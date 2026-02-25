Жертвите след 4 години война. Докога ще продължи? И накъде?

Според различни разузнавателни източници руските загуби са между 1 млн. и 1,5 млн. убити и ранени. Съотношението на руските към украинските жертви е 3 към едно, а в някои райони на фронта 9 към едно и се увеличава. Това съответства и на съветско-финландската война 1939 г., когато жертвите на руския агресор са били 7 пъти повече от финландските, но съветската армия е завзела 9% от територията на Финландия. По принцип нападащата страна дава повече жертви. Стратегията е същата и сега – Русия не жали живата сила.
По данни на CSIS (Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, който работи с различни разузнавателни данни) руските загуби в Украйна до края на 2025 г. са близо 1,2 милиона души, от които най-малко 325 000 убити.
Пак по данни на CSIS загубите на Украйна общо са между 500 хил. и 600 хил., вкл. ранени и изчезнали. Само убитите са между 100 хил. и 140 хил. от февруари 2022 до февруари 2026 г.
Според украинския генерален щаб убитите и ранени от руска страна са 1,26 млн. към средата на февруари 2026 г., а само убитите са 418 хил.
Цивилните жертви са повече украинци – 15 954 убити по данни на ООН до февруари 2026 г. Руските цивилни жертви са 7254 по официални данни на властите.
177 433 убити са руските жертви в Украйна към 13 февруари 2026 г., установени поименно чрез съобщения за смърт, регистри и др. от екип сътрудници на руската „Медиазона“ и на руската служба на Би Би Си.
219 000 са убитите към същата дата според данни на регистъра за наследници в Русия, които са в процес на проверка. По-оскъдна информация за загиналите в Украйна идва от малките населени места и далечни райони на Русия, откъдето са мобилизирани повече военнослужещи и там се записват повече доброволци, привлечени от заплащането. Реалните жертви са много повече от доказаните, както сочат и източниците по-горе. (Обобщени данни за жертви и загуби на техника във войната – виж тук).
Досега Русия е завзела малко повече от 19% от територията на Украйна. В това влиза и окупираният през 2014 г. полуостров Крим, с което започнаха военни действия и в Донецк, и Луганск между сепаратисти, подсилени от руски паравоенни, срещу украинската армия.
В момента руската армия отстъпва, украинците са възвърнали малки части от завзетата територия.
Украйна дълго време беше в неравностойно положение, Русия бомбардираше цялата страна, докато Щатите забраняваха на Украйна да използва техните ракети срещу Русия, а само срещу окупираните територии. Украйна започна да атакува с дронове и ракети собствено производство цели далеч навътре в Русия – военни летища, военни заводи, а след това и рафинерии за горива. Повредите по нефтопреработвателните заводи на Русия, съчетани със санкциите за руския петрол, поставят агресора в трудно положение.
Русия отговаря като систематично унищожава електроцентрали и топлоцентрали, и бомбардира жилищни райони на градовете, за да всява терор и да принуждава хората да се изселват.
Въпросът е без категоричен отговор. Мнозина предвиждаха това да стане още с идването на Тръмп на власт, после очакванията бяха до края на 2025 г., сега някои прогнозират мирен договор през 2026-та. Но Путин показва неотстъпчивост, която въобще не гарантира мир, ако не се приемат неговите условия. Той иска Украйна да отстъпи и незавзети от Русия територии, и едва ли ще се откаже от това. Украйна е склонна да отстъпи Крим и завзетите досега части от Донецк и Луганск, но не и да даде повече територия.
Путин нееднократно обяви, че войната ще приключи, когато бъдат изпълнени целите на т. нар. Специализираната военна операция (СВО). Така Кремъл изрично нарича войната. Целите, определени от него са:
– Демилитаризация и денацификация на Украйна.
