Войслав Тодоров пред ФАКТИ: Сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил

Ще имат ли хората в „Дружба“ 2 парно в началото на отоплителния сезон, или няма да имат… Пред ФАКТИ говори Войслав Тодоров, общински съветник от "Изправи се България", част от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".
- Г-н Тодоров, в началото на отоплителния сезон сме, но се създаде напрежение с един голям ремонт на топлопреносната мрежа в „Дружба“ 2. Вече има и комисия в Столична община, която разглежда казуса. Имаше и представители на „Топлофикация“. Какво научихте вие и накъде вървят нещата?
- Най-големият въпрос, който така и не получи ясен отговор, е какво налага ремонтът да се случи по време на отоплителния сезон, а не бе направен през лятото. Така на хората щеше да е спестено неудобството да останат без отопление, а и без топла вода през зимата.
- И какво казаха от дружеството…
- Отговорът на „Топлофикация“ бе, че са нямали достатъчно информация относно авариите до края на отоплителния сезон през април месец. След като приключил отоплителния сезон, тогава разбрали колко много авари има в „Дружба“ 2 и че това налага спешно ремонтирането на тази мрежа. В момента още тече процедурата за обществената поръчка. Това е абсолютно несъстоятелен аргумент, че не могат да направят справка къде има проблеми, а са разбрали това през април. После през август са пуснали обществена поръчка, ремонтът ще започне вероятно през октомври и хората ще стоят без топло. Тези аргументи са абсолютно смешни. Сега говорим за ремонт, който ще причини неудобство на десетки хиляди абонати - става въпрос за 10-15 000 семейства, които ще бъдат засегнати. Те ще трябва да вложат допълнителни средства за закупуването на бойлери, радиатори, климатици и т.н. Все неща, които „Топлофикация“ няма никакво намерение да компенсира.
- Това щях и да попитам. Каква компенсация ще имат хората…
- От „Топлофикация“ казаха, че компенсацията, която имат възможност да направят, е да не плащат хората услугата във времето, в което няма да имат отопление. А това си е естествено и е записано и в Наредбата, че те нямат право да таксуват времето, през което не предоставят услуга. Това е повече от несъстоятелен аргумент. Какво да кажем за хората, които са в по-тежко социално положение. За тях това ще е изключително болезнен въпрос, който от „Топлофикация“ отказват да коментират. Според мен можеше да се направи този ремонт през летните месеци.
- Кой от „Топлофикация“ присъстваше на тези заседания и даваше отговори…
- Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров.
- Той как се назначава?
- Изпълнителният директор се избира от Надзора на „Топлофикация“. Г-н Петров бе избран през миналата година, след като предишният изпълнителен директор подаде оставка. „Топлофикация“ е сред дружествата, които напълно излишно има двустепенна система на управление. Общинският съвет избира Надзор на „Топлофикация“, а Надзорът от своя страна избира Управителен съвет и изпълнителен директор. Тук, естествено, големият въпрос е по какъв начин и кой продължава да управлява „Топлофикация“, защото председател на Надзора от много години е Сашо Чакалски, който е бивш шеф на Общинска банка. Чакалски е шеф на Надзора още от времето на Фандъкова. Той така и не беше сменен. Ето сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил. Това се вижда и по техните финансови резултати. За тази година предвидените загуби на „Топлофикация“ са 400 милиона лева, а за миналата година те бяха 100 милиона лева.
- Говорим за изключително голямо увеличение на загубите…
- Да, така е. Задълженията на дружеството вече надхвърлят 2,5 млрд. лева. и ще растат главоломно. Само към „Булгаргаз“ задълженията им са 1,8 милиарда лева. „Топлофикация“ е технически във фалит. Ако реши държавата - в лицето на „Булгаргаз“ и на БЕХ, да си събират тези задължения, „Топлофикация“ приключва на момента. И друго, което за мен е важно. „Топлофикация“ трябва задължително да предостави график за ремонтите дейности. Изпълнителният директор каза, че при добри обстоятелства всеки от блоковете би трябвало да бъдат лишени от топлоподаване между 7 и 15 дни. Но не даде никаква гаранция, че това ще е така, че няма да бъде удължено времето предвид строителните работи. Най-малкото, което са длъжни да направят, е поне да предоставят график на хората кога и за колко време реално ще им бъде спряно отоплението. Така всеки ще може да си направи някаква сметка. Например, някой, ако има второ жилище, или при близки, или при родители и т.н. Просто да може човек да планира какво прави, ако се забатачат нещата. Ако решат, че няма да покажат никаква гъвкавост, да направят ремонта следващата година... Имат такава възможност.
