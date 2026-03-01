Новини
България »
ПП включват в листите си лица от протестите

ПП включват в листите си лица от протестите

1 Март, 2026 14:20 1 421 69

  • пп-
  • малена малчева-
  • александър иванов-
  • жана (светлана) осмак-
  • марин тихомиров-
  • мартина стефанова

Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам, каза Осмак

ПП включват в листите си лица от протестите - 1
Малена Малчева
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ включва в листите си едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски.

От поколението Gen-Z в листите на „Продължаваме Промяната“ влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането. Каква е мотивацията ѝ да влезе в надпреварата за парламент: „Взех решение да бъда част от листите на ПП поради факта, че младите хора биваме подценени - депутатите в Народното събрание следва да представляват народа, съответно, младите също заслужаваме своето място там. Вярвам, че всички млади хора носим в себе си жаждата за справедливост и съм готова да го покажа.“ Малена Малчева е съпредседател на „Младежи за Промяната“ от октомври 2025 г.

Друг представител на Gen-Z, който попада в листите на „Продължаваме Промяната“ е Александър Иванов, студент по право в Софийския Университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията". Тогава студентите и възпитаниците на Юридическия факултет на СУ заявиха: „Обединяваме се като поколение, което отказва да приеме за нормално да търпи задкулисието, безконтролната власт и институционалния произвол, олицетворявани от Делян Пеевски, Бойко Борисов и свързаните с тях лица!“ В интервю за Дарик радио Александър Иванов заяви: „Аз тук съм роден, искам и тук да умра. Аз не мога да си представя да напусна държавата, да напусна семейството си и да отида някъде другаде, при положение, че всичко, което аз имам, всички хора около мен, са тук, те не са в чужбина“.

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи. „Българските турци не са това, което ДПС ги показва!“, казва Осмак, която отказва да бъде представлявана от санкционирания за корупция Делян Пеевски. В свое откровено изявление на протеста на 10 декември 2025 г. тя заяви: „Изморени сме държавата, в която сме родени, да ни е мащеха. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция ние получаваме социална кастрация“. Като българка от турски произход Жана (Светлана) Осмак казва: „Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители, но няма да ви позволим да откраднете бъдеще!“ Мотивацията да влезе в листите на ПП Осмак формулира така: „Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам. Да се чува техния автентичен глас в парламента.“

Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. Той беше един от говорителите на стохилядния протест на 10 декември 2025 г. в София. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си. Марин Тихомиров казва: „Хората трябва да се активират и да гласуват масово, а партиите, които купуват гласове, да бъдат електорални джуджета и да загубят интерес да се занимават с политика.“

„Продължаваме Промяната“ включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата. Като кандидат за народен представител тя ще отстоява силни политики за култура, образование и градска среда, поставяйки българската идентичност и културните ценности в центъра на общественото развитие.

Очаквайте в следващите дни да обявим имената на още нови стойностни хора, с които „Продължаваме Промяната“ ще подсили листите на ПП-ДБ на предстоящите избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избирател

    29 6 Отговор
    Вързах се....

    14:23 01.03.2026

  • 2 Краварска медия

    30 6 Отговор
    Жалка картинка

    14:23 01.03.2026

  • 3 Доктор

    31 12 Отговор
    Борисов и Пеевски са ангелчета в сравнение с тези боклуци от ПП.

    Коментиран от #38

    14:23 01.03.2026

  • 4 Хазарта

    20 3 Отговор
    къде е ?

    Коментиран от #44, #61

    14:24 01.03.2026

  • 5 Перо

    33 4 Отговор
    Вече протестите станаха част от правенето на кариера и службогонство! С какво ще бъде полезно това поколение Z за законодателния орган, освен за разврат?

    14:26 01.03.2026

  • 6 Цвете

    7 25 Отговор
    ЕТО ТОВА СЕ КАЗВА УСПЕХ, КОГАТО ПРИВЛИЧАШ МЛАДИТЕ ЗА КАУЗАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 🍀❤️👍🇧🇬💯

    14:26 01.03.2026

  • 7 Мими

    17 11 Отговор
    Браво ама ние гласуваме за Генерал Радев! за Генерал Наско няма как да стане Сории

    14:27 01.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Милите дечица

    32 3 Отговор
    Заблудени дечица.Много скоро ще разберете кой всъщност управлява и на кого трябва да се подчинявате.Олигарси,обръчи от фирми.Ще ви увехнат надеждите и думите ви звучат комично.От опит го знаем.

