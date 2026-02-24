Новини
Огнян Минчев: Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Украйна се бори за своята свобода!
  Тема: Украйна

Огнян Минчев: Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Украйна се бори за своята свобода!

24 Февруари, 2026 13:01 562 28

Но Украйна не е жертва. Украйна е нация, която се бори и която побеждава

Снимка: БНТ
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Милиони прокудени от домовете си... Десетки милиони живеещи в страдание, тревога и очакване на най-лошото... Украйна се бори за своята свобода, за своето оцеляване като независима и достойна нация. Срещу нея вървят въоръжени пълчища затворници, криминални престъпници, нещастници, закарани във военкоматите да подписват договори за своето унищожение. Срещу Украйна е фашизоидния режим на една разпадаща се империя - последната империя, оцеляла като анахронизъм от минали времена на Европа и света, режим който се бори за унищожението на Украйна. Целта на войната е "денацификация" на Украйна... Какво означава това? Нацистите са очевидно в Кремъл, в академията на Дугин, в блоговете на черносотниците, рапортуващи от фронта, в казионните ТВ канали, където царуват лъжата и култът към смъртта...

Това припомни във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Още новини от Украйна

Но Украйна не е жертва. Украйна е нация, която се бори и която побеждава.

Нация, която привикна да понася огромен брой малки и големи предателства. Нация, която стои на входа на Европа с ясното съзнание, че в борбата за своята свобода тя пази и свободата на Стария континент. Нация, която привикна достойно да посреща хулите, изречени с омраза и хулите, изречени от невежество... Нация, която не само ще надживее империята, но ще стане "камъка - глава на ъгъла" (Матей 21:42), който "отхвърлиха зидарите" от близо и далеч.

Камъкът, който ще бъде ключ към здравината за цялата конструкция на бъдеща Европа.

Империята ще се срути в прах и безвремие, а Украйна ще пребъде!

Казвам го не само с вяра - казвам го със знание (колкото и претенциозно да звучи това). Къде са днес славните империи на Европа, в които "слънцето не залязваше"? Къде са фараоните и сатрапите? Свободата не е каприз - свободата не е илюзия, свободата е смисъла на човешкото съществуване.

Не бройте, не изчислявайте колко метра са напреднали войските на кремълския фашизоид по кървавите поля на Донбас.

Не се плашете от червените килими, които му постилат - уж да го умилостивят. Не се и радвайте, че "силните на деня" - а-ха, а-ха да се разправят с Украйна.

През 1848 г. се разбунтуваха младите нации на Европа - "Пролетта на народите".

Империите - "великите сили" ги разгромиха. Къде са днес империите?

Къде е днес Полша, Италия, къде са доброволно сдружените европейски нации...?

Ако настоящето е достойно - всяко бъдеще е бъдеще на свободата. Бързо избавление ти желая, Украйна!


  • 1 Червените Хълмове

    1 2 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол в фурната и на пълна упойка след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат до кокал и череп мръвка по мръвка изпечен с устата си всички млади българки

    13:03 24.02.2026

  • 2 плачът на сорос

    31 3 Отговор
    от сутринта по всички медии лъжи и фашистка пропаганда

    13:03 24.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    26 2 Отговор
    А Русия се бори да не я заобградят фашистите!!! Всеки за нещо се бори! Кое не Ви е ясно ?

    13:03 24.02.2026

  • 4 Мурка

    18 2 Отговор
    мазен дебел бит изрод спечели безплатна почивка на остров дунавски ---ОЛ ИНКЛУЗИВ

    13:04 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 шарлатан цицелкоф

    19 2 Отговор
    шопара заработи пак малко шекели а аз съм отритнат

    13:05 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Червените Хълмове

    0 14 Отговор
    Облекчавам се на знамето на България и си трия дупето с него

    Коментиран от #17

    13:06 24.02.2026

  • 9 хехе

    21 1 Отговор
    пак ли ни пробутвате тоя червен 6оклук преподавател по научен комунизъм станал по-голям атлантик от амбриажа Рюте.

