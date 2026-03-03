Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Концепцията на Тръмп за мир чрез сила засега дава резултати (ВИДЕО)

Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Концепцията на Тръмп за мир чрез сила засега дава резултати (ВИДЕО)

3 Март, 2026 15:14 1 142 22

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • доналд тръмп-
  • проф. димитър йончев

Само парламентът може да дава разрешение за влизането в България дори и на съюзнически войски

Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Концепцията на Тръмп за мир чрез сила засега дава резултати (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само парламентът може да реши дали български взвод с пълно бойно снаряжение може да отиде в чужбина, но и също така той трябва да разреши чужда военна сила да дойде на българска територия. Някак си свикнахме да приемаме конституцията за нещо, което не се отнася до нас.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев.

Така той коментира разполагането на американски военни самолети-цистерни на летището в София.

Аз разбрах, че редица други съюзни държави са отказали, а ние неясно защо ги приехме, посочи проф. Димитър Йончев.

Той припомни, че американският президент Доналд Тръмп не е уведомил партньорите си от НАТО за тази военна кампания срещу Иран.

Не можем да отречем, че засега концепцията на Тръмп за мир чрез сила дава резултати, отбеляза проф. Димитър Йончев.

Ако продължат с размяната на ракетни удари, напрежението може да ескалира. Трябва да припомним, че историята ни учи, че всяка военна интервенция по суша завършва с фиаско за САЩ, каза проф. Димитър Йончев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 0 Отговор
    Дава резултати ми, бензинът в петък ще е 3 еврака по колонките.

    Коментиран от #2, #12

    15:16 03.03.2026

  • 2 Европеец

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И на тоя професор му хлопа дъската, ако е казал нещо такова каквото е заглавието....

    Коментиран от #16

    15:18 03.03.2026

  • 3 ХиХи

    3 7 Отговор
    Концепцията на ВВП е същата

    15:19 03.03.2026

  • 4 Кирил

    3 21 Отговор
    Тръмп ще надмине Рейгън.
    В Кремъл много се страхуват да не разсърдят Чичо Дони. Защото Чичо Дони бие с голямата тояга. Бой за да те уважават,
    Това е истината.
    Вчера прочетох че всички руснаци от Иран са избягали.... евакуирани

    15:32 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всякакви смешници

    15 0 Отговор
    пускат в ефир.
    Този измислен професор да се запознае с анализите на Европейски икономисти и финансисти какво очаква Европа която вкарва горива нефт и газ а на своя територия няма нищо. Ако сте му ѝ платили освен че му вдигате рейтингът.......

    15:37 03.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    ТОЯ МАЙ Е НА МЕЛМАК! ОБОРА И НАС ЩЕ ЗАВЛЕЧЕ НА ДЪНОТО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОРУМПИРАНИТЕ НИ ПОЛИТИЦИ!

    15:37 03.03.2026

  • 8 Горски

    19 2 Отговор
    Рижия педофил на каишка се чуди как да се измъкне от ситуацията. Заради клепоухата маймуна Биби и глупавия Тромпет(който на церемонията за убитите войници си говори за красивия ремонт на белия дом се задава световна криза,която ще засегне всички страни по света,които пазаруват евтино от Китай и Индия. Само гледайте да има достатъчно места в самолетите, че да не висите пак по колесниците им, като че ли натам вървят нещата.
    По-разрушителна сила бяха повтарящите се енергийни кризи, които увеличиха цените на петрола и подкопаха растежа на САЩ. Първата криза беше арабското петролно ембарго, което започна през октомври 1973 г. и продължи около пет месеца. През този период цените на суровия петрол се учетвориха до плато, което се задържа до иранската революция, довела до втора енергийна криза през 1979 г. Втората криза утрои цената на петрола. Да питам какво стана със спасяването на силикона в Дубай?! Още ли спят по паркингите на моловете?! Май ще трябва да си спомнят от къде са тръгнали тир паркинга на Пазарджик.

    15:37 03.03.2026

  • 9 Урсул фон дер Корупционен

    7 1 Отговор
    Мирът чрез сила е мой патент, бе алооо! Дъртият миротворец мен цитира, мен!

    15:40 03.03.2026

  • 10 И тоя се продаде

    16 1 Отговор
    Изкуфя ли, бе, Йончев? Концепцията на Тръмп дава трупове, високи цени и клакьори като теб. И тоя се продаде, от БСП остана само името и позора на върхушката й.

    15:40 03.03.2026

  • 11 пацо

    1 8 Отговор
    Да се готви куба.
    Тръмп яко ги е подпукал

    15:42 03.03.2026

  • 12 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Язе яздим кон,боли ме.

    15:42 03.03.2026

  • 13 Старчока кукуригу да не лъже а

    10 0 Отговор
    Да говори истината а именно мир чрез убийства на деца и войни , ако внуците му бяха в училището взривено от Тръмп нямаше да говори това

    15:42 03.03.2026

  • 14 Някой

    6 0 Отговор
    Това не е мор чрез сила. Просто налагане на волята със сила - нещо като един хегемон на само васали. Ако някой не се подчинил на хегемона, следва саморазправа с него.
    Това е светът, основан на международни правила.

    15:44 03.03.2026

  • 15 Уса

    3 1 Отговор
    Дава отлични резултати...Направи Русия и Китай велики сили.Русия ще ни наброи 12 трилиона $ а Китай чипове.Да умират бедните,нали...Изобщо не сте в час

    15:49 03.03.2026

  • 16 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Какъвто си беше тъпак, такъв си е и останал!☹️

    15:50 03.03.2026

  • 17 СТОЯН МИХАЛЕВ

    4 0 Отговор
    тоя памперс не само краката но и главата не го слуша ,жалка история

    15:51 03.03.2026

  • 18 Байрактар"70

    7 0 Отговор
    Тоя къде вижда резултата? Просто няма израз, с което може да се опише тоя! Тръмп запали много много голям огън и вече няма кой да го гаси. Ще обхване целия близък изток, както и Обединеното кралство и Франция! А най лошото, някои от нашите умници са направили това, което хората от Гърция, Турция, Италия,Испания и Германия не позволиха! И поради това и България е в обсега на този пожар!

    15:54 03.03.2026

  • 19 Тръмп не е миротворец

    4 0 Отговор
    професор Йончев е умен и достоен човек. Но концепията на Тръмп е престъпна,а резултата и е сморт. Той е един обикновен авантюрист и неуравновесен човек. Иска Венецуела,Куба, Канада, Гренландия, Ирак, Сирия, Газа , а днес иска да подчини цивилизация която е на повече от 5000 години. Доста е съмнително психическото му здраве,а невежеството му си личи. За никаква концепция не става дума. Просто е маша в ръцете на Биби Натаняху.Това коет о направиха с концепцията е ,че утрепаха нат 150 момичета , цял отбор по волейбол, стотици деца и мирни граждани и нищо. Абсолютно нищо няма да постигнат освен омраза,кръвопролитие,страдания и убийства на хора, които не мислят като тях двамата. Иран не е нападал никого. Обратното ,по време на преговори вероломно го нападнаха. да не говорим, че за този човек междуародното право не съществува. Е това какво е ,ако не безумие .Правото на книга а силата престол издига. Не това е пътят на човечеството. Поведението на Трймп и Натаняху не може да бъд идеал и пример за човечеството. Апокалипсисът не може да бъде бъдещето на света.

    15:59 03.03.2026

  • 20 Сталин

    3 0 Отговор
    Още една болна дебилна пенция

    16:03 03.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този

    1 0 Отговор
    дали знае акал ли е сутринта?

    16:05 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове