Тежък инцидент е станал тази сутрин в центъра на Благоевград. Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място.
Пристигналите спешни медици само са констатирали смъртта му.
Загиналият преподавател е от Благоевград и живее със семейството си в областния център, потвърдиха от Американския университет и уточниха, че той е бил сам в кабинета, тъй като студентите са във ваканция.
Причините за инцидента се изясняват от разследващите полицаи, които са ограничили достъпа до част от сградата.
1 Айдеее
14:14 05.03.2026
2 Не е издържал...
14:15 05.03.2026
3 ЦРУ са разбрали, че е руски агент
14:16 05.03.2026
4 Данко Харсъзина
14:17 05.03.2026
5 Последовател
14:18 05.03.2026
6 Някой
Да не сме влезли тайно в състава на Руската Федерация?
14:20 05.03.2026
7 Айде
Или не става, а !? Американски университет е ! Там не може така !
А на загиналия - лека му пръст !
14:22 05.03.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
14:22 05.03.2026
9 луцифер
14:23 05.03.2026
10 Ген.Атанасов!
Това е поредна негова хибридна атака...!
14:24 05.03.2026
11 Българин
14:24 05.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.