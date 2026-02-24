Огнян Минчев: Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Украйна се бори за своята свобода!

Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Милиони прокудени от домовете си... Десетки милиони живеещи в страдание, тревога и очакване на най-лошото... Украйна се бори за своята свобода, за своето оцеляване като независима и достойна нация. Срещу нея вървят въоръжени пълчища затворници, криминални престъпници, нещастници, закарани във военкоматите да подписват договори за своето унищожение. Срещу Украйна е фашизоидния режим на една разпадаща се империя - последната империя, оцеляла като анахронизъм от минали времена на Европа и света, режим който се бори за унищожението на Украйна. Целта на войната е "денацификация" на Украйна... Какво означава това? Нацистите са очевидно в Кремъл, в академията на Дугин, в блоговете на черносотниците, рапортуващи от фронта, в казионните ТВ канали, където царуват лъжата и култът към смъртта...
Това припомни във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Но Украйна не е жертва. Украйна е нация, която се бори и която побеждава.
Нация, която привикна да понася огромен брой малки и големи предателства. Нация, която стои на входа на Европа с ясното съзнание, че в борбата за своята свобода тя пази и свободата на Стария континент. Нация, която привикна достойно да посреща хулите, изречени с омраза и хулите, изречени от невежество... Нация, която не само ще надживее империята, но ще стане "камъка - глава на ъгъла" (Матей 21:42), който "отхвърлиха зидарите" от близо и далеч.
Камъкът, който ще бъде ключ към здравината за цялата конструкция на бъдеща Европа.
Империята ще се срути в прах и безвремие, а Украйна ще пребъде!
Казвам го не само с вяра - казвам го със знание (колкото и претенциозно да звучи това). Къде са днес славните империи на Европа, в които "слънцето не залязваше"? Къде са фараоните и сатрапите? Свободата не е каприз - свободата не е илюзия, свободата е смисъла на човешкото съществуване.
Не бройте, не изчислявайте колко метра са напреднали войските на кремълския фашизоид по кървавите поля на Донбас.
Не се плашете от червените килими, които му постилат - уж да го умилостивят. Не се и радвайте, че "силните на деня" - а-ха, а-ха да се разправят с Украйна.
През 1848 г. се разбунтуваха младите нации на Европа - "Пролетта на народите".
Империите - "великите сили" ги разгромиха. Къде са днес империите?
Къде е днес Полша, Италия, къде са доброволно сдружените европейски нации...?
Ако настоящето е достойно - всяко бъдеще е бъдеще на свободата. Бързо избавление ти желая, Украйна!
1 Червените Хълмове
13:03 24.02.2026
2 плачът на сорос
13:03 24.02.2026
3 Лопата Орешник
13:03 24.02.2026
4 Мурка
13:04 24.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 шарлатан цицелкоф
13:05 24.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Червените Хълмове
Коментиран от #17
13:06 24.02.2026
9 хехе
Коментиран от #10
13:07 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатаняху
13:09 24.02.2026
12 Гражданска война
13:09 24.02.2026
13 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA
КОЙ КАКВОTO CAM СИ НАПРАВИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МУ НАПРАВИ 😝
"ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАЦИИ" ЗАПОЧНАХА BOЙHATA И КАКВО СТАНА?!
ФAЛИPAXА. И OCAKATИХА УKPAЙHA 😡
13:11 24.02.2026
14 Българин
13:11 24.02.2026
15 007 /агент/
13:12 24.02.2026
16 Освалдо Риос
До коментар #5 от "Червените Хълмове":Джеси беше сладурана.
13:14 24.02.2026
17 ЦК на БКП
До коментар #8 от "Червените Хълмове":Приветствам те другарю !
Така и трябва. Ти си един от нас !!!
13:15 24.02.2026
18 Последния Софиянец
13:16 24.02.2026
19 пешо
13:16 24.02.2026
20 Менталните полюции
13:17 24.02.2026
21 ейййй
Коментиран от #24
13:18 24.02.2026
22 Живанши
13:18 24.02.2026
23 каква свобода бе брат
А и Украйна винаги е била с особен статут в Ссср . Беше представена в ООН още 1945 година . Украйна и Ссср !!
Даже руснаците нямаха такива привилегии .
13:19 24.02.2026
24 прав си
До коментар #21 от "ейййй":Такива като тоя , Инджев ,Коритаров , Плевнелиев ....са най опасни .
13:20 24.02.2026
25 Партия "Петрохан"
13:21 24.02.2026
26 име
13:24 24.02.2026
27 Юроатлантик фалшименто
13:28 24.02.2026
28 Усраула Лайненс
Но с помощта на 60те най задлъжнели страни се бори някак си.
Сама би издържала най много месец.
13:29 24.02.2026