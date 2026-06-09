Китай "изяжда" германската икономика? Къде сбърка Германия.

През април Китай е доставил на Германия по-малко от килограм от редкоземния метал германий, както и три килограма от не по-малко ценния галий на Малайзия. По данни на китайската митница, другите страни не са получили нищо, а това, според анализаторите, прекрасно илюстрира как Китай използва лидерската си позиция в ключовите сфери, свързани със съвременните технологии.
Без германий не е възможен високоскоростният пренос на данни по оптични кабели, не работят нито уредите за нощно виждане, нито високоефективните слънчеви батерии, използвани в космическите сонди и спътниците. А без съединенията на галия не е възможна мрежата 5G, бързите зарядни устройства прегряват, а скенерите на щрих-кодовете в супермаркетите излизат от строя.
Кристиан Хел от франкфуртския доставчик на суровини TRADIUM смята, че ако Германия, която до момента бе обезпечена с доставките на важни суровини, сега остане без тях, това ще бъде недвусмислен сигнал.
Производство в Китай и за Китай
Примерът с концерна BASF нагледно показва мащабите на заинтересоваността на германския бизнес към китайския пазар. В края на март химическият гигант от Лудвигсхафен откри в Джандзян, Южен Китай, огромен завод на стойност почти девет милиарда евро.
Там BASF произвежда компоненти за китайската автомобилна промишленост и за предприятията, производители на пластмаса. Като освен другото, в Китай германският концерн може спокойно да разчита на евтините нефт и газ от Русия.
Със строежа на завода в Джандзян обаче BASF става все по-зависим от добрата воля на китайското държавно и партийно ръководство. Тази зависимост бе подложена на остра критика от страна на Вашингтон. В Стратегията за национална сигурност на САЩ се казва: „Войната в Украйна имаше обратен ефект, увеличавайки външната зависимост на Европа и особено на Германия. Днес германските химически компании строят в Китай едни от най-големите в света преработвателни заводи и използват там руски газ, какъвто не могат да получат у дома".
Същевременно, както отбелязват наблюдателите, произвеждайки в Китай германските компании допринасят за наводняването на световния пазар със стоки от местните производствени мощности. Докато вътре в страната икономиката стагнира, експортната машина работи с пълна мощност. Китай все по-малко зависи от вноса, докато останалият свят все повече зависи от стоките, произведени в Китай. „Не дооценихме Китай и сега много болезнено усвояваме този урок. А после се жалваме, че не сме знаели това по-рано", казва пред ДВ експертът по Китай Мануел Вермеер.
Дългосрочната икономическа стратегия на Китай дава плодове
В началото на китайските пазарни реформи германските компании извличаха полза от създаването на съвместни предприятия и достъпа до местния пазар. Паралелно споделяха опита си, докато днес ролите са разменени.
„Първите германски компании пристигнаха в Китай в началото на 1980-те години. Тогава се наложи да се създават съвместни предприятия - например в автомобилостроенето", спомня си Вермеер. А китайците, според него, много внимателно са наблюдавали всичко и са се учили. „И сега, както знаем, до голяма степен са ни изпреварили в тази област. Те пускат на пазара фантастични автомобили, които не само изглеждат прекрасно, но и наистина са много добри."
Самоувереността на германците се обръща срещу тях
„Навремето си мислехме: да отидем там и да покажем на китайците какво правим. В този случай те могат и да копират нещо. Но с типичната за германците самоувереност предполагахме, че те никога няма да успеят да направят всичко правилно - така, както го правят германците със строгите си стандарти и изключителния инженерен опит", спомня си експертът.
А китайците слушали внимателно и се учели, за да направят един ден същите неща точно толкова добре или дори по-добре от германците. Именно това развитие на събитията е било предсказуемо и в ранната му фаза - съдейки по растящия конкурентен натиск на Китай, особено спрямо Германия, Япония и Южна Корея.
Китайските ученици надминаха германските си учители
„Те копираха от нас много, вероятно невинаги по законен път", посочва Вермеер и дава пример с китайския партньор на BMW - компанията Brilliance. В завода на компанията в Шенян било възможно да се види как само една врата дели двете халета, в едното от които се сглобявали автомобили BMW, а в другото - Brilliance с копирани германски технологии. „С Volkswagen беше същото."
Експертът смята, че превръщането на Китай във водещ световен производител е било предсказуемо на базата на публикуваните от китайското ръководство документи по планирането на промишлената политика. „В китайските петилетни планове още преди 20 години видяхме, че отделят специално внимание на електромобилността. Но тогава не се отнесохме към това сериозно", споделя Вермеер.
Китай "ще изяде" германската промишленост?
Икономистите от Центъра за европейски реформи CER Сандер Тордуар и Брад Сетсер предупреждават в свое изследване за „китайския шок 2.0" и за „цената на германското самоуспокоение". Първият „китайски шок", започнал през 2001 година, силно удари САЩ, докато Германия първоначално имаше полза от него.
Сега експертите от CER констатират, че и най-голямата европейска икономика се е оказала под натиск. „Германия продължава да проявява нерешителност, макар че Китай вече изяде за обед значителна част от нейната промишленост и сега се готви за вечеря."
Актуалният петилетен план за развитие на китайската икономика показва магистралните направления: Пекин инвестира в квантови изчисления, изкуствен интелект, разработката на човекоподобни роботи и невроинтерфейс - системи, които създават пряк канал за връзка между мозъка (или нервната система) и външно устройство. Стратегическият курс е ясен: по-малка зависимост от Запада, по-голям контрол над глобалните вериги за доставки. И както изглежда - не само Германия и Европа ги чакат сложни времена.
Автор: Томас Колман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зелений
06:08 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
06:14 09.06.2026
6 Айляк
И донякъде в иновациите, които сега са на страната на Китай.
Невинаги качеството и лукса са гаранция за успех.
Китай с евтината си работна ръка може да продава на каквато си цена иска, Германия не може.
Коментиран от #13
06:15 09.06.2026
7 Kъде сбърка
06:15 09.06.2026
8 а бе..
06:16 09.06.2026
9 голям смях
До коментар #3 от "Смей се смехурко....":Огледай се какво българско имаш около теб и колко китайски?
06:21 09.06.2026
10 хах
06:24 09.06.2026
11 В миграцията
Коментиран от #26
06:25 09.06.2026
12 Ний ша Ва упрайм
06:32 09.06.2026
13 тц тц
До коментар #6 от "Айляк":Живееш още в миналия век:)
Средната работна заплата в Китай е 1600 долара, като в големите китайски градове е над 3500 долара при цени десет пъти по ниски от нашите /например любимия на евроатлантиците банан в Пекин струва 15 цента килото, а марковите цигари са между 30 и 40 цента/
За качеството и лукса ще ти цитирам думите на Мъск преди няколко месеца - "като видях най голямата гара в света в Чунцин и как е построена се чудих това истина ли е или гледам научнофантастичен филм"...гарата е с размери на 170 футболни игрища и е построена за по малко от две години от 1200 хуманоидни роботи и е с капацитет 15000 пътници на час.
06:32 09.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Глупациии,
06:35 09.06.2026
16 Германия освен Сапун от Евреи, Война
🇺🇸🇨🇳❤️Кое от последните е Германско Откритие, Компютри, Интернет, Електрически Батерии за Автомобили зареждащи се за едно кафе време, Сателити, Спейс Интернет? iPhone, Мобилни Телефони?🤣❤️🇺🇸
😁🇺🇸🇨🇳❤️Китай е функция на Американската Икономика и Know How.🇺🇸🇨🇳❤️😁
06:35 09.06.2026
17 Германският Език е Старо Еврейски зотова
06:39 09.06.2026
18 хахаха
До коментар #14 от "Ама и живота в":Друго си е България - можеш да си плюеш където си искаш и Урсула да се бустерира през три месеца, а без ваксина и в магазина не можеш да влезеш:))) А най хубавото е, че тук можеш да си правиш гонки и да се друсаш на воля:)
Коментиран от #29
06:39 09.06.2026
19 лесен отговор
06:42 09.06.2026
20 От Аварското Царство на Германските
Староеврейски е базата на Германският Език, затова Германският е бъкан с Юдаизми, като Нeimat - Родина.
06:45 09.06.2026
21 Време е да се махаме от ЕС.
