. Докога ще продължи? И накъде? - 1
Иван Бакалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според различни разузнавателни източници руските загуби са между 1 млн. и 1,5 млн. убити и ранени. Съотношението на руските към украинските жертви е 3 към едно, а в някои райони на фронта 9 към едно и се увеличава. Това съответства и на съветско-финландската война 1939 г., когато жертвите на руския агресор са били 7 пъти повече от финландските, но съветската армия е завзела 9% от територията на Финландия. По принцип нападащата страна дава повече жертви. Стратегията е същата и сега – Русия не жали живата сила.

По данни на CSIS (Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, който работи с различни разузнавателни данни) руските загуби в Украйна до края на 2025 г. са близо 1,2 милиона души, от които най-малко 325 000 убити.

Пак по данни на CSIS загубите на Украйна общо са между 500 хил. и 600 хил., вкл. ранени и изчезнали. Само убитите са между 100 хил. и 140 хил. от февруари 2022 до февруари 2026 г.

Според украинския генерален щаб убитите и ранени от руска страна са 1,26 млн. към средата на февруари 2026 г., а само убитите са 418 хил.

Цивилните жертви са повече украинци – 15 954 убити по данни на ООН до февруари 2026 г. Руските цивилни жертви са 7254 по официални данни на властите.

177 433 убити са руските жертви в Украйна към 13 февруари 2026 г., установени поименно чрез съобщения за смърт, регистри и др. от екип сътрудници на руската „Медиазона“ и на руската служба на Би Би Си.

219 000 са убитите към същата дата според данни на регистъра за наследници в Русия, които са в процес на проверка. По-оскъдна информация за загиналите в Украйна идва от малките населени места и далечни райони на Русия, откъдето са мобилизирани повече военнослужещи и там се записват повече доброволци, привлечени от заплащането. Реалните жертви са много повече от доказаните, както сочат и източниците по-горе. (Обобщени данни за жертви и загуби на техника във войната – виж тук).

Досега Русия е завзела малко повече от 19% от територията на Украйна. В това влиза и окупираният през 2014 г. полуостров Крим, с което започнаха военни действия и в Донецк, и Луганск между сепаратисти, подсилени от руски паравоенни, срещу украинската армия.

В момента руската армия отстъпва, украинците са възвърнали малки части от завзетата територия.

Украйна дълго време беше в неравностойно положение, Русия бомбардираше цялата страна, докато Щатите забраняваха на Украйна да използва техните ракети срещу Русия, а само срещу окупираните територии. Украйна започна да атакува с дронове и ракети собствено производство цели далеч навътре в Русия – военни летища, военни заводи, а след това и рафинерии за горива. Повредите по нефтопреработвателните заводи на Русия, съчетани със санкциите за руския петрол, поставят агресора в трудно положение.

Русия отговаря като систематично унищожава електроцентрали и топлоцентрали, и бомбардира жилищни райони на градовете, за да всява терор и да принуждава хората да се изселват.

Въпросът е без категоричен отговор. Мнозина предвиждаха това да стане още с идването на Тръмп на власт, после очакванията бяха до края на 2025 г., сега някои прогнозират мирен договор през 2026-та. Но Путин показва неотстъпчивост, която въобще не гарантира мир, ако не се приемат неговите условия. Той иска Украйна да отстъпи и незавзети от Русия територии, и едва ли ще се откаже от това. Украйна е склонна да отстъпи Крим и завзетите досега части от Донецк и Луганск, но не и да даде повече територия.

Путин нееднократно обяви, че войната ще приключи, когато бъдат изпълнени целите на т. нар. Специализираната военна операция (СВО). Така Кремъл изрично нарича войната. Целите, определени от него са:

– Демилитаризация и денацификация на Украйна.
Под това се разбира унищожаване на военния потенциал на страната и премахване на въображаем нацистки режим в Киев. Русия иска да изключи всякаква националистическа идея в държавното управление и обществения живот. И да установи удобен за Москва режим.

– Пълно завземане и контрол над Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области – територии, които Русия официално обяви за свои.

– Принуждаване на Украйна към неутралитет и в руска зона на влияние, ограничена армия и въоръжения и предотвратяване на нейно членство в НАТО.

– През февруари 2026 г. към целите се допълват и опити за създаване на защитни зони в пограничните райони (като Сумска и Харковска области), за да се ограничат украинските удари по руска територия.

За да стане това, Украйна трябва да приеме отказ от национален суверенитет.

Например за Русия обявяването на украинския език за официален (без да е забранен руския) е посегателство срещу нея и репресия срещу рускоезичното население. Пропагандата внушава, че е забранен руският език. В действителност десетилетия наред в Украйна тече русификация и украински език се изучава съвсем ограничено в училищата.

Русия нарича агресията СВО и забранява използването на термините „война“ или „инвазия“, както и обсъждането на самата забрана. В това отношение Русия има традиции с пропагандни наименования:

Войната в Афганистан (1979-1989) е наречена „въвеждане на ограничен контингент съветски войски в Афганистан“.

Първата Чеченска война (1994-1996 ) е наречена „Операция по възстановяване конституционния ред в Чечня“. Втората Чеченска война (1999—2009) е наречена „контратерористичнни операции на територията на Северо-кавказкия регион“.

тази в Украйна ще продължи около 10 години. Сега разликата е, че Русия може да се изтощи под санкции и въздушни удари по военни заводи и летища, и петролни рафинерии, каквито в предишни войни не е имало.

Скорошно приключване на войната с компромисен мирен договор с отстъпки пред Путин предполага частично възстановяване на Русия, за да се подготви за нова агресия към бивши републики на СССР. Руски лидери на мнения и пропагандисти открито говорят, че трябва да се завземат Балтийските страни, където има големи групи рускоговорящи, разселвани навремето от Сталин. Предвид нападението над Украйна, това да се повтори срещу Балтийските страни съвсем не е изключено. В бившите южни републики на СССР част от населението, независимо от етническия си неруски произход, не знае друг език освен руски, защото в училище не са им преподавали роден език.

Докато на власт е путинизмът и руския национализъм, съседни страни, особено в Източна Европа са застрашени. Путин иска източноевропейски страни да излязат от НАТО, а американският президент Тръмп изказа идеята някои от тях да излязат от ЕС.

Като резултат от войната Русия изпадна в изолация и ѝ бяха наложени поредица от санкции. Нейни съюзници останаха Северна Корея и Иран – най-мракобесните авторитарни режими в света. Индия се присъедини към санкциите, като спря да купува руски петрол, а премиерът ѝ Моди открито се е изказвал против войната. Китай заема деликатно балансираща позиция, но не праща китайски оръжия и военна помощ на Русия.

Западните фирми се изнесоха от Русия, страната не може да поддържа съвременни производства и техника без западни технологии. Например 80% от гражданския въздушен флот на Русия е съставен от западни самолети и те не могат да се поддържат без резервни части. Собствено производство без западни части не може да ги замени в обозримо бъдеще.

    4 30 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...

    10:04 25.02.2026

  • 5 хехе

    29 2 Отговор
    миси р ките пак изтрепаха сите руснаци.

    10:05 25.02.2026

  • 6 Демент Байденов

    25 6 Отговор
    Докога ще продължи?? Докато Западът не си разбие мутрата и осъзнае че не може повече да сърпа Мечката за опашката и че вече живеем в многополярен свят, в който и други държави имат свои геополитически интереси!!!

    Коментиран от #49

    10:06 25.02.2026

  • 7 стига с тия глупости

    35 4 Отговор
    Стига сте броили руските жертви. И ние виждаме с размяната на чувалите как вървят нещата .
    Не сме толкова прости .
    Това е узната съвест за украинските жертви !
    Руснаците не ловят ГЕРОИТЕ си като кучета по улиците .
    Виж за украйна е друга работа . Въпреки забраната , хиляди клипове циркулират в мрежите !

