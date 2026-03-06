Новини
"Епичен гняв" в морето! Пентагонът е потопил повече от 30 ирански кораба във войната срещу Техеран

6 Март, 2026 20:23 1 552 74

  • епичен гняв-
  • иран-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • индийски океан-
  • ракети-
  • дронове

Балистичните ракетни атаки от страна на Иран са намалели с 90% от първия ден на войната, заявява пред репортери американският адмирал Брад Купър, който ръководи американските сили в Близкия изток като шеф на Централното командване

"Епичен гняв" в морето! Пентагонът е потопил повече от 30 ирански кораба във войната срещу Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските военни заявиха, че досега са потопили над 30 ирански кораба по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, включително ирански кораб с дронове, който е в пламъци, предава Fox News, цитирана от Фокус.

Балистичните ракетни атаки от страна на Иран са намалели с 90% от първия ден на войната, заявява пред репортери американският адмирал Брад Купър, който ръководи американските сили в Близкия изток като шеф на Централното командване.

Междувременно френският самолетоносач "Шарл де Гол" премина Гибралтарския проток и влезе в Средиземно море след съответната заповед на президента Еманюел Макрон поради конфликта в Близкия изток, съобщи AFР.

Както уточнява агенцията, корабът ще пътува още няколко дни, докато достигне района на мисията си в Източното Средиземноморие. Твърди се, че там той ще участва в "осигуряването на безопасността на гражданите на Франция и нейните съюзници, подложени на удари от страна на Иран“.

За изпращането на самолетоносача в Средиземно море на 3 март заедно с авианосна група поради въоръжения конфликт в Близкия изток съобщи президентът на Франция Еманюел Макрон. Преди това корабът изпълняваше задачи в северната част на Атлантическия океан. Макрон обеща да засили мерките за осигуряване на сигурността на своите бази в Близкия изток, след като две от тях бяха подложени на удари от ирански безпилотни самолети, а също така обеща да оказва подкрепа на приятелските страни в региона.

По-рано министърът на въоръжените сили на Франция Катрин Вотрен съобщи, че корабът трябва да пристигне в Средиземно море в събота, 7 март. Тя не уточни какви точно задачи ще изпълнява самолетоносачът, добавяйки само, че по-късно той може да бъде насочен към източната част на Средиземно море. Министърът припомни също така, че в ОАЕ се намират 12 френски изтребителя Rafale и допълнителни системи за противовъздушна отбрана.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    9 20 Отговор
    Войната срещу Техеран, а Пентагонът потопява ирански кораби?!?!

    Коментиран от #7, #40

    20:24 06.03.2026

  • 2 Назарян

    22 7 Отговор
    Ай ша ва такоам у шикиджиите 🎃

    20:25 06.03.2026

  • 3 Хахахахаха

    19 11 Отговор
    Ххахах, даа вярвам на Нато, Украйна и Америка хахаха

    20:25 06.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    22 10 Отговор
    Зелените терористи де ги да протестират? То е голяма екология!

    Коментиран от #10, #11

    20:26 06.03.2026

  • 5 Да,бе

    28 18 Отговор
    И Иран можеше да потопи някое американско корито,но те рязко и смело избягаха извън зоната на бойни действия,като истински победители ...

    20:26 06.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    20 30 Отговор
    Три Дня - 30 корабля ☝️
    Нещо за което Русия може само сънува.

    Коментиран от #8, #46

    20:27 06.03.2026

  • 7 Говорит Москва

    16 12 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Потапят каквото си искат

    20:27 06.03.2026

  • 8 Гост

    25 13 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Когато източникът за потвърждение е този, който сам се хвали, може и 300 за 3 часа да е потопил.

    Коментиран от #35

    20:30 06.03.2026

  • 9 Сатана Z

    22 13 Отговор
    Кравешката пропаганда представя видеоклипове от шутъра Call of Duty като истински сражения за повдигане на духа на ошашавената войска ,която Тръмп ще прати на смърт в Иран

    Коментиран от #33

    20:30 06.03.2026

  • 10 Адрес 4000

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Няма ги Горииле
    Иран им плащаше да реват за убитите палестински деца
    Сега няма кой да плаща
    Питай леля Грета Тулумберг

    20:30 06.03.2026

  • 11 Ганчев

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Да пратят Грета Тунберг да изреве като ватенка миг преди срещата му с украински дрон.

