"Епичен гняв" в морето! Пентагонът е потопил повече от 30 ирански кораба във войната срещу Техеран

Американските военни заявиха, че досега са потопили над 30 ирански кораба по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, включително ирански кораб с дронове, който е в пламъци, предава Fox News, цитирана от Фокус.
Балистичните ракетни атаки от страна на Иран са намалели с 90% от първия ден на войната, заявява пред репортери американският адмирал Брад Купър, който ръководи американските сили в Близкия изток като шеф на Централното командване.
Междувременно френският самолетоносач "Шарл де Гол" премина Гибралтарския проток и влезе в Средиземно море след съответната заповед на президента Еманюел Макрон поради конфликта в Близкия изток, съобщи AFР.
Както уточнява агенцията, корабът ще пътува още няколко дни, докато достигне района на мисията си в Източното Средиземноморие. Твърди се, че там той ще участва в "осигуряването на безопасността на гражданите на Франция и нейните съюзници, подложени на удари от страна на Иран“.
За изпращането на самолетоносача в Средиземно море на 3 март заедно с авианосна група поради въоръжения конфликт в Близкия изток съобщи президентът на Франция Еманюел Макрон. Преди това корабът изпълняваше задачи в северната част на Атлантическия океан. Макрон обеща да засили мерките за осигуряване на сигурността на своите бази в Близкия изток, след като две от тях бяха подложени на удари от ирански безпилотни самолети, а също така обеща да оказва подкрепа на приятелските страни в региона.
По-рано министърът на въоръжените сили на Франция Катрин Вотрен съобщи, че корабът трябва да пристигне в Средиземно море в събота, 7 март. Тя не уточни какви точно задачи ще изпълнява самолетоносачът, добавяйки само, че по-късно той може да бъде насочен към източната част на Средиземно море. Министърът припомни също така, че в ОАЕ се намират 12 френски изтребителя Rafale и допълнителни системи за противовъздушна отбрана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #7, #40
20:24 06.03.2026
2 Назарян
20:25 06.03.2026
3 Хахахахаха
20:25 06.03.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #10, #11
20:26 06.03.2026
5 Да,бе
20:26 06.03.2026
6 Владимир Путин, президент
Нещо за което Русия може само сънува.
Коментиран от #8, #46
20:27 06.03.2026
7 Говорит Москва
До коментар #1 от "Интересно":Потапят каквото си искат
20:27 06.03.2026
8 Гост
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Когато източникът за потвърждение е този, който сам се хвали, може и 300 за 3 часа да е потопил.
Коментиран от #35
20:30 06.03.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #33
20:30 06.03.2026
10 Адрес 4000
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Няма ги Горииле
Иран им плащаше да реват за убитите палестински деца
Сега няма кой да плаща
Питай леля Грета Тулумберг
20:30 06.03.2026
11 Ганчев
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Да пратят Грета Тунберг да изреве като ватенка миг преди срещата му с украински дрон.
20:31 06.03.2026
12 китайски балон
20:31 06.03.2026
13 Боруна Лом
20:31 06.03.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #23
20:32 06.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хаха
амаха!
ХАХАХА
20:34 06.03.2026
17 Гълъб на мира
20:34 06.03.2026
18 Мичо
20:36 06.03.2026
19 Амадор Ривас
Коментиран от #24, #61
20:38 06.03.2026
20 Това е от злоба
20:40 06.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Патравата руска армия
До коментар #14 от "Сатана Z":Гледащ ли ,цъкаш ли с език ? Разбиха им и командните центрове за ракети и дронове
Къде е първата ,а къде са патравите
Коментиран от #29
20:45 06.03.2026
24 Хахахахаха
До коментар #19 от "Амадор Ривас":Хахах, 3 дневната операция до какво доведе-а) пълен разгром над американската армия
B) разкритата смешна израелска армия
C) парична криза, рев на зеления наркоман и нова загуба на територии на украинските военни
Давам жокер :има три правилни отговора
20:46 06.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Данко Харсъзина
20:47 06.03.2026
27 Вюрцел
Коментиран от #31
20:47 06.03.2026
28 Висящият от колесник
200 малки момиченца
и 30 кораба
браво епщейновци
20:48 06.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дедо ви...
20:52 06.03.2026
31 Кобзон
До коментар #27 от "Вюрцел":На първи ред! До него има празно място. Чакал някъкъв "съюзник" от север....
20:52 06.03.2026
32 Копейчо Копеев
20:52 06.03.2026
33 Тимур
До коментар #9 от "Сатана Z":Добър виц,браво
20:52 06.03.2026
34 Пич
Коментиран от #42
20:53 06.03.2026
35 Тимур
До коментар #8 от "Гост":И ти си добър на вицове
20:53 06.03.2026
36 Хаха
Тогава би трябвало нефтовозите и другите кораби да преминават Ормузкия проток без проблем, а поне 4-ри, 5 самолетоносача да са непосредствено до Иранския бряг и да бълват ежеминутно аероплани срещу Техеран...
МИчтите са безплатни за епщайнци!
20:54 06.03.2026
37 Кукуруку
20:57 06.03.2026
38 Тимур
Коментиран от #41, #54
20:57 06.03.2026
39 Бабата или дядото
20:57 06.03.2026
40 мчи
До коментар #1 от "Интересно":иран и техеран са братовчеди, да знаиш бате
20:58 06.03.2026
41 Хаха
До коментар #38 от "Тимур":Операция "Епично епщайнско о.иране" е в ход!