    10:07 25.02.2026

  • 9 Гост

    26 4 Отговор
    И този папагал се включи в хора на евроанлантиотите и жълтопаветниците. Откъде я извадиха пак от нафталина тая история за побеждаващата украйна, същото беше около 2023 година. Тогава украинците стигнаха Владивосток, превзеха го, после се върнаха до Киiв, още веднъж тръгнаха към Владивосток и пак го превзеха. Два пъти, за да е сигурно. На всичко това повярва само една гръцка богиня, която уж минава за много мъдра и едни, който всяка сутрин се буди с мисълта, че не е руснак. Защо пак към се върнаха към това, не знам. Явно толкова са им пропагандните възможности. Никаква креативност, никакво развитие, никаква идея.

    10:08 25.02.2026

  • 10 Само питам

    18 3 Отговор
    След една седмица ще честваме освобождението на България !!
    КОЙ НИ Е ОСВОБОДИЛ все пак ??!!

    Коментиран от #17

    10:08 25.02.2026

  • 13 повече са

    1 6 Отговор
    днр, лнр постоянно има убити . цивилни, военни . има наемници , по големите армии са милион или два милиона души . а цивилните са 40 милиона .

    10:11 25.02.2026

  • 14 Иванаки

    24 2 Отговор
    В ерата на тия технологии и информация , която можеш да получиш за две минути , да ни плямпат такива измишльотини е срамно и унизително .
    Колко ви плащат за съчиненията ?

    10:12 25.02.2026

  • 15 Тимур

    6 16 Отговор
    Изчадието Путин трябва да бъде спрян и осъден. Няма друг вариант! Никой не знае за какво е тази война освен за кефа му да спазва изконната руска политика да се правят войни

    Коментиран от #22

    10:12 25.02.2026

  • 16 Българин

    4 6 Отговор
    За 2 години, по заповед на Путин бяха убито 20% от мъжете в окраинта. Значи още 8 години и проблемът ще бъде изцяло решен!

    10:13 25.02.2026

  • 17 койдазнай

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Никой не може да те освободи. Свобода всеки човек и всеки народ си я ИЗВОЮВА сам. Ако някой нещо ти дава, това не е свобода.

    Коментиран от #19

    10:14 25.02.2026

  • 18 Нешка Робева

    20 4 Отговор
    Г-жо Йотова, Русия не е агресор. Изрекохте лъжа.
    Използвам най-учтивото, възможно обръщение към Вас - не мога да Ви нарека Президент. Защото не сте избрана и надявам се, след вчерашното Ви юнашко изявление, по повод войната между Русия и Украйна, БСП да не издигне кандидатурата Ви.

    10:14 25.02.2026

  • 19 Само питам

    18 7 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    И що 500 години не успяхме да си извоюваме свободата ?!!
    И до сега нямаше да ни има на картата ако не бяха руснаците !!!
    Нямаше да има разни атлантичета да пишат глупости , а клавиатурата ти щеше да е на турски .

    Коментиран от #35

    10:16 25.02.2026

  • 20 Гориил

    13 6 Отговор
    Русия отправи остро предупреждение към Франция и Обединеното кралство относно предполагаемия им план за снабдяване на Украйна с ядрени бойни глави от собствените им запаси. Ако този план бъде изпълнен, Русия ще отговори с тактически ядрени удари срещу Украйна и, ако е необходимо, срещу Франция и Обединеното кралство.За разлика от необятната и безкрайно защитена природа на Русия, тук няма къде да се скриете и да преживеете ударите.

    Коментиран от #23, #66

    10:16 25.02.2026

  • 21 Тимур

    4 8 Отговор
    Изчадието Путин трябва да бъде спрян и осъден. Няма друг вариант! Никой не знае за какво е тази война освен за кефа му да спазва изконната руска политика да се правят войни

    Коментиран от #24

    10:16 25.02.2026

  • 22 Чингиз хан

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тимур":

    Ти чии го държиш още тука а не си заминал за фронта в украйна ?

    Коментиран от #26

    10:17 25.02.2026

  • 23 Тимур

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Ти вярваш ва руската партенка? Е значи си мнооого ,,умен,,

    10:18 25.02.2026

  • 24 потник наркомански

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тимур":

    Ние на такива бойчаги като тебе разчитаме . Запиши се в нашето посолство .

    Коментиран от #30

    10:18 25.02.2026

  • 26 Тимур

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Чингиз хан":

    Аз от там пиша и ви чакам копейките отсреща

    Коментиран от #27, #29

    10:19 25.02.2026

  • 27 Чингиз хан

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тимур":

    И аз съм там ама не те виждам .

    Коментиран от #39

    10:20 25.02.2026

  • 28 Мдаа

    12 1 Отговор
    За някои русофобията е единственият начин да заработят пари. Жалките същества друго не могат.

    10:20 25.02.2026

  • 29 наша гордост си

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тимур":

    Браво брат . Гледам пишеш от фронта . Руски куршуми свистят край главата ти докато ни информираш и пръст се сипе по клавиатурата .... ха ха ха ....малоумна работа ...

    Коментиран от #33

    10:22 25.02.2026

  • 30 Тимур

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "потник наркомански":

    Чакам безплатен билет от Митрофанова. Вас ви е лесно извозиха ви,настаниха ви в руския рай, а ние тука да се мъчим на цивилизация, не е честно

    10:22 25.02.2026

  • 31 Сократ

    7 2 Отговор
    Войната ще свърши, когато "коалицията на желаещите" не се откажат от реваншиските си мераци. А и кой най-много крещи, че войната трябва да продължава до победен край? Ами хох лите, които се търкалят на наш гръб по курортите. Нали ако утре свърши войната, тези търтеи трябва да си вървят в незалежная. А те не искат. Друго си е да получават всичко наготово. Вижте в Германия, Полша как им режат помощите. Но тук няма такива неща.

    10:22 25.02.2026

  • 32 нннн

    8 1 Отговор
    Дайте сега и руските данни за жертвите, за да сравняваме. На война и двете страни лъжат, но едната май прекалява.

    10:22 25.02.2026

  • 33 Тимур

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "наша гордост си":

    Така е,позна!

    Коментиран от #36

    10:23 25.02.2026

  • 34 Не може САЩ

    5 2 Отговор
    да си търсят интересите на другия край на света, а Русия да не може да си оправи задния двор.

    10:23 25.02.2026

  • 35 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Солун руснаците ли го освободиха? А Скопие? Там с турски клавиатури ли пишат?

    Коментиран от #38

    10:25 25.02.2026

  • 36 пълна излагация си

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тимур":

    Ако гръмне една пиратка наблизо ще напълниш кюлотите .

    Коментиран от #40

    10:25 25.02.2026

  • 37 Добре!

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "ру БЛАТА":

    Слагай феса тогава!

    Коментиран от #79

    10:26 25.02.2026

  • 38 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Я вземи прочети за освобождението на Гърция .

    10:26 25.02.2026

  • 39 Тимур

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Чингиз хан":

    Кога ослепя. Напротив,виждаш ме всеки ден по улиците на цивилизована Европа, това те дразни,разбирам. За другаде си ти

    Коментиран от #41

    10:27 25.02.2026

  • 40 Тимур

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "пълна излагация си":

    Ти още ли си пиратки се занимаваш бе малчуган

    10:28 25.02.2026

  • 41 Чингиз хан

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тимур":

    Нали беше на фронта ? Сега пък из Европа . Ма то ако те видя и ще лазиш по корем .

    Коментиран от #43

    10:28 25.02.2026

  • 42 Коментар

    4 1 Отговор
    Поредната евро-6вестър ка!

    10:30 25.02.2026

  • 43 Тимур

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Чингиз хан":

    Той фронта е в главата в съзнанието беДебил. Ценностите се отстоявт ежедневно чобанино. Демакрацията не е плейстейшън. Еднопланов ръб. Чук с чук!

    Коментиран от #46

    10:32 25.02.2026

  • 45 украинците

    3 1 Отговор
    Върнали си сосновка и гуляйпиле :D ами те не са си и признавали че са ги загубили.... Да не стане скоро да си връщат Киев?

    10:33 25.02.2026

  • 46 ама колко си пр03д брат , не е истина

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тимур":

    Ако беше си мълчал само близките ти щяха да знаят .
    Сега всички го разбраха .

    10:34 25.02.2026

  • 49 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Демент Байденов":

    А на тая "мечка" не и ли пука за руските жертви? Или те не се броят?

