Войслав Тодоров пред ФАКТИ: Сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил

24 Септември, 2025

От дружеството казаха, че компенсацията, която имат възможност да направят, е да не плащат хората услугата във времето, в което няма да имат отопление, казва общинският съветник

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов
Ще имат ли хората в „Дружба“ 2 парно в началото на отоплителния сезон, или няма да имат… Пред ФАКТИ говори Войслав Тодоров, общински съветник от "Изправи се България", част от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ".

- Г-н Тодоров, в началото на отоплителния сезон сме, но се създаде напрежение с един голям ремонт на топлопреносната мрежа в „Дружба“ 2. Вече има и комисия в Столична община, която разглежда казуса. Имаше и представители на „Топлофикация“. Какво научихте вие и накъде вървят нещата?
- Най-големият въпрос, който така и не получи ясен отговор, е какво налага ремонтът да се случи по време на отоплителния сезон, а не бе направен през лятото. Така на хората щеше да е спестено неудобството да останат без отопление, а и без топла вода през зимата.

- И какво казаха от дружеството…
- Отговорът на „Топлофикация“ бе, че са нямали достатъчно информация относно авариите до края на отоплителния сезон през април месец. След като приключил отоплителния сезон, тогава разбрали колко много авари има в „Дружба“ 2 и че това налага спешно ремонтирането на тази мрежа. В момента още тече процедурата за обществената поръчка. Това е абсолютно несъстоятелен аргумент, че не могат да направят справка къде има проблеми, а са разбрали това през април. После през август са пуснали обществена поръчка, ремонтът ще започне вероятно през октомври и хората ще стоят без топло. Тези аргументи са абсолютно смешни. Сега говорим за ремонт, който ще причини неудобство на десетки хиляди абонати - става въпрос за 10-15 000 семейства, които ще бъдат засегнати. Те ще трябва да вложат допълнителни средства за закупуването на бойлери, радиатори, климатици и т.н. Все неща, които „Топлофикация“ няма никакво намерение да компенсира.

- Това щях и да попитам. Каква компенсация ще имат хората…
- От „Топлофикация“ казаха, че компенсацията, която имат възможност да направят, е да не плащат хората услугата във времето, в което няма да имат отопление. А това си е естествено и е записано и в Наредбата, че те нямат право да таксуват времето, през което не предоставят услуга. Това е повече от несъстоятелен аргумент. Какво да кажем за хората, които са в по-тежко социално положение. За тях това ще е изключително болезнен въпрос, който от „Топлофикация“ отказват да коментират. Според мен можеше да се направи този ремонт през летните месеци.

- Кой от „Топлофикация“ присъстваше на тези заседания и даваше отговори…
- Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров.

- Той как се назначава?
- Изпълнителният директор се избира от Надзора на „Топлофикация“. Г-н Петров бе избран през миналата година, след като предишният изпълнителен директор подаде оставка. „Топлофикация“ е сред дружествата, които напълно излишно има двустепенна система на управление. Общинският съвет избира Надзор на „Топлофикация“, а Надзорът от своя страна избира Управителен съвет и изпълнителен директор. Тук, естествено, големият въпрос е по какъв начин и кой продължава да управлява „Топлофикация“, защото председател на Надзора от много години е Сашо Чакалски, който е бивш шеф на Общинска банка. Чакалски е шеф на Надзора още от времето на Фандъкова. Той така и не беше сменен. Ето сега се вижда начина, по който се управлява „Топлофикация“ - порочен и прогнил. Това се вижда и по техните финансови резултати. За тази година предвидените загуби на „Топлофикация“ са 400 милиона лева, а за миналата година те бяха 100 милиона лева.

- Говорим за изключително голямо увеличение на загубите…
- Да, така е. Задълженията на дружеството вече надхвърлят 2,5 млрд. лева. и ще растат главоломно. Само към „Булгаргаз“ задълженията им са 1,8 милиарда лева. „Топлофикация“ е технически във фалит. Ако реши държавата - в лицето на „Булгаргаз“ и на БЕХ, да си събират тези задължения, „Топлофикация“ приключва на момента. И друго, което за мен е важно. „Топлофикация“ трябва задължително да предостави график за ремонтите дейности. Изпълнителният директор каза, че при добри обстоятелства всеки от блоковете би трябвало да бъдат лишени от топлоподаване между 7 и 15 дни. Но не даде никаква гаранция, че това ще е така, че няма да бъде удължено времето предвид строителните работи. Най-малкото, което са длъжни да направят, е поне да предоставят график на хората кога и за колко време реално ще им бъде спряно отоплението. Така всеки ще може да си направи някаква сметка. Например, някой, ако има второ жилище, или при близки, или при родители и т.н. Просто да може човек да планира какво прави, ако се забатачат нещата. Ако решат, че няма да покажат никаква гъвкавост, да направят ремонта следващата година... Имат такава възможност.

- Кметът Васил Терзиев заговори за концесия на „Топлофикация“. Каква опция е това…
- Фиаското с още незапочналия ремонт в Дружба даде повод отново да се заговори за концесиониране на дружеството. Това не е решение. То няма да доведе до подмяна на мрежата, нито до справедливо формиране на сметките. Напротив, ако погледнем примерите с ЕРП-тата или Софийска вода, мрежата ще продължи да е стара и компрометирана, но цената ще стане непосилна за хората.


  Асен

    Отговор
    Топлофикацията се източва с години за това е в това положение.

