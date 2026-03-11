Успешни тестови полети на МиГ-29 и F-16 в Граф Игнатиево

Успешно облитане (т.нар. летателно приемане) на изтребители МиГ-29 и F-16 беше извършено в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, съобщиха от Военновъздушните сили (ВВС).
Полетът на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37 се проведе след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя. Облитането на самолет F-16 с регистрационен знак 301 е последният етап от процеса по приемане на изтребителя, допълниха от ВВС.
Командването на ВСС уверява гражданите, че при полетите самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност. Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.
Вчера български F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.
Същото и за С300 ... Страхът на байганьовеца - да не настине и да не се мине. И пак се минаха.
ХАХАХА!
Хайде сега да си правите един паметник на тъпотата си от онова С300 или да го пратите я на Мадяро, я на брадатия пислямист дето се гътна.
за фърчилата ф16 се дадоха милиарди надути общ поръчки с заеми
и за подигравка 20е за повечето пенционери за великден
Когато дойде обаче новата и я покараш, още по силно започваш да благодариш за старата си кола на Бога ! 😀
До коментар #5 от "писаре":Полша купува 32бр ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет. И двата ни договора са за над 1.3 милиарда долара, по над 162 милиона долара на самолет. За боко е ясно че си купеваше спокойствие, a оправданието на ПроститеПeдoфили за завишената цена на втория договор отново беше допълнителното оборудване, но договора го има на сайта армимедия и частта с допълнителното оборудване е за няма и 4 милиона долара.
17:25 11.03.2026
До коментар #8 от "Търновец":Знаеш ли колко са 3000 часа?
До коментар #8 от "Търновец":Що ги карат тогава по цял свят бе?Защо.Десетки хиляди пилоти летят всеки час навсякъде по света.Да не са оглушали?Тук е проблема,че продажни политици ни набутаха с милиарди за цената на тези скъпи играчки.Нямаме ресурс за обслужване,подръжка,въоръжение и летателни часове.Не е разумно да летиш по час на месец и да си подготвен.Нужни са стрелби по график.Но за всичко това пари няма и няма откъде да дойдат.Тези Ф-16 са огромна политическа грешка.Честито на пенсионерите нещастните 20 евро за посрещане на Великден.Чудим се с бабата как да ги разпределим и какво да купим.
Облитат за да ви пръскат с кемтрейлс !
Освен това така предизвикват аятоласите и руслямистите да ни нападнат!
До коментар #12 от "Пилот":Юрий Гагарин беше тест пилот. А аз съм гледал интервю с Норвежкият тест пилот който тествува F 35 и той е с 3000 часа нальот и е майор, Радев с 1400 часа е генерал майор. А родината на аналитичната а и на техническата акустика е Стара Англия и аз съм се обучавал от технически учебници по акустика от Британия Германия и Русия. Преодоляването на звуковата бариера означава повишено акустично налягане по фронта на разпространение на звуковата вълна и може да доведе до частична загуба на слух вследствие на щети върху вестибуларния апарат. Преди много години Г-н Вернер фон Браун предложи на талантлив Български учен да ръководи програмата за вестибуларния апарат на астронавтите на Аполо но ДС му отказаха паспорт за напускане. Баща ми му беше приятел.
