Иранският президент повтори: Не сме атакували Азербайджан

Иранският президент повтори: Не сме атакували Азербайджан

9 Март, 2026 13:18

По-рано Баку отправи безпрецедентни критики към Техеран, след като обвини Иран, че стои зад удара по автономната област Нахичеван и го определи като терористичен акт

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан е провел телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев на 8 март, на фона на силното напрежение между двете страни след атаката с дронове срещу Нахичеван, съобщава азербайджанската държавна агенция АЗЕРТАДЖ.

По-рано Баку отправи безпрецедентни критики към Техеран, след като обвини Иран, че стои зад удара по автономната област Нахичеван и го определи като терористичен акт. Иранските власти отрекоха да имат отношение към атаката и заявиха, че зад нея стои Израел.

Според официалната информация от Баку по време на разговора Илхам Алиев е изразил съболезнования във връзка със смъртта на голям брой цивилни граждани при последните събития в Иран. Азербайджанският президент е подчертал и необходимостта от разследване на инцидента с въздушния обстрел в Нахичеван.

Двамата държавни ръководители са обсъдили и перспективите за развитие на съвместни икономически проекти между двете страни.

Преди разговора властите в Баку обявиха, че са евакуирали целия азербайджански дипломатически персонал от Иран заради влошената ситуация.

По данни на азербайджанската страна Масуд Пезешкиан е благодарил на Алиев за посещението му в иранското посолство в Баку и за изразените съболезнования след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и на загиналите цивилни граждани, както и за готовността на Азербайджан да окаже хуманитарна помощ.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    31 3 Отговор
    Ще търсите евреите за тази работа.Нацията им е такава че от векове ги гонят да ги нулират

    Коментиран от #12

    13:22 09.03.2026

  • 3 Ами

    35 5 Отговор
    Възможно е. Няма да им е за пръв път нито на евреите, нито на американците да извършват военни престъпления под чужд флаг.

    13:22 09.03.2026

  • 4 в хаоса

    3 18 Отговор
    Хем се извинява, че атаките по съседите не са контролирани, хем знае, че по Азербайджан не са атакували, може ако са въоръжили някое прокси.

    13:23 09.03.2026

  • 5 Мими

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Биби":

    А миризмата нарязан обичаш ли?

    13:25 09.03.2026

  • 6 Я гле...

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Биби":

    С това ли ти поддържат огино под казана?

    13:26 09.03.2026

  • 7 Али

    3 20 Отговор
    На теб ли да вярвам, или на бомбата в двора ?
    Нищо чудно да е от другаря Путин в знак на мир и разбирателство между двата ни народа.
    Вечна дружба с другаря Путин, според комунистите в една балканска държава

    Коментиран от #8, #14

    13:29 09.03.2026

  • 8 Зюмбюл

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Али":

    Къде замеси Путин. Хората не се усъмняват в него, а в Израел....който иска да вкара всички съседни държави в своето блато. Мисли повече,бре

    13:33 09.03.2026

  • 9 БАНко

    21 0 Отговор
    НАТООООООВЦИ , НА 09 .02 АМЕРИКАНСКИЯ ВАНС ПОСЕТИ АЗЕРБАЙДЖАН И ПОДПИСА ПЪРВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ ТРЪМПОВИЯ ,, СЪВЕТ ЗА МИР " И БАКУ --- МЕКЕРЕТО АЛИЕВ РАЗРЕШИ НА АМЕРИКАНСКИ ВОЙСКИ ДА ПОЛЗВАТ ТЯХНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ВОЙНА СРЕЩУ ИРАН !!! ОСВЕН ТОВА АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ВОЙСКИ ДА ПОМАГАТ НА АМЕРИКАНСКАТА СБИРЩИНА СРЕЩУ ИРАН !!! СЪВЕТА ЗА МИР СТАНА СЪВЕТ ЗА ВОЙНА - БЪЛГАРИЯ Е УЧРЕДИТЕЛ , СЛАМЕНИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ПОДПИСА !!!

    13:37 09.03.2026

  • 10 Ха хх

    1 14 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!за доброто настроение.

    13:38 09.03.2026

  • 11 ВВП

    13 3 Отговор
    Азерския жиганин иска да бъде глобален играч .Да го изслушват..и да му се кланят ..

    13:42 09.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    вас копеите човек не може ви разбра...вие мразите евреите повече от Хитлер бе!! нацисти ли сте , ремсисти ли...или въшливи чекисти

    13:43 09.03.2026

  • 13 ВВП

    9 3 Отговор
    Алиев е от 30 год на власт ,ама никой не го закача .щото се продава на изток и на запад..Жигански барон.

    13:44 09.03.2026

  • 14 любопитен

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Али":

    И в кой двор била бомбата, в предния ти...или задния?

    13:45 09.03.2026

  • 15 Дсаревя

    2 0 Отговор
    Много стара и безмислена информация

    13:48 09.03.2026

  • 16 малоумни чалми

    5 3 Отговор
    С "отричам отричам отричам" не се борят фактите от радарите. Тоя номер дори в Русия не минава вече от как думнаха МН17.

    13:48 09.03.2026

  • 17 ВВП

    10 0 Отговор
    Азерския боклу ше си изяде дървото ,щото е продажна подлога ..Там се трепаха за 15 км територия ..трагедия по Жигански сюжет..

    Коментиран от #19

    13:49 09.03.2026

  • 18 ВВП

    8 1 Отговор
    От където мине сащ и подлогите оставя само мизерия и беднотия.

    13:50 09.03.2026

  • 19 В крайна сметка

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "ВВП":

    Арменците ядът дървото всяка война. Не случайно г-н Калантарян (с новото си име Лавров) толкова фучи и бучи по темата. Кръвта вода не става. Както и тази на Вова Шаломов (а-ка Путин)

    13:51 09.03.2026

  • 20 мдааааа

    3 4 Отговор
    те и съседните държави нямаше да атакуват и не го правят... никой не вярва на Лъжливото Чаршафче

    13:53 09.03.2026

  • 21 ВВП

    1 5 Отговор
    Това са измислиците на оня рогач Алиефф..За дрона .Трябва да мръдне пешка,защото ще изгори..Янките не се церемонят ..

    13:55 09.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вова ка Путин Шаломкин

    2 3 Отговор
    Аз му вЕрвам. Братя по религия. Ей сега отивам да цуня кОрана

    13:57 09.03.2026

  • 25 ВВП

    1 2 Отговор
    Толко много газ и петрол ,пък азерите са като жигани.Бедни и ...оръфани..

    13:58 09.03.2026

  • 26 Всички

    3 1 Отговор
    са маши на ушатия ционист в Тел Авив. Евреите са още племенна културна общност. След Иран ще се насочат към унищожението на друг народ.

    14:05 09.03.2026

