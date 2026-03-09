Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната в Иран: Странното извинение на Пезешкиан

Войната в Иран: Странното извинение на Пезешкиан

9 Март, 2026 12:48 2 132 31

  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • масуд пезешкиан-
  • израел-
  • петрол

Записът изглежда импровизиран и не особено добре режисиран

Войната в Иран: Странното извинение на Пезешкиан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи видеопослание с извинение към съседните страни, в което обяви, че те няма да бъдат повече атакувани. Но същевременно постави и условия.

"Искам да се извиня от свое име на съседните страни, които са били атакувани от Иран", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. "Отсега нататък иранските въоръжени сили няма да атакуват съседните страни и да изстрелват ракети по тях. Освен ако не бъдем атакувани от тези страни", добави той веднага.

Импровизиран запис

Записът изглежда импровизиран и не особено добре режисиран. Иранският президент е облечен неформално, до него се вижда стайно растение, а от другата страна стои стара фотография на аятолах Али Хаменей и малко иранско знаме.

Пезешкиан намекна, че недоразумения в собствените редици са били причината за дроновите и ракетните атаки срещу непосредствените съседи. „Тези инциденти бяха резултат от хаотичната ситуация след смъртта на няколко високопоставени командири, когато въоръжените сили бяха без ръководство и трябваше да действат самостоятелно.“ Президентът нарече загиналите „герои“, които са защитили родината си „с гордост и сила“.

Решението да не се нападат повече съседните държави в Персийския залив е било взето в петък от Преходния съвет, съобщи президентът. Въпреки това в събота сутринта – малко преди излъчването на видеосъобщението – бяха извършени нови атаки срещу Бахрейн, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Иранската Революционна гвардия, която е на предната линия на войната, се подчинява само на върховния лидер на страната, а не на иранския президент.

Атаки въпреки обявения край на нападенията

Според информационната агенция "Тасним" след видеосъобщението на Пезешкиан от Революционната гвардия е било заявено, че в съответствие с инструкциите на президента ще зачитат интересите и националния суверенитет на съседните страни. Всички военни бази на САЩ и Израел по вода, суша и въздух в региона обаче щели и занапред да се считат за основни цели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    9 23 Отговор
    Руският диктатор Путин поздравил Моджтаба Хаменей за поста му на нов върховен лидер на Иран, съобщават от Кремъл.
    Едва ли поздравът ще му помогне да оцелее. 🙂

    Коментиран от #10, #12

    12:49 09.03.2026

  • 2 Банго Костя

    7 23 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.Те са заплаха за нашата сигурност и просперитет.

    Коментиран от #5

    12:51 09.03.2026

  • 3 К ПЕЙКИ с чалми

    7 17 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    12:52 09.03.2026

  • 4 Просто им казва

    29 6 Отговор
    Ние не сме срещу вас ,а само срещу американските бази. Кое не е ясно?!

    Коментиран от #13

    12:52 09.03.2026

  • 5 И Преди и сега

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "Банго Костя":

    Няма как плюсовете да са повече от минусите когато става дума за режим основан на религиозен екстремизъм, с многобройни доказателства за вмешателство и атентати по света. ВЪН ЧАЛМИ КОЗАРСКИ

    Коментиран от #15

    12:54 09.03.2026

  • 6 Кукуруку

    20 5 Отговор
    Задава се нова световна криза. Да благодарим на Дони миротворецът

    Коментиран от #17

    12:54 09.03.2026

  • 7 ГМО Бойни Кози

    6 14 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    12:55 09.03.2026

  • 8 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    6 15 Отговор
    Мда.

    Коментиран от #20

    12:57 09.03.2026

  • 9 Недоумявям,

    14 0 Отговор
    В Кувейт, в една сграда били социалните служби и ам. команден център. Наредили се: Ам. офицер, социален работник; Ам. офицер, социален работник; Ам. офицер, социален работник...
    Е как да гръмнат офицерите(легитимна цел), без да пострадат социалните работници?!

    12:58 09.03.2026

  • 10 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Да си враг на раша е опасно но да си съюзник е фатално

    Коментиран от #14, #31

    13:00 09.03.2026

  • 11 DW да ,, анализира”

    11 2 Отговор
    отвореното писмо към Тръмп от милиардера Халаф Ахмад Ал Хабтур,който не е някакъв случаен критик, а част от управляващия ОАЕ елит.

    13:02 09.03.2026

  • 12 Хохо Бохо

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Американският диктатор кога да го чакаме в Техеран? Ще го изберат ли за аятолах миротворец Тръмп? Или педофили не ги избират за аятоласи?

    13:03 09.03.2026

  • 13 Няма значение

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Просто им казва":

    какво казва, защото никой не му обръща внимание.

    13:03 09.03.2026

  • 14 ру БЛАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Асад мъдуро и горящата брада потвърждаваТ

    13:04 09.03.2026

  • 15 Точно така

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "И Преди и сега":

    ислямисткия радикализъм е най-опасния вид тероризъм. САЩ в момента ликвидира точно такава престъпна групировка.

    Коментиран от #18

    13:05 09.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Зелеро еврейско ,пак под вола теле търси

    13:07 09.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К ПЕЙКИ с чалми

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Точно така":

    Ама ама това е незаконно! Даже не казаха че ще правят учения а направо грубо потъпкване на международния ред и закони 🙄

    13:07 09.03.2026

  • 19 За пръв път чувам,

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    че в САЩ имало русофили….😆😆😆😆😆

    13:09 09.03.2026

  • 20 Научно доказано е,

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея, Сирия и Русия. Проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #23, #24, #25

    13:10 09.03.2026

  • 21 ВВП

    2 0 Отговор
    Даааа ,много е странно..

    13:14 09.03.2026

  • 22 ВВП

    1 0 Отговор
    Портрет на Хаменей,малко знаме ,стайно растение ,неформални дрехи..Даааа,странно е ..

    Коментиран от #30

    13:15 09.03.2026

  • 23 Да беше писал

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Научно доказано е,":

    за двойния стандарт при прилагане на ,, международното право”….

    13:20 09.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Глупостта

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Научно доказано е,":

    И жълтопаветничеството са като лгвтдвойка- всеки различен е Путинофил или чалма...

    13:23 09.03.2026

  • 26 ВВП

    2 1 Отговор
    За подлогите дали дъто си под наем на янките ,няма милост..Само лобут ,до припадък..

    13:23 09.03.2026

  • 27 ВВП

    2 1 Отговор
    Вече има папераси и в Дубай..Не се крият .понеже са демокрация ..

    13:25 09.03.2026

  • 28 ВВП

    3 1 Отговор
    Евала на президента . Унищожи базите на сащ .загря ги яко..1500 военна дали фира..после се гаври с чалмите ..

    13:29 09.03.2026

  • 29 ВВП

    3 0 Отговор
    В Кувейт Катар Дубай,е фул с млади папераси..По добре вървят от Женското месо..

    13:32 09.03.2026

  • 30 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ВВП":

    на кого да е портетът, новият го избраха едва вчера, освен това е мъченик, каква да е обстановката, официална с костюм застанал до огромно знаме и аранжирани цветя по японски, война е - не се знае какво ще стане с него, със страната, а към арабските страни има условие - ако няма нападения от тяхна страна, щото Иран им пречи, има повече петрол от тях, освен това са шиити, а в Саудитска Арабия са сунити

    13:39 09.03.2026

  • 31 това важи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    за фащ тъбухПро..бит

    13:53 09.03.2026

