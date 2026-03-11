Новини
Близки на настанени в дом за възрастни протестират срещу отнемането на лиценза му

Близки на настанени в дом за възрастни протестират срещу отнемането на лиценза му

11 Март, 2026 17:06 794 1

АСП твърди, че в дома е било допуснато да се смесят хора с психически увреждания, без бъде осигурена специализирана подкрепа

Близки на настанени в дом за възрастни протестират срещу отнемането на лиценза му - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20 души са организирали подписка и всички те са се събрали, за да протестират в защита на дома, който съвсем скоро ще бъде с окончателно отнет лиценз. Причините според близки на настанените са изцяло формални. А според Агенцията за социално подпомагане са достатъчно, съобщава Нова тв.

„Грижите са много добри, моят баща постъпи тук след инсулти. Благодарение на д-р Бойковска и грижите в този дом, той успя да се съвземе”, казва жена, която е поверила на хората в дома да се грижат за баща ѝ.

„Това е много жестоко спрямо нашите близки. Те не са алинеи, не са закончета. Ние правим подписка, за да защитим това място и нашите близки да останат тук”, споделя друга жена, чиято майка е настанена в дома.

Агенцията за социално подпомагане обаче твърди, че на същото място е било допуснато да се смесят хора с психически увреждания, хора с физически такива, както и болни с деменция, без да бъде осигурена специализирана подкрепа. От позицията на институцията също така става ясно, че е дадено време за отстраняване на това нарушение, но в дома продължават да са смесени хора с различни заболявания.

Според управителя на този дом, д-р Даниела Бойковска, вече е задействана процедура по отнемане на лиценза, без да се има предвид, че тя е обжалвала в съда. „Още на другия ден се обадиха от социалните служби, за да съберем хората и да им обяснят, че ще бъдат преместени”, споделя д-р Бойковска.

ДСП- Лозенец е предприела действия, с които да разбере конкретните нужда на всеки настанен и да прецени къде биха могли да бъдат преместени. Близките обаче имат съображения. „Не ни устройва. Това настаняване може да е след половин година, една година”, споделя друга жена.

Повдига се въпросът колко места е осигурила държавата за хора, чиито заболявания налагат настаняване в дом или хоспис, както и дали има достатъчно налични свободни места за всички, нуждаещи се от тази услуга.

От Агенцията за социално подпомагане уточняват, че в София и околностите има 32 институции за резидентна грижа или общо 1481 места. До края на януари свободните места са били 477.

Но прочитът на хората е друг: „Социалните се хващат за букви. Трябва да се промени наредбата и да се даде временен лиценз. Аз съм огорчен от това бездушно действие на институциите”, казва мъж, чийто близък е настанен в дома за възрастни.

Агенцията за социално подпомагане пък твърди, че на всички от този столичен дом за възрастни ще бъде проведена консултация, за да се прецени къде биха могли да бъдат настанени.

Това е целият им отговор на наше запитване дали след отнемането на лиценза на този дом, нуждаещите се хора ще получат алтернативно място:

"Заявление за ползване на услуга, делегирана от държавата дейност, са подали 13 потребители. Девет души от настанените са декларирали, че не желаят съдействие и сами ще търсят алтернативи за настаняване.

За да бъдат настанени в най-подходящата услуга, на потребителите трябва да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности. Изготвянето ѝ към настоящия момент е затруднено поради липса на медицинска документация, която при спазване на законодателните разпоредби би трябвало да е налична в социалната услуга.

От страна на служителите на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Лозенец, са предприети незабавни действия за оценяване на индивидуалните потребности на настанените хора. С тяхно съдействие специалисти от Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД са извършили прегледи на място за издаване на медицински документи, необходими за определяне профила на най-подходящата услуга, към която да бъдат насочени потребителите. Предстои документите да бъдат предоставени на ДСП – Лозенец.

ДСП – Лозенец продължава да работи по случая и след изготвяне на предварителните оценки на потребностите ще съдейства за настаняването на лицата в подходящи общински или частни социални услуги, които отговарят на необходимите условия.

Лицензът на доставчика е за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа за хора в надтрудоспособна възраст и за пълнолетни лица с деменция. При проверка на Агенцията за качеството на социалните услуги през 2025 г. е установено, че той е допуснал смесване на различни целеви групи, без да осигури специализирана подкрепа според потребностите им. Дадено му е задължително предписание за отстраняване на нарушението. С него му е предоставена възможност да отстрани нарушението и да продължи дейността си. Доставчикът обаче не е изпълнил предписанието, поради което контролният орган е предприел действия за отнемане на лиценза.

Смесването на хора с психични разстройства, хора с физически увреждания, възрастни и лица с деменция без необходимата специализирана подкрепа създава риск за техния живот и здраве.

На територията на град София и София област функционират общо 32 специализирани институции и социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни, включително и за хора с увреждания, с осигурени места за 1481 потребители. Към 31.01.2026 г. свободните места в тях са 477. Най-голям брой свободни места има в Домовете за стари хора – 418, и в Домовете за пълнолетни лица с физически увреждания – 21.

С цел да подобри грижата за възрастните и хората с увреждания и да осигури достатъчно места в социалните услуги в цялата страна Министерството на труда и социалната политика започна мащабен проект с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той предвижда ремонт и модернизиране на всички 81 общински домове за стари хора и създаване на 155 нови услуги за резидентна грижа за 2325 хора с деменция, физически и психически увреждания, интелектуални затруднения и умствена изостаналост".


  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Какво ще правят сега близките, като толкова пари вече платиха за асистираното оттърваване от родителите си. Вярно не по толкова хуманен начин, но все пак законно.

    17:09 11.03.2026