Под това се разбира унищожаване на военния потенциал на страната и премахване на въображаем нацистки режим в Киев. Русия иска да изключи всякаква националистическа идея в държавното управление и обществения живот. И да установи удобен за Москва режим.
– Пълно завземане и контрол над Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области – територии, които Русия официално обяви за свои.
– Принуждаване на Украйна към неутралитет и в руска зона на влияние, ограничена армия и въоръжения и предотвратяване на нейно членство в НАТО.
– През февруари 2026 г. към целите се допълват и опити за създаване на защитни зони в пограничните райони (като Сумска и Харковска области), за да се ограничат украинските удари по руска територия.
За да стане това, Украйна трябва да приеме отказ от национален суверенитет.
Например за Русия обявяването на украинския език за официален (без да е забранен руския) е посегателство срещу нея и репресия срещу рускоезичното население. Пропагандата внушава, че е забранен руският език. В действителност десетилетия наред в Украйна тече русификация и украински език се изучава съвсем ограничено в училищата.
Русия нарича агресията СВО и забранява използването на термините „война“ или „инвазия“, както и обсъждането на самата забрана. В това отношение Русия има традиции с пропагандни наименования:
Войната в Афганистан (1979-1989) е наречена „въвеждане на ограничен контингент съветски войски в Афганистан“.
Първата Чеченска война (1994-1996 ) е наречена „Операция по възстановяване конституционния ред в Чечня“. Втората Чеченска война (1999—2009) е наречена „контратерористичнни операции на територията на Северо-кавказкия регион“.
тази в Украйна ще продължи около 10 години. Сега разликата е, че Русия може да се изтощи под санкции и въздушни удари по военни заводи и летища, и петролни рафинерии, каквито в предишни войни не е имало.
Скорошно приключване на войната с компромисен мирен договор с отстъпки пред Путин предполага частично възстановяване на Русия, за да се подготви за нова агресия към бивши републики на СССР. Руски лидери на мнения и пропагандисти открито говорят, че трябва да се завземат Балтийските страни, където има големи групи рускоговорящи, разселвани навремето от Сталин. Предвид нападението над Украйна, това да се повтори срещу Балтийските страни съвсем не е изключено. В бившите южни републики на СССР част от населението, независимо от етническия си неруски произход, не знае друг език освен руски, защото в училище не са им преподавали роден език.
Докато на власт е путинизмът и руския национализъм, съседни страни, особено в Източна Европа са застрашени. Путин иска източноевропейски страни да излязат от НАТО, а американският президент Тръмп изказа идеята някои от тях да излязат от ЕС.
Като резултат от войната Русия изпадна в изолация и ѝ бяха наложени поредица от санкции. Нейни съюзници останаха Северна Корея и Иран – най-мракобесните авторитарни режими в света. Индия се присъедини към санкциите, като спря да купува руски петрол, а премиерът ѝ Моди открито се е изказвал против войната. Китай заема деликатно балансираща позиция, но не праща китайски оръжия и военна помощ на Русия.
Западните фирми се изнесоха от Русия, страната не може да поддържа съвременни производства и техника без западни технологии. Например 80% от гражданския въздушен флот на Русия е съставен от западни самолети и те не могат да се поддържат без резервни части. Собствено производство без западни части не може да ги замени в обозримо бъдеще.
Източник: e-vestnik.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама питайте в лондон
10:03 25.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Куфарче тоалетна
10:04 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
10:05 25.02.2026
6 Демент Байденов
Коментиран от #49
10:06 25.02.2026
7 стига с тия глупости
Не сме толкова прости .
Това е узната съвест за украинските жертви !
Руснаците не ловят ГЕРОИТЕ си като кучета по улиците .
Виж за украйна е друга работа . Въпреки забраната , хиляди клипове циркулират в мрежите !
10:07 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
10:08 25.02.2026
10 Само питам
КОЙ НИ Е ОСВОБОДИЛ все пак ??!!
