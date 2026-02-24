Москва предупреждава: Съществува огромен риск от военен сблъсък между ядрени сили

Руското външно министерство предупреди във вторник за риск от пряка военна конфронтация между ядрени сили и за тежките последици, които подобен сблъсък може да има, предава "Ройтерс".
Изявлението бе направено, след като по-рано през деня Служба за външно разузнаване на Русия (СВР) обвини Великобритания и Франция, че подготвят тайни доставки на компоненти и технологии, свързани с ядрено оръжие, за Украйна.
СВР не представи документални доказателства в подкрепа на твърденията си. Посолството на Франция в Москва определи обвиненията като "откровена лъжа". От британска страна към момента няма официален коментар.
"Още веднъж предупреждаваме за рисковете от пряка военна конфронтация между ядрени сили и съответно за потенциално катастрофалните ѝ последици", се казва в позицията на руското външно министерство.
Изявленията идват на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и засилената реторика между Москва и западните държави.
1 койдазнай
20:07 24.02.2026
3 Анализатор
Коментиран от #46
20:10 24.02.2026
4 Иван
20:10 24.02.2026
5 Червените Хълмове
20:10 24.02.2026
6 Хипотетично
20:11 24.02.2026
8 Швейк
тъй ужасна на света,
тя не жали свойте хора,
иска ядрена война !
20:12 24.02.2026
10 Хм Хм
20:13 24.02.2026
12 Болен мозък
20:15 24.02.2026
15 ас404
Коментиран от #18, #23, #28, #81
20:16 24.02.2026
18 Я пъ тоа
До коментар #15 от "ас404":Що преди 2014г не падаха бомби над Донбас.
Коментиран от #41
20:17 24.02.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Да ви е.а":Кво мирно споразумение, кога Путин нахлу в Украйна.
20:19 24.02.2026
22 БОЛШЕВИК
Коментиран от #29
20:19 24.02.2026
24 Я пъ тоа
До коментар #20 от "Да ви е.а":Да не съдиш по твоята МАЙКА.
Коментиран от #51
20:20 24.02.2026
25 Факт
20:20 24.02.2026
27 Крайно време е да се направи нова
Коментиран от #32, #40, #77
20:20 24.02.2026
28 Ало Харалампи.
До коментар #15 от "ас404":Във Донецк и Луганск се водеше война мойто момче между проруски окупанти,9 руски батальонно тактически групи и Украйна.Я тебе да те питам тук ,ако някой реши да тури чуждо знаме в някой град и го подчини на друга държава ние какво трябва да правим.Кажи бе Мозък.
20:21 24.02.2026
29 АТЛАНТИК
До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":То и на Путин нема да се размине огненият АД...
20:21 24.02.2026
31 А пръво....
Ееееедехееее
20:22 24.02.2026
32 Болен мозък
До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":И на Путин требе огнена ГЪБА
20:22 24.02.2026
36 Молодец! Так держать!
До коментар #9 от "Да ви е.а":Послушная собака !
20:23 24.02.2026
37 Чакаме путин
20:24 24.02.2026
38 Българите да се прибират
Коментиран от #45
20:24 24.02.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Споко бе":И Путин ша го напомпат с радиация, Вервай ми.
20:25 24.02.2026
40 Немой ни занимавА
До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":Со ПЕН делските си фантазии а Лопай У ЙОТ кат...ху ЙЛО --- КУ РАна
АааааааХахахаха
Тее БА ф устата
20:25 24.02.2026
41 ас404
До коментар #18 от "Я пъ тоа":ти от къдв да знаеш като тогава беше още в ТАШ кент.Или на килима и чакаше някой да те сабере
Коментиран от #54
20:26 24.02.2026
44 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
20:26 24.02.2026
45 Българин
До коментар #38 от "Българите да се прибират":Ами не, тук сме си.
Синчетата и дъщеричките на кремълските мафиоти също са си тук и не им се мърда.
20:26 24.02.2026
46 wrc шафьор
До коментар #3 от "Анализатор":Искаш да кажеш Путин-спирачката!!!
20:27 24.02.2026
47 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Курд Околянов":Слънцата са за Русия...огромна страна, много слънца.
