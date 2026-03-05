Тежък инцидент е станал тази сутрин в центъра на Благоевград. Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място.

Пристигналите спешни медици само са констатирали смъртта му.

Загиналият преподавател е от Благоевград и живее със семейството си в областния център, потвърдиха от Американския университет и уточниха, че той е бил сам в кабинета, тъй като студентите са във ваканция.

Причините за инцидента се изясняват от разследващите полицаи, които са ограничили достъпа до част от сградата.