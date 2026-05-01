Новини
Мнения »
Георги Ангелов: Обаче, пазарите на газ не се шокират твърде много, за разлика от петролния пазар. Защо?

1 Май, 2026 16:01 869 5

  георги ангелов
  пазар
  газ
  синьо гориво
  цени
  втечнен газ

Десетина други терминала в Канада, САЩ и Мексико са в процес на строеж

Снимка: БГНЕС
Георги Ангелов Георги Ангелов икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От два месеца се говори, че световните доставки на втечнен газ са намалели с 20% заради затварянето на протока Ормуз. Защото толкова е делът на Катар и ОАЕ. Обаче, пазарите на газ не се шокират твърде много, за разлика от петролния пазар. Защо?

Вече имаме данни за месец март и те дават известна яснота по въпроса. Всъщност, през март износът на втечнен газ е спаднал само с 6.8% на годишна основа - а не с 20%. Спадът е три пъти по-малък от директния ефект от затварянето на протока.

Това отбеляза във "Фейсбук" Георги Ангелов.

Обяснението е просто. Наистина, износът на Катар и ОЕА намалява рязко, с около 7 милиона тона. Обаче, в същото време има увеличение в износа на други страни - основно САЩ и Канада и по-малки увеличения в Нигерия, Русия, Ангола, Конго, Австралия и др. Като цяло, увеличението е 4.4 милиона тона.

С други думи, през март се отчита спад заради Ормуз от 7 милиона тона и растеж заради други страни от 4.4 милиона тона. Тоест, още през първия месец газовият пазар компенсира около две трети от спада заради иранската криза. В регионален аспект, спадовете са концентрирани в азиатските страни, което допълнително намалява ефекта върху Европа (която почти не внася катарски газ).

През март в САЩ се увеличи производството от два нови терминала за газ, а в Канада първият терминал за втечнен газ постепенно увеличава натоварването си (канадският терминал е на европейската компания Шел). В Конго през февруари започна работа втората фаза на терминала на италианската компания Ени. Също европейска компания BP пусна нов терминал в Сенегал и Мавритания. В останалите страни няма нови терминали, а повишено натоварване на съществуващите.

Тези тенденции ще продължат и през следващите месеци, защото през април беше натоварено първото карго на най-новия терминал в САЩ - Golden Pass, който по ирония на съдбата е собственост на Катар. Катар не може да изнася газ от собствената си страна, но изнася газ от Америка. През есента се очаква да влезе в експлоатация втори блок на терминала, а трети блок - в началото на 2027 г.

Десетина други терминала в Канада, САЩ и Мексико са в процес на строеж. В други страни с евтин газ също върви строителство на терминали за втечнен газ – включително Австралия, Конго, Нигерия, Мозамбик, Русия, Аржентина. Когато бъдат завършени всички тези проекти, пазарът на газ ще е много по-устойчив, с висока конкуренция и ниски цени, но дотогава ситуацията ще е волатилна и ще се влияе главно от новините от Иран.

(Източник на данните: Gas Exporting Countries Forum, Monthly Gas Market Report, April 2026)

Снимка: Фейсбук


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 0 Отговор
    Евтиния газ свърши! Цената сега е над 2000 евро за 1000 куб метра, а повишенията тепърва започват! Така че който има дърва и гуми за отопление, може да оцелее. Другите са приключили! Ирсула до там ни докара!

    Коментиран от #4

    16:26 01.05.2026

  • 2 ТЕМИНАЛ БОТАШ Е НАШОРЕЗЕРВЕ

    0 2 Отговор
    ГАЗ ША ИМА ЗА СИЧКИ ОТ СЪРЦЕ.....

    16:27 01.05.2026

  • 3 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Висока конкуренция и ниски цени. 35години го наблюдаваме и цените все по ниски
    Жоре то търговията и образованието нямат общо

    16:29 01.05.2026

  • 4 Цената днес

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    е 10 пъти по скъпа заради санкциите против Русия.

    Коментиран от #5

    16:38 01.05.2026

  • 5 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цената днес":

    А преди 15 години, когато нямаше никакви санкции против Русия, цената на газа бе по висока от днес.
    Ама койдазнай!

    16:52 01.05.2026