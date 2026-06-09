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Китай "изяжда" германската икономика? Къде сбърка Германия.

Китай "изяжда" германската икономика? Къде сбърка Германия.

9 Юни, 2026 06:01 1 413 35

  • икономика-
  • германия-
  • китай-
  • германци-
  • ес-
  • промишленост

Навремето германците пристигнаха в Китай със своите технологии и инженерен опит, а китайците слушаха, учеха и най-вече копираха. Сега ролите са разменени.

Китай "изяжда" германската икономика? Къде сбърка Германия. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През април Китай е доставил на Германия по-малко от килограм от редкоземния метал германий, както и три килограма от не по-малко ценния галий на Малайзия. По данни на китайската митница, другите страни не са получили нищо, а това, според анализаторите, прекрасно илюстрира как Китай използва лидерската си позиция в ключовите сфери, свързани със съвременните технологии.

Без германий не е възможен високоскоростният пренос на данни по оптични кабели, не работят нито уредите за нощно виждане, нито високоефективните слънчеви батерии, използвани в космическите сонди и спътниците. А без съединенията на галия не е възможна мрежата 5G, бързите зарядни устройства прегряват, а скенерите на щрих-кодовете в супермаркетите излизат от строя.

Кристиан Хел от франкфуртския доставчик на суровини TRADIUM смята, че ако Германия, която до момента бе обезпечена с доставките на важни суровини, сега остане без тях, това ще бъде недвусмислен сигнал.

Производство в Китай и за Китай

Примерът с концерна BASF нагледно показва мащабите на заинтересоваността на германския бизнес към китайския пазар. В края на март химическият гигант от Лудвигсхафен откри в Джандзян, Южен Китай, огромен завод на стойност почти девет милиарда евро.

Там BASF произвежда компоненти за китайската автомобилна промишленост и за предприятията, производители на пластмаса. Като освен другото, в Китай германският концерн може спокойно да разчита на евтините нефт и газ от Русия.

Със строежа на завода в Джандзян обаче BASF става все по-зависим от добрата воля на китайското държавно и партийно ръководство. Тази зависимост бе подложена на остра критика от страна на Вашингтон. В Стратегията за национална сигурност на САЩ се казва: „Войната в Украйна имаше обратен ефект, увеличавайки външната зависимост на Европа и особено на Германия. Днес германските химически компании строят в Китай едни от най-големите в света преработвателни заводи и използват там руски газ, какъвто не могат да получат у дома".

Същевременно, както отбелязват наблюдателите, произвеждайки в Китай германските компании допринасят за наводняването на световния пазар със стоки от местните производствени мощности. Докато вътре в страната икономиката стагнира, експортната машина работи с пълна мощност. Китай все по-малко зависи от вноса, докато останалият свят все повече зависи от стоките, произведени в Китай. „Не дооценихме Китай и сега много болезнено усвояваме този урок. А после се жалваме, че не сме знаели това по-рано", казва пред ДВ експертът по Китай Мануел Вермеер.

Дългосрочната икономическа стратегия на Китай дава плодове

В началото на китайските пазарни реформи германските компании извличаха полза от създаването на съвместни предприятия и достъпа до местния пазар. Паралелно споделяха опита си, докато днес ролите са разменени.

„Първите германски компании пристигнаха в Китай в началото на 1980-те години. Тогава се наложи да се създават съвместни предприятия - например в автомобилостроенето", спомня си Вермеер. А китайците, според него, много внимателно са наблюдавали всичко и са се учили. „И сега, както знаем, до голяма степен са ни изпреварили в тази област. Те пускат на пазара фантастични автомобили, които не само изглеждат прекрасно, но и наистина са много добри."

Самоувереността на германците се обръща срещу тях

„Навремето си мислехме: да отидем там и да покажем на китайците какво правим. В този случай те могат и да копират нещо. Но с типичната за германците самоувереност предполагахме, че те никога няма да успеят да направят всичко правилно - така, както го правят германците със строгите си стандарти и изключителния инженерен опит", спомня си експертът.