    14:27 01.03.2026

  • 10 Пустиня(к)

    26 3 Отговор
    Убавци на по 20-ина години и кат туриш още толко на държавна хранилка, те ти рахатлък за цел живот. Ако не ги фанат, де.

    14:29 01.03.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    25 1 Отговор
    Деа некви инфлуенсърки сега ще ми управляват държавата.. не ни стигаше оная летящата козила сякаш.. 🤮💩

    14:32 01.03.2026

  • 12 не, не се кефя

    20 1 Отговор
    не видях да са включили оная, Лески Фльор-цата с голите биски с надписа mafiq

    14:32 01.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    19 1 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    14:33 01.03.2026

  • 15 хаха

    11 5 Отговор
    Отчаяна работа на сглобените геп-ифилистични новоначалци.
    Ае първо да си забършете миризливите дирници, че Гумен иде.
    ХАХАХА

    Коментиран от #46

    14:33 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майора

    14 2 Отговор
    Ало господа студенти , май на вас не ви е ясно коя е мафията и как ви използва! Май още не сте разбрали че Партията на кеша и пудела с пачките олицетворява мафията в лицето на Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие , подкрепящи и платили вашите протести! А нима не виждате как тази партия с 10% подкрепа е овладяла цялата власт в страната , със свои началник служби и единствено неовладяна прокуратура от НПО на Сорос! Нормално ли е те да управляват една суверенна държава?

    14:35 01.03.2026

  • 18 боко шишев магнитски

    3 7 Отговор
    благодаря предварително за всичката помия срещу ппдб!

    14:35 01.03.2026

  • 19 Гъбарко

    13 1 Отговор
    Къде е оная млада доторица която скачаше като изоглавена на сцената против бюджета и пискаше оставка. Сами си прецакаха 200млн за лекарите и мед.сестрите. Сигурно е избегала в Сицилиевата долина на Кики да сменя памперси за 500 евро. Колко е лесно лумпенизирани джен-зи да скочат от улицата в НС.

    14:35 01.03.2026

  • 20 Констатация

    14 1 Отговор
    """"""в листите на „Продължаваме Промяната“ влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години..."""""""" ---------- И каква дейност шъ развива 22 годишно девойче в парламентъ??? Шъ служи за модел на чичковците и дядовците и шъ ги облажва!?

    Коментиран от #43

    14:35 01.03.2026

  • 21 Сандов бил

    9 1 Отговор
    се бил срещнал на протеста с Ивайло Иванов случайно, (леко му царство небесно), но няма как да го предложат в ярките листи.

    14:36 01.03.2026

  • 22 гррцгж

    13 2 Отговор
    Читав човек не би се хванал с тез

    14:37 01.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    8 2 Отговор
    "Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход..."

    Ко? Не! Такова жуотно НЕМА! ХАХАХА! Тези турчеещи се поганци са очевидно генетично увредени добичета след като не могат да говорят нито български нито турски на подобаващо ниво!

    14:39 01.03.2026

  • 25 Варна

    11 2 Отговор
    Това беше ясно още тогава,че тези ще се повят в листите,иначе за какво да скачат,освен за да не работят,а само да крадат като техните идоли,Ася,Тъпото,Сапуненият Педо.... и тн.Най жалкото е че ще си провалят живота с тези крадци,некадърници ПП Педоф..... и Пед......

    14:39 01.03.2026

  • 26 мда

    3 1 Отговор
    За тази Жана ли става въпрос
    Жанна Осьмак @всіх Прошу вітати нашого головного адміністратора і власника групи!
    Жанна,ти найкраща в світі дівчина,і дуже хороша і добра людина! Нехай Господь тебе оберігає,і дає міцного здоровя!
    Живи Жанночко,і радуй нас своїми прекрасними дописами!

    14:42 01.03.2026

  • 27 На вълчо

    12 2 Отговор
    му се е прияло младо агнешко. Че какво знаят и разбират тези пишлемета, че ще управляват държавата? Това да не им е джой стик за компютърна игра.

    14:43 01.03.2026

  • 28 Анубис

    9 1 Отговор
    Още гладни.....