- Кметът Васил Терзиев заговори за концесия на „Топлофикация“. Каква опция е това…
- Фиаското с още незапочналия ремонт в Дружба даде повод отново да се заговори за концесиониране на дружеството. Това не е решение. То няма да доведе до подмяна на мрежата, нито до справедливо формиране на сметките. Напротив, ако погледнем примерите с ЕРП-тата или Софийска вода, мрежата ще продължи да е стара и компрометирана, но цената ще стане непосилна за хората.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
Коментиран от #10
09:11 24.09.2025
2 Реалност
09:14 24.09.2025
3 вальо топлото беше добър директор
09:15 24.09.2025
4 гост
09:15 24.09.2025
5 Верно ли бе
09:15 24.09.2025
6 Буквално
09:19 24.09.2025
7 Оставка
09:20 24.09.2025
8 Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска
09:24 24.09.2025
9 Данко Харсъзина
Учил ли е енергетика и разбира ли нещо от енергетика?
Колко партии е сменил, 20 или 30?
Може ли човек, който през живота си не е изкарал и един лев с труд, да дава компетентно мнение за каквото и да било?
Въпроси, въпроси...
09:25 24.09.2025
10 Пара без налягане
До коментар #1 от "Асен":Топлофикациите се управляват така още от преди времето на Вальо-Топлото, някой спомня ли си за него, Р.Овч и тн. Нищо не се е променило, от всякъде от къдито има какво да се открадне се краде, краде се и от там от където няма какво, вземат се заеми, фондове и програми и се ограбват. От 36 години е все така, само се сменя по някой крадец, задкулисните играчи са несменяеми. А ний - ний сме длъжни да си плащаме навреме сметките.
09:51 24.09.2025
11 Даниел
Случайно ли е ?
10:00 24.09.2025
12 То цялата държава
10:00 24.09.2025
13 всичко
Как?
Държавата налива пари и спасява, те я взимат.
10:01 24.09.2025
14 ШЕФА
10:18 24.09.2025
15 САЩ ще спасяват Топлофикация София
Цитат от новините на 26 май 2021 г.:
"Затъналото в дългове общинско дружество „Топлофикация София“ ЕАД
ще се оздравява, модернизира и рекапитализира с американска подкрепа!
Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която днес
е подписала споразумението за безвъзмездно финансиране на
изработването на ПЛАН за СПАСЯВАНЕТО на дружеството от САЩ.
От американска страна подписи са поставили ръководителят на
Агенцията за търговия и развитие на САЩ г-жа Ибонг и посланик Херо Мустафа.
„Приемаме с огромна благодарност тази помощ,
която ще помогне за стабилизирането и модернизацията
на „Топлофикация София“, която обслужва почти 1 млн. столичани.
Сърдечно благодаря на Н. Пр. Херо Мустафа и екипа ѝ, които
работиха активно за осигуряването на тази стратегическа помощ за София“,
написа столичният кмет.
Към зимата Топлофикация беше натрупало близо 1 млрд. лв. задължения.
Само към „Булгаргаз“ бяха достигнали 200 млн., заради които
газовата компания искаше да съди ТЕЦ-а,
но за пореден път не се стигна до това, след като Българският
енергиен холдинг изкупи просрочения дълг на общинското дружество.
Към февруари 2021 г. просрочените задължения на
„Топлофикация София“ бяха достигнали близо 400 млн. лв."
И още за помощта на САЩ..
10:27 24.09.2025