А китайците слушали внимателно и се учели, за да направят един ден същите неща точно толкова добре или дори по-добре от германците. Именно това развитие на събитията е било предсказуемо и в ранната му фаза - съдейки по растящия конкурентен натиск на Китай, особено спрямо Германия, Япония и Южна Корея.

Китайските ученици надминаха германските си учители

„Те копираха от нас много, вероятно невинаги по законен път", посочва Вермеер и дава пример с китайския партньор на BMW - компанията Brilliance. В завода на компанията в Шенян било възможно да се види как само една врата дели двете халета, в едното от които се сглобявали автомобили BMW, а в другото - Brilliance с копирани германски технологии. „С Volkswagen беше същото."

Експертът смята, че превръщането на Китай във водещ световен производител е било предсказуемо на базата на публикуваните от китайското ръководство документи по планирането на промишлената политика. „В китайските петилетни планове още преди 20 години видяхме, че отделят специално внимание на електромобилността. Но тогава не се отнесохме към това сериозно", споделя Вермеер.

Китай "ще изяде" германската промишленост?

Икономистите от Центъра за европейски реформи CER Сандер Тордуар и Брад Сетсер предупреждават в свое изследване за „китайския шок 2.0" и за „цената на германското самоуспокоение". Първият „китайски шок", започнал през 2001 година, силно удари САЩ, докато Германия първоначално имаше полза от него.

Сега експертите от CER констатират, че и най-голямата европейска икономика се е оказала под натиск. „Германия продължава да проявява нерешителност, макар че Китай вече изяде за обед значителна част от нейната промишленост и сега се готви за вечеря."

Актуалният петилетен план за развитие на китайската икономика показва магистралните направления: Пекин инвестира в квантови изчисления, изкуствен интелект, разработката на човекоподобни роботи и невроинтерфейс - системи, които създават пряк канал за връзка между мозъка (или нервната система) и външно устройство. Стратегическият курс е ясен: по-малка зависимост от Запада, по-голям контрол над глобалните вериги за доставки. И както изглежда - не само Германия и Европа ги чакат сложни времена.

Автор: Томас Колман


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зелений

    21 2 Отговор
    Не им трябва германий, за да печатат още еврота без покритие за зеленото наци.

    06:08 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    24 1 Отговор
    Русофобията е проблема на Германия - за кефа на САЩ се отказаха от евтините руски газ и петрол. Пуснаха безконтролно арабски и азиатски завоеватели в държавата си, а и в целия ЕС.

    06:14 09.06.2026

  • 6 Айляк

    12 0 Отговор
    В скъпотията сбърка Германия.
    И донякъде в иновациите, които сега са на страната на Китай.
    Невинаги качеството и лукса са гаранция за успех.
    Китай с евтината си работна ръка може да продава на каквато си цена иска, Германия не може.

    Коментиран от #13

    06:15 09.06.2026

  • 7 Kъде сбърка

    18 2 Отговор
    Капитализмът е балон... Нръгва от нулата и се надува, надува... Всички искат все повече и повече.пари и така се "качва" всичко. В Германия още преди да си започнал някакъв бизнес 20 служби ти пращат писма, че си "длъжен да им плащаш, понеже било задължително със закон да си записан в тяхната организация..."! И ти, като нов бизнесмен гледаш тази глупост, един милион паразити измислили, как да те доят, преди още да си започнал. Отделно наеми, заплати, медицински застраховки ... Всичко си ДЛЪЖЕН да им плащаш... Е, ама ти сега започваш и имаш огромна конкуренция. Те те удушавят така още в самото начало. В Китай всичко е по-евтино. Щом даже и един малък Блутут приемник струва тука 2,75 евро, като в тази цена даже всяко вече е включено, даже и ДДСто, входни мита и транспорта от там до тука... В Германия и в Европа даже само кабелчето за захранване ще ти излезе повече, ако тръгнеш тука да го произвеждаш... Нямаме никакъв шанс срещу Китай. Те във всичко ще ни премахнат от всички пазари.

    06:15 09.06.2026

  • 8 а бе..

    5 2 Отговор
    Германийя за германците от пекинците,е от мината на масква в шевченское..а ето в бандерское..а това са свежие денги да се продължът тестовете на новите кимисканди,кинжалета,орешници и.т.н.на полигоните на зеления мухал в реалние боевих условях..

    06:16 09.06.2026

  • 9 голям смях

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Смей се смехурко....":

    Огледай се какво българско имаш около теб и колко китайски?

    06:21 09.06.2026

  • 10 хах

    2 0 Отговор
    Има един Махмуд свива цигари в ютуб , живот в Германия явно му плащат

    06:24 09.06.2026

  • 11 В миграцията

    15 0 Отговор
    Защо, от къв зор пускат гладни и неуки хора от цял свят да ги хранят и всичко да им плащат? Техните хора гледат тази несправедливост и престават да работят и те. Става, като при соца. Един копае, 5-ма седят около него, но всичките вземат по 200 лева заплата. И кво стана със соца? И германците са така. 2025 г най-много коренни германци са напуснали Германия. Защо да работиш за да храниш брадатия Сульо с 5-те му жени и 15-те му деца? А ти нямаш ни жена, ни деца, понеже "животът тук е труден"? До там ги докараха техните тъпи политици. Тази страна така няма бъдеще. И с миграцията завинаги я убиха. Тези заменят бързо европейците. За 2-3 поколения и тука е халифат. Каруци и катуни само. И Бангаранга :).

    Коментиран от #26

    06:25 09.06.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    1 7 Отговор
    купи китайско хвърли пари на вятъра

    06:32 09.06.2026

  • 13 тц тц

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айляк":

    Живееш още в миналия век:)
    Средната работна заплата в Китай е 1600 долара, като в големите китайски градове е над 3500 долара при цени десет пъти по ниски от нашите /например любимия на евроатлантиците банан в Пекин струва 15 цента килото, а марковите цигари са между 30 и 40 цента/
    За качеството и лукса ще ти цитирам думите на Мъск преди няколко месеца - "като видях най голямата гара в света в Чунцин и как е построена се чудих това истина ли е или гледам научнофантастичен филм"...гарата е с размери на 170 футболни игрища и е построена за по малко от две години от 1200 хуманоидни роботи и е с капацитет 15000 пътници на час.

    06:32 09.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Глупациии,

    10 0 Отговор
    По-добре питайте: Къде не сбъркахте! По-малоумно управление трудно може да се намери!

    06:35 09.06.2026

  • 16 Германия освен Сапун от Евреи, Война

    5 1 Отговор
    Русия, Индустриална Химия, Бензинови и Дизелови Двигатели и Гьобелс Пропаганда друго не могат да измислят.

    🇺🇸🇨🇳❤️Кое от последните е Германско Откритие, Компютри, Интернет, Електрически Батерии за Автомобили зареждащи се за едно кафе време, Сателити, Спейс Интернет? iPhone, Мобилни Телефони?🤣❤️🇺🇸
    😁🇺🇸🇨🇳❤️Китай е функция на Американската Икономика и Know How.🇺🇸🇨🇳❤️😁

    06:35 09.06.2026

  • 17 Германският Език е Старо Еврейски зотова

    0 2 Отговор
    е пълен с Юдаизми.

    06:39 09.06.2026

  • 18 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ама и живота в":

    Друго си е България - можеш да си плюеш където си искаш и Урсула да се бустерира през три месеца, а без ваксина и в магазина не можеш да влезеш:))) А най хубавото е, че тук можеш да си правиш гонки и да се друсаш на воля:)

    Коментиран от #29

    06:39 09.06.2026

  • 19 лесен отговор

    4 1 Отговор
    в как каде във втората световна война сбърка не трябваше да се изправя срещу русия и свга щеше да е много по-добре и евреи нямаше да има …

    06:42 09.06.2026

  • 20 От Аварското Царство на Германските

    0 0 Отговор
    Територии Германеца прибавя една Буква и става бАварско Царство.
    Староеврейски е базата на Германският Език, затова Германският е бъкан с Юдаизми, като Нeimat - Родина.

    06:45 09.06.2026

  • 21 Време е да се махаме от ЕС.

