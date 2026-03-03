Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Концепцията на Тръмп за мир чрез сила засега дава резултати (ВИДЕО)

Само парламентът може да реши дали български взвод с пълно бойно снаряжение може да отиде в чужбина, но и също така той трябва да разреши чужда военна сила да дойде на българска територия. Някак си свикнахме да приемаме конституцията за нещо, което не се отнася до нас.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев.

Така той коментира разполагането на американски военни самолети-цистерни на летището в София.

Аз разбрах, че редица други съюзни държави са отказали, а ние неясно защо ги приехме, посочи проф. Димитър Йончев.

Той припомни, че американският президент Доналд Тръмп не е уведомил партньорите си от НАТО за тази военна кампания срещу Иран.

Не можем да отречем, че засега концепцията на Тръмп за мир чрез сила дава резултати, отбеляза проф. Димитър Йончев.

Ако продължат с размяната на ракетни удари, напрежението може да ескалира. Трябва да припомним, че историята ни учи, че всяка военна интервенция по суша завършва с фиаско за САЩ, каза проф. Димитър Йончев.

