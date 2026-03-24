Явор Дачков: Социолози скриха двойната преднина на Румен Радев

Преди няколко дни бТВ направи грандиозен гаф с едно поръчково изследване на „Маркет Линкс“ – бившата агенция на Румяна Бъчварова от правителството на „Борисов 2“, което показваше разлика между Радев и Борисов от 3%. Не знам дали това е причината тази вечер да правят малоумно предаване на живо от бившия мавзолей и от осветената в шарени цветове сграда на двореца, от която капят някакви букви и се леят текстове за хан Аспарух, което кой знае защо наричат 3D мапинг. В това изнесено студио хора с балтони говорят същото, което са говорили тази сутрин в нормалното студио в телевизията.
Кой знае защо в това живо предаване има и сет, който е в телевизията, а не пред двореца. Там 3D мамникът Добри Живков от „Маркет Линкс“ изнесе нови данни. Само за няколко дни в неговото изследване Радев е дръпнал с 3% и вече е пред ГЕРБ с около 6%.
Тук интересното е, че всички социологически изследвания показват лек спад на коалицията на Радев за последния месец. Само при „Маркет Линкс“ има скок, и то с цели три процента в рамките на 5 дни.
Разликата между него и ГЕРБ отново е почти двойно по-малка от реалната. Радев води с близо 12% пред ГЕРБ, а "Маркет Линкс" дава по-малко от 6%. Срамота. ДПС също дръпва, а ПП-ДБ са в лек спад. Като писано на коляно изглежда всичко това. На снимките тук можете да видите тази пародия на социология на „Маркет Линкс“ само в рамките на седмица.
Лошото е, че това поведение на бТВ и на социологическите агенции, които работят с тях, подкопава доверието в цялата социология, което е несправедливо и невярно.
Аз следя само „Тренд“ и „Мяра“. Другите са мамници.
Горната снимка е изследването на "Маркет Линкс", пуснато в сутрешния блок на бТВ на 18 март. Долната снимка е от изследване на същата агенция, пуснато във вечерното предаване на бТВ на 23 март.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Знаещ":"Кога ще ги забранят тея социологически проучвания?" - като отменят демокрацията, щото сега се изготвя бюджета за платения вот и приготвят партийните касички.
До коментар #9 от "Край на танкерното пиратство":С ВОЕНЕН КОРСБ КОЙТО СИ ПОДВИ ОПСШКАТА КАТО ДОЙДОХА ТЮЛЕНИТЕ С АПАЧИТАТА....
25 И какво
До коментар #9 от "Край на танкерното пиратство":Нали ако САЩ си позиционират там армията и кажат, че не се минава от там руснаците ще избягат с 200. Явно си забравил януари какво стана с руския танкер дето го гонеха американците и го пазеха руски военни кораби. Като го превзеха американците, руските военни се направиха, че нищо не са видели и дим да ги няма да не ядат бой.
До коментар #4 от "Дачков":Е по-умен от Теб!
До коментар #25 от "И какво":И двата им широкорекламирани самолетоносачи-гордостта на САЩ...си подвиха опашката,като видяха дебелият ирански...
