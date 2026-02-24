Новини
Бойко Борисов за войната в Украйна и ненаученият урок от Тодор Живков
  Тема: Украйна

Бойко Борисов за войната в Украйна и ненаученият урок от Тодор Живков

24 Февруари, 2026 16:01

При това положение, най - добрата позиция е да изчакваш

Бойко Борисов за войната в Украйна и ненаученият урок от Тодор Живков - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези дни бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред част от кметовете си , на сбирка в Стара Загора заяви следната позиция на своята партия за войната в Украйна:

„ Ние сме за мир и за Украйна“.

Както винаги, Бойко Борисов доказва способността си да изразява мъглява позиция, която изисква тълкувание.

Това припомня Антон Гицов.

Първата част от краткото му изречение- „Ние сме за мир“- не може да се определи като някаква специална позиция – защото тя не е в противоречие с някаква друга различна международно изразявана позиция- целият свят е за мир в Украйна, нали?. То е като да кажеш „Ние сме за това през лятото да е топло“. Виж ако беше пояснил какъв мир има предвид- това би било нещо друго. Защото под „мир“ в Украйна различни страни имат различни предвид различни неща, различни условия, които още се договарят. Доскоро българската позиция беше, и май не е още официално променена- пред Общото събрание на ООН не 29 октомври 2025 г. премиерът излъчен от ГЕРБ Росен Желязков под „мир в Украйна“ изрази българската позиция за „пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната“. Но тази позиция вече е неудържима- американският президент на САЩ Доналд Тръмп, който е активен и важен участник в преговорите за мир в Украйна, изобщо не защитава позицията за запазване на териториалната цялост на Украйна. -„Отстъпвай Крим и Донбас и сключвай мир, защото иначе ще стане по- лошо“- назидава той със заплашителен тон Зеленски. Но такъв мир е неприемлив за Брюксел и страни лидери в НАТО като Великобритания, Франция, Германия, Полша и други.

Американският президент Тръмп не споменава и определението „справедлив мир“, за него то е неясно и пречи за сключването на мир- защото какво означава „справедлив мир“?. За Украйна и съюзниците и от НАТО, включително България, това означава едно, а за Русия- друго. А и историята показва ,че никой мир след една война не е справедлив-губещата при такъв мир е страната загубила войната.

И уж мъдрият Борисов по отношение на войната в Украйна е като в небрано лозе. Нито да подкрепи ясно Тръмп, както прави например Орбан, нито да се противопостави на „началниците“ от Брюксел. И съвсем неуместно казва във втората част на изречението си че „ние… сме и за Украйна“.

Но какво значи да си „за Украйна?“. В едно наскорошно изявление Зеленески каза, че той предпочита война, вместо неприемливо предложение за мир. При това положение, няма България и в случая Борисов и партията му ГЕРБ, хем да са за мир, хем да са за Украйна, която иска да продължава войната, докато не постигне изгоден за нея мир. Който да означава запазване на териториалната и цялост, репарации от страна на Русия и разполагане на войски на НАТО на нейна територия като гаранции за сигурност. Което Украйна може да постигне само ако победи Русия в тази война, и което е невъзможно.

При това положение, най - добрата позиция е да изчакваш. Или казваше навремето Тодор Живков, когато Горбачов тръгна да разваля СИВ и Варшавския договор „да се снишаваме“.

Бойко Борисов, като след 1989г- стана охранител на Тодор Живков, и после казваше, че се е поучавал от научил от него много, явно не е научил от него този мъдър урок..


София / България
Оценка 2 от 38 гласа.
  • 1 ИСТОРИК

    47 6 Отговор
    Снишаване , снишаване и накрая асиране !!!!

    Коментиран от #49

    16:03 24.02.2026

  • 3 Тиквата

    50 6 Отговор
    Да дава мъдри съвети от затвора

    16:05 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    45 4 Отговор
    Когато завалят фишеците, Баце вместо "да се снишаваме" ще се провикне на пилота на Херкулеса, "да се издигаме" на развален английски.

