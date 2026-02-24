Бойко Борисов за войната в Украйна и ненаученият урок от Тодор Живков

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези дни бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред част от кметовете си , на сбирка в Стара Загора заяви следната позиция на своята партия за войната в Украйна:

„ Ние сме за мир и за Украйна“.

Както винаги, Бойко Борисов доказва способността си да изразява мъглява позиция, която изисква тълкувание.

Това припомня Антон Гицов.

Първата част от краткото му изречение- „Ние сме за мир“- не може да се определи като някаква специална позиция – защото тя не е в противоречие с някаква друга различна международно изразявана позиция- целият свят е за мир в Украйна, нали?. То е като да кажеш „Ние сме за това през лятото да е топло“. Виж ако беше пояснил какъв мир има предвид- това би било нещо друго. Защото под „мир“ в Украйна различни страни имат различни предвид различни неща, различни условия, които още се договарят. Доскоро българската позиция беше, и май не е още официално променена- пред Общото събрание на ООН не 29 октомври 2025 г. премиерът излъчен от ГЕРБ Росен Желязков под „мир в Украйна“ изрази българската позиция за „пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната“. Но тази позиция вече е неудържима- американският президент на САЩ Доналд Тръмп, който е активен и важен участник в преговорите за мир в Украйна, изобщо не защитава позицията за запазване на териториалната цялост на Украйна. -„Отстъпвай Крим и Донбас и сключвай мир, защото иначе ще стане по- лошо“- назидава той със заплашителен тон Зеленски. Но такъв мир е неприемлив за Брюксел и страни лидери в НАТО като Великобритания, Франция, Германия, Полша и други.

Американският президент Тръмп не споменава и определението „справедлив мир“, за него то е неясно и пречи за сключването на мир- защото какво означава „справедлив мир“?. За Украйна и съюзниците и от НАТО, включително България, това означава едно, а за Русия- друго. А и историята показва ,че никой мир след една война не е справедлив-губещата при такъв мир е страната загубила войната.

И уж мъдрият Борисов по отношение на войната в Украйна е като в небрано лозе. Нито да подкрепи ясно Тръмп, както прави например Орбан, нито да се противопостави на „началниците“ от Брюксел. И съвсем неуместно казва във втората част на изречението си че „ние… сме и за Украйна“.

Но какво значи да си „за Украйна?“. В едно наскорошно изявление Зеленески каза, че той предпочита война, вместо неприемливо предложение за мир. При това положение, няма България и в случая Борисов и партията му ГЕРБ, хем да са за мир, хем да са за Украйна, която иска да продължава войната, докато не постигне изгоден за нея мир. Който да означава запазване на териториалната и цялост, репарации от страна на Русия и разполагане на войски на НАТО на нейна територия като гаранции за сигурност. Което Украйна може да постигне само ако победи Русия в тази война, и което е невъзможно.

При това положение, най - добрата позиция е да изчакваш. Или казваше навремето Тодор Живков, когато Горбачов тръгна да разваля СИВ и Варшавския договор „да се снишаваме“.

Бойко Борисов, като след 1989г- стана охранител на Тодор Живков, и после казваше, че се е поучавал от научил от него много, явно не е научил от него този мъдър урок..