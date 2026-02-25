Двама души загинаха след удар в крайпътно дърво край село Върба, пострада и дете

Рано тази сутрин, към 5.30 часа на тел.112 е постъпил сигнал за катастрофа на пътя между град Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.
Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.
Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво.
Загинали са водачът – 74-годишен от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша.
Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени в МБАЛ-Видин.
Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
2 Странно..
Коментиран от #5, #6
11:24 25.02.2026
3 Чака
До коментар #1 от "Екоактивистите":...... следващия.
11:32 25.02.2026
4 ван мaaмy
11:35 25.02.2026
5 В случаят!
До коментар #2 от "Странно..":Пътят не е виновен!
А деменцията на 74 годишният шофьор...
Коментиран от #8, #11
11:36 25.02.2026
6 Оня с коня
До коментар #2 от "Странно..":колкото пътищата ни стават по-хубаво,толкова и Трагедиите ще се увеличават щото БМВ-тата надушат ли Писта и хукват като луди.Странното е че не се сещате за такива елементарни неща,но пък е разбираемо тъй като повечето не сте шофьори.
11:40 25.02.2026
7 секач
11:44 25.02.2026
8 Деций
До коментар #5 от "В случаят!":Така е ,ако никой не минава по него няма да има и катастрофи и смъртни случаи ,нали?Било е заледено ,селски път забравен ит Господ, беден пенсионер ,с кола тарарайка с стари и изтрити гуми.Толкова му позволява бюджета с който разполага,формиран от 40/42 годишна работа.
11:50 25.02.2026
9 Цъ Цъ Цъ
11:55 25.02.2026
10 Българин..
Коментиран от #16
11:56 25.02.2026
11 Как разбра за
До коментар #5 от "В случаят!":деменция, да не говориш с "марсианци" ? Загинали са хора, вие тук се шегувате с тях ? По тази причина има ли кой да ви смята за хомосапиенс или си знаете, че сте от на Дарвин предположението ?
11:57 25.02.2026
12 Голям
Коментиран от #13, #14, #15
12:21 25.02.2026
13 Та викаш... -
До коментар #12 от "Голям":,,Може да му е прилУшало на човека......?!
ЛошУ...мноУ лошУ...!
ЛошУ. и че си бягал от час по граматика...😝!
12:38 25.02.2026
14 А ве те новите коли имат ИИ...!
До коментар #12 от "Голям":НО!
Човекът,с Естественият Интелект,не знае в повечето случаи ,как да си активира тази екстра...!
12:40 25.02.2026
15 Пенсионерка
До коментар #12 от "Голям":Момче, не си на ясно хорицата по селата какви коли карат.Какви екстри и интелекти сънуваш малкия” Голям”. Сигурно и твоето семейство няма такъв автомобил-последно производство. А ако има, извинявай. Карайте си със здраве и не разчитайте само на ИИ.
12:48 25.02.2026
16 Пенсионерка
До коментар #10 от "Българин..":Не се именувай така и не скверни тази дума! Ако майка ти не те е научила , в такъв случай се изказва съжаление за човеците или се мълчи!
12:50 25.02.2026
17 ВЪРБАН
НЯМА ПРОБЛЕМИ С ВЪРБИ....
12:53 25.02.2026