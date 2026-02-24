Москва предупреждава: Съществува огромен риск от военен сблъсък между ядрени сили

Руското външно министерство предупреди във вторник за риск от пряка военна конфронтация между ядрени сили и за тежките последици, които подобен сблъсък може да има, предава "Ройтерс".

Изявлението бе направено, след като по-рано през деня Служба за външно разузнаване на Русия (СВР) обвини Великобритания и Франция, че подготвят тайни доставки на компоненти и технологии, свързани с ядрено оръжие, за Украйна.

СВР не представи документални доказателства в подкрепа на твърденията си. Посолството на Франция в Москва определи обвиненията като "откровена лъжа". От британска страна към момента няма официален коментар.

"Още веднъж предупреждаваме за рисковете от пряка военна конфронтация между ядрени сили и съответно за потенциално катастрофалните ѝ последици", се казва в позицията на руското външно министерство.

Изявленията идват на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и засилената реторика между Москва и западните държави.