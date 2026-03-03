Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш: Осъждаме агресията на Иран срещу ОАЕ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това наистина е исторически момент. Исторически момент, изпълнен с много предизвикателства, особено за ОАЕ, както и за много други страни.

Oсъждам агресията на Иран срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, мисля, че атаките на Иран срещу съседите му са много неразумни.

Това заяви в интервю за Си Ен Ен старши дипломатическият съветник на президента на ОАЕ - Н.Пр. д-р Ануар Гаргаш.

Работихме много усилено и искрено, за да избегнем този сценарий, да предотвратим война. Дори и когато преговорите в Женева влязоха в задънена улица, ОАЕ продължи да търси начини за намиране на дипломатически изход от кризата и да се избегне очертаващата се война, припомни д-р Ануар Гаргаш.

Това е част от нашата дипломация от много дълго време, в различни разговори с американци, иранци и, разбира се, с израелци посочихме, че войната няма да реши проблемите и че пътят напред са преговорите, каза д-р Ануар Гаргаш.

Той посочи, че ОАЕ продължава да призовава за политическо решение чрез преговори.

Необходимо е да се върнем на масата за преговори, регионът преживя много войни през последното десетилетие и особено през последните две години. Настоящите военни действия, които наблюдаваме, не са част от решението и е важно да се върнем на масата за преговори, очерта перспективата д-р Ануар Гаргаш.

Той посочи, че самите иранци трябва да решат за бъдещето развитие на Иран.

Нашата роля е да работим заедно със Съединените щати и със съседи като Иран, за да гарантираме стабилността и сигурността в региона. Ясно е, че този път не успяхме. Но пак повтарям, дори и да сме в разгара на война, за която, както казах, не разбираме напълно как ще се развие. Твърде рано е да се каже, обобщи д-р Ануар Гаргаш.

Вторият ни приоритет е да защитим ОАЕ. Мисля, че сме в добра форма с приетите планове за извънредни ситуации, а нашите противовъздушни сили са свършили отлична работа. Ще продължим да защитаваме ОАЕ и всички, които живеят тук... и това са нашите приоритети днес, посочи съветникът.

Гласът на региона е глас за спокойствие, рационалност. Регионът ни не се нуждае от още една война, завърши д-р Ануар Гаргаш.