    20:31 06.03.2026

  • 12 китайски балон

    19 14 Отговор
    Броят и рибарските лодки😉 БайДончо е известен унищожител на рибарски лодки!

    20:31 06.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    18 9 Отговор
    ОБОРА С ТЕЗИ БАЗИ И САМОЛЕТИ,МАЙ ДИРЕКТНО НИ ВКАРВАТ В ОГЪНЯ!А НЯМА НИКАКВО ОРЪЖИЕ ЗА ЗАЩИТА! ВСИЧКИ МИНИСТРИ ДО СЕГА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД КАЛАШНИКА !

    20:31 06.03.2026

  • 14 Сатана Z

    11 18 Отговор
    Разправят,че Первая армия в мире е потопила на 30 коча мдете

    Коментиран от #23

    20:32 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    13 13 Отговор
    Сега на путлераските пислямисти да гледаме заплахите... как иран щял да им покаже на тях!
    амаха!

    ХАХАХА

    20:34 06.03.2026

  • 17 Гълъб на мира

    13 13 Отговор
    Този "гняв" е и руски и китайски, не само еврейскоамерикански. Не забравяйте. Мача се играе 90 мин , а има и продължения , че и дуспи. Не бързайте с прогнозите за победитер. И най слабия е бил и най силния.

    20:34 06.03.2026

  • 18 Мичо

    14 12 Отговор
    Е защо тогава в немция нафтата стана за една седмица пт 1,65 на 2,10?

    20:36 06.03.2026

  • 19 Амадор Ривас

    19 18 Отговор
    Тука имаше един "побеснял" където величаеше иранския боен флот. Разправяше как краварите няма да посмеят да се доближат до ирански боен кораб. А те всичките правят компания на Мацква 🤣🤣🤣

    Коментиран от #24, #61

    20:38 06.03.2026

  • 20 Това е от злоба

    16 10 Отговор
    Щото САЩ притежават едва 0,3% от световният танкерен флот. За година Китай е направил повече от колкото САЩ от 1948 до 2025

    20:40 06.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Патравата руска армия

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Гледащ ли ,цъкаш ли с език ? Разбиха им и командните центрове за ракети и дронове

    Къде е първата ,а къде са патравите

    Коментиран от #29

    20:45 06.03.2026

  • 24 Хахахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Амадор Ривас":

    Хахах, 3 дневната операция до какво доведе-а) пълен разгром над американската армия
    B) разкритата смешна израелска армия
    C) парична криза, рев на зеления наркоман и нова загуба на територии на украинските военни

    Давам жокер :има три правилни отговора

    20:46 06.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    "Разярен лъв" в небето. Така се казва операцията на Израилтяните.

    20:47 06.03.2026

  • 27 Вюрцел

    7 3 Отговор
    Пригожин пита къде е аятолаха

    Коментиран от #31

    20:47 06.03.2026

  • 28 Висящият от колесник

    10 9 Отговор
    много сте яки
    200 малки момиченца
    и 30 кораба
    браво епщейновци

    20:48 06.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дедо ви...

    6 3 Отговор
    А бе те и авиацията на Иран унищожиха още първия ден ама се оказа, че самолетите били подробни рисунки на стоянките и полосите за излитане. Дупката в бетона....

    20:52 06.03.2026

  • 31 Кобзон

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Вюрцел":

    На първи ред! До него има празно място. Чакал някъкъв "съюзник" от север....

    20:52 06.03.2026

  • 32 Копейчо Копеев

    10 4 Отговор
    Много исках да потопят самолетоносач. Много исках руското ПВО да свали изтребител. Много исках да демилитаризират много кравари. Ей така, за самочувствие. Ама не става. Еех, дано г-н Путин да спечели скоро, че вече не се живее! Всеки ден срам и унижение.

