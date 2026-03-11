Новини
Успешни тестови полети на МиГ-29 и F-16 в Граф Игнатиево

Успешни тестови полети на МиГ-29 и F-16 в Граф Игнатиево

11 Март, 2026

Командването на ВСС уверява гражданите, че при полетите самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност

Снимка: Фейсбук
Успешно облитане (т.нар. летателно приемане) на изтребители МиГ-29 и F-16 беше извършено в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, съобщиха от Военновъздушните сили (ВВС).

Полетът на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37 се проведе след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя. Облитането на самолет F-16 с регистрационен знак 301 е последният етап от процеса по приемане на изтребителя, допълниха от ВВС.

Командването на ВСС уверява гражданите, че при полетите самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност. Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.

Вчера български F-16 прелетяха ниско над София по време на учебно-тренировъчни полети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 4 Отговор
    Готови сме за Москва !!!

    17:11 11.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    37 е последния мохиканин.

    17:12 11.03.2026

  • 3 гражданин

    6 2 Отговор
    И гаргите даже не се плашат от нашите самолети !!

    17:14 11.03.2026

  • 4 хаха

    4 5 Отговор
    Байганьовците ако си бяха шитнали изтребителите на Украйна, сега щяха да имат модерна техника.
    Същото и за С300 ... Страхът на байганьовеца - да не настине и да не се мине. И пак се минаха.
    ХАХАХА!

    Хайде сега да си правите един паметник на тъпотата си от онова С300 или да го пратите я на Мадяро, я на брадатия пислямист дето се гътна.

    17:14 11.03.2026

  • 5 писаре

    9 2 Отговор
    кво ни занимаваш с глупости
    за фърчилата ф16 се дадоха милиарди надути общ поръчки с заеми
    и за подигравка 20е за повечето пенционери за великден

    Коментиран от #10

    17:20 11.03.2026

  • 6 име

    5 2 Отговор
    Соpocнята кога ще тренира евакуиране по колесника на самолета?

    17:20 11.03.2026

  • 7 Тити

    1 5 Отговор
    Къде е Радев да направи няколко кръгчета около Иран малко да ги разработи.

    17:21 11.03.2026

  • 8 Търновец

    6 1 Отговор
    Аз лично дълбоко се съмнявам че е България може да се тествува F 16 - тест пилотите обикновено имат хиляди летателни часове - Норвежкият пилот който тествува F 35 има над 3000 летателни часа и даден самолет трябва да се тествува на различни височини при различни скорости. Не е вярно че преодоляването на звуковата бариера е безвредно - аз съм чел техническа акустика - има ударна вълна която пряко натоварва вътрешното ухо и за известно време повече чува трудно. България трябваше да купи Грипен Е с двигател от Rolls Royce

    Коментиран от #12, #15

    17:22 11.03.2026

  • 9 Това като

    6 3 Отговор
    когато си поръчаш нова кола и дилърите започнат да те разиграват с доставката. Тогава всеки ден благодариш на Бога, че си запазил старата си кола и се убеждаваш, че все още става и няма да те предаде!
    Когато дойде обаче новата и я покараш, още по силно започваш да благодариш за старата си кола на Бога ! 😀

    17:24 11.03.2026

  • 10 име

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "писаре":

    Полша купува 32бр ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет. И двата ни договора са за над 1.3 милиарда долара, по над 162 милиона долара на самолет. За боко е ясно че си купеваше спокойствие, a оправданието на ПроститеПeдoфили за завишената цена на втория договор отново беше допълнителното оборудване, но договора го има на сайта армимедия и частта с допълнителното оборудване е за няма и 4 милиона долара.

    17:24 11.03.2026

  • 11 Нали Миг29

    4 1 Отговор
    нямали двигатели?Или ефките са ги теглили?

    17:25 11.03.2026

  • 12 Пилот

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Търновец":

    Знаеш ли колко са 3000 часа?

    Коментиран от #17

    17:27 11.03.2026

  • 13 Ахааа, ама

    0 2 Отговор
    Иначе няма да участваме във войната…

    17:28 11.03.2026

  • 14 Фу-у-у-т

    4 1 Отговор
    Ще си проличи на полигона при Шабла дали са в час.Щом двамата най-добри инструктори се забиха като пирон в земята.

    17:30 11.03.2026

  • 15 Ало,Търново...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Търновец":

    Що ги карат тогава по цял свят бе?Защо.Десетки хиляди пилоти летят всеки час навсякъде по света.Да не са оглушали?Тук е проблема,че продажни политици ни набутаха с милиарди за цената на тези скъпи играчки.Нямаме ресурс за обслужване,подръжка,въоръжение и летателни часове.Не е разумно да летиш по час на месец и да си подготвен.Нужни са стрелби по график.Но за всичко това пари няма и няма откъде да дойдат.Тези Ф-16 са огромна политическа грешка.Честито на пенсионерите нещастните 20 евро за посрещане на Великден.Чудим се с бабата как да ги разпределим и какво да купим.

    17:44 11.03.2026

  • 16 Костя дЪ простя - Късото

    0 1 Отговор
    Лъжат!
    Облитат за да ви пръскат с кемтрейлс !
    Освен това така предизвикват аятоласите и руслямистите да ни нападнат!

    17:54 11.03.2026

  • 17 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пилот":

    Юрий Гагарин беше тест пилот. А аз съм гледал интервю с Норвежкият тест пилот който тествува F 35 и той е с 3000 часа нальот и е майор, Радев с 1400 часа е генерал майор. А родината на аналитичната а и на техническата акустика е Стара Англия и аз съм се обучавал от технически учебници по акустика от Британия Германия и Русия. Преодоляването на звуковата бариера означава повишено акустично налягане по фронта на разпространение на звуковата вълна и може да доведе до частична загуба на слух вследствие на щети върху вестибуларния апарат. Преди много години Г-н Вернер фон Браун предложи на талантлив Български учен да ръководи програмата за вестибуларния апарат на астронавтите на Аполо но ДС му отказаха паспорт за напускане. Баща ми му беше приятел.

    18:00 11.03.2026

  • 18 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Не е лошо да купим "втора ръка" и двата батискаха на Джеймс Камерън,с които обследва "Титаник",преди да заснеме филма.По 1 милиард парчето.Като им турим по две торпедни гаубици,ехаа,ставаме и ВМ Сила.Само да не подплашим паламуда,при тяхното "облитане".

    18:05 11.03.2026