    10:39 25.02.2026

  • 50 читател

    4 1 Отговор
    Малооумната пропаганда и защитата на нацизма и фашизма в този пробит атлантически сайт не спира !!!!

    10:40 25.02.2026

  • 51 хахах сигурно

    4 4 Отговор
    Западните фирми се изнесоха от Русия, страната не може да поддържа съвременни производства и техника без западни технологии
    Сигурно, резервни части само великия ненадминат запад произвежда, други никой не може ни Китай ни Русия.
    Нейни съюзници останаха Северна Корея и Иран – най-мракобесните авторитарни режими в света.
    Еха направо извадено като от учебника на ЦРУ за пропаганда.

    Коментиран от #53, #57

    10:40 25.02.2026

  • 52 Историческа възстановка на ВОВ

    2 6 Отговор
    Това не е просто война, това е историческа възстановка на Великата Отечествена Война. Путин години наред обещаваше на руснаците "дедый воевали" "можем повторить", затова официално в Русия не воюват срещу Украйна, а срещу "нацисти", "Запада", "фашизъм".

    А с това ще ви отговаря, кога ще приключи войната, тя ще приключи, когато 27 милиона руснаци умрат, както повреме на ВОВ.

    10:40 25.02.2026

  • 53 Ха ха ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "хахах сигурно":

    Ти китайски части за Гоуфо ли купуваш? Или руцки? Хе хе

    Коментиран от #54

    10:41 25.02.2026

  • 54 ахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха ха":

    ами китайски драги, не са немски нито американски хахахах

    10:43 25.02.2026

  • 56 аз бе да ти го

    1 0 Отговор
    вервайте .

    10:43 25.02.2026

  • 57 интересно

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "хахах сигурно":

    Какви западни технологии бе готин ? 80% от технологиите и производството са в Азия .
    Къде в Европа се произвеждат компютри , таблети , телефони , телевизори ...??
    75% от промишленото машиностроене е в Азия .
    Корабостроене , битова техника , производство на чипове ...пак там .

    Коментиран от #60

    10:43 25.02.2026

  • 58 ясно че и ти си пр03д .

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Само да поясня":

    Повече няма какво да ни се обясняваш .

    10:44 25.02.2026

  • 60 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "интересно":

    Производството на каквото и да е в днешно време е една дълга верига и в нея са ангажирани много хора от много държави. Китай "нищо не произвежда" Китай е крайното звено от веригата за производство, а началото започна някъде на Запад или в Корея и Япония.

    ПРИМЕР: В Швейцария не произвеждат телевизори, там произвеждат високоточни машини, с които се произвеждат машини за производство на телевизори, капиш?

    Китай произвеждали най-много химикалки, докато с ужас ЦК-то установило, че в Китай не могат да произведат топчетата на върха на химикалките, а ги внасят от Запада. Без западни топчета - няма китайски химикалки, брато!

    Коментиран от #64, #69, #70, #72

    10:51 25.02.2026

  • 62 Анализатор

    2 6 Отговор
    Политиката на управляващата клика в Русия е да измират колкото може повече рушляци, за да не мислят за революция. Когато мъжете са на фронта или под земята или са инвалиди, не могат да вдигнат революция.
    По този начин се укрепва фашисткия режим на Путлер.
    Жените разбира се излизат на "свободния пазар на труда", единствения свободен пазар в пРоссия...

    Коментиран от #86

    10:55 25.02.2026

  • 63 Объркано Атлантиче

    9 1 Отговор
    Тогава, през войната Афганистан имаше граница със СССР, забележете, Афганистан няма граница със САЩ или Великобритания.
    В Афганистан (и Чечня) се случи същото което става днес в Украйна (пак на руската граница) - муджахидините получаваха огромна военна и финансова подкрепа от Запада и арабския свят. САЩ подпомагат в Афганистан да се бори със СССР, като освен оръжие и пари, подпомагат да се изгради система от тунели в пещерите на Афганистан, наречен „Тора Бора“.

    В Чечения - финансирането на чеченските сепаратисти е от страна на САЩ ,по време на войните в (1994–1996 и 1999–2009).  По късно самите чеченски бунтовници разбират в каква маша са ги превърнали ЦРУ с цел отслабване на Русия. За това се обръщат срещу САЩ и днес воюват заедно с Русия.
    Руснаците няма пак да допуснат война на своя територия, или като грешката си в Корея (пак на руската граница), където САЩ разделиха и направиха от един народ две държави - Северна-Южна.
    Както в Корея, Афганистан, Чечня или днес в Украйна руснаците се защитават и воюват с Англо-американците, отново подчертавам - на руските граници.

    И да повтпря - Русофобията се основава на КРАЙНО НЕВЕЖЕСТВО, НЕПОЗНАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА РУСИЯ, ЛИПСА НА ФАКТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

    Коментиран от #85

    10:57 25.02.2026

  • 66 Въпросът е

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Ти къде ще се скриеш ,на тьотя под полата ли

    11:06 25.02.2026

  • 67 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Много сте нервни днес модераторите.

    11:06 25.02.2026

  • 68 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Пачему так?

    11:07 25.02.2026

  • 69 интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ха ха ха":

    И какво точно се произвежда в Европа ?
    За сащ пък да не говорим . 15% производство и 85% услуги .

    11:07 25.02.2026

  • 70 дрънкаш празни глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ха ха ха":

    Китай отдавна изпревариха запада в технологиите и производството .
    Изобщо няма място за сравнение.
    Видяхме по време на Ковида как умря производството в Европа поради чипове и други доставки от Китай !

    11:09 25.02.2026

  • 71 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Бакал иванович е ясно че семейство храни,но толкова неверни твърсения събрани в един матрял имат обратен ефект

    11:09 25.02.2026

  • 72 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ха ха ха":

    Защо Ес реве и изнудва Китай за технологии и ноу хау ?

    11:10 25.02.2026

  • 73 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Верующите в тия бисери ще са равни на броя на паветата в 5 кв метра от настилката пред народното събрание.

    11:11 25.02.2026

  • 74 факти?

    2 1 Отговор
    Русия има пълно превъзходство по въздуха и на ден поздравява нацистите със средно по 220 управляеми авиобомби, най малките са по 250 килограма а бройката в складовете е огромна. Всяка една такава праща при Бандера по няколко укро-войника. Нооо според афтора на таз статия "съотношението на руските към украинските жертви е 3 към едно" (можело и по повече...). Отделно дронове и балистика 2 пъти седмично по военни складове, места за лагеруване и тем подобни, които не минават без жертви сред военните.
    Вервайте на такива!

    11:14 25.02.2026

  • 75 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Отделно като следствие от отрицателната селекция в полит и социален живот ,се наложи да вадим от скрина спаружената вече атлантка нейска.,това е лоша поличба.

    11:14 25.02.2026

  • 76 Макробиолог

    4 0 Отговор
    И тъй както отбелязах но ма затриха,коалицията на желаещите да получат български златноконцесионни условия за инвестиции в Сибир,се сблъскват с известни трудности.

    11:18 25.02.2026

  • 77 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Дори и с вързани по заповед на върховния главнокомандуващ ръце,руские солдати се умудрят да постигат известни успехи на фронта.

    11:25 25.02.2026

  • 78 Макробиолог

    1 1 Отговор
    На Бакал иванович силната му журналистическа тема ие Борисов.Гейополитиката му е чужда.

    11:27 25.02.2026

  • 79 Сесесере2🤢🤮

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Добре!":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #87

    11:30 25.02.2026

  • 80 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Иначе би забелязал че Путин многократно е изразил силно желание територията на Укр да е буферна,а не военна база на нато под стените на Кремъл.

    11:31 25.02.2026

  • 81 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Важно ли е какво иска Путин?Зап Европа /и бритите са там,кат лидери/май смятат че не е.Някак им е останало убеждението от студената война че гегемона е зад тях на 100%.

    11:36 25.02.2026

  • 82 Макробиолог

    1 0 Отговор
    От друга страна са забравили че той е станал гегемон,точно след един предишен неуспешен опит за усвояване на Сибир, при който цяла Юропа остана в руини.

