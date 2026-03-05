Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място

5 Март, 2026 14:12 641 12

Загиналият преподавател е от Благоевград и живее със семейството си в областния център

Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент е станал тази сутрин в центъра на Благоевград. Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място.

Пристигналите спешни медици само са констатирали смъртта му.

Загиналият преподавател е от Благоевград и живее със семейството си в областния център, потвърдиха от Американския университет и уточниха, че той е бил сам в кабинета, тъй като студентите са във ваканция.

Причините за инцидента се изясняват от разследващите полицаи, които са ограничили достъпа до част от сградата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее

    7 4 Отговор
    Путин превзе и краварския ни университет.

    14:14 05.03.2026

  • 2 Не е издържал...

    3 6 Отговор
    ...загубата на Али Хоменей...и...

    14:15 05.03.2026

  • 3 ЦРУ са разбрали, че е руски агент

    5 6 Отговор
    и са го самоубили!

    14:16 05.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Петроханската секта се доразчиства.

    14:17 05.03.2026

  • 5 Последовател

    6 1 Отговор
    На Ламата.

    14:18 05.03.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Абе, нали тези работи ставаха само в Русия? Пък то, от американско нещо си...
    Да не сме влезли тайно в състава на Руската Федерация?

    14:20 05.03.2026

  • 7 Айде

    2 0 Отговор
    сега намерете будистка секта и там и пишете ритуално самоубийство !
    Или не става, а !? Американски университет е ! Там не може така !
    А на загиналия - лека му пръст !

    14:22 05.03.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Требе да се пазиме од прозорци подир разговори путилифона!

    14:22 05.03.2026

  • 9 луцифер

    1 0 Отговор
    Да го питат за мотивите, че петроханци не са ги писали.

    14:23 05.03.2026

  • 10 Ген.Атанасов!

    5 1 Отговор
    Тук 100% е намесена дългата ръка на Путин...!
    Това е поредна негова хибридна атака...!

    14:24 05.03.2026

  • 11 Българин

    5 0 Отговор
    Дано всичките им студенти, барабар с преподавателите, инвеститорите и менторите на тоя развъдник на сороси, да изпопадат фатално от възможно най-високия етаж!

    14:24 05.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

