Иран: Една война, която никак не се харесва на Китай

Иран: Една война, която никак не се харесва на Китай

9 Март, 2026 10:48 1 177 35

  • китай-
  • иран-
  • израел-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин

Китайските държавни медии представят САЩ като размирник, а в една карикатура - дори като дявол, който подпалва света с бомби

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Блокадата на корабоплаването през Ормузкия проток заплашва китайския внос на петрол от Близкия изток. Затова Китай остро критикува войната в Иран, като този път изненадващо се позовава на международното право.

Китайските държавни медии представят САЩ като размирник, а в една карикатура - дори като дявол, който подпалва света с бомби. Войната в Иран обаче не играе доминираща роля в китайските медии, тъй като в момента заседава Националният народен конгрес - едно от най-важните вътрешнополитически събития за годината, пише германската обществена медия АРД.

Вреди за световната икономика

В информациите за Иран голямо внимание се обръща на последиците от войната за световната икономика – отбелязва се, че нарушеното корабоплаване през Ормузкия проток, един от най-важните морски пътища за световната търговия с петрол, води допоскъпване на енергията, до по-високи транспортни разходи и по-скъпи застраховки за танкерите. Почти нищо обаче не се казва за това как ще се отрази всичко това на Китай, посочва германското издание.

Китай, втората по големина икономика в света, е купил 80 процента от иранския петрол през миналата година – въпреки наложените на Техеран международни санкции, сочат данните на аналитичната компания Kepler. Вносът от Иран съставлява около 12 процента от общите количества петрол, внасян от Китай. Това означава, че Иран е по-зависим от Китай, отколкото обратното.

Тревога заради трафика през Ормузкия проток

Затова пък Китай разчита силно на петрол, внасят от страните в Персийския залив – Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Почти половината от китайския внос на петрол е точно от тези страни, а танкерите оттам минават именно през Ормузкия проток.

Затова прекъсването на доставките през пролива предизвиква „много голяма загриженост“ в Китай, казва за АРД Ангела Щанцел от берлинската фондация „Наука и политика“.

Алтернативно Китай би могъл да внася още повече руски петрол и газ. За Пекин това е „относително евтина и лесна опция“, тъй като Русия също е доста зависима от Китай. Стратегията на Китай обаче явно е друга – Пекин по-скоро се опитва да въздейства над Иран, за да бъде отворен отново Ормузкият проток, посочва Щанцел.

Международното право изведнъж стана аргумент

През последните дни комунистическото ръководство на Китай многократно осъди атаките срещу Иран и убийството на религиозния водач Али Хаменей. „Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран без одобрение от Съвета за сигурност на ООН нарушават международното право“, заяви говорителка на китайското външно министерство, а държавното ръководство обяви, че ще изпрати свой специален пратеник в региона, за да посредничи.

Германската медия припомня в тази връзка, че китайското ръководство и до днес не е осъдило войната на Русия срещу Украйна, която представлява нарушение на международното право. А Китай поддържа партньорски отношения с Русия, също както и с Иран. Въоръжените сили на трите страни са провеждали съвместни военноморски учения няколко пъти през последните години.

Стоки с двойна употреба за войната

Иран и Русия се подкрепят взаимно с оръжия, Китай пък продава на двете страни стоки с двойна употреба, т.е. такива, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели.

Иран сега използва тези доставки, за да се защити от нападенията на САЩ и Израел. Някои наблюдатели допускат, че това също може да е сред причините за военните удари на САЩ срещу Иран – да се попречи на Китай да въоръжи и оборудва Иран още повече, посочва експертката от „Наука и политика“, цитирана от АРД.

Китай има големи запаси

Китай разполага с големи запаси от петрол, особено от ирански петрол. Това донякъде предпазва икономиката от краткосрочните сътресения в цените на петрола. Според анализатори Китай разполага с около 900 милиона барела суров петрол. С тях могат да се преодолеят краткосрочните прекъсвания в доставките.

Освен това не е изключено като реакция на войната в Близкия изток други страни да увеличат производството си, а в краткосрочен план Китай наистина може да започне да внася повече петрол от Русия, посочва пред АРД Уилям Фигероа от Университета в Гронинген, Нидерландия.

Търсят се алтернативни маршрути

Китай не само търси алтернативни партньорства, но и алтернативни морски пътища. Така например отдавна се тества доколко използваем е северният морски път в Арктика. За целта са използвани и ледоразбивачи, тъй като маршрутът е сезонно покрит с лед. Китай донякъде си сътрудничи и с Русия в тази област: „Официално това е т. нар. арктически път на коприната, както го нарича Китай“, припомня Ангела Щанцел от фондация „Наука и политика“. Тя смята, че за Китай той е много привлекателна алтернатива на Ормузкия проток, макар този морски път да е силно зависим от климатичните условия.


  • 1 ФАЩ

    19 1 Отговор
    държавата на Сатаната.😈

    Коментиран от #13

    10:50 09.03.2026

  • 2 Пич

    15 1 Отговор
    Ааа..... не !!! Най много започва да не се харесва на САЩ и Израел !!! Тия и двамата "Аслани", ги чакат за затвора във Вашингтон и Тел Авив !!!

    10:51 09.03.2026

  • 3 Болен мозък

    1 14 Отговор
    Ами Китай да спрат войната, ако им стиска де.....

    Коментиран от #10

    10:51 09.03.2026

  • 4 Град Козлодуй.

    16 1 Отговор
    Сатанистите и евреите ще разбижиткат цял свят! Ще ядем хляб по 10 евро и ще караме велосипеди!

    10:51 09.03.2026

  • 5 честен ционист

    10 12 Отговор
    Китайците вече усилено изучават руски език. Ганчо още се ослушва и си мисли, че като плаща в EUR цената за л А95 не може да чукне EUR 5 за 1 април деня на Пунатамарата.

    10:52 09.03.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 0 Отговор
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива истината в очите на хората САЩ днес е отново Британска Колония 🇬🇧 и осъзнавам че командвам и че съм мъка за всеки докато умра някой ден от злополука

    10:53 09.03.2026

  • 7 Овертон

    11 0 Отговор
    Сега САЩ действат по Прозореца на Овертон. Забелязвате ли как Тръмп в началото казваше, че няма да праща сухопътни войски в Иран? Сега казва, че може да прати, но само за ограничени операции. Накрая по заповед на Нетаняху ще има пълна инвазия, която ще превърне Иран във втори Виетнам за САЩ.

    Коментиран от #16

    10:53 09.03.2026

  • 8 В друг сайт четох

    11 0 Отговор
    "Тръмп е матиран: Пекин превърна руския петрол в стратегическо оръжие срещу Вашингтон"

    10:53 09.03.2026

  • 9 Гост

    13 0 Отговор
    Заплашва Китай..... днес нафтата отиде три лева в Бг, а това е само началото. Имате ли представа какво направиха бай Доналд и Бенжамина.

    10:53 09.03.2026

  • 10 Мурка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Болен мозък":

    МНОГО ВЕРЕН НИК-ПОТЪРСИ ПОМОЩ

    Коментиран от #15

    10:53 09.03.2026

  • 11 Б 52 от ВИЕТНАМ бомби ...ИРАН

    4 0 Отговор
    Боже какво доживяхме. Остава и пилотите да са военни ветерани от Виетнам.

    10:54 09.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПОНЕЖЕ СА АБСОЛЮТНО
    БЕЗПОМОЩНИ СРЕЩУ БАЙ ДОНЬО И НАТАНЯХУ
    ......
    СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ИЗВЪРТЯТ ИРАН СРЕЩУ КИТАЙ :)

    Коментиран от #18, #19

    10:54 09.03.2026

  • 13 Хеми значи вазелин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАЩ":

    Сащисаните са само подизпълнители. Сатаната е в израел.

    Коментиран от #20

    10:55 09.03.2026

  • 14 поскъпнала копейка

    0 4 Отговор
    Дойде времето на Спецов да покаже има ли топки и покани руснаците да влязат във владение на мощностите си в Бургас.

    10:56 09.03.2026

  • 15 Болен мозък

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    САЩ и Израел сринаха Иран. Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, а Кимчо още не разбра кво са случва. А уж имаше БРИКС, МИКС, ДРИСКС.

    Коментиран от #23, #26, #27

    10:56 09.03.2026

  • 16 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Овертон":

    Вчера пих кафе на площада Монистираки Атина с господин Овертон и се облекчих върху българският флаг 🖕💩

    10:57 09.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ КОМПАНИИ
    КОИТО СА ИНВЕСТИРАЛИ НАД 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА
    В ЗАЛИВА И В МОМЕНТА ГОРЯТ
    ......
    НАКРАЯ ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА ДАДАТ КООРДИНАТИТЕ НА БУНКЕРА НА НАТАНЯХУ НА ИРАН :)
    .....
    А ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН ЩЕ ПОДКАРА БАЙ ДОНЬО КЪМ АДА :)
    ...

    10:57 09.03.2026

  • 18 Дреме им на ЕС....

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Живеят си тихо мирно....Аятоласите да му мислят.

    10:58 09.03.2026

  • 19 Те са

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Заедно с еврейската и европейска мафия. Мосат банките рокфелер ротшилд избиват тровят хора политици неудобни! По ирония на съдбата нацистите изтребваха евреите. Сега евреите се превърнаха в нацисти!

    10:58 09.03.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хеми значи вазелин":

    Сатаната е един и единствен мой Кумир
    Да Живее Сатаната

    10:58 09.03.2026

  • 21 Виетнам е най спечелената война от САЩ.

    1 0 Отговор
    Виетнам е най спечелената война от САЩ. С опорката за война и опасност, се въоръжиха, дадоха мега пари на ЦРУ и Пентагонът, и десни НПО фондации, и така победиха в студената война. Войната е средство да подчинят всички вътре и всички вън. Евреите печелят. От борсова търговия с ливъридж, с кредит. После ще продадат и ще спаднат цените, и то с много. Путин и Венецуела ще произведат достатъчно, евреите имат и пълни складове, но посредниците на руският и венецуелският петрол са евреи. Тръмп и мафията му, просто мислят само за финансови спекули. Но САЩ САЩ са похарчили колосални суми за войните в Ирак и Афганистан — общо над 5 трилиона долара, според най-цитираните изследвания. Но онези пари са вече равни на поне 10 трилиона, и Иран е по-голяма хапка, и слагаме 20-трилиона да похарчат. Но това не е проблем, нали строяват всички държави, банки и резерви и бизнес елитът, да купуват този дълг - американските облигации.

    10:59 09.03.2026

  • 22 Ццц

    1 0 Отговор
    Така е! Като си нямат НПО-та, китайците не могат да стигнат до правилната истина, а се задоволяват да представят САЩ като размирник и карикатура! Немското издание добре се е захванало с проблемите на китайците, защото няма как хем да обясни, че цената на газта в Германия скочи с 50 % още първия ден на войната, хем да не представя САЩ като размирник и карикатура! Те си имат НПО-та и благодарение на тях не виждат проблем нито в цената на газта, нито с международното право! 🤣

    11:02 09.03.2026

  • 23 Удачен никнейм

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Болен мозък":

    Тепърва ще се види кой печели и кой губи. Китай е заобиколен от много и различни контрагенти. Няма да остане на сухо.

    Коментиран от #29

    11:03 09.03.2026

  • 24 Китайският

    0 0 Отговор
    външен министър категорично каза , че са против тази война !

    11:04 09.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    СЛЕД ВЧЕРАШНИТЕ ИЗБОРИ
    ЕТНИЧЕСКИ ТУРЧИН Е НОВИЯ ПРЕМИЕР НА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН - ВЮТЕНБЕРГ
    ..
    ЧАКАЙТЕ ГЕРМАНИЯ ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ТУРЦИЯ:)

    11:05 09.03.2026

  • 26 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Болен мозък":

    НАПИШИ СИ ДОМАШНОТО И ЛЯГАИ МАМИНОТО---ОТ ВСЯКО ДЪРВО СВИРКА НЕ СТАВА

    11:06 09.03.2026

  • 27 Абе ти верно си болен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Болен мозък":

    А може и така да си се родил.
    Създаден в грешния отвор.

    11:06 09.03.2026

  • 28 отстрани погледнато

    0 0 Отговор
    Китай не харесва блокирането на протока за танкери, Иран заплашва с избирателно атакуване на танкери, а иранския извод е, че затова Китай харесва Иран (т.е. не закачайте безумния, че тогава ще направи по-големи безумия).

    Коментиран от #31

    11:07 09.03.2026

  • 29 Ако разчита на Китай....

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Удачен никнейм":

    Аятоласите са ...пътници....и то скоро.

    11:07 09.03.2026

  • 30 Факти

    0 2 Отговор
    Китай си поръча войната в Украйна и получи войната в Иран.

    11:08 09.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "отстрани погледнато":

    Отрмузкия пролив отдавна не се контролира от Иран....Вервай ми.

    11:09 09.03.2026

  • 32 Наблюдател

    1 1 Отговор
    «Израил получава удар по пълна програма».

    Британският политик Джордж Галуей публикува видео за последствията от ракетните ирански удари в Израел и в САЩ. Той заяви, че Тел-Авив сега прилича на газа, но картината за реалността не се показва заради вътрешната израелска цензура към CNN, Sky News и други западни SMI. По думите му, Вашингтон също скрива гибелта на хилядите си воени:

    Как биха могли да бъдат разрушени всички бази на ЦРУ, посолствата и военните бази на САЩ, а при това да са загинали всичко на всичко само четирима американци?

    11:10 09.03.2026

  • 33 Китай да прати

    0 1 Отговор
    Един милион войска в Иран, може и да отърве Аятоласите.

    11:10 09.03.2026

  • 34 2222

    0 1 Отговор
    Ако не беше САЩ, китайчета още щяха да стискат чинийките с 50 грама ориз дневна дажба. Ако САЩ спрат да търгуват с Китай, ще си припомнят миналото.

    11:13 09.03.2026

  • 35 Болен мозък

    0 0 Отговор
    Иран е на решето. Оставен сам срещу САЩ и Израел, Иран е обречен. Дали аятоласите го осъзнават или са готови да избият десетки хиляди в името на създателя си.

    11:16 09.03.2026