    20:52 06.03.2026

  • 33 Тимур

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Добър виц,браво

    20:52 06.03.2026

  • 34 Пич

    11 9 Отговор
    И кой точно независим източник потвърди това нещо ?! Защото Пентагона нищо не е потопил !!! Защото не смее да припари на по близо от 1000 километра от Иран !!! Не е разблокирал Ормузкия проток!!! И днес казха, че нямат смелост да ескортират кораби близо до Иран !!! Щели, когато станело по разумно !!! Тоест - страх тресе говедата!!! И ще ескортират, когато няма нужда от тях. За да се снимат по телевизията!!! Помните ли от колко отдавна ги наричам - телевизионни войници !?

    Коментиран от #42

    20:53 06.03.2026

  • 35 Тимур

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    И ти си добър на вицове

    20:53 06.03.2026

  • 36 Хаха

    5 7 Отговор
    Иран "няма" нито ракети, нито кораби...
    Тогава би трябвало нефтовозите и другите кораби да преминават Ормузкия проток без проблем, а поне 4-ри, 5 самолетоносача да са непосредствено до Иранския бряг и да бълват ежеминутно аероплани срещу Техеран...
    МИчтите са безплатни за епщайнци!

    20:54 06.03.2026

  • 37 Кукуруку

    6 4 Отговор
    Тези откачалки старци 70+ са извън тотално съвременния свят и баланс. Трябва да има възрастово ограничение за хората, които оглавяват държавите. Тръмп, Путин, Нетаняху- не са в крак със съвременния свят. Да сложат по един памперс и да предадат властта на нормално мислещи млади и съвременни политици

    20:57 06.03.2026

  • 38 Тимур

    8 6 Отговор
    Факти е форум на копейки които не са спечелили зелена карта. Тва пичове оставате си мизерници!

    Коментиран от #41, #54

    20:57 06.03.2026

  • 39 Бабата или дядото

    4 5 Отговор
    ТОЗ пьк и той кьде се вре между шамарите. Тя бабата го шамароса в самолета и за него явно е традиция.

    20:57 06.03.2026

  • 40 мчи

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    иран и техеран са братовчеди, да знаиш бате

    20:58 06.03.2026

  • 41 Хаха

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "Тимур":

    Операция "Епично епщайнско о.иране" е в ход!

    20:59 06.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Янки

    2 7 Отговор
    Братя, ако нямате колесници предлагам моя двуколесен да му се качите, малко е крив, ама вие ще го изправи те и пак ще ви закара на седмото небе!

    21:02 06.03.2026

  • 44 Патравата руска армия

    11 1 Отговор
    Кога гледаш собствините си патрави жалкари и видиш истинска армия в действие , а 😮‍💨
    Гледам ,че има известна разлика

    Коментиран от #49

    21:02 06.03.2026

  • 45 Пич

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Тимур":

    Няма значение, щом е само за вечерта!!! Ти ще си останеш най тъп завинаги!!!

    Коментиран от #48, #51

    21:03 06.03.2026

  • 46 Русофил против Ботокса

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    С Путин толкова! Нямат кьсмет руснаците, след 1990г. хич не им вьрви на управители .... Корупция, бедност,убийства - елиминиране на конкуренти и пр.

    21:04 06.03.2026

  • 47 трумфи

    0 0 Отговор
    В момента няма разлика в дезинформацията на Тръмп,Путин и Израел. Лъжат и пропагандират,и дезинформират.

    21:05 06.03.2026

  • 48 Тимур

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пич":

    Да съм казъл, че не съм тъп. Тъп съм,но тъпи вицове не ми се отдават

    21:05 06.03.2026

  • 49 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Патравата руска армия":

    Те твоите идоли всичките с избелени ануси

    Коментиран от #53

    21:06 06.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тимур

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пич":

    Да съм казъл, че не съм тъп. Тъп съм,но тъпи вицове не ми се отдават

    Коментиран от #56, #64

    21:07 06.03.2026

  • 52 Тимур

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тизе":

    Много добре,много добре! Май ще вземеш приза тази вечер

    21:09 06.03.2026

  • 53 Патлавата руска армия

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Абе":

    Така е да , щото такива като тебе денонощно въртят федероси

    21:09 06.03.2026

  • 54 Няма

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тимур":

    По простта подлога, от паветната и натягаща се като тебе!