    14:44 01.03.2026

  • 29 хаха

    9 3 Отговор
    Новите пвтрохнчета и слугите на новите НПО та.
    Закон за чуждите агенти в България. В партията на позора влизат не умни и кадърни, а прости и продажни

    Коментиран от #32

    14:44 01.03.2026

  • 30 хаха

    7 2 Отговор
    "Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност "

    ХАХАХА! Ае в лево бе измет еничарска! ХАХАХА
    Тези толкова се отчаяха че с похватите на Простадинов и Феномена започнаха.
    Явно и те са в ГЗраждани прасИта.

    14:45 01.03.2026

  • 31 Хо хо

    5 4 Отговор
    Примоция на бъдещите Петрохан-зи. Как са амфетките на Мазната косичка и Крушареца? Васо ДС пак е развързал кесията за петрохански маркетинг.

    Коментиран от #34

    14:45 01.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 смях

    6 1 Отговор
    Ингилизова работи във "Факти", но доста свободно си служи с фактите.Протестът бил "стохиляден", сериозно?В следващия си материал да го обяви за милионен,ще погали егото на шефовете. А къде е Лекси Фльор в списъка?

    14:45 01.03.2026

  • 34 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хо хо":

    Същото Тиквайламско добиче с друг ник. Я продължавай да грухтиш бе ГЕПерастийо Новоначалска!

    Коментиран от #63

    14:47 01.03.2026

  • 35 ocмок

    0 1 Отговор
    кара путтин

    14:49 01.03.2026

  • 36 Сталин

    10 1 Отговор
    Направо да ги вземат от детската градина кошерните уроди и да ги слагат да управляват държавата

    14:49 01.03.2026

  • 37 Илиева

    5 1 Отговор
    Само така ПП-ДБ…Излъжете ги тия деца,че само те останаха неизлъгани от вас.Те ще го разберат по трудния начин,като си зарежат ученето за да ви разчистват далаверите.Сега ги лъжете на кило но,като разберат зле ви се пише…А,дано та да се свърши с тази мъка шарлатанска.

    14:50 01.03.2026

  • 38 просто

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор":

    са много алчни(много крадат,прекалено)

    14:50 01.03.2026

  • 39 бай герги

    5 1 Отговор
    тъз на снимката къдъна ли е незнам но става за една мазна св..ирка

    Коментиран от #47

    14:50 01.03.2026

  • 40 Киро Брадата

    3 1 Отговор
    Юристката ще я правя новата гугЛена, вече се качи на парапета и много добре се представи.

    14:50 01.03.2026

  • 41 Жана Седмак

    4 2 Отговор
    Аре да гласуваме за харвардските момченца и баща им от Славяново.

    14:51 01.03.2026

  • 42 Само да попитам

    6 1 Отговор
    Тия същите ли са дето ги промотираше Гюро Рецепциониста преди няколко дена?

    14:52 01.03.2026

  • 43 Киро Брадата

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Констатация":

    Ще се грижи за парапета, че гугЛената много остаря.

    14:52 01.03.2026

  • 44 Медуня

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хазарта":

    предозирал е в някоя панелка...

    14:52 01.03.2026

  • 45 Евгени от Алфапласт

    4 3 Отговор
    Слагам една звезда на статията, защоти я няма Лексито с голите сиси.

    14:53 01.03.2026

  • 46 мутрофанова

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    а где партия на гумен

    14:54 01.03.2026

  • 47 ше оп@рди

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "бай герги":

    кочана

    14:54 01.03.2026

  • 48 Знаех си

    4 0 Отговор
    Пеевски и Борисов нямат проблеми,те ги създават.

    14:54 01.03.2026

  • 49 Гост

    4 0 Отговор
    Ми лекси фльор що не е у листите? Таман ми се оправи перисталтиката.... Загубихте ми гласа.

    14:55 01.03.2026

  • 50 Обективен

    2 1 Отговор
    И господ да включат пак са кръгла нула!

    14:55 01.03.2026

  • 51 Пеперунгел

    2 1 Отговор
    Тия не са ли старички за педофилите от ППДБ, или са втора-трета употреба по заслуги?

    Коментиран от #55

    14:57 01.03.2026

  • 52 Взех решение да бъда част от

    3 0 Отговор
    груповото изпълнение поради факта да докажа, че младите кифли не биваме подценени
    и конкурираме обиграните каки

    14:59 01.03.2026

  • 53 На Дедо

    4 1 Отговор
    Мирише на поредната ППейска измама!? Много ми е интересно, на коя позиция, ще бъдат в листите!!! Макиавели е казал. Намери един глупак, да ти свърши работа. По възможност за негова сметка!?

