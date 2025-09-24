Войслав Тодоров пред ФАКТИ: Сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще имат ли хората в „Дружба“ 2 парно в началото на отоплителния сезон, или няма да имат… Пред ФАКТИ говори Войслав Тодоров, общински съветник от "Изправи се България", част от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".

- Г-н Тодоров, в началото на отоплителния сезон сме, но се създаде напрежение с един голям ремонт на топлопреносната мрежа в „Дружба“ 2. Вече има и комисия в Столична община, която разглежда казуса. Имаше и представители на „Топлофикация“. Какво научихте вие и накъде вървят нещата?

- Най-големият въпрос, който така и не получи ясен отговор, е какво налага ремонтът да се случи по време на отоплителния сезон, а не бе направен през лятото. Така на хората щеше да е спестено неудобството да останат без отопление, а и без топла вода през зимата.

- И какво казаха от дружеството…

- Отговорът на „Топлофикация“ бе, че са нямали достатъчно информация относно авариите до края на отоплителния сезон през април месец. След като приключил отоплителния сезон, тогава разбрали колко много авари има в „Дружба“ 2 и че това налага спешно ремонтирането на тази мрежа. В момента още тече процедурата за обществената поръчка. Това е абсолютно несъстоятелен аргумент, че не могат да направят справка къде има проблеми, а са разбрали това през април. После през август са пуснали обществена поръчка, ремонтът ще започне вероятно през октомври и хората ще стоят без топло. Тези аргументи са абсолютно смешни. Сега говорим за ремонт, който ще причини неудобство на десетки хиляди абонати - става въпрос за 10-15 000 семейства, които ще бъдат засегнати. Те ще трябва да вложат допълнителни средства за закупуването на бойлери, радиатори, климатици и т.н. Все неща, които „Топлофикация“ няма никакво намерение да компенсира.

- Това щях и да попитам. Каква компенсация ще имат хората…

- От „Топлофикация“ казаха, че компенсацията, която имат възможност да направят, е да не плащат хората услугата във времето, в което няма да имат отопление. А това си е естествено и е записано и в Наредбата, че те нямат право да таксуват времето, през което не предоставят услуга. Това е повече от несъстоятелен аргумент. Какво да кажем за хората, които са в по-тежко социално положение. За тях това ще е изключително болезнен въпрос, който от „Топлофикация“ отказват да коментират. Според мен можеше да се направи този ремонт през летните месеци.

- Кой от „Топлофикация“ присъстваше на тези заседания и даваше отговори…

- Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров.

- Той как се назначава?

- Изпълнителният директор се избира от Надзора на „Топлофикация“. Г-н Петров бе избран през миналата година, след като предишният изпълнителен директор подаде оставка. „Топлофикация“ е сред дружествата, които напълно излишно има двустепенна система на управление. Общинският съвет избира Надзор на „Топлофикация“, а Надзорът от своя страна избира Управителен съвет и изпълнителен директор. Тук, естествено, големият въпрос е по какъв начин и кой продължава да управлява „Топлофикация“, защото председател на Надзора от много години е Сашо Чакалски, който е бивш шеф на Общинска банка. Чакалски е шеф на Надзора още от времето на Фандъкова. Той така и не беше сменен. Ето сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил. Това се вижда и по техните финансови резултати. За тази година предвидените загуби на „Топлофикация“ са 400 милиона лева, а за миналата година те бяха 100 милиона лева.

- Говорим за изключително голямо увеличение на загубите…

- Да, така е. Задълженията на дружеството вече надхвърлят 2,5 млрд. лева. и ще растат главоломно. Само към „Булгаргаз“ задълженията им са 1,8 милиарда лева. „Топлофикация“ е технически във фалит. Ако реши държавата - в лицето на „Булгаргаз“ и на БЕХ, да си събират тези задължения, „Топлофикация“ приключва на момента. И друго, което за мен е важно. „Топлофикация“ трябва задължително да предостави график за ремонтите дейности. Изпълнителният директор каза, че при добри обстоятелства всеки от блоковете би трябвало да бъдат лишени от топлоподаване между 7 и 15 дни. Но не даде никаква гаранция, че това ще е така, че няма да бъде удължено времето предвид строителните работи. Най-малкото, което са длъжни да направят, е поне да предоставят график на хората кога и за колко време реално ще им бъде спряно отоплението. Така всеки ще може да си направи някаква сметка. Например, някой, ако има второ жилище, или при близки, или при родители и т.н. Просто да може човек да планира какво прави, ако се забатачат нещата. Ако решат, че няма да покажат никаква гъвкавост, да направят ремонта следващата година... Имат такава възможност.



- Кметът Васил Терзиев заговори за концесия на „Топлофикация“. Каква опция е това…

- Фиаското с още незапочналия ремонт в Дружба даде повод отново да се заговори за концесиониране на дружеството. Това не е решение. То няма да доведе до подмяна на мрежата, нито до справедливо формиране на сметките. Напротив, ако погледнем примерите с ЕРП-тата или Софийска вода, мрежата ще продължи да е стара и компрометирана, но цената ще стане непосилна за хората.