    Коментиран от #10

    09:11 24.09.2025

  Реалност

    Отговор
    Ръководствата на всички големи общински фирми, в това число Топлофикация, бе назначено от ГЕРБ-БСП-ИТН и контера, по поръчение на Таки и Шиши.

    09:14 24.09.2025

  вальо топлото беше добър директор

    Отговор
    по онова време имаше 2 пъти повече абонати . евтин руски газ . и печалбите водеха до голяма банкова сметка . накупиха коли, охрани, наеха адвокати , около 300 , правеха за 10 години напред преценки . а сега е различно . започнаха с скъп газ . вдигнаха 8 пъти парното за 12 години . не искат на евтин мазут . не искат на водород . а те са за без пари . този бизнес е доста доходен .

    09:15 24.09.2025

  гост

    Отговор
    За да е мирна главата на управлявалите през годините и софийците да не се бунтуват "Топлофикация работи на НЕРЕАЛНИ ЦЕНИ и цяла България им плаща масрафа през бюджета! Друг е въпроса с дирекцията "КРАЖБИ И ПРОДАЖБИ" КЪМ ДРУЖЕСТВОТО!

    09:15 24.09.2025

  Верно ли бе

    Отговор
    Чак сега ли се вижда?? Вече не съм сигурен кои са идиотите?! Вие или ние?

    09:15 24.09.2025

  Буквално

    Отговор
    криминален !

    09:19 24.09.2025

  Оставка

    Отговор
    на позорното правителство !

    09:20 24.09.2025

  Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска

    Отговор
    И за уличните псета е ясно, че огромните проблеми ан :Топлофикация" и евентуалната трагидия на жителите на "Дружаб" се дължат на престъпната ГЕРБерастка шайка на мутрата от СИК и знаков престъпник от подземния свят Боко тиквата, на остатъчните ниощжества от Позитано" и разбира се - на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, дето не може да се наведе и да си избърше з.....а, та затова така ужасно смърди в мрежата! А "власетлинът" на държавата - уродливото туловище Дебелян и тук иска да ни "спасява"!

    09:24 24.09.2025

  Данко Харсъзина

    Отговор
    Колко дни трудов стаж има г-н Воислав Тодоров?
    Учил ли е енергетика и разбира ли нещо от енергетика?
    Колко партии е сменил, 20 или 30?
    Може ли човек, който през живота си не е изкарал и един лев с труд, да дава компетентно мнение за каквото и да било?
    Въпроси, въпроси...

    09:25 24.09.2025

  Пара без налягане

    Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Топлофикациите се управляват така още от преди времето на Вальо-Топлото, някой спомня ли си за него, Р.Овч и тн. Нищо не се е променило, от всякъде от къдито има какво да се открадне се краде, краде се и от там от където няма какво, вземат се заеми, фондове и програми и се ограбват. От 36 години е все така, само се сменя по някой крадец, задкулисните играчи са несменяеми. А ний - ний сме длъжни да си плащаме навреме сметките.

    09:51 24.09.2025

  Даниел

    Отговор
    Партията на Бойко властва и всички дружества са на загуба в тива число и Лукойл както стана ясно тези дни!
    Случайно ли е ?

    10:00 24.09.2025

  То цялата държава

    Отговор
    Е прогнила, той за парното се притеснява. Затъва държавицата ей

    10:00 24.09.2025

  всичко

    Отговор
    Това което се случва в Топлофикация е част от схемата за да бъде открадната от дебелината и Таки

    Как?

    Държавата налива пари и спасява, те я взимат.

    10:01 24.09.2025

  ШЕФА

    Отговор
    Явно латерната Тодоров търси някаква медиина популярност с прозренията си че дойната крава Топлофикация се управлява по порочен и прогнил начин.Сигурно до миналата седмица е живял в Мозанбик и като се е прибрал в София открил това чудо на корупцията Топлофикация макар че това за което говори го знаем от 2000 г. и не е чувал за Р.Овч,за Вальо Топлото и още безброй престъпници които се изредиха да доят дружеството.

    10:18 24.09.2025

  САЩ ще спасяват Топлофикация София

    Отговор
    Помните ли посланик Херо Мустафа - беше тук през 2021 г.!

    Цитат от новините на 26 май 2021 г.:
    "Затъналото в дългове общинско дружество „Топлофикация София“ ЕАД
    ще се оздравява, модернизира и рекапитализира с американска подкрепа!

    Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която днес
    е подписала споразумението за безвъзмездно финансиране на
    изработването на ПЛАН за СПАСЯВАНЕТО на дружеството от САЩ.
    От американска страна подписи са поставили ръководителят на
    Агенцията за търговия и развитие на САЩ г-жа Ибонг и посланик Херо Мустафа.

    „Приемаме с огромна благодарност тази помощ,
    която ще помогне за стабилизирането и модернизацията
    на „Топлофикация София“, която обслужва почти 1 млн. столичани.
    Сърдечно благодаря на Н. Пр. Херо Мустафа и екипа ѝ, които
    работиха активно за осигуряването на тази стратегическа помощ за София“,
    написа столичният кмет.

    Към зимата Топлофикация беше натрупало близо 1 млрд. лв. задължения.
    Само към „Булгаргаз“ бяха достигнали 200 млн., заради които
    газовата компания искаше да съди ТЕЦ-а,
    но за пореден път не се стигна до това, след като Българският
    енергиен холдинг изкупи просрочения дълг на общинското дружество.
    Към февруари 2021 г. просрочените задължения на
    „Топлофикация София“ бяха достигнали близо 400 млн. лв."

    И още за помощта на САЩ..

    10:27 24.09.2025