Новини
Любопитно »
Първата истинска целувка в "Ергенът" е факт!

19 Март, 2026 09:42 814 10

  • ергенът-
  • целувка-
  • марин и михаела

Марин и Михаела впиха устни в няколко доста продължителни целувки

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В "Ергенът" най-сетне се стигна до истинска близост. Явно на режисьорите на романтичното реалити не се нрави това, че до момента нямаше нито една целувка и се постараха да подтикнат двойките. Наум Шопов обяви задача. Докато Крис е в болница, другите двама ергени трябваше да си изберат по три момичета и с тях да изиграят едни от най-страстните сцени в историята на киното - от "Титаник" и от "Казабланка", пише bgdnes.bg.

Първи бяха Стоян и Цветелина Велева. Двамата влязоха в ролите на Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслейт на носа на кораба. Разпериха ръце, доближиха се плътно един до друг, след което ергенът я нацелува по бузите. Това беше най-голямата близост между тях. Дойде ред на Илияна, на която Стоян каза, че я усеща все много притеснена и я усеща като бизнеспартньор. Близост нямаше както и след това с Пламена, която направо го отряза окончателно. Каза му, че това не е нейното и не го усеща, после добави, че не иска да бъде фалшив герой.

Дойде ред на Марин, като първа бе Михаела. С идването си тя му каза, че не иска да играят филм и да не се повлияни от предаването, а само от своите чувства. Марин каза, че това, което ще направи е трябвало да го е сторил отдавна. След което двамата впиха устни в няколко доста продължителни целувки.

Дойде ред и на Елена, която сякаш очакваше да бъде целуната от Марин, но това така и не се случи.

Последна трябвапе да дойде Алия, но вместо нея цъфна Пламена, кото предложи на Марин да разиграят "Казабланка". На шашнатия ерген обяви, че иска да му заяви чувства си към него. Целувка нямаше и в крайна сметка наистина се появи Алия, която беше посрещната с букет и бижу за рождения ѝ ден. Двамата си признаха, че на басейна е имало желание за целувка, както и в момента на разговора, но така и не се стигна до интимност.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 босфор тв ивкони

    6 0 Отговор
    пълен леш

    Коментиран от #3

    09:44 19.03.2026

  • 2 Добре

    4 2 Отговор
    Така се започва! А сега - влачи у стаята...

    09:44 19.03.2026

  • 3 Новичок

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "босфор тв ивкони":

    До коментар #1 от "босфор тв ивкони":
    Авторката вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...

    09:48 19.03.2026

  • 4 Кой

    2 0 Отговор
    Големите ,,мачовци" всъщност са като едни балони със свирки, по времето на соца бяха много популярни сред децата. Голям страх да целунеш една жена. Абе за какво сте влезли в това шоу? ...

    10:18 19.03.2026

  • 5 Ураа,

    2 0 Отговор
    да обявим всенароден празник !!!

    10:18 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмммм

    1 0 Отговор
    тия подиграват ли се с хората?

    10:24 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Санта Лусия

    0 0 Отговор
    А Санта Китара?

    10:27 19.03.2026

  • 10 Накрая ще го превърнат,

    0 0 Отговор
    в порно предаване!? Започнаха свенливо, взе да става по хард, а може и секс да покажат!?

    10:29 19.03.2026