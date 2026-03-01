ПП включват в листите си лица от протестите

„Продължаваме Промяната“ включва в листите си едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски.
От поколението Gen-Z в листите на „Продължаваме Промяната“ влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането. Каква е мотивацията ѝ да влезе в надпреварата за парламент: „Взех решение да бъда част от листите на ПП поради факта, че младите хора биваме подценени - депутатите в Народното събрание следва да представляват народа, съответно, младите също заслужаваме своето място там. Вярвам, че всички млади хора носим в себе си жаждата за справедливост и съм готова да го покажа.“ Малена Малчева е съпредседател на „Младежи за Промяната“ от октомври 2025 г.
Друг представител на Gen-Z, който попада в листите на „Продължаваме Промяната“ е Александър Иванов, студент по право в Софийския Университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията". Тогава студентите и възпитаниците на Юридическия факултет на СУ заявиха: „Обединяваме се като поколение, което отказва да приеме за нормално да търпи задкулисието, безконтролната власт и институционалния произвол, олицетворявани от Делян Пеевски, Бойко Борисов и свързаните с тях лица!“ В интервю за Дарик радио Александър Иванов заяви: „Аз тук съм роден, искам и тук да умра. Аз не мога да си представя да напусна държавата, да напусна семейството си и да отида някъде другаде, при положение, че всичко, което аз имам, всички хора около мен, са тук, те не са в чужбина“.
Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи. „Българските турци не са това, което ДПС ги показва!“, казва Осмак, която отказва да бъде представлявана от санкционирания за корупция Делян Пеевски. В свое откровено изявление на протеста на 10 декември 2025 г. тя заяви: „Изморени сме държавата, в която сме родени, да ни е мащеха. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция ние получаваме социална кастрация“. Като българка от турски произход Жана (Светлана) Осмак казва: „Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители, но няма да ви позволим да откраднете бъдеще!“ Мотивацията да влезе в листите на ПП Осмак формулира така: „Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам. Да се чува техния автентичен глас в парламента.“
Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. Той беше един от говорителите на стохилядния протест на 10 декември 2025 г. в София. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си. Марин Тихомиров казва: „Хората трябва да се активират и да гласуват масово, а партиите, които купуват гласове, да бъдат електорални джуджета и да загубят интерес да се занимават с политика.“
„Продължаваме Промяната“ включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата. Като кандидат за народен представител тя ще отстоява силни политики за култура, образование и градска среда, поставяйки българската идентичност и културните ценности в центъра на общественото развитие.
Очаквайте в следващите дни да обявим имената на още нови стойностни хора, с които „Продължаваме Промяната“ ще подсили листите на ПП-ДБ на предстоящите избори.
1 Избирател
14:23 01.03.2026
2 Краварска медия
14:23 01.03.2026
3 Доктор
Коментиран от #38
14:23 01.03.2026
4 Хазарта
Коментиран от #44, #61
14:24 01.03.2026
5 Перо
14:26 01.03.2026
6 Цвете
14:26 01.03.2026
7 Мими
14:27 01.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Милите дечица
14:27 01.03.2026
10 Пустиня(к)
14:29 01.03.2026
11 Ивелин Михайлов
14:32 01.03.2026
12 не, не се кефя
14:32 01.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
14:33 01.03.2026
15 хаха
Ае първо да си забършете миризливите дирници, че Гумен иде.
ХАХАХА
Коментиран от #46
14:33 01.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Майора
14:35 01.03.2026
18 боко шишев магнитски
14:35 01.03.2026
19 Гъбарко
14:35 01.03.2026
20 Констатация
Коментиран от #43
14:35 01.03.2026
21 Сандов бил
14:36 01.03.2026
22 гррцгж
14:37 01.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
Ко? Не! Такова жуотно НЕМА! ХАХАХА! Тези турчеещи се поганци са очевидно генетично увредени добичета след като не могат да говорят нито български нито турски на подобаващо ниво!
14:39 01.03.2026
25 Варна
14:39 01.03.2026
26 мда
Жанна Осьмак @всіх Прошу вітати нашого головного адміністратора і власника групи!
Жанна,ти найкраща в світі дівчина,і дуже хороша і добра людина! Нехай Господь тебе оберігає,і дає міцного здоровя!
Живи Жанночко,і радуй нас своїми прекрасними дописами!
14:42 01.03.2026
27 На вълчо
14:43 01.03.2026
28 Анубис
14:44 01.03.2026
29 хаха
Закон за чуждите агенти в България. В партията на позора влизат не умни и кадърни, а прости и продажни
Коментиран от #32
14:44 01.03.2026
30 хаха
ХАХАХА! Ае в лево бе измет еничарска! ХАХАХА
Тези толкова се отчаяха че с похватите на Простадинов и Феномена започнаха.
