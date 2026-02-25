Двама души загинаха след удар в крайпътно дърво край село Върба, пострада и дете

Рано тази сутрин, към 5.30 часа на тел.112 е постъпил сигнал за катастрофа на пътя между град Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.

Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво.

Загинали са водачът – 74-годишен от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша.

Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени в МБАЛ-Видин.

Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.