Коментиран от #53
20:28 24.02.2026
49 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
20:29 24.02.2026
50 ДЕДО ВИЯ
Оти унучето не мое а брои до толко..
Я некой надничар а продума
Коментиран от #68
20:30 24.02.2026
51 Да ви е.а
До коментар #24 от "Я пъ тоа":Баща ти ПО ми Ареса от м......ТИ
Коментиран от #61
20:30 24.02.2026
53 Курд Околянов
До коментар #47 от "Я пъ тоа":Слънцата ще огреят цялата Земя, умнико ! Ако не те изпепелят слънцата, тогава бавно и мъчително лъчевата болест ...
Коментиран от #56
20:31 24.02.2026
54 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #41 от "ас404":Така каза Путин....имало Майдан 2014г. Путин го ПРОСПАЛ. Сега се реабилитира с войната и загроби над1,3 милиона руснаци.
Коментиран от #63
20:31 24.02.2026
55 Мартин
Коментиран от #64
20:32 24.02.2026
56 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Курд Околянов":Ти откри Америка бре...как така????
20:32 24.02.2026
57 Руската пропаганда
До коментар #52 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
20:33 24.02.2026
58 Мераклия
20:33 24.02.2026
59 Селския бик
20:33 24.02.2026
61 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Да ви е.а":И твоя баща ми адреса на мен.....
Коментиран от #71
20:34 24.02.2026
62 АПОКАЛИПСИС СЕГА
У ДРИ БАЦЕ, У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
Х ЙЛО СДО ХНЕ
20:34 24.02.2026
63 Да ви е.а
До коментар #54 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":В нато и ес не се къпят и миришат на ........л.....ш
Коментиран от #74
20:34 24.02.2026
64 ИДЪН
До коментар #55 от "Мартин":Факт !!
То Афганистан, то.. ИЧКЕРИЯ, то чаршафите със пикапи от СИРИЯ,.. А УКРАЙНА ГИ ЛАШ КА ...13 г.... направо през ГА щите
Ееееедехееее
20:38 24.02.2026
65 Москва предупреждава
20:39 24.02.2026
66 Пак аз бе
20:39 24.02.2026
67 Ха ха ха
Коментиран от #76
20:41 24.02.2026
68 Механик
До коментар #50 от "ДЕДО ВИЯ":Че 13 г колко са,.. даже няма...3 .. ПЕТИЛЕТКИ а вече имат...40% от Донбас и само 12 км. .до селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.
20:42 24.02.2026
71 Да ви е.а
До коментар #61 от "Я пъ тоа":Той е е,аЧ нормално Е да ти хареса
20:44 24.02.2026
72 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Предупреди
ДРУГАРЯ СИ .
САМО И ДА СИ ПОМИСЛИ ЗА АТОМ
И КАШИКА Е ПРИКЛЮЧЕН.
20:45 24.02.2026
73 Ха ха ха
20:46 24.02.2026
74 Да ти е...а
До коментар #63 от "Да ви е.а":Руски Мърляч .
Вие РУСКИ МУСОРИ си миришете
По Рождение на БЛАТНА ЛЕШ.
20:47 24.02.2026
75 някой си
20:47 24.02.2026
76 Май в обратен ред
До коментар #67 от "Ха ха ха":Първо в главата им е боряшника, а после от атом, руска ролетка и от спин не се страхуват. Да дава бащицата боряшника и да не страхуйся.
20:49 24.02.2026
77 Крайно време е
До коментар #27 от "Крайно време е да се направи нова":да посетиш псиxиaтър.
20:49 24.02.2026
78 Абе кво само
Коментиран от #82
20:51 24.02.2026
79 Извънземните
20:51 24.02.2026
80 Що бе....
20:52 24.02.2026
81 Само лъжи и нелепи глупости
До коментар #15 от "ас404":си написал.
20:53 24.02.2026
82 Че то ...
До коментар #78 от "Абе кво само":рамАзан му даде голямата тояга -- КУ РАна! А после Узкоглазия Фюрер Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
Ееееедехееее
И неска пеДо-фила превзема Селото ПОКРОВСК и Ку Рпянск.
Ееееедехееее
20:56 24.02.2026
