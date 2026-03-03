Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Концепцията на Тръмп за мир чрез сила засега дава резултати (ВИДЕО)

Само парламентът може да реши дали български взвод с пълно бойно снаряжение може да отиде в чужбина, но и също така той трябва да разреши чужда военна сила да дойде на българска територия. Някак си свикнахме да приемаме конституцията за нещо, което не се отнася до нас.
Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев.
Така той коментира разполагането на американски военни самолети-цистерни на летището в София.
Аз разбрах, че редица други съюзни държави са отказали, а ние неясно защо ги приехме, посочи проф. Димитър Йончев.
Той припомни, че американският президент Доналд Тръмп не е уведомил партньорите си от НАТО за тази военна кампания срещу Иран.
Не можем да отречем, че засега концепцията на Тръмп за мир чрез сила дава резултати, отбеляза проф. Димитър Йончев.
Ако продължат с размяната на ракетни удари, напрежението може да ескалира. Трябва да припомним, че историята ни учи, че всяка военна интервенция по суша завършва с фиаско за САЩ, каза проф. Димитър Йончев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #12
15:16 03.03.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":И на тоя професор му хлопа дъската, ако е казал нещо такова каквото е заглавието....
Коментиран от #16
15:18 03.03.2026
3 ХиХи
15:19 03.03.2026
4 Кирил
В Кремъл много се страхуват да не разсърдят Чичо Дони. Защото Чичо Дони бие с голямата тояга. Бой за да те уважават,
Това е истината.
Вчера прочетох че всички руснаци от Иран са избягали.... евакуирани
15:32 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Всякакви смешници
Този измислен професор да се запознае с анализите на Европейски икономисти и финансисти какво очаква Европа която вкарва горива нефт и газ а на своя територия няма нищо. Ако сте му ѝ платили освен че му вдигате рейтингът.......
15:37 03.03.2026
7 Боруна Лом
15:37 03.03.2026
8 Горски
По-разрушителна сила бяха повтарящите се енергийни кризи, които увеличиха цените на петрола и подкопаха растежа на САЩ. Първата криза беше арабското петролно ембарго, което започна през октомври 1973 г. и продължи около пет месеца. През този период цените на суровия петрол се учетвориха до плато, което се задържа до иранската революция, довела до втора енергийна криза през 1979 г. Втората криза утрои цената на петрола. Да питам какво стана със спасяването на силикона в Дубай?! Още ли спят по паркингите на моловете?! Май ще трябва да си спомнят от къде са тръгнали тир паркинга на Пазарджик.
15:37 03.03.2026
9 Урсул фон дер Корупционен
15:40 03.03.2026
10 И тоя се продаде
15:40 03.03.2026
11 пацо
Тръмп яко ги е подпукал
15:42 03.03.2026
12 Ха,ха
До коментар #1 от "честен ционист":Язе яздим кон,боли ме.
15:42 03.03.2026
13 Старчока кукуригу да не лъже а
15:42 03.03.2026
14 Някой
Това е светът, основан на международни правила.
15:44 03.03.2026
15 Уса
15:49 03.03.2026
16 Ъхъ
До коментар #2 от "Европеец":Какъвто си беше тъпак, такъв си е и останал!☹️
15:50 03.03.2026
17 СТОЯН МИХАЛЕВ
15:51 03.03.2026
18 Байрактар"70
15:54 03.03.2026
19 Тръмп не е миротворец
15:59 03.03.2026
20 Сталин
16:03 03.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този
16:05 03.03.2026