Явор Дачков: Социолози скриха двойната преднина на Румен Радев
  Тема: Избори

Явор Дачков: Социолози скриха двойната преднина на Румен Радев

24 Март, 2026 10:01

  • социолози-
  • проучване-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • герб-
  • партии-
  • избори

Подобни поръчкови изследвания, лансирани в национален ефир, нанасят тежък удар върху цялата гилдия

Явор Дачков: Социолози скриха двойната преднина на Румен Радев - 1
Снимка: Фейсбук
Явор Дачков Явор Дачков журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди няколко дни бТВ направи грандиозен гаф с едно поръчково изследване на „Маркет Линкс“ – бившата агенция на Румяна Бъчварова от правителството на „Борисов 2“, което показваше разлика между Радев и Борисов от 3%. Не знам дали това е причината тази вечер да правят малоумно предаване на живо от бившия мавзолей и от осветената в шарени цветове сграда на двореца, от която капят някакви букви и се леят текстове за хан Аспарух, което кой знае защо наричат 3D мапинг. В това изнесено студио хора с балтони говорят същото, което са говорили тази сутрин в нормалното студио в телевизията.

Кой знае защо в това живо предаване има и сет, който е в телевизията, а не пред двореца. Там 3D мамникът Добри Живков от „Маркет Линкс“ изнесе нови данни. Само за няколко дни в неговото изследване Радев е дръпнал с 3% и вече е пред ГЕРБ с около 6%.

Тук интересното е, че всички социологически изследвания показват лек спад на коалицията на Радев за последния месец. Само при „Маркет Линкс“ има скок, и то с цели три процента в рамките на 5 дни.

Разликата между него и ГЕРБ отново е почти двойно по-малка от реалната. Радев води с близо 12% пред ГЕРБ, а "Маркет Линкс" дава по-малко от 6%. Срамота. ДПС също дръпва, а ПП-ДБ са в лек спад. Като писано на коляно изглежда всичко това. На снимките тук можете да видите тази пародия на социология на „Маркет Линкс“ само в рамките на седмица.

Лошото е, че това поведение на бТВ и на социологическите агенции, които работят с тях, подкопава доверието в цялата социология, което е несправедливо и невярно.

Аз следя само „Тренд“ и „Мяра“. Другите са мамници.

Горната снимка е изследването на "Маркет Линкс", пуснато в сутрешния блок на бТВ на 18 март. Долната снимка е от изследване на същата агенция, пуснато във вечерното предаване на бТВ на 23 март.

Явор Дачков: Социолози скриха двойната преднина на Румен Радев
Снимка: Фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаещ

    53 0 Отговор
    Кога ще ги забранят тея социологически проучвания?

    Коментиран от #7

    10:05 24.03.2026

  • 2 избирател

    30 5 Отговор
    Тази година съм решил , че ако някой политик каже "Гласувайте за нас " да не гласувам ! Моя глас е безценен , не се влияе от празни лозунги , не се продава за пари , трябва да се спечели .Политиците ,не с думите си ,а с действията си , трябва да ми спечелят гласа . Давам пример .Ние сме 6,5 мил,души , колкото един голям град , какво пречи да е безплатно здравеопазването , то е за всички ! Махат здравната каса защото там само се краде , правят безплатно здравеопазване и бъдете сигурни , даже ще останат пари .

    10:07 24.03.2026

  • 3 Бендида

    42 0 Отговор
    Маркет линкс (и не само)са като кварталния супермаркет.... процентните на всички партии са едно към гьотере, важно е едни пари да вземат.

    10:08 24.03.2026

  • 4 Дачков

    19 21 Отговор
    е най- големият измамник! Слуга на всеки, който е тръгнал към властта.

    Коментиран от #28

    10:10 24.03.2026

  • 5 Затова

    7 16 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    10:10 24.03.2026

  • 6 Да ви е.а

    27 1 Отговор
    В тия агенции работят само хора владеещи най древната професия

    10:12 24.03.2026

  • 7 провинциалист

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Знаещ":

    "Кога ще ги забранят тея социологически проучвания?" - като отменят демокрацията, щото сега се изготвя бюджета за платения вот и приготвят партийните касички.

    10:14 24.03.2026

  • 8 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Е да де, за това се нарича стъкмистика

    10:16 24.03.2026

  • 9 Край на танкерното пиратство

    14 8 Отговор
    Всеки Руски тянкер ще бъде съпровождан от Руски бойни кораби. В момента над 700 хиляди тона петрол пътуват за Куба, заедно със 150 хиляден газово. Придружавани са оат РУКИ бойни кораби.

    Коментиран от #18, #25

    10:18 24.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 койдазнай

    10 1 Отговор
    Щом дачков го казва, значи е така! Той и карбовски са принципни, никакви пари не могат да им променят мнението!

    10:21 24.03.2026

  • 12 Никой не вярва

    10 2 Отговор
    На тежи изпечени лъжци, наречени социолози и всеки на хранилка към партии и НПО та.Трябваше да бъдат още "по-смели "и да дадат на Радев не 20, а 10%!!!! Срам, но нали са си взели парите!!!!

    10:23 24.03.2026

  • 13 Иван Грозни

    8 0 Отговор
    Борбата се води по всички правила/позволини и забранени/.Явно се вижда кои агенции на кого са и по кои правила работят. Трудно се пада от власт затова на тези избори може да има и загуби в личен състав и дано да са само медицински. Ако сега не се промени страната ни отиваме към зануляване. Има надежда като веждам колко много хора от чужбина искатда гласуват.

    10:23 24.03.2026

  • 14 Срамота

    8 0 Отговор
    Време е да бъдат ЗАБРАНЕНИ месеца преди изборите.

    10:23 24.03.2026

  • 15 социология

    12 5 Отговор
    Вярно е това което твърди Дачков , както е вярно , че надуват процентите на Момчето , защото ако излезе истинската социология , ще се окаже ,че Момчето не влиза , а Радев има 40 % