Успешни тестови полети на МиГ-29 и F-16 в Граф Игнатиево

Успешно облитане (т.нар. летателно приемане) на изтребители МиГ-29 и F-16 беше извършено в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, съобщиха от Военновъздушните сили (ВВС).

Полетът на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37 се проведе след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя. Облитането на самолет F-16 с регистрационен знак 301 е последният етап от процеса по приемане на изтребителя, допълниха от ВВС.

Командването на ВСС уверява гражданите, че при полетите самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност. Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.

Вчера български F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.