Първата истинска целувка в "Ергенът" е факт!

В "Ергенът" най-сетне се стигна до истинска близост. Явно на режисьорите на романтичното реалити не се нрави това, че до момента нямаше нито една целувка и се постараха да подтикнат двойките. Наум Шопов обяви задача. Докато Крис е в болница, другите двама ергени трябваше да си изберат по три момичета и с тях да изиграят едни от най-страстните сцени в историята на киното - от "Титаник" и от "Казабланка", пише bgdnes.bg.

Първи бяха Стоян и Цветелина Велева. Двамата влязоха в ролите на Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслейт на носа на кораба. Разпериха ръце, доближиха се плътно един до друг, след което ергенът я нацелува по бузите. Това беше най-голямата близост между тях. Дойде ред на Илияна, на която Стоян каза, че я усеща все много притеснена и я усеща като бизнеспартньор. Близост нямаше както и след това с Пламена, която направо го отряза окончателно. Каза му, че това не е нейното и не го усеща, после добави, че не иска да бъде фалшив герой.

Дойде ред на Марин, като първа бе Михаела. С идването си тя му каза, че не иска да играят филм и да не се повлияни от предаването, а само от своите чувства. Марин каза, че това, което ще направи е трябвало да го е сторил отдавна. След което двамата впиха устни в няколко доста продължителни целувки.

Дойде ред и на Елена, която сякаш очакваше да бъде целуната от Марин, но това така и не се случи.

Последна трябвапе да дойде Алия, но вместо нея цъфна Пламена, кото предложи на Марин да разиграят "Казабланка". На шашнатия ерген обяви, че иска да му заяви чувства си към него. Целувка нямаше и в крайна сметка наистина се появи Алия, която беше посрещната с букет и бижу за рождения ѝ ден. Двамата си признаха, че на басейна е имало желание за целувка, както и в момента на разговора, но така и не се стигна до интимност.