06:48 09.06.2026
22 от алчност
06:50 09.06.2026
23 Преди 100 г
06:50 09.06.2026
24 Германските Автомобили са Кочина
После отворете Капака на една Тойота и погледнете вътре колко място за работа има?🇯🇵❤️😁
06:52 09.06.2026
25 Моарейн
До коментар #14 от "Ама и живота в":Само въпрос на време е и тук да стане така, че и по-зле. С тия урсули, мърсули и вся остальная, които се чудят как да оправдаят жалк.то си бюрократско съществуване, китайският Биг Брадър може да ни се стори като малка радостна приказчица.
06:53 09.06.2026
26 име
До коментар #11 от "В миграцията":Не само миграцията и поскъпващия живот. ЛГБТ извращенията също имат приличен принос към това хората да се изродят и дапне искат да работят, да се женят и правят семейства.
06:54 09.06.2026
27 И днес да отидете в Германия,
Коментиран от #32
06:55 09.06.2026
28 китайско ЧУДО ли
06:57 09.06.2026
29 Не казвам, че не
До коментар #18 от "хахаха":Нрябва да има някакъв ред и правила, да се спазват от всички. Но, диктатура с помоща на цифровите технологии, кой иска? Тука у нас и в Европа всичко е сбъркано. Нямаме никакво бъдеще вече. Но, сори, ама и китайската диктатура не ми трябва. Викахте против соца, диктатура било, нали? Ами Китай, кво е? Айде иди там да бачкаш, като луд и да живееш в некакво мазе? Там е жесток капитализъм. Луда експлоатация. За да може да произведат евтино и да го продават на цял свят, те бачкат като луди за малко пари. Искаш ли и ти така?
07:01 09.06.2026
30 Калоян
07:05 09.06.2026
31 Пантагрюел
07:07 09.06.2026
32 вярно е това
До коментар #27 от "И днес да отидете в Германия,":Мобилния интернет и оптичната мрежа са поне едно десетилетие след нас. Те даге до крайния потребител все още позват АДСЛ по коаксиалния кабел. Това е технология от преди 25г, която даже по нашите села вече не се ползва. Но за това предполагам, че са виновни регулациите. Не съм видял в Германия масово да съдят ГСМ-клетки по покривите на блоковете, както правим у нас. Сигурно знаят какви са вредите и не позволяват. А копането за кабели предполагам, че е доста по-скъпо, не става като у нас всеки кабелен оператор да си разкопава тротоара когато иска и после да понахвърля отгоре изпочупените плочки.
07:07 09.06.2026
33 хаха
Проблемът на Германия е чисто политически- политиците съсипват икономиката с идея да изкарат още някой мандат без сътресения и да печелят гласовете със социални помощи и модерни идеи като зелените. Разбира се, знаят, че не е стратегия за 20г напред, но не им пука, защото е важно днес да си на власт и да захлебиш. Утре ще го мислят следващите.
У нас се видя същото с предните управления и лъсналия сега дефицит. В Германия просто е бая по-сериозна тази игра и говорим за трилиони дългове и почти вече 0 шанс за вдигане на икономиката, защото възстановяване на енергетиката, рязане на помощи и т.н. искат много пари, време и ще има бунтове на чиновници, хора на социалки и пенсионери.
За БАСФ защо няма в статията, че всъщност официално обявиха, че до 2030 закриват напълно заводите си в Германия? Не могат да издържат на цените на енергията.
Между другото, Великобритания вече се говори, че е на ръба да иска МВФ да я спасява. Няма накъде повече да вдигат данъци, богатите и много от средната класа се изнесоха, бизнеси фалират масово, а дългът расте ли, расте. Даже The Telegraph и The Guardian имат статии за това. И причините- същите политики като на ЕС. Хората гласуваха за Брекзит, политиците продължиха напук старото.
07:07 09.06.2026
34 123
да си беше управлявал човека още 20 тина години, много гласоподаватели ма Шиши, нямаше да ги има и нямаше да ни избиват безнаказано по улиците, нямаше и загубилите се при пресичанеъо на морето да си веят коня навсякъде и да са завзели света.
Абе имат няколко гршчици.
07:09 09.06.2026
35 Тити
07:11 09.06.2026