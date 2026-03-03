Новини
Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш: Осъждаме агресията на Иран срещу ОАЕ

Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш: Осъждаме агресията на Иран срещу ОАЕ

3 Март, 2026 14:01 613 9

Работим за дипломатическо решение на военния конфликт, заяви пред Си Ен Ен дипломатическият съветник на президента на ОАЕ

Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш: Осъждаме агресията на Иран срещу ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това наистина е исторически момент. Исторически момент, изпълнен с много предизвикателства, особено за ОАЕ, както и за много други страни.

Oсъждам агресията на Иран срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, мисля, че атаките на Иран срещу съседите му са много неразумни.

Това заяви в интервю за Си Ен Ен старши дипломатическият съветник на президента на ОАЕ - Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш.

Работихме много усилено и искрено, за да избегнем този сценарий, да предотвратим война. Дори и когато преговорите в Женева влязоха в задънена улица, ОАЕ продължи да търси начини за намиране на дипломатически изход от кризата и да се избегне очертаващата се война, припомни д-р Ануар Гаргаш.

Това е част от нашата дипломация от много дълго време, в различни разговори с американци, иранци и, разбира се, с израелци посочихме, че войната няма да реши проблемите и че пътят напред са преговорите, каза д-р Ануар Гаргаш.

Той посочи, че ОАЕ продължава да призовава за политическо решение чрез преговори.

Необходимо е да се върнем на масата за преговори, регионът преживя много войни през последното десетилетие и особено през последните две години. Настоящите военни действия, които наблюдаваме, не са част от решението и е важно да се върнем на масата за преговори, очерта перспективата д-р Ануар Гаргаш.

Той посочи, че самите иранци трябва да решат за бъдещето развитие на Иран.

Нашата роля е да работим заедно със Съединените щати и със съседи като Иран, за да гарантираме стабилността и сигурността в региона. Ясно е, че този път не успяхме. Но пак повтарям, дори и да сме в разгара на война, за която, както казах, не разбираме напълно как ще се развие. Твърде рано е да се каже, обобщи д-р Ануар Гаргаш.

Вторият ни приоритет е да защитим ОАЕ. Мисля, че сме в добра форма с приетите планове за извънредни ситуации, а нашите противовъздушни сили са свършили отлична работа. Ще продължим да защитаваме ОАЕ и всички, които живеят тук... и това са нашите приоритети днес, посочи съветникът.

Гласът на региона е глас за спокойствие, рационалност. Регионът ни не се нуждае от още една война, завърши д-р Ануар Гаргаш.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Полковник О донъл от НАТО ни успокои че са разположили една батарея Пейтриът в Турция които ще ловят иранските ракети към България.

    Коментиран от #4, #5

    14:04 03.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    А ЗАЩО НЕ ОСЪЖДАТЕ ВЕРБАЛНАТА АГРЕСИЯ НА ОБОРА?

    14:04 03.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    4 8 Отговор
    Стотици руснаци бягат от Иран!
    Струпаха се на границата с Азербайджан!

    14:04 03.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЩЕ ЛОВЯТ НА АВТОРКАТА ММ....

    14:05 03.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЩЕ ЛОВЯТ НА АЯТОЛАХА ММ...

    14:06 03.03.2026

  • 6 Иран е в пълното си право да взривява

    9 0 Отговор
    Навсякъде по света където има американски и израелски представители

    14:10 03.03.2026

  • 7 ?????

    10 1 Отговор
    А нещо за агресията срещу Ирен няма ли да мъцне?

    14:10 03.03.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    В ОАЕ и страните от Персийския залив са разположени Американски бази .Изгонете Краварите и никой няма да ви закача.

    14:16 03.03.2026

  • 9 Стенли

    0 0 Отговор
    Е добре де сега Урсула и компания защо не осъдят с нищо непредизвиканото нападение на фащ и евреите 🤨 нали така казваха на Путин за Украйна ей затова ме яд че голямо лицемерие а не че съм толкова голям русофил или че симпатизирам на айтоласите и аз не казвам че всичко в Иран или Руската федерация е идеално но има едно но

    14:34 03.03.2026