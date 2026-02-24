Бойко Борисов за войната в Украйна и ненаученият урок от Тодор Живков

Тези дни бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред част от кметовете си , на сбирка в Стара Загора заяви следната позиция на своята партия за войната в Украйна:
„ Ние сме за мир и за Украйна“.
Както винаги, Бойко Борисов доказва способността си да изразява мъглява позиция, която изисква тълкувание.
Това припомня Антон Гицов.
Първата част от краткото му изречение- „Ние сме за мир“- не може да се определи като някаква специална позиция – защото тя не е в противоречие с някаква друга различна международно изразявана позиция- целият свят е за мир в Украйна, нали?. То е като да кажеш „Ние сме за това през лятото да е топло“. Виж ако беше пояснил какъв мир има предвид- това би било нещо друго. Защото под „мир“ в Украйна различни страни имат различни предвид различни неща, различни условия, които още се договарят. Доскоро българската позиция беше, и май не е още официално променена- пред Общото събрание на ООН не 29 октомври 2025 г. премиерът излъчен от ГЕРБ Росен Желязков под „мир в Украйна“ изрази българската позиция за „пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната“. Но тази позиция вече е неудържима- американският президент на САЩ Доналд Тръмп, който е активен и важен участник в преговорите за мир в Украйна, изобщо не защитава позицията за запазване на териториалната цялост на Украйна. -„Отстъпвай Крим и Донбас и сключвай мир, защото иначе ще стане по- лошо“- назидава той със заплашителен тон Зеленски. Но такъв мир е неприемлив за Брюксел и страни лидери в НАТО като Великобритания, Франция, Германия, Полша и други.
Американският президент Тръмп не споменава и определението „справедлив мир“, за него то е неясно и пречи за сключването на мир- защото какво означава „справедлив мир“?. За Украйна и съюзниците и от НАТО, включително България, това означава едно, а за Русия- друго. А и историята показва ,че никой мир след една война не е справедлив-губещата при такъв мир е страната загубила войната.
И уж мъдрият Борисов по отношение на войната в Украйна е като в небрано лозе. Нито да подкрепи ясно Тръмп, както прави например Орбан, нито да се противопостави на „началниците“ от Брюксел. И съвсем неуместно казва във втората част на изречението си че „ние… сме и за Украйна“.
Но какво значи да си „за Украйна?“. В едно наскорошно изявление Зеленески каза, че той предпочита война, вместо неприемливо предложение за мир. При това положение, няма България и в случая Борисов и партията му ГЕРБ, хем да са за мир, хем да са за Украйна, която иска да продължава войната, докато не постигне изгоден за нея мир. Който да означава запазване на териториалната и цялост, репарации от страна на Русия и разполагане на войски на НАТО на нейна територия като гаранции за сигурност. Което Украйна може да постигне само ако победи Русия в тази война, и което е невъзможно.
При това положение, най - добрата позиция е да изчакваш. Или казваше навремето Тодор Живков, когато Горбачов тръгна да разваля СИВ и Варшавския договор „да се снишаваме“.
Бойко Борисов, като след 1989г- стана охранител на Тодор Живков, и после казваше, че се е поучавал от научил от него много, явно не е научил от него този мъдър урок..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТОРИК
Коментиран от #49
16:03 24.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тиквата
16:05 24.02.2026
4 честен ционист
16:05 24.02.2026
5 обективен
Коментиран от #8, #40
16:06 24.02.2026
6 павела митова
16:06 24.02.2026
7 Последния Софиянец
16:07 24.02.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "обективен":Я изгонил, я евакуирал, въпрос на гледна точка.
16:07 24.02.2026
9 ГЕРО ПАМЕТТА
Коментиран от #25
16:08 24.02.2026
10 Иван Грозни
16:08 24.02.2026
11 Инж1
Ама Москва си го крепеше, за да им построи путлерастки поток!!!! С нашите пари!!!! Ламата на ГРОБ!!!!
Агент Буда!?!?!?!?!
16:10 24.02.2026
12 Кой
16:11 24.02.2026
13 Лост
16:11 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТОЗИ БАНКЕНСКИ ТАРИКАТ
16:15 24.02.2026
16 Както
16:16 24.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Селски
16:18 24.02.2026
19 кво ве дедо тикван
интересно че има още бая мазохисти да го преизбират
че ги е уредил в най бедната и болнава държава в ес
16:19 24.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Брикс
16:31 24.02.2026
25 Сандо
До коментар #9 от "ГЕРО ПАМЕТТА":Ако не греша,това Тиквочът го беше казал в Хасково.
16:33 24.02.2026
26 Куцото Добиче
16:35 24.02.2026
27 Съдията
16:35 24.02.2026
28 Пешо
16:36 24.02.2026
29 Туу-тууу
До коментар #21 от "Ту-туу":Казано като за прости селски мутри от Банкя - влакът потегле от първа и втора релса.
16:38 24.02.2026
30 НАПРОТИВ...!
И най-много-
Селският Тарикатлък...!!!
Даже ученикът,надмина учителят си...!
Коментиран от #34
16:41 24.02.2026
31 сенки от миналото
16:45 24.02.2026
32 Метресата от Барселона
16:46 24.02.2026
33 Българин
16:50 24.02.2026
34 управленци
До коментар #30 от "НАПРОТИВ...!":Без тарикатлък баш тарикатите ще те изпързалят още в първия снежец.
Тиква е камуфлаж за успокоение на комплексираните умнокрасиви.
16:50 24.02.2026
35 Тома
16:50 24.02.2026
36 604
16:53 24.02.2026
37 сусо
17:24 24.02.2026
38 русоляв
17:36 24.02.2026
39 Бай Тошо
17:43 24.02.2026
40 Промяна
До коментар #5 от "обективен":ЧЕТА ПРОСТОТИИТЕ ТУК И НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ 2026 Г Е А ИМА ТОЛКОВА НЕВЕЖИ НЕ ЧЕТАТ ЛИ НЕ СА ЛИ ИНФО КЪДЕ ЖИВЕЯТ В ПУЩИНАЦИГЕ ЛИ
17:47 24.02.2026
41 Макробиолог
17:52 24.02.2026
42 хмммм
17:57 24.02.2026
43 Дедо ви...
18:00 24.02.2026
44 Григор
Абсолютно прав е Тръмп! Той е наясно с реалностите и правилно ги съветва. Тия които не искат такъв мир са Европейския съюз и Великобритания. Наистина ли смятат,че Украйна някога ще се върне в границите си от преди войната?Кога? Трябва да са полудели. А виж конфликта да прерасне в световен и ядрен е реална възможност и само идиот може да не си дава сметка за такива неща.
Коментиран от #50
18:24 24.02.2026
45 Макс
18:29 24.02.2026
46 Ганьо
18:32 24.02.2026
47 Не след 1989
19:09 24.02.2026
48 Сега се прави на умряла лисица
19:12 24.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #44 от "Григор":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
19:37 24.02.2026