Явно и те са в ГЗраждани прасИта.
14:45 01.03.2026
31 Хо хо
Коментиран от #34
14:45 01.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 смях
14:45 01.03.2026
34 хаха
До коментар #31 от "Хо хо":Същото Тиквайламско добиче с друг ник. Я продължавай да грухтиш бе ГЕПерастийо Новоначалска!
Коментиран от #63
14:47 01.03.2026
35 ocмок
14:49 01.03.2026
36 Сталин
14:49 01.03.2026
37 Илиева
14:50 01.03.2026
38 просто
До коментар #3 от "Доктор":са много алчни(много крадат,прекалено)
14:50 01.03.2026
39 бай герги
Коментиран от #47
14:50 01.03.2026
40 Киро Брадата
14:50 01.03.2026
41 Жана Седмак
14:51 01.03.2026
42 Само да попитам
14:52 01.03.2026
43 Киро Брадата
До коментар #20 от "Констатация":Ще се грижи за парапета, че гугЛената много остаря.
14:52 01.03.2026
44 Медуня
До коментар #4 от "Хазарта":предозирал е в някоя панелка...
14:52 01.03.2026
45 Евгени от Алфапласт
14:53 01.03.2026
46 мутрофанова
До коментар #15 от "хаха":а где партия на гумен
14:54 01.03.2026
47 ше оп@рди
До коментар #39 от "бай герги":кочана
14:54 01.03.2026
48 Знаех си
14:54 01.03.2026
49 Гост
14:55 01.03.2026
50 Обективен
14:55 01.03.2026
51 Пеперунгел
Коментиран от #55
14:57 01.03.2026
52 Взех решение да бъда част от
и конкурираме обиграните каки
14:59 01.03.2026
53 На Дедо
15:00 01.03.2026
54 Дека е Флекси Лекси?
15:01 01.03.2026
55 Педро Фил
До коментар #51 от "Пеперунгел":Абсолютно. Проходи ли, не ми го хвали.
15:02 01.03.2026
56 Промяна
15:03 01.03.2026
57 Оги
15:03 01.03.2026
58 Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС
Обаче ако се кандидатираш или ще те самоубият или наркотизират...ей такива работи на мутрите.
Браво на Президента Радев, че направи пробив със Кирил и Асен, а те се га ще направят втори пробив.
Коментиран от #62, #68
15:03 01.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Промяна
До коментар #58 от "Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС":МАФИЯТААААА НАПРАВИ ЧЕРВЕН ПРЕВРАТ ВЕЧЕ ВСИЧКИ ГО НИЖДАТ КАКВО ТРИЕТЕ ХАХАХАХА
15:05 01.03.2026
63 Хо хо
До коментар #34 от "хаха":Дyxай таратора с петроханско кисело млеко от калуш
15:06 01.03.2026
64 цфффцжжг
15:07 01.03.2026
65 Елица
15:07 01.03.2026
66 Някой
Аз ще гласевом за партия която отстоява:
1. Вдигане данъците, но само за богатите и намаляване данъцине за бедните българи, чрез "необлагаем минимум". Искам промяна на осигурително-данъчта система - въвеждане необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно/но не по-малко от 300 евро/. Въвеждане на прогресивни данъчни ставки примерно: първа ставка 20%, втора ставка 33%, трета ставка 45%. Въвеждане 20% данък наследство за наследство над 0,5 млн евро на получател/вече толкова струва един апартамент в София/. Въвеждане на по-ниска 10% ДДС ставка за основни храни, лекарства, медицински изделия, например протези, инвалидни колички ... , хранетелни добавки, бутилирана вода. За луксозни храни и луксозни бутилирани води да си остане 20% ДДС. Въвеждане на 20% или 25% данък лукс за луксозни стоки като: бижута, скъпи автомобили/с цена над 80 000 евро/, яхти над 20 метра, частни самолети ...
2. Заплата се плаща на всеки 2 седмици, срок за пращане на заплата 1 седмица.
3. Намаляване броя на бг депутатите, примерно на 160 - колкото са били преди 1944 г.. (или на 120 депутати колкото са в Нидерландия, където населението е 10 млн. - два пъти повече от нас). Половината депутати се избират мажоригарно, другата половина пропорционално.
4. Премахване на двойното гражданство. Или си българдки гражданин или не си-чужд гражданин си. Може да се въведе "докуминт за българсщи произхо
15:07 01.03.2026
67 стоян георгиев
15:08 01.03.2026
68 оня с питон.я
До коментар #58 от "Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС":Фашистите от ппдб промиват мозъците на младите.
15:08 01.03.2026
69 ПП-Петроханци
15:09 01.03.2026