    2 2 Отговор
    Връщайте лева.

    06:48 09.06.2026

  • 22 от алчност

    1 1 Отговор
    Алчността на корпорациите ги докаро до там да търсят все по-евтинкото, без оглед на бъдещето местно развитие. Корпорацията БАСФ пак ще печели пари, просто производството ще е в Китай и емиграцията на специалисти ще е към Китай, не към Германия. А зелената схема, която от близо две десетилетия налива милиарди в китайската промишленост през соларите, отскоро и батериите, само допринася за това изнасяне на промишленост от ЕССР. Русофобията също.

    06:50 09.06.2026

  • 23 Преди 100 г

    3 2 Отговор
    Ервин Шрьодингер, Вернер Хайзенберг, Волфганг Паули, Макс Планк...а по-късно и Айнщайн са открили квантовата механика. Това е гениално откритие и тяхно. За това през 30-40 те г на мин век си въобразиха, че са "велики", а другите "низши същества"! Е, със загубата на тази ужасна война това вече е една подчинена територия и нищо друго. Олигархията в САЩ и Израел "седят " отгоре и те определят ВСИЧКО в Германия.... Германия беше тяхна дойна крава, ама вече не им трябва и й удариха ножа.

    06:50 09.06.2026

  • 24 Германските Автомобили са Кочина

    3 0 Отговор
    и Кошмар на всеки Автомобилен Механик, отворете капака на едно БМВ, Мерцедес и вижте как са претъпкани с части, няма място за работа.
    После отворете Капака на една Тойота и погледнете вътре колко място за работа има?🇯🇵❤️😁

    06:52 09.06.2026

  • 25 Моарейн

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ама и живота в":

    Само въпрос на време е и тук да стане така, че и по-зле. С тия урсули, мърсули и вся остальная, които се чудят как да оправдаят жалк.то си бюрократско съществуване, китайският Биг Брадър може да ни се стори като малка радостна приказчица.

    06:53 09.06.2026

  • 26 име

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "В миграцията":

    Не само миграцията и поскъпващия живот. ЛГБТ извращенията също имат приличен принос към това хората да се изродят и дапне искат да работят, да се женят и правят семейства.

    06:54 09.06.2026

  • 27 И днес да отидете в Германия,

    3 1 Отговор
    излезете ли извън пределите на градът, населеното място, интернетът ви спира, докато не влезете в друг град или населено място.

    Коментиран от #32

    06:55 09.06.2026

  • 28 китайско ЧУДО ли

    2 0 Отговор
    Китай прави това което са правили Сталин и Япония, купуват предприятия и правят ижнинери, после и и това което са правили азиатските тигри - взели огромни заеми - правителствата им и даващи ги на на който инвестира - направи предприятие при тях, а местните получават заеми за да изтъргуват това. Но Китай подобрява това, като казва да се изнася само една трета, държавното предприятие да прави само 4% добавена стойност - тоест печалба, частните до 11%. Китай има потребители колкото целият свят останал свят, 50% от потреблението включително 50% от потреблението на луксозни продукти. ТАМ НЕ НЕГЛИЖИРАТ ЗАПЛАЩАНЕТО КАКТО ГО ПРАВЯТ В БЪЛГАРИЯ И ИНДИЯ... Китай изнася около 20% от своето БВП, в парично отношение е почти колкото износът на САЩ. И внася 19%, почти колкото износът. България изнася 70% и внася 70%. Миналата година Китай имаха 0,25% чуждестранни инвестиции, като процент от БВП, по принцип винаги под другите държави. България при социализмът е имала 40% от БВП инвестиции, вътрешни разбира се, и Китай сега има над 40% вътрешни инвестиции. Тоест от много години вътрешните инвестиции са поне 40 пъти над външните. 70% от капиталът е собственост на държавата. Преди години четох, че 60% от БВП на Сингапур е произведен от държавни инвестиции, държавна собственост, от правителствени фирми. А за германия пишеше, че 56% от капиталите, акциите на германските фирми са притежание на държавата, Тоест над половината икономика е държавна в Германия.

    06:57 09.06.2026

  • 29 Не казвам, че не

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    Нрябва да има някакъв ред и правила, да се спазват от всички. Но, диктатура с помоща на цифровите технологии, кой иска? Тука у нас и в Европа всичко е сбъркано. Нямаме никакво бъдеще вече. Но, сори, ама и китайската диктатура не ми трябва. Викахте против соца, диктатура било, нали? Ами Китай, кво е? Айде иди там да бачкаш, като луд и да живееш в некакво мазе? Там е жесток капитализъм. Луда експлоатация. За да може да произведат евтино и да го продават на цял свят, те бачкат като луди за малко пари. Искаш ли и ти така?

    07:01 09.06.2026

  • 30 Калоян

    2 0 Отговор
    Самосанкциите работят!

    07:05 09.06.2026

  • 31 Пантагрюел

    1 0 Отговор
    Щом мразите руския газ-учете китайски !

    07:07 09.06.2026

  • 32 вярно е това

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "И днес да отидете в Германия,":

    Мобилния интернет и оптичната мрежа са поне едно десетилетие след нас. Те даге до крайния потребител все още позват АДСЛ по коаксиалния кабел. Това е технология от преди 25г, която даже по нашите села вече не се ползва. Но за това предполагам, че са виновни регулациите. Не съм видял в Германия масово да съдят ГСМ-клетки по покривите на блоковете, както правим у нас. Сигурно знаят какви са вредите и не позволяват. А копането за кабели предполагам, че е доста по-скъпо, не става като у нас всеки кабелен оператор да си разкопава тротоара когато иска и после да понахвърля отгоре изпочупените плочки.

    07:07 09.06.2026

  • 33 хаха

    1 0 Отговор
    Е, затова Германия да вдигне още повече данъците и да инвестира тройно във ВЕИ, за да не остане и един инвеститор и завод и да се решат проблемите.
    Проблемът на Германия е чисто политически- политиците съсипват икономиката с идея да изкарат още някой мандат без сътресения и да печелят гласовете със социални помощи и модерни идеи като зелените. Разбира се, знаят, че не е стратегия за 20г напред, но не им пука, защото е важно днес да си на власт и да захлебиш. Утре ще го мислят следващите.
    У нас се видя същото с предните управления и лъсналия сега дефицит. В Германия просто е бая по-сериозна тази игра и говорим за трилиони дългове и почти вече 0 шанс за вдигане на икономиката, защото възстановяване на енергетиката, рязане на помощи и т.н. искат много пари, време и ще има бунтове на чиновници, хора на социалки и пенсионери.
    За БАСФ защо няма в статията, че всъщност официално обявиха, че до 2030 закриват напълно заводите си в Германия? Не могат да издържат на цените на енергията.
    Между другото, Великобритания вече се говори, че е на ръба да иска МВФ да я спасява. Няма накъде повече да вдигат данъци, богатите и много от средната класа се изнесоха, бизнеси фалират масово, а дългът расте ли, расте. Даже The Telegraph и The Guardian имат статии за това. И причините- същите политики като на ЕС. Хората гласуваха за Брекзит, политиците продължиха напук старото.

    07:07 09.06.2026

  • 34 123

    0 0 Отговор
    Къде сбърка Германия ? .. хубав въпрос с доста широк отговпр, сбърка с политиката на Мерквл, сбърка с мигрантите( уж работна ръка) сбърка с умножението на популацията от югоизточната ни съседка, с подкрепата на зелените евроатлантици , с разрешението и пропагандирамето на еднополовата любов, като цяло сбърка с конплекса нанесен от мустакатия чичка..
    да си беше управлявал човека още 20 тина години, много гласоподаватели ма Шиши, нямаше да ги има и нямаше да ни избиват безнаказано по улиците, нямаше и загубилите се при пресичанеъо на морето да си веят коня навсякъде и да са завзели света.

    Абе имат няколко гршчици.

    07:09 09.06.2026

  • 35 Тити

    0 0 Отговор
    Къде сбърка Германците искат нереално високи цени за колите си

    07:11 09.06.2026