    15:00 01.03.2026

  • 54 Дека е Флекси Лекси?

    3 0 Отговор
    Ама дека е нито Флекси, нито Лекси, ама да се изпери по голи цоци....И тогава ти казвам направо над 1% за малоумните шарлатани ! Горките младежи, ще останат прелъстени и изоставени....Ще танцуват един месец и това им е.

    15:01 01.03.2026

  • 55 Педро Фил

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пеперунгел":

    Абсолютно. Проходи ли, не ми го хвали.

    15:02 01.03.2026

  • 56 Промяна

    3 0 Отговор
    УУУУУ ГНУС МАФИЯТААА ЧЕРВЕНАТА СТЕ ВИЕ МЕТЕЖНИЦИ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИИИИ

    15:03 01.03.2026

  • 57 Оги

    3 0 Отговор
    Е тези джензита вече ще оправят България! Със сигурност. Оня нискочел катър ще ги води.

    15:03 01.03.2026

  • 58 Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС

    0 3 Отговор
    Бойкоо, какви ги говореше....Направи Партия, кандидатирай се, влез в НС и чак тогава ела да говорим.
    Обаче ако се кандидатираш или ще те самоубият или наркотизират...ей такива работи на мутрите.
    Браво на Президента Радев, че направи пробив със Кирил и Асен, а те се га ще направят втори пробив.

    Коментиран от #62, #68

    15:03 01.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС":

    МАФИЯТААААА НАПРАВИ ЧЕРВЕН ПРЕВРАТ ВЕЧЕ ВСИЧКИ ГО НИЖДАТ КАКВО ТРИЕТЕ ХАХАХАХА

    15:05 01.03.2026

  • 63 Хо хо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Дyxай таратора с петроханско кисело млеко от калуш

    15:06 01.03.2026

  • 64 цфффцжжг

    0 0 Отговор
    Нали имало няква дет от 8 годишна протестирала срещу Пеевски

    15:07 01.03.2026

  • 65 Елица

    1 0 Отговор
    А Лекси Фльорц и София Бургор с бащино име Бандера ще включат ли? А кака ви Татяна Дpисли се била присъединила към ДеБетата, от една приятелка научих.

    15:07 01.03.2026

  • 66 Някой

    1 1 Отговор
    Кои са хората/депутатите/ е важно, но по-важно е какви принципи отстояват.

    Аз ще гласевом за партия която отстоява:

    1. Вдигане данъците, но само за богатите и намаляване данъцине за бедните българи, чрез "необлагаем минимум". Искам промяна на осигурително-данъчта система - въвеждане необлагаем минимум от примерно 500 евро месечно/но не по-малко от 300 евро/. Въвеждане на прогресивни данъчни ставки примерно: първа ставка 20%, втора ставка 33%, трета ставка 45%. Въвеждане 20% данък наследство за наследство над 0,5 млн евро на получател/вече толкова струва един апартамент в София/. Въвеждане на по-ниска 10% ДДС ставка за основни храни, лекарства, медицински изделия, например протези, инвалидни колички ... , хранетелни добавки, бутилирана вода. За луксозни храни и луксозни бутилирани води да си остане 20% ДДС. Въвеждане на 20% или 25% данък лукс за луксозни стоки като: бижута, скъпи автомобили/с цена над 80 000 евро/, яхти над 20 метра, частни самолети ...

    2. Заплата се плаща на всеки 2 седмици, срок за пращане на заплата 1 седмица.

    3. Намаляване броя на бг депутатите, примерно на 160 - колкото са били преди 1944 г.. (или на 120 депутати колкото са в Нидерландия, където населението е 10 млн. - два пъти повече от нас). Половината депутати се избират мажоригарно, другата половина пропорционално.

    4. Премахване на двойното гражданство. Или си българдки гражданин или не си-чужд гражданин си. Може да се въведе "докуминт за българсщи произхо

    15:07 01.03.2026

  • 67 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Поколението на младите Лами

    15:08 01.03.2026

  • 68 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мутри и мафиоги, чалгари -вън от НС":

    Фашистите от ппдб промиват мозъците на младите.

    15:08 01.03.2026

  • 69 ПП-Петроханци

    1 0 Отговор
    Петрохански педофили!Видяхме Ви!

    15:09 01.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове