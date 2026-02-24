Новини
Москва предупреждава: Съществува огромен риск от военен сблъсък между ядрени сили
Москва предупреждава: Съществува огромен риск от военен сблъсък между ядрени сили

24 Февруари, 2026 20:05 1 972 83

  • русия-
  • украйна-
  • ядрено оръжие-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Изявленията идват на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и засилената реторика между Русия и западните държави

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руското външно министерство предупреди във вторник за риск от пряка военна конфронтация между ядрени сили и за тежките последици, които подобен сблъсък може да има, предава "Ройтерс".

Изявлението бе направено, след като по-рано през деня Служба за външно разузнаване на Русия (СВР) обвини Великобритания и Франция, че подготвят тайни доставки на компоненти и технологии, свързани с ядрено оръжие, за Украйна.

СВР не представи документални доказателства в подкрепа на твърденията си. Посолството на Франция в Москва определи обвиненията като "откровена лъжа". От британска страна към момента няма официален коментар.

"Още веднъж предупреждаваме за рисковете от пряка военна конфронтация между ядрени сили и съответно за потенциално катастрофалните ѝ последици", се казва в позицията на руското външно министерство.

Изявленията идват на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и засилената реторика между Москва и западните държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 койдазнай

    31 6 Отговор
    Световният ред се променя от корен! А това няма как да стане без Световна Война и ядрен сблъсък, който да определи победителите!

    20:07 24.02.2026

  • 3 Анализатор

    18 47 Отговор
    Крайно време е пРоссия да бъде заличена от политическата карта на света!

    Коментиран от #46

    20:10 24.02.2026

  • 4 Иван

    16 34 Отговор
    Може и да съществува риск, ама ма Путя не му стиска ......

    20:10 24.02.2026

  • 5 Червените Хълмове

    0 14 Отговор
    Само да мине и Май месец АЗ си знам ще прославя България отново на Площад ЕРМУ в Атина

    20:10 24.02.2026

  • 6 Хипотетично

    9 31 Отговор
    Яко са загазили военните стратези в московията с военната си операция, та като удавници се ловят на ядреното си превъзходство за ободрителен кураж пред съмняващите се руснаци.

    20:11 24.02.2026

  • 8 Швейк

    15 31 Отговор
    Кат Русия няма втора
    тъй ужасна на света,
    тя не жали свойте хора,
    иска ядрена война !

    20:12 24.02.2026

  • 10 Хм Хм

    9 26 Отговор
    Руснаците отново почнаха да дрънкат ядреното оръжие. Явно нещата им са зле. Дони Оранжадата ще трябва да подготви пилешки бутчета и салам.

    20:13 24.02.2026

  • 12 Болен мозък

    10 28 Отговор
    Путин освен за война и за ядрено оръжие за друго мисли ли?????

    20:15 24.02.2026

  • 15 ас404

    29 61 Отговор
    Спяхте ли, когато осем години по-рано бомбите падаха над Донбас, а вашите нацистки приятели бомбардираха жени и деца в Донецк? Този конфликт беше започнат през 2014 г. от обичащия нацистите киевски режим, който възникна в резултат на преврат от ЦРУ и МИ6, а вие и вашата клика от корумпирани приятели в Европа го улеснихте.

    Коментиран от #18, #23, #28, #81

    20:16 24.02.2026

  • 18 Я пъ тоа

    15 19 Отговор

    До коментар #15 от "ас404":

    Що преди 2014г не падаха бомби над Донбас.

    Коментиран от #41

    20:17 24.02.2026

  • 21 Я пъ тоа

    15 17 Отговор

    До коментар #13 от "Да ви е.а":

    Кво мирно споразумение, кога Путин нахлу в Украйна.

    20:19 24.02.2026

  • 22 БОЛШЕВИК

    29 46 Отговор
    Западните държави са агресивни и алчни хиени, няма да мирясат докато не получат подобаващ огнен и изпепеляващ отговор.

    Коментиран от #29

    20:19 24.02.2026

  • 24 Я пъ тоа

    17 8 Отговор

    До коментар #20 от "Да ви е.а":

    Да не съдиш по твоята МАЙКА.

    Коментиран от #51

    20:20 24.02.2026

  • 25 Факт

    29 19 Отговор
    Рашистите и русофилите лъжат както дишат ,дори без да се замислят колко нелепи и абсурдни са лъжите им.

    20:20 24.02.2026

  • 27 Крайно време е да се направи нова

    24 36 Отговор
    Демонстрация като Хирошима за невярващите евроатлантици

    Коментиран от #32, #40, #77

    20:20 24.02.2026

  • 28 Ало Харалампи.

    37 22 Отговор

    До коментар #15 от "ас404":

    Във Донецк и Луганск се водеше война мойто момче между проруски окупанти,9 руски батальонно тактически групи и Украйна.Я тебе да те питам тук ,ако някой реши да тури чуждо знаме в някой град и го подчини на друга държава ние какво трябва да правим.Кажи бе Мозък.

    20:21 24.02.2026

  • 29 АТЛАНТИК

    27 15 Отговор

    До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":

    То и на Путин нема да се размине огненият АД...

    20:21 24.02.2026

  • 31 А пръво....

    6 8 Отговор
    Пе дерасот У.. ЙЛО и КИМ ГАЗО а се справат со ДОНБАС и НЕЯДРЕНАТА УКРАЙНА, а саде монголья а мисли за Лисабон , оти Зеленски ги ШИ...ба 13 годин као шкембе у дувар
    Ееееедехееее

    20:22 24.02.2026

  • 32 Болен мозък

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":

    И на Путин требе огнена ГЪБА

    20:22 24.02.2026

  • 36 Молодец! Так держать!

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Да ви е.а":

    Послушная собака !

    20:23 24.02.2026

  • 37 Чакаме путин

    0 13 Отговор
    Да са тества с НАТО....ако му стиска де...

    20:24 24.02.2026

  • 38 Българите да се прибират

    18 0 Отговор
    От Лондон

    Коментиран от #45

    20:24 24.02.2026

  • 39 Я пъ тоа

    0 12 Отговор

    До коментар #35 от "Споко бе":

    И Путин ша го напомпат с радиация, Вервай ми.

    20:25 24.02.2026

  • 40 Немой ни занимавА

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":

    Со ПЕН делските си фантазии а Лопай У ЙОТ кат...ху ЙЛО --- КУ РАна
    АааааааХахахаха
    Тее БА ф устата

    20:25 24.02.2026

  • 41 ас404

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    ти от къдв да знаеш като тогава беше още в ТАШ кент.Или на килима и чакаше някой да те сабере

    Коментиран от #54

    20:26 24.02.2026

  • 44 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 10 Отговор
    И огромна мишена на натовските ядрени сили....

    20:26 24.02.2026

  • 45 Българин

    1 13 Отговор

    До коментар #38 от "Българите да се прибират":

    Ами не, тук сме си.
    Синчетата и дъщеричките на кремълските мафиоти също са си тук и не им се мърда.

    20:26 24.02.2026

  • 46 wrc шафьор

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анализатор":

    Искаш да кажеш Путин-спирачката!!!

    20:27 24.02.2026

  • 47 Я пъ тоа

    1 13 Отговор

    До коментар #42 от "Курд Околянов":

    Слънцата са за Русия...огромна страна, много слънца.

    Коментиран от #53

    20:28 24.02.2026

  • 49 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    2 7 Отговор
    Москва само предупреждава, а ходещото на токчета из бункера жуже Пусин чертае кафяви линии напред назад.

    20:29 24.02.2026

  • 50 ДЕДО ВИЯ

    2 5 Отговор
    Некой знае ли неска коя ГОДИНА зафата от... ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила?
    Оти унучето не мое а брои до толко..
    Я некой надничар а продума

    Коментиран от #68

    20:30 24.02.2026

  • 51 Да ви е.а

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я пъ тоа":

    Баща ти ПО ми Ареса от м......ТИ

    Коментиран от #61

    20:30 24.02.2026

  • 53 Курд Околянов

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Я пъ тоа":

    Слънцата ще огреят цялата Земя, умнико ! Ако не те изпепелят слънцата, тогава бавно и мъчително лъчевата болест ...

    Коментиран от #56

    20:31 24.02.2026

  • 54 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "ас404":

    Така каза Путин....имало Майдан 2014г. Путин го ПРОСПАЛ. Сега се реабилитира с войната и загроби над1,3 милиона руснаци.

    Коментиран от #63

    20:31 24.02.2026

  • 55 Мартин

    2 8 Отговор
    Руснаците който не ги е хванал той не ги е бил

    Коментиран от #64

    20:32 24.02.2026

  • 56 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Курд Околянов":

    Ти откри Америка бре...как така????

    20:32 24.02.2026

  • 57 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    20:33 24.02.2026

  • 58 Мераклия

    3 6 Отговор
    Лошо. Москва ще стане на радиоактивно стъкло. А смятах да ходя да топя чушката.

    20:33 24.02.2026

  • 59 Селския бик

    1 3 Отговор
    Съм Пе ре м Едногънкови Русофилски Ауспуси,безплатно.Носете си очила да не ви изхвръкнат очите.семката ви прозта.

    20:33 24.02.2026

  • 61 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Да ви е.а":

    И твоя баща ми адреса на мен.....

    Коментиран от #71

    20:34 24.02.2026

  • 62 АПОКАЛИПСИС СЕГА

    3 6 Отговор
    НЕКА ХИЛЯДИ ЯД РЕНИ СЛЪНЦА ИЗГРЕЯТ НАД.. МУМИЯТА И КРЕМЛЯ!!
    У ДРИ БАЦЕ, У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
    Х ЙЛО СДО ХНЕ

    20:34 24.02.2026

  • 63 Да ви е.а

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    В нато и ес не се къпят и миришат на ........л.....ш

    Коментиран от #74

    20:34 24.02.2026

  • 64 ИДЪН

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мартин":

    Факт !!
    То Афганистан, то.. ИЧКЕРИЯ, то чаршафите със пикапи от СИРИЯ,.. А УКРАЙНА ГИ ЛАШ КА ...13 г.... направо през ГА щите
    Ееееедехееее

    20:38 24.02.2026

  • 65 Москва предупреждава

    1 0 Отговор
    САЙЧЯСЬ И КАРЛИК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧТО УКРАЙНА БУДЯТЬ ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА ВОТ! А ОРАНДЖАВИЙ АРЛЕКИН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧТО ИРАН БУДЯТ ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА ВОТ. И В ДВУХ СЛУЧАЯ ПРОКСИТА СЯ ИГРУШКИ В РУКИ КУКЛАВОДАМ И АНИ ТЕПЕР БУДЯТ РЕШАТЬ ОБ УПАТРЕБЕ ЯДЕРНОЕ АРУЖИЕ ВОТ.

    20:39 24.02.2026

  • 66 Пак аз бе

    1 3 Отговор
    До Ленин има бая място в сандъка.Викам да препарират путин и да го сложат до него.И двамата са дребни .Ако не могат да ги наместят да го сложат на една страна.Един срещу друг.И всичко ще бъде наред.Копейкин ще води ако останат желаещи русофилчета да гледат през стъклото двамата велики вождове.

    20:39 24.02.2026

  • 67 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    На въшkaрите само атом и боряшик им е в главата......

    Коментиран от #76

    20:41 24.02.2026

  • 68 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "ДЕДО ВИЯ":

    Че 13 г колко са,.. даже няма...3 .. ПЕТИЛЕТКИ а вече имат...40% от Донбас и само 12 км. .до селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.

    20:42 24.02.2026

  • 71 Да ви е.а

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Я пъ тоа":

    Той е е,аЧ нормално Е да ти хареса

    20:44 24.02.2026

  • 72 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    0 0 Отговор
    Да не забравя какво го
    Предупреди

    ДРУГАРЯ СИ .

    САМО И ДА СИ ПОМИСЛИ ЗА АТОМ

    И КАШИКА Е ПРИКЛЮЧЕН.

    20:45 24.02.2026

  • 73 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Гладн ватнuk атом сънува.....

    20:46 24.02.2026

  • 74 Да ти е...а

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да ви е.а":

    Руски Мърляч .

    Вие РУСКИ МУСОРИ си миришете

    По Рождение на БЛАТНА ЛЕШ.

    20:47 24.02.2026

  • 75 някой си

    0 0 Отговор
    пълните ли памперса центчета 😆😆

    20:47 24.02.2026

  • 76 Май в обратен ред

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха ха":

    Първо в главата им е боряшника, а после от атом, руска ролетка и от спин не се страхуват. Да дава бащицата боряшника и да не страхуйся.

    20:49 24.02.2026

  • 77 Крайно време е

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":

    да посетиш псиxиaтър.

    20:49 24.02.2026

  • 78 Абе кво само

    2 2 Отговор
    Предупреждавате? Извадете голямата тояга и налагайте сатанистите. Те започнаха войната в укра и толкова много руснаци загинаха от двете страни на фронта. А ние само се мотате и ги жалите... Остъклете ги.

    Коментиран от #82

    20:51 24.02.2026

  • 79 Извънземните

    1 0 Отговор
    бизнесмени няма да ви разрешат да се стреляте с ядрени оръжия,просто ще ви ги деактивират,и ще трябва да се биете с обикновени,а тогава руските изроди нямате никакви шансове.

    20:51 24.02.2026

  • 80 Що бе....

    1 0 Отговор
    Митя Медведа пак ли се е натряскал като руски обущар че пак сте получили ядрени халицюнации🤣.

    20:52 24.02.2026

  • 81 Само лъжи и нелепи глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ас404":

    си написал.

    20:53 24.02.2026

  • 82 Че то ...

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Абе кво само":

    рамАзан му даде голямата тояга -- КУ РАна! А после Узкоглазия Фюрер Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    Ееееедехееее
    И неска пеДо-фила превзема Селото ПОКРОВСК и Ку Рпянск.
    Ееееедехееее

    20:56 24.02.2026

