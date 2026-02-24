Огнян Минчев: Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Украйна се бори за своята свобода!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Милиони прокудени от домовете си... Десетки милиони живеещи в страдание, тревога и очакване на най-лошото... Украйна се бори за своята свобода, за своето оцеляване като независима и достойна нация. Срещу нея вървят въоръжени пълчища затворници, криминални престъпници, нещастници, закарани във военкоматите да подписват договори за своето унищожение. Срещу Украйна е фашизоидния режим на една разпадаща се империя - последната империя, оцеляла като анахронизъм от минали времена на Европа и света, режим който се бори за унищожението на Украйна. Целта на войната е "денацификация" на Украйна... Какво означава това? Нацистите са очевидно в Кремъл, в академията на Дугин, в блоговете на черносотниците, рапортуващи от фронта, в казионните ТВ канали, където царуват лъжата и култът към смъртта...

Това припомни във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Но Украйна не е жертва. Украйна е нация, която се бори и която побеждава.

Нация, която привикна да понася огромен брой малки и големи предателства. Нация, която стои на входа на Европа с ясното съзнание, че в борбата за своята свобода тя пази и свободата на Стария континент. Нация, която привикна достойно да посреща хулите, изречени с омраза и хулите, изречени от невежество... Нация, която не само ще надживее империята, но ще стане "камъка - глава на ъгъла" (Матей 21:42), който "отхвърлиха зидарите" от близо и далеч.

Камъкът, който ще бъде ключ към здравината за цялата конструкция на бъдеща Европа.

Империята ще се срути в прах и безвремие, а Украйна ще пребъде!

Казвам го не само с вяра - казвам го със знание (колкото и претенциозно да звучи това). Къде са днес славните империи на Европа, в които "слънцето не залязваше"? Къде са фараоните и сатрапите? Свободата не е каприз - свободата не е илюзия, свободата е смисъла на човешкото съществуване.

Не бройте, не изчислявайте колко метра са напреднали войските на кремълския фашизоид по кървавите поля на Донбас.

Не се плашете от червените килими, които му постилат - уж да го умилостивят. Не се и радвайте, че "силните на деня" - а-ха, а-ха да се разправят с Украйна.

През 1848 г. се разбунтуваха младите нации на Европа - "Пролетта на народите".

Империите - "великите сили" ги разгромиха. Къде са днес империите?

Къде е днес Полша, Италия, къде са доброволно сдружените европейски нации...?

Ако настоящето е достойно - всяко бъдеще е бъдеще на свободата. Бързо избавление ти желая, Украйна!