Коментиран от #17
10:08 25.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 повече са
10:11 25.02.2026
14 Иванаки
Колко ви плащат за съчиненията ?
10:12 25.02.2026
15 Тимур
Коментиран от #22
10:12 25.02.2026
16 Българин
10:13 25.02.2026
17 койдазнай
До коментар #10 от "Само питам":Никой не може да те освободи. Свобода всеки човек и всеки народ си я ИЗВОЮВА сам. Ако някой нещо ти дава, това не е свобода.
Коментиран от #19
10:14 25.02.2026
18 Нешка Робева
Използвам най-учтивото, възможно обръщение към Вас - не мога да Ви нарека Президент. Защото не сте избрана и надявам се, след вчерашното Ви юнашко изявление, по повод войната между Русия и Украйна, БСП да не издигне кандидатурата Ви.
10:14 25.02.2026
19 Само питам
До коментар #17 от "койдазнай":И що 500 години не успяхме да си извоюваме свободата ?!!
И до сега нямаше да ни има на картата ако не бяха руснаците !!!
Нямаше да има разни атлантичета да пишат глупости , а клавиатурата ти щеше да е на турски .
Коментиран от #35
10:16 25.02.2026
20 Гориил
Коментиран от #23, #66
10:16 25.02.2026
21 Тимур
Коментиран от #24
10:16 25.02.2026
22 Чингиз хан
До коментар #15 от "Тимур":Ти чии го държиш още тука а не си заминал за фронта в украйна ?
Коментиран от #26
10:17 25.02.2026
23 Тимур
До коментар #20 от "Гориил":Ти вярваш ва руската партенка? Е значи си мнооого ,,умен,,
10:18 25.02.2026
24 потник наркомански
До коментар #21 от "Тимур":Ние на такива бойчаги като тебе разчитаме . Запиши се в нашето посолство .
Коментиран от #30
10:18 25.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тимур
До коментар #22 от "Чингиз хан":Аз от там пиша и ви чакам копейките отсреща
Коментиран от #27, #29
10:19 25.02.2026
27 Чингиз хан
До коментар #26 от "Тимур":И аз съм там ама не те виждам .
Коментиран от #39
10:20 25.02.2026
28 Мдаа
10:20 25.02.2026
29 наша гордост си
До коментар #26 от "Тимур":Браво брат . Гледам пишеш от фронта . Руски куршуми свистят край главата ти докато ни информираш и пръст се сипе по клавиатурата .... ха ха ха ....малоумна работа ...
Коментиран от #33
10:22 25.02.2026
30 Тимур
До коментар #24 от "потник наркомански":Чакам безплатен билет от Митрофанова. Вас ви е лесно извозиха ви,настаниха ви в руския рай, а ние тука да се мъчим на цивилизация, не е честно
10:22 25.02.2026
31 Сократ
10:22 25.02.2026
32 нннн
10:22 25.02.2026
33 Тимур
До коментар #29 от "наша гордост си":Така е,позна!
Коментиран от #36
10:23 25.02.2026
34 Не може САЩ
10:23 25.02.2026
35 Българин
До коментар #19 от "Само питам":Солун руснаците ли го освободиха? А Скопие? Там с турски клавиатури ли пишат?
Коментиран от #38
10:25 25.02.2026
36 пълна излагация си
До коментар #33 от "Тимур":Ако гръмне една пиратка наблизо ще напълниш кюлотите .
Коментиран от #40
10:25 25.02.2026
37 Добре!
До коментар #11 от "ру БЛАТА":Слагай феса тогава!
Коментиран от #79
10:26 25.02.2026
38 Само питам
До коментар #35 от "Българин":Я вземи прочети за освобождението на Гърция .
10:26 25.02.2026
39 Тимур
До коментар #27 от "Чингиз хан":Кога ослепя. Напротив,виждаш ме всеки ден по улиците на цивилизована Европа, това те дразни,разбирам. За другаде си ти
Коментиран от #41
10:27 25.02.2026
40 Тимур
До коментар #36 от "пълна излагация си":Ти още ли си пиратки се занимаваш бе малчуган
10:28 25.02.2026
41 Чингиз хан
До коментар #39 от "Тимур":Нали беше на фронта ? Сега пък из Европа . Ма то ако те видя и ще лазиш по корем .
Коментиран от #43
10:28 25.02.2026
42 Коментар
10:30 25.02.2026
43 Тимур
До коментар #41 от "Чингиз хан":Той фронта е в главата в съзнанието беДебил. Ценностите се отстоявт ежедневно чобанино. Демакрацията не е плейстейшън. Еднопланов ръб. Чук с чук!
Коментиран от #46
10:32 25.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 украинците
10:33 25.02.2026
46 ама колко си пр03д брат , не е истина
До коментар #43 от "Тимур":Ако беше си мълчал само близките ти щяха да знаят .
Сега всички го разбраха .
10:34 25.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хахахаха
До коментар #6 от "Демент Байденов":А на тая "мечка" не и ли пука за руските жертви? Или те не се броят?
10:39 25.02.2026
50 читател
10:40 25.02.2026
51 хахах сигурно
Сигурно, резервни части само великия ненадминат запад произвежда, други никой не може ни Китай ни Русия.
Нейни съюзници останаха Северна Корея и Иран – най-мракобесните авторитарни режими в света.
Еха направо извадено като от учебника на ЦРУ за пропаганда.
Коментиран от #53, #57
10:40 25.02.2026
52 Историческа възстановка на ВОВ
А с това ще ви отговаря, кога ще приключи войната, тя ще приключи, когато 27 милиона руснаци умрат, както повреме на ВОВ.
10:40 25.02.2026
53 Ха ха ха ха ха
До коментар #51 от "хахах сигурно":Ти китайски части за Гоуфо ли купуваш? Или руцки? Хе хе
Коментиран от #54
10:41 25.02.2026
54 ахаха
До коментар #53 от "Ха ха ха ха ха":ами китайски драги, не са немски нито американски хахахах
10:43 25.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 аз бе да ти го
10:43 25.02.2026
57 интересно
До коментар #51 от "хахах сигурно":Какви западни технологии бе готин ? 80% от технологиите и производството са в Азия .
Къде в Европа се произвеждат компютри , таблети , телефони , телевизори ...??
75% от промишленото машиностроене е в Азия .
Корабостроене , битова техника , производство на чипове ...пак там .
Коментиран от #60
10:43 25.02.2026
58 ясно че и ти си пр03д .
До коментар #55 от "Само да поясня":Повече няма какво да ни се обясняваш .
10:44 25.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ха ха ха ха
До коментар #57 от "интересно":Производството на каквото и да е в днешно време е една дълга верига и в нея са ангажирани много хора от много държави. Китай "нищо не произвежда" Китай е крайното звено от веригата за производство, а началото започна някъде на Запад или в Корея и Япония.
ПРИМЕР: В Швейцария не произвеждат телевизори, там произвеждат високоточни машини, с които се произвеждат машини за производство на телевизори, капиш?
Китай произвеждали най-много химикалки, докато с ужас ЦК-то установило, че в Китай не могат да произведат топчетата на върха на химикалките, а ги внасят от Запада. Без западни топчета - няма китайски химикалки, брато!
Коментиран от #64, #69, #70, #72
10:51 25.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Анализатор
По този начин се укрепва фашисткия режим на Путлер.
Жените разбира се излизат на "свободния пазар на труда", единствения свободен пазар в пРоссия...
Коментиран от #86
10:55 25.02.2026
63 Объркано Атлантиче
В Афганистан (и Чечня) се случи същото което става днес в Украйна (пак на руската граница) - муджахидините получаваха огромна военна и финансова подкрепа от Запада и арабския свят. САЩ подпомагат в Афганистан да се бори със СССР, като освен оръжие и пари, подпомагат да се изгради система от тунели в пещерите на Афганистан, наречен „Тора Бора“.
В Чечения - финансирането на чеченските сепаратисти е от страна на САЩ ,по време на войните в (1994–1996 и 1999–2009). По късно самите чеченски бунтовници разбират в каква маша са ги превърнали ЦРУ с цел отслабване на Русия. За това се обръщат срещу САЩ и днес воюват заедно с Русия.
Руснаците няма пак да допуснат война на своя територия, или като грешката си в Корея (пак на руската граница), където САЩ разделиха и направиха от един народ две държави - Северна-Южна.
Както в Корея, Афганистан, Чечня или днес в Украйна руснаците се защитават и воюват с Англо-американците, отново подчертавам - на руските граници.
И да повтпря - Русофобията се основава на КРАЙНО НЕВЕЖЕСТВО, НЕПОЗНАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА РУСИЯ, ЛИПСА НА ФАКТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Коментиран от #85
10:57 25.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Въпросът е
До коментар #20 от "Гориил":Ти къде ще се скриеш ,на тьотя под полата ли
11:06 25.02.2026
67 Макробиолог
11:06 25.02.2026
68 Макробиолог
11:07 25.02.2026
69 интересно
До коментар #60 от "Ха ха ха ха":И какво точно се произвежда в Европа ?
За сащ пък да не говорим . 15% производство и 85% услуги .
11:07 25.02.2026
70 дрънкаш празни глупости
До коментар #60 от "Ха ха ха ха":Китай отдавна изпревариха запада в технологиите и производството .
Изобщо няма място за сравнение.
Видяхме по време на Ковида как умря производството в Европа поради чипове и други доставки от Китай !
11:09 25.02.2026
71 Макробиолог
11:09 25.02.2026
72 Само питам
До коментар #60 от "Ха ха ха ха":Защо Ес реве и изнудва Китай за технологии и ноу хау ?
11:10 25.02.2026
73 Макробиолог
11:11 25.02.2026
74 факти?
Вервайте на такива!
11:14 25.02.2026
75 Макробиолог
11:14 25.02.2026
76 Макробиолог
11:18 25.02.2026
77 Макробиолог
11:25 25.02.2026
78 Макробиолог
11:27 25.02.2026
79 Сесесере2🤢🤮
До коментар #37 от "Добре!":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #87
11:30 25.02.2026
80 Макробиолог
11:31 25.02.2026
81 Макробиолог
11:36 25.02.2026
82 Макробиолог
11:38 25.02.2026
83 Анджо
Браво на факти за тази готина статия. Само това не знаех ,че е чел доклада над четири часа.👍👍👍👍🙆
11:38 25.02.2026
84 Четвъртия Райх може да си позволи 1-2-3-
11:42 25.02.2026
85 Анджо
До коментар #63 от "Объркано Атлантиче":Ама никой не ги иска тия проклети руснаци, насила хубост не става.
11:45 25.02.2026
86 Анджо
До коментар #62 от "Анализатор":Защо пишеш такива истини, само минуси те оценяват.,😂👍👍🙆
11:48 25.02.2026
87 хамсио
До коментар #79 от "Сесесере2🤢🤮":Щооо, ти от Киев ли се сбаждаш?
11:52 25.02.2026
88 Анджо
До коментар #59 от "Българин":Ти не си ли учил история, та пишеш такива глупости. Вземи прочети малко повече.
11:55 25.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 руските загуби са между 1 млн. и 1,5 млн
12:01 25.02.2026
91 Дедо ти
12:09 25.02.2026
92 Григор
12:15 25.02.2026
93 Макробиолог
12:16 25.02.2026
94 Макробиолог
12:25 25.02.2026
95 Западняците
12:28 25.02.2026
96 Никога
12:41 25.02.2026