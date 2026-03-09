Иранският президент повтори: Не сме атакували Азербайджан

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан е провел телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев на 8 март, на фона на силното напрежение между двете страни след атаката с дронове срещу Нахичеван, съобщава азербайджанската държавна агенция АЗЕРТАДЖ.

По-рано Баку отправи безпрецедентни критики към Техеран, след като обвини Иран, че стои зад удара по автономната област Нахичеван и го определи като терористичен акт. Иранските власти отрекоха да имат отношение към атаката и заявиха, че зад нея стои Израел.

Според официалната информация от Баку по време на разговора Илхам Алиев е изразил съболезнования във връзка със смъртта на голям брой цивилни граждани при последните събития в Иран. Азербайджанският президент е подчертал и необходимостта от разследване на инцидента с въздушния обстрел в Нахичеван.

Двамата държавни ръководители са обсъдили и перспективите за развитие на съвместни икономически проекти между двете страни.

Преди разговора властите в Баку обявиха, че са евакуирали целия азербайджански дипломатически персонал от Иран заради влошената ситуация.

По данни на азербайджанската страна Масуд Пезешкиан е благодарил на Алиев за посещението му в иранското посолство в Баку и за изразените съболезнования след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и на загиналите цивилни граждани, както и за готовността на Азербайджан да окаже хуманитарна помощ.