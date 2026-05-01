Георги Ангелов: Обаче, пазарите на газ не се шокират твърде много, за разлика от петролния пазар. Защо?

От два месеца се говори, че световните доставки на втечнен газ са намалели с 20% заради затварянето на протока Ормуз. Защото толкова е делът на Катар и ОАЕ. Обаче, пазарите на газ не се шокират твърде много, за разлика от петролния пазар. Защо?

Вече имаме данни за месец март и те дават известна яснота по въпроса. Всъщност, през март износът на втечнен газ е спаднал само с 6.8% на годишна основа - а не с 20%. Спадът е три пъти по-малък от директния ефект от затварянето на протока.

Това отбеляза във "Фейсбук" Георги Ангелов.

Обяснението е просто. Наистина, износът на Катар и ОЕА намалява рязко, с около 7 милиона тона. Обаче, в същото време има увеличение в износа на други страни - основно САЩ и Канада и по-малки увеличения в Нигерия, Русия, Ангола, Конго, Австралия и др. Като цяло, увеличението е 4.4 милиона тона.

С други думи, през март се отчита спад заради Ормуз от 7 милиона тона и растеж заради други страни от 4.4 милиона тона. Тоест, още през първия месец газовият пазар компенсира около две трети от спада заради иранската криза. В регионален аспект, спадовете са концентрирани в азиатските страни, което допълнително намалява ефекта върху Европа (която почти не внася катарски газ).

През март в САЩ се увеличи производството от два нови терминала за газ, а в Канада първият терминал за втечнен газ постепенно увеличава натоварването си (канадският терминал е на европейската компания Шел). В Конго през февруари започна работа втората фаза на терминала на италианската компания Ени. Също европейска компания BP пусна нов терминал в Сенегал и Мавритания. В останалите страни няма нови терминали, а повишено натоварване на съществуващите.

Тези тенденции ще продължат и през следващите месеци, защото през април беше натоварено първото карго на най-новия терминал в САЩ - Golden Pass, който по ирония на съдбата е собственост на Катар. Катар не може да изнася газ от собствената си страна, но изнася газ от Америка. През есента се очаква да влезе в експлоатация втори блок на терминала, а трети блок - в началото на 2027 г.

Десетина други терминала в Канада, САЩ и Мексико са в процес на строеж. В други страни с евтин газ също върви строителство на терминали за втечнен газ – включително Австралия, Конго, Нигерия, Мозамбик, Русия, Аржентина. Когато бъдат завършени всички тези проекти, пазарът на газ ще е много по-устойчив, с висока конкуренция и ниски цени, но дотогава ситуацията ще е волатилна и ще се влияе главно от новините от Иран.

(Източник на данните: Gas Exporting Countries Forum, Monthly Gas Market Report, April 2026)