    11:38 25.02.2026

  • 83 Анджо

    1 2 Отговор
    Още четири години и русия ще се разпадне. От къде да знаеш , може и името на Република татрстан да бъде премахнато и да се върне старото име, А то е Волжка България. Толкова е бил милостив сталин към нашите Българи, А русофила като чуе за сталин и започва да го обожесвяват тоя убиец на народите. Днес има във факти интересна статия как Хрушчов изобличава сталин и колко народ е избил. Това може да го направи само един некадърник , защо ли, защото на такива все някой им пречи.
    Браво на факти за тази готина статия. Само това не знаех ,че е чел доклада над четири часа.👍👍👍👍🙆

    11:38 25.02.2026

  • 84 Четвъртия Райх може да си позволи 1-2-3-

    1 0 Отговор
    Райха може да си позволи 1-2-3-4 милиона солдати за Амбицията на Фюрера Кенефа да станел Фактор!

    11:42 25.02.2026

  • 85 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Объркано Атлантиче":

    Ама никой не ги иска тия проклети руснаци, насила хубост не става.

    11:45 25.02.2026

  • 86 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Анализатор":

    Защо пишеш такива истини, само минуси те оценяват.,😂👍👍🙆

    11:48 25.02.2026

  • 87 хамсио

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Сесесере2🤢🤮":

    Щооо, ти от Киев ли се сбаждаш?

    11:52 25.02.2026

  • 88 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    Ти не си ли учил история, та пишеш такива глупости. Вземи прочети малко повече.

    11:55 25.02.2026

  • 90 руските загуби са между 1 млн. и 1,5 млн

    0 0 Отговор
    руските загуби са между 1 млн. и 1,5 млн. убити и ранени - И да триете, фактите са си същите. В кочината животът е по лош и от свинския.

    12:01 25.02.2026

  • 91 Дедо ти

    1 0 Отговор
    Поредната евроатлантическа ТЪПНЯ!

    12:09 25.02.2026

  • 92 Григор

    0 0 Отговор
    С такива "анализатори", които разпространяват Фейк новини, ще си загубите аудиторията! Никой не иска да го смятат за идиот, когато го информират. А "информацията" на Иван Бакалов за жертвите от двете страни е за пациентите от Четвърти километър. Злобна информация,която няма нищо общо с обективността и с реалните факти! Защо ви е всичко това?

    12:15 25.02.2026

  • 93 Макробиолог

    0 0 Отговор
    След кат укр националисти свариха статуята на техния първоосновател,Ленин, Путин реши да им помогне в десъветизацията чрез премахване на всички остатъци на съветската окупация--ел преносна мрежа,топло и водноел централи,обекти на индустрията ,пристанища и плочие.Което е един вид хармония в намеренията.

    12:16 25.02.2026

  • 94 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Всичко това може да ни се стори детска забава,доколкото тесният ормузки проток осигурява четвърт от световния петролен поток.Въпросите са повече от отговорите?Пак ли ще удриме колкото за пресконференция с журналисти или тоя пък за режимчейндж?Персите от своя страна как ще искат и могат да отговорят?С залп към пустинята или прао у неколко танкера коит да блокират канала?Работата малко прилича на руска рулетка.

    12:25 25.02.2026

  • 95 Западняците

    0 0 Отговор
    трябва да издигнат паметници на Иван Грозни, Сталин, Путин. Все пак са унищожили, много повече руснаци от шведи, поляци, турци, японци, финландци и китайци взети заедно.

    12:28 25.02.2026

  • 96 Никога

    0 0 Отговор
    няма да разберем колко са жертвите! Както ВСВ, от 20 до 70 милиона. Според различни източници. Навремето раздухваха, че Сталинград лежи на съвестта човешка с около 2 милиона загинали, осакатени и изчезнали. И от двете страни са помпели бройките. За по-по-най трагичност и съчувствие. Оказва се обаче, че преко преувеличенията, трудно общата бройка на съветски, германски военни и мирно население, достига 800 хиляди. Не че и те не са умопомрачаваща цифра за 6 месеца, но двата милиона... Та така и в Украйна. Истината винаги е някъде по средата!

    12:41 25.02.2026