    Коментиран от #57

    21:09 06.03.2026

  • 55 Дедо ви...

    1 5 Отговор
    А бе тиаааа сащисани са много добри.... Днес втора ракета е паднала в двора на училище в Техеран, съборила е едно дърво и едно дете е загинало

    21:10 06.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Няма":

    Давай,давай, вече се открои ярко. Е мизерник си,но нали тва е твоето състезание, за най- тъп виц

    Коментиран от #63

    21:12 06.03.2026

  • 58 Евреина КАБЗОН

    5 1 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    А ГДЕ АРМИЯ АЯТОЛАХА?

    ВЛАДИМИРОВИЧ защо не помага ?

    21:13 06.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами

    0 5 Отговор
    Иран не разполагаше с кой знае какъв голям флот преди конфликта.
    6 фрегати, 3 корвета и осемдесетина патрулни кораба
    по-голяма част от които са с големина на катер.
    Проблемът са над 30-те подводници клас "Кило",
    които за сега кротуват. Явно чакат заповеди.

    21:20 06.03.2026

  • 63 Руснаци

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Тимур":

    Скъсаняк какво имаш, можеш ли да ми споделиш, караш 20 годишен кошник, живееш под наем, чакаш от заплата на заплата, бачкаш предполагам или общ работник или охрана на строеж. Разбирам те, не ти е лесен живота, жена ти иска да си ляга с богати и с хубави коли, децата ти сигурно не те поглеждам защити нямаш пари да ги изучиш, типичен живот за фен на Нато. Пожелавам ти успехи все пак

    Коментиран от #68

    21:21 06.03.2026

  • 64 Няма

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Тимур":

    Нужда да казваш, вижда се, че си много тъп.

    Коментиран от #65

    21:22 06.03.2026

  • 65 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Няма":

    Още се колебая, може и ти да вземеш приза тази вечер за най- тъп копейски виц

    Коментиран от #67, #70

    21:25 06.03.2026

  • 66 Ще видите вие..

    3 0 Отговор
    Когато Вовата изпрати своите самолетоносачи водени от флагмана "Москва"

    21:25 06.03.2026

  • 67 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тимур":

    Това ли измисли, кой ти помага за това перфектно изречение, признай си, такъв умствен гений, как ме затапи,реве ми се, маняк ще ти споделя нещо-бил си лимон ката на класа, никой не те е приемал насериозно, прав ли съм?? Мен маняк няма как да ме наредиш с класи съм над теб, приеми го и повече не се мъчи да си оригинален, не ти се получава. Лека вечер

    Коментиран от #71

    21:29 06.03.2026

  • 68 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаци":

    Ти си! Ти си фафорита тази вечер! Печелиш! Защото нищо не уцели,явно това е талант. Нищо нямам само младогадже без грам силикон по нея. Лягаме си, ще си препрочетем вицовете да се посмем пак и пак

    Коментиран от #73

    21:29 06.03.2026

  • 69 😜, открий разликите

    1 0 Отговор
    Между опърпаната путинска армия оваляна в кал и л@
    й. @....🤣, и US ARMY🙈

    21:30 06.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тимур":

    Маняк 10 коментара - 5 думи, речника ти май е доста ограничен, така ще фенчетата на Украйна, май украинците знаят повече български думи от вас, предлагам ти тая вечер да накараш някой да ти почете малко, да обмислиш някое изречение с повече от 5 думи и когато си готов, пиши, аа може и да помолиш феновете на Нато и Украйна тука да помислите колективно, то при вас 50 човека горе долу събират 1 умствена мозъчна клетка

    21:34 06.03.2026

  • 73 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тимур":

    Маняк като гледаш съседа ти как си ляга с млади и хубави гаджета и искаш неговия живот, това не се брои, ти най много ще си легнеш с някаква отпусната лелка, а и там няма да се задържиш дълго и там няма да си нов ако ме разбираш какво ти казвам

    21:37 06.03.2026

  • 74 Софиянец

    1 0 Отговор
    От епичен гняв в епичен резил и съвсем естествено към епипни лъжи 😂

    21:42 06.03.2026