20:59 06.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Янки
21:02 06.03.2026
44 Патравата руска армия
Гледам ,че има известна разлика
Коментиран от #49
21:02 06.03.2026
45 Пич
До коментар #42 от "Тимур":Няма значение, щом е само за вечерта!!! Ти ще си останеш най тъп завинаги!!!
Коментиран от #48, #51
21:03 06.03.2026
46 Русофил против Ботокса
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":С Путин толкова! Нямат кьсмет руснаците, след 1990г. хич не им вьрви на управители .... Корупция, бедност,убийства - елиминиране на конкуренти и пр.
21:04 06.03.2026
47 трумфи
21:05 06.03.2026
48 Тимур
До коментар #45 от "Пич":Да съм казъл, че не съм тъп. Тъп съм,но тъпи вицове не ми се отдават
21:05 06.03.2026
49 Абе
До коментар #44 от "Патравата руска армия":Те твоите идоли всичките с избелени ануси
Коментиран от #53
21:06 06.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тимур
До коментар #45 от "Пич":Да съм казъл, че не съм тъп. Тъп съм,но тъпи вицове не ми се отдават
Коментиран от #56, #64
21:07 06.03.2026
52 Тимур
До коментар #50 от "Тизе":Много добре,много добре! Май ще вземеш приза тази вечер
21:09 06.03.2026
53 Патлавата руска армия
До коментар #49 от "Абе":Така е да , щото такива като тебе денонощно въртят федероси
21:09 06.03.2026
54 Няма
До коментар #38 от "Тимур":По простта подлога, от паветната и натягаща се като тебе!
Коментиран от #57
21:09 06.03.2026
55 Дедо ви...
21:10 06.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тимур
До коментар #54 от "Няма":Давай,давай, вече се открои ярко. Е мизерник си,но нали тва е твоето състезание, за най- тъп виц
Коментиран от #63
21:12 06.03.2026
58 Евреина КАБЗОН
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
А ГДЕ АРМИЯ АЯТОЛАХА?
ВЛАДИМИРОВИЧ защо не помага ?
21:13 06.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ами
6 фрегати, 3 корвета и осемдесетина патрулни кораба
по-голяма част от които са с големина на катер.
Проблемът са над 30-те подводници клас "Кило",
които за сега кротуват. Явно чакат заповеди.
21:20 06.03.2026
63 Руснаци
До коментар #57 от "Тимур":Скъсаняк какво имаш, можеш ли да ми споделиш, караш 20 годишен кошник, живееш под наем, чакаш от заплата на заплата, бачкаш предполагам или общ работник или охрана на строеж. Разбирам те, не ти е лесен живота, жена ти иска да си ляга с богати и с хубави коли, децата ти сигурно не те поглеждам защити нямаш пари да ги изучиш, типичен живот за фен на Нато. Пожелавам ти успехи все пак
Коментиран от #68
21:21 06.03.2026
64 Няма
До коментар #51 от "Тимур":Нужда да казваш, вижда се, че си много тъп.
Коментиран от #65
21:22 06.03.2026
65 Тимур
До коментар #64 от "Няма":Още се колебая, може и ти да вземеш приза тази вечер за най- тъп копейски виц
Коментиран от #67, #70
21:25 06.03.2026
66 Ще видите вие..
21:25 06.03.2026
67 Хахахахаха
До коментар #65 от "Тимур":Това ли измисли, кой ти помага за това перфектно изречение, признай си, такъв умствен гений, как ме затапи,реве ми се, маняк ще ти споделя нещо-бил си лимон ката на класа, никой не те е приемал насериозно, прав ли съм?? Мен маняк няма как да ме наредиш с класи съм над теб, приеми го и повече не се мъчи да си оригинален, не ти се получава. Лека вечер
Коментиран от #71
21:29 06.03.2026
68 Тимур
До коментар #63 от "Руснаци":Ти си! Ти си фафорита тази вечер! Печелиш! Защото нищо не уцели,явно това е талант. Нищо нямам само младогадже без грам силикон по нея. Лягаме си, ще си препрочетем вицовете да се посмем пак и пак
Коментиран от #73
21:29 06.03.2026
69 😜, открий разликите
й. @....🤣, и US ARMY🙈
21:30 06.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хахахахаха
До коментар #71 от "Тимур":Маняк 10 коментара - 5 думи, речника ти май е доста ограничен, така ще фенчетата на Украйна, май украинците знаят повече български думи от вас, предлагам ти тая вечер да накараш някой да ти почете малко, да обмислиш някое изречение с повече от 5 думи и когато си готов, пиши, аа може и да помолиш феновете на Нато и Украйна тука да помислите колективно, то при вас 50 човека горе долу събират 1 умствена мозъчна клетка
21:34 06.03.2026
73 Хахахахаха
До коментар #68 от "Тимур":Маняк като гледаш съседа ти как си ляга с млади и хубави гаджета и искаш неговия живот, това не се брои, ти най много ще си легнеш с някаква отпусната лелка, а и там няма да се задържиш дълго и там няма да си нов ако ме разбираш какво ти казвам
21:37 06.03.2026
74 Софиянец
21:42 06.03.2026