    Коментиран от #10

    13:07 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатаняху

    14 1 Отговор
    До последната укра , трябва ни тая територия за велик исраел

    13:09 24.02.2026

  • 12 Гражданска война

    14 1 Отговор
    Руснаците в измислената и изкуствена квази-държава "Украина" се борят за своите права срещу кървавия превратаджийски режим на юдо-ционистите и техните укро-нацистки слуги в Киев.

    13:09 24.02.2026

  • 13 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    10 1 Отговор
    ДO ТOPБATA C ЛAЙHA OГHЯH MИHДЖEB:
    КОЙ КАКВОTO CAM СИ НАПРАВИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МУ НАПРАВИ 😝
    "ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАЦИИ" ЗАПОЧНАХА BOЙHATA И КАКВО СТАНА?!
    ФAЛИPAXА. И OCAKATИХА УKPAЙHA 😡

    13:11 24.02.2026

  • 14 Българин

    13 1 Отговор
    Шваине минчеф да взима пушката и да отива да пази осрайна.

    13:11 24.02.2026

  • 15 007 /агент/

    0 4 Отговор
    Тези ЧЕТИРИ ГОДИНИ са гордостта на всеки български комунист !

    13:12 24.02.2026

  • 16 Освалдо Риос

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Червените Хълмове":

    Джеси беше сладурана.

    13:14 24.02.2026

  • 17 ЦК на БКП

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Червените Хълмове":

    Приветствам те другарю !
    Така и трябва. Ти си един от нас !!!

    13:15 24.02.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха от двете страни.Време е да се сложи край.

    13:16 24.02.2026

  • 19 пешо

    9 0 Отговор
    шопар гледай си болното здраве и не се обаждай

    13:16 24.02.2026

  • 20 Менталните полюции

    7 0 Отговор
    На един объркан човек.Да се чете:-,,Това е мнението на Минчев,въпреки проведеното му лечение"!

    13:17 24.02.2026

  • 21 ейййй

    10 0 Отговор
    я го вижте тоя - До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“, преправил се набързо тоя и сега плюе, игнорира обещанията на Меркел и другите западни ръководители към Русия по онова време, сега не може да седне на 2 стола, но е пречистен, фурнаджийска лопата

    Коментиран от #24

    13:18 24.02.2026

  • 22 Живанши

    2 0 Отговор
    Чакаме юбилей и пълно унищожаване на Укрия! Фашагите ще ги клатят чалмите, и чак после ще дойде наш ред да ги клатим всички откачалки!

    13:18 24.02.2026

  • 23 каква свобода бе брат

    4 0 Отговор
    Те Руснаците и дадоха свободата още 1993 година , ама шило в торба не седи . Тръгнаха да си търсят нови господари .
    А и Украйна винаги е била с особен статут в Ссср . Беше представена в ООН още 1945 година . Украйна и Ссср !!
    Даже руснаците нямаха такива привилегии .

    13:19 24.02.2026

  • 24 прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ейййй":

    Такива като тоя , Инджев ,Коритаров , Плевнелиев ....са най опасни .

    13:20 24.02.2026

  • 25 Партия "Петрохан"

    3 0 Отговор
    ОгнянЧо Минчев и ЕвГений Кънев все едно едно един к.. ги е правил..

    13:21 24.02.2026

  • 26 име

    1 0 Отговор
    Украйна ще бъде свободна едва кжгото се изчисти от бандери и налозилите я западни колонизатори.

    13:24 24.02.2026

  • 27 Юроатлантик фалшименто

    0 0 Отговор
    Ако тази така прочуствена статия, другарят Инчев я пишеше от окопите на предна линия в покрайнината, би ме вдъхновил! Или поне ако си беше дарил всичките пари на зеления потник. А така е слаба ракия, кравиатурен воин. Таквиз бол, с лопата да ги ринеш. Към окопите другарю Инчев, към окопите!

    13:28 24.02.2026

  • 28 Усраула Лайненс

    0 0 Отговор
    Украйна сама по себе си е доста зле.
    Но с помощта на 60те най задлъжнели страни се бори някак си.
    Сама би издържала най много месец.

    13:29 24.02.2026