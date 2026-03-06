"Епичен гняв" в морето! Пентагонът е потопил повече от 30 ирански кораба във войната срещу Техеран

Американските военни заявиха, че досега са потопили над 30 ирански кораба по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, включително ирански кораб с дронове, който е в пламъци, предава Fox News, цитирана от Фокус.



Балистичните ракетни атаки от страна на Иран са намалели с 90% от първия ден на войната, заявява пред репортери американският адмирал Брад Купър, който ръководи американските сили в Близкия изток като шеф на Централното командване.

Междувременно френският самолетоносач "Шарл де Гол" премина Гибралтарския проток и влезе в Средиземно море след съответната заповед на президента Еманюел Макрон поради конфликта в Близкия изток, съобщи AFР.



Както уточнява агенцията, корабът ще пътува още няколко дни, докато достигне района на мисията си в Източното Средиземноморие. Твърди се, че там той ще участва в "осигуряването на безопасността на гражданите на Франция и нейните съюзници, подложени на удари от страна на Иран“.



За изпращането на самолетоносача в Средиземно море на 3 март заедно с авианосна група поради въоръжения конфликт в Близкия изток съобщи президентът на Франция Еманюел Макрон. Преди това корабът изпълняваше задачи в северната част на Атлантическия океан. Макрон обеща да засили мерките за осигуряване на сигурността на своите бази в Близкия изток, след като две от тях бяха подложени на удари от ирански безпилотни самолети, а също така обеща да оказва подкрепа на приятелските страни в региона.



По-рано министърът на въоръжените сили на Франция Катрин Вотрен съобщи, че корабът трябва да пристигне в Средиземно море в събота, 7 март. Тя не уточни какви точно задачи ще изпълнява самолетоносачът, добавяйки само, че по-късно той може да бъде насочен към източната част на Средиземно море. Министърът припомни също така, че в ОАЕ се намират 12 френски изтребителя Rafale и допълнителни системи за противовъздушна отбрана.