    16:05 24.02.2026

  • 5 обективен

    57 8 Отговор
    Това е НЕчовека който окраде държавата и народа , и изгони над 1.5 мил. млади от територията , и сега продължава да върши пъкленото си дело

    Коментиран от #8, #40

    16:06 24.02.2026

  • 6 павела митова

    48 5 Отговор
    ТОЙ БОРИСОВ НЕ ЗНАЕ КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА, НЕ ГО ПОЗНАВА И НЕ ПОМНИ КОЙ МУ Е КАЗАЛ ,ЧЕ ТАМ ИМА ВОЙНА , А КАТО ПОМИСЛИ МАЛКО ....НЕ Е СИГУРЕН ,ЧЕ ТАМ ИМА ВОЙНА

    16:06 24.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    37 8 Отговор
    Бойко даде всички ракети на Украйна и сега няма защита от Иранските ракети.

    16:07 24.02.2026

  • 8 честен ционист

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Я изгонил, я евакуирал, въпрос на гледна точка.

    16:07 24.02.2026

  • 9 ГЕРО ПАМЕТТА

    47 5 Отговор
    "ако тук започнат да падат снаряди - аз пръв ще избягам - бойко борисов

    Коментиран от #25

    16:08 24.02.2026

  • 10 Иван Грозни

    38 5 Отговор
    За тоя "човек" каквото и да напишеш ще те изтрият по разбираеми причини.

    16:08 24.02.2026

  • 11 Инж1

    22 9 Отговор
    ББ е пълен провал още като гл.секретар на МВР. Отдавна трябваше да е OUT.
    Ама Москва си го крепеше, за да им построи путлерастки поток!!!! С нашите пари!!!! Ламата на ГРОБ!!!!
    Агент Буда!?!?!?!?!

    16:10 24.02.2026

  • 12 Кой

    23 3 Отговор
    Мъглян Алабалян. Това е великия вожд.

    16:11 24.02.2026

  • 13 Лост

    26 4 Отговор
    Борисов винаги е готов да заеме поза партер пред по силните.

    16:11 24.02.2026

  • 15 ТОЗИ БАНКЕНСКИ ТАРИКАТ

    21 6 Отговор
    НЯКОЛКО ДНИ РАСТЯГА ЛОКУМИ НА ЛАКЪРДИЙ,МАМУНДЖАЛЪЦИ АБЕ БАНКЯ БАРЦЕЛОНА,ПЛИКЧИТА,КЮЛЧЕТА ЗА ЧЕКМЕДЖЕТА,ДЖИПКИ БИБИТКИ КОГА ЩЕ РАЗКАЖИШ А.

    16:15 24.02.2026

  • 16 Както

    22 4 Отговор
    винаги не изпуснал да се изпусне !

    16:16 24.02.2026

  • 18 Селски

    20 6 Отговор
    хитрини досадни , глупотевини и нищо конструктивно и нужно ! Само щети от него до сега , за криминалния му сектор да не говорим.

    16:18 24.02.2026

  • 19 кво ве дедо тикван

    20 4 Отговор
    не ти е местото тук
    интересно че има още бая мазохисти да го преизбират
    че ги е уредил в най бедната и болнава държава в ес

    16:19 24.02.2026

  • 24 Брикс

    13 4 Отговор
    Къдее са парите Къде е Мата Хари за изборите ,Затвоооор!

    16:31 24.02.2026

  • 25 Сандо

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "ГЕРО ПАМЕТТА":

    Ако не греша,това Тиквочът го беше казал в Хасково.

    16:33 24.02.2026

  • 26 Куцото Добиче

    4 3 Отговор
    И аз съм за мир и УССР !

    16:35 24.02.2026

  • 27 Съдията

    15 4 Отговор
    Както винаги, неадекватна Тиква. Нищо не му е ясно и не му дреме за България, важното е чекмеджето да е пълно.😂

    16:35 24.02.2026

  • 28 Пешо

    5 2 Отговор
    Този щом такова онези с200, нас с колко ни такова?

    16:36 24.02.2026

  • 29 Туу-тууу

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ту-туу":

    Казано като за прости селски мутри от Банкя - влакът потегле от първа и втора релса.

    16:38 24.02.2026

  • 30 НАПРОТИВ...!

    11 2 Отговор
    Бойко Борисов,научи много уроци от своят ментор-Тодор Живков!
    И най-много-
    Селският Тарикатлък...!!!
    Даже ученикът,надмина учителят си...!

    Коментиран от #34

    16:41 24.02.2026

  • 31 сенки от миналото

    4 1 Отговор
    Кой може да се похвали с доверието на Тодор Живков в конкуренцията на агенти на шест управления на държавна сигурност и отделно екс кадри на народната милиция?

    16:45 24.02.2026

  • 32 Метресата от Барселона

    5 5 Отговор
    Бойко Борисов никога не е имал собствено мнение! Той винаги служи на онези господари, които гарантират запазването на кожата му!

    16:46 24.02.2026

  • 33 Българин

    9 3 Отговор
    Българският народ обича шушумигите, нагаждачите и интересчиите. За това най-любимите ни герои са Тодор Живков, Царя и Бойко. А Левски и Ботев всички ги презират и им се смеят на акъла.

    16:50 24.02.2026

  • 34 управленци

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "НАПРОТИВ...!":

    Без тарикатлък баш тарикатите ще те изпързалят още в първия снежец.
    Тиква е камуфлаж за успокоение на комплексираните умнокрасиви.

    16:50 24.02.2026

  • 35 Тома

    2 3 Отговор
    Бати Бойко тиквата е мачкал ушите горе и доло на бай Тодор

    16:50 24.02.2026

  • 36 604

    3 1 Отговор
    Тва е да подаваш заглавие за анализ на Бою и да публикуваш къ некъв нпо агент кълне по туй, ами...изклатеняци...никъв .!. не става от вас

    16:53 24.02.2026

  • 37 сусо

    6 2 Отговор
    Българският народ иска край на войната и подкрепя прзидента Тръмп за мирното разрешаване на конфликта! А Борисов ще се изненада на изборите!

    17:24 24.02.2026

  • 38 русоляв

    2 4 Отговор
    Обръщаме нещо курса към Русия, а ? Ще им дойде акъла . Веднага казвам , че ще гласувам за партия която оправи отношенията с Русия !

    17:36 24.02.2026

  • 39 Бай Тошо

    2 0 Отговор
    Бойко ми търкаше ушите!

    17:43 24.02.2026

  • 40 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    ЧЕТА ПРОСТОТИИТЕ ТУК И НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ 2026 Г Е А ИМА ТОЛКОВА НЕВЕЖИ НЕ ЧЕТАТ ЛИ НЕ СА ЛИ ИНФО КЪДЕ ЖИВЕЯТ В ПУЩИНАЦИГЕ ЛИ

    17:47 24.02.2026

  • 41 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Какво иска Зеленски е най важно нали?

    17:52 24.02.2026

  • 42 хмммм

    3 0 Отговор
    Oще веднъж показва, че е комунист!

    17:57 24.02.2026

  • 43 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Да целуваш ръката на „Буда“ е сектааааааа

    18:00 24.02.2026

  • 44 Григор

    1 2 Отговор
    "Отстъпвай Крим и Донбас и сключвай мир, защото иначе ще стане по- лошо“
    Абсолютно прав е Тръмп! Той е наясно с реалностите и правилно ги съветва. Тия които не искат такъв мир са Европейския съюз и Великобритания. Наистина ли смятат,че Украйна някога ще се върне в границите си от преди войната?Кога? Трябва да са полудели. А виж конфликта да прерасне в световен и ядрен е реална възможност и само идиот може да не си дава сметка за такива неща.

    Коментиран от #50

    18:24 24.02.2026

  • 45 Макс

    1 0 Отговор
    Защо трябва да тълкуваме глупостите на Борисов ? Той сам не знае какви ги плещи , после казва не познвам този , не познавам онзи .Старческа деменция , или по-скоро селски будалък.

    18:29 24.02.2026

  • 46 Ганьо

    0 0 Отговор
    Колко мъдър може да е един пожарникар, та той си е чиста фуражка- много шум за нищо...

    18:32 24.02.2026

  • 47 Не след 1989

    0 0 Отговор
    През 1994-та държавата сваля охраната на Тодор Живков. Тогава Жени Живкова и съпругът и са принудени да наемат частна охранителна фирма, за да охранява бившия първи. Това беше в разгара на мутренските години. Според разказ на Иван Славков Венци Стефанов и Пашата, шефове на СИК, предлагат Борисов на Живков. Фирма Ипон се наема да охранява бай Тошо. Така Борисов става не само охранител, но и доверено лице на стария вожд. Към този момент Живков е бил с мярка за неотклонение домашен арест по проточилото се дело за възродителния процес. По-късно мярката е вдигната и тогава Живков е можел да излиза и пътува. Това са моментите, в които сме виждали Бойко Борисов като охранител до него.

    19:09 24.02.2026

  • 48 Сега се прави на умряла лисица

    1 0 Отговор
    Този боклук целуваше, каквото свари, подкрепяше и изпращаше всичко, което му се поиска.

    19:12 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Григор":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    19:37 24.02.2026