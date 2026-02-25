Новини
България »
Двама души загинаха след удар в крайпътно дърво край село Върба, пострада и дете

Двама души загинаха след удар в крайпътно дърво край село Върба, пострада и дете

25 Февруари, 2026 11:21 1 079 17

  • загинали-
  • катастрофа-
  • върба

Загинали са водачът – 74-годишен от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша

Двама души загинаха след удар в крайпътно дърво край село Върба, пострада и дете - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рано тази сутрин, към 5.30 часа на тел.112 е постъпил сигнал за катастрофа на пътя между град Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.

Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво.

Загинали са водачът – 74-годишен от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша.

Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени в МБАЛ-Видин.

Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Странно..

    12 2 Отговор
    такива "хубави" пътища имаме,а се случват трагедии..

    Коментиран от #5, #6

    11:24 25.02.2026

  • 3 Чака

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Екоактивистите":

    ...... следващия.

    11:32 25.02.2026

  • 4 ван мaaмy

    7 1 Отговор
    Каква хронология само.... Водача от с. Дъбравка, край с. Върба.... нацелил дЪрво.

    11:35 25.02.2026

  • 5 В случаят!

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Странно..":

    Пътят не е виновен!
    А деменцията на 74 годишният шофьор...

    Коментиран от #8, #11

    11:36 25.02.2026

  • 6 Оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Странно..":

    колкото пътищата ни стават по-хубаво,толкова и Трагедиите ще се увеличават щото БМВ-тата надушат ли Писта и хукват като луди.Странното е че не се сещате за такива елементарни неща,но пък е разбираемо тъй като повечето не сте шофьори.

    11:40 25.02.2026

  • 7 секач

    6 0 Отговор
    много адресивно ДЪРВО !

    11:44 25.02.2026

  • 8 Деций

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "В случаят!":

    Така е ,ако никой не минава по него няма да има и катастрофи и смъртни случаи ,нали?Било е заледено ,селски път забравен ит Господ, беден пенсионер ,с кола тарарайка с стари и изтрити гуми.Толкова му позволява бюджета с който разполага,формиран от 40/42 годишна работа.

    11:50 25.02.2026

  • 9 Цъ Цъ Цъ

    3 2 Отговор
    Унищожиха природата тея алкохолици!

    11:55 25.02.2026

  • 10 Българин..

    2 2 Отговор
    Язък за дървото!

    Коментиран от #16

    11:56 25.02.2026

  • 11 Как разбра за

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "В случаят!":

    деменция, да не говориш с "марсианци" ? Загинали са хора, вие тук се шегувате с тях ? По тази причина има ли кой да ви смята за хомосапиенс или си знаете, че сте от на Дарвин предположението ?

    11:57 25.02.2026

  • 12 Голям

    1 1 Отговор
    Може да му е прилушало на възрастния човек. Новите автомобили са с изкуствен интелект и засичат, когато камерата засече, че лицето на шофьора не следи пътното платно... намалява скоростта включва аварийните светлини и отбива автомобила в страни от пътя няма трагедии и проблеми.

    Коментиран от #13, #14, #15

    12:21 25.02.2026

  • 13 Та викаш... -

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    ,,Може да му е прилУшало на човека......?!
    ЛошУ...мноУ лошУ...!
    ЛошУ. и че си бягал от час по граматика...😝!

    12:38 25.02.2026

  • 14 А ве те новите коли имат ИИ...!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    НО!
    Човекът,с Естественият Интелект,не знае в повечето случаи ,как да си активира тази екстра...!

    12:40 25.02.2026

  • 15 Пенсионерка

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Момче, не си на ясно хорицата по селата какви коли карат.Какви екстри и интелекти сънуваш малкия” Голям”. Сигурно и твоето семейство няма такъв автомобил-последно производство. А ако има, извинявай. Карайте си със здраве и не разчитайте само на ИИ.

    12:48 25.02.2026

  • 16 Пенсионерка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин..":

    Не се именувай така и не скверни тази дума! Ако майка ти не те е научила , в такъв случай се изказва съжаление за човеците или се мълчи!

    12:50 25.02.2026

  • 17 ВЪРБАН

    0 0 Отговор
    СРЕЩУ ЛЕВ И ШЕЙСЕ СТ С ГР.ТРАНСПОРТ
    НЯМА ПРОБЛЕМИ С ВЪРБИ....

    12:53 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове