Войната в Иран: Странното извинение на Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи видеопослание с извинение към съседните страни, в което обяви, че те няма да бъдат повече атакувани. Но същевременно постави и условия.
"Искам да се извиня от свое име на съседните страни, които са били атакувани от Иран", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. "Отсега нататък иранските въоръжени сили няма да атакуват съседните страни и да изстрелват ракети по тях. Освен ако не бъдем атакувани от тези страни", добави той веднага.
Импровизиран запис
Записът изглежда импровизиран и не особено добре режисиран. Иранският президент е облечен неформално, до него се вижда стайно растение, а от другата страна стои стара фотография на аятолах Али Хаменей и малко иранско знаме.
Пезешкиан намекна, че недоразумения в собствените редици са били причината за дроновите и ракетните атаки срещу непосредствените съседи. „Тези инциденти бяха резултат от хаотичната ситуация след смъртта на няколко високопоставени командири, когато въоръжените сили бяха без ръководство и трябваше да действат самостоятелно.“ Президентът нарече загиналите „герои“, които са защитили родината си „с гордост и сила“.
Решението да не се нападат повече съседните държави в Персийския залив е било взето в петък от Преходния съвет, съобщи президентът. Въпреки това в събота сутринта – малко преди излъчването на видеосъобщението – бяха извършени нови атаки срещу Бахрейн, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Иранската Революционна гвардия, която е на предната линия на войната, се подчинява само на върховния лидер на страната, а не на иранския президент.
Атаки въпреки обявения край на нападенията
Според информационната агенция "Тасним" след видеосъобщението на Пезешкиан от Революционната гвардия е било заявено, че в съответствие с инструкциите на президента ще зачитат интересите и националния суверенитет на съседните страни. Всички военни бази на САЩ и Израел по вода, суша и въздух в региона обаче щели и занапред да се считат за основни цели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
Едва ли поздравът ще му помогне да оцелее. 🙂
Коментиран от #10, #12
12:49 09.03.2026
2 Банго Костя
Коментиран от #5
12:51 09.03.2026
3 К ПЕЙКИ с чалми
12:52 09.03.2026
4 Просто им казва
Коментиран от #13
12:52 09.03.2026
5 И Преди и сега
До коментар #2 от "Банго Костя":Няма как плюсовете да са повече от минусите когато става дума за режим основан на религиозен екстремизъм, с многобройни доказателства за вмешателство и атентати по света. ВЪН ЧАЛМИ КОЗАРСКИ
Коментиран от #15
12:54 09.03.2026
6 Кукуруку
Коментиран от #17
12:54 09.03.2026
7 ГМО Бойни Кози
12:55 09.03.2026
8 Ей това да си русофил е Божие наказание.
Коментиран от #20
12:57 09.03.2026
9 Недоумявям,
Е как да гръмнат офицерите(легитимна цел), без да пострадат социалните работници?!
12:58 09.03.2026
10 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #1 от "Карго 200":Да си враг на раша е опасно но да си съюзник е фатално
Коментиран от #14, #31
13:00 09.03.2026
11 DW да ,, анализира”
13:02 09.03.2026
12 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Карго 200":Американският диктатор кога да го чакаме в Техеран? Ще го изберат ли за аятолах миротворец Тръмп? Или педофили не ги избират за аятоласи?
13:03 09.03.2026
13 Няма значение
До коментар #4 от "Просто им казва":какво казва, защото никой не му обръща внимание.
13:03 09.03.2026
14 ру БЛАТА
До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Асад мъдуро и горящата брада потвърждаваТ
13:04 09.03.2026
15 Точно така
До коментар #5 от "И Преди и сега":ислямисткия радикализъм е най-опасния вид тероризъм. САЩ в момента ликвидира точно такава престъпна групировка.
Коментиран от #18
13:05 09.03.2026
16 Kaлпазанин
13:07 09.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #15 от "Точно така":Ама ама това е незаконно! Даже не казаха че ще правят учения а направо грубо потъпкване на международния ред и закони 🙄
13:07 09.03.2026
19 За пръв път чувам,
До коментар #17 от "Мнение":че в САЩ имало русофили….😆😆😆😆😆
13:09 09.03.2026
20 Научно доказано е,
До коментар #8 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея, Сирия и Русия. Проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.
Коментиран от #23, #24, #25
13:10 09.03.2026
21 ВВП
13:14 09.03.2026
22 ВВП
Коментиран от #30
13:15 09.03.2026
23 Да беше писал
До коментар #20 от "Научно доказано е,":за двойния стандарт при прилагане на ,, международното право”….
13:20 09.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Глупостта
До коментар #20 от "Научно доказано е,":И жълтопаветничеството са като лгвтдвойка- всеки различен е Путинофил или чалма...
13:23 09.03.2026
26 ВВП
13:23 09.03.2026
27 ВВП
13:25 09.03.2026
28 ВВП
13:29 09.03.2026
29 ВВП
13:32 09.03.2026
30 Хмм
До коментар #22 от "ВВП":на кого да е портетът, новият го избраха едва вчера, освен това е мъченик, каква да е обстановката, официална с костюм застанал до огромно знаме и аранжирани цветя по японски, война е - не се знае какво ще стане с него, със страната, а към арабските страни има условие - ако няма нападения от тяхна страна, щото Иран им пречи, има повече петрол от тях, освен това са шиити, а в Саудитска Арабия са сунити
13:39 09.03.2026
31 това важи
До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":за фащ тъбухПро..бит
13:53 09.03.2026