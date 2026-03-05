Новини
България »
МФ очаква дефицит от €0,6 млрд.

5 Март, 2026 14:04 374 4

  • бюджет-
  • дефицит-
  • финанси-
  • финансово министерство

Увеличението на разходите се очертава основно при социалните плащания

МФ очаква дефицит от €0,6 млрд. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари 2026 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 0,6 млрд. евро, или 0,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите.

Салдото по КФП за първите два месеца на годината остава близко до отчетеното за същия период на 2025 г., когато бе регистриран дефицит в размер на 511,1 млн. евро.

Приходите нарастват с 1,3 млрд. евро на годишна база

Според основните параметри по КФП приходите, помощите и даренията към края на февруари 2026 г. се очаква да достигнат 6,9 млрд. евро. Това е с 1,3 млрд. евро повече спрямо същия период на 2025 г.

Основен принос за ръста имат данъчните приходи, които нарастват номинално с 0,8 млрд. евро на годишна база, както и постъпленията от помощи и дарения, увеличаващи се с 0,5 млрд. евро. Неданъчните приходи остават близки до нивото от същия период на предходната година.

Разходите достигат 7,4 млрд. евро

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към края на февруари 2026 г. възлизат на 7,4 млрд. евро. За сравнение, през същия период на 2025 г. те бяха в размер на 6,1 млрд. евро.

Увеличението на разходите се очертава основно при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други пера.

Към 28 февруари 2026 г. изплатената от централния бюджет част от вноската на Република България в бюджета на ЕС е в размер на 0,2 млрд. евро, в съответствие с действащото законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.


България
Подобни новини


  • 1 Ганя Путинофила

    0 4 Отговор
    Разкриха ни, че сме путинофилска територия!
    Инвеститорите бягат, заводи затварят врати!
    Теглят заеми да плащат пенсии на путинофилите!

    14:08 05.03.2026

  • 2 Цели села с ТЕЛК,

    0 0 Отговор
    Помощи за неграмотни 11-12 годишни майки,
    Неправомерно надути депутатски заплати,
    Издръжка на 500-600 хиляди хранилкаджии..
    И накрая пенсиите са ви виновни.

    Коментиран от #4

    14:16 05.03.2026

  • 3 Ззз

    0 0 Отговор
    Пак добре, че свинeтe бяха изритани преди да приемат гениалния си проектобюджет с още по-раздути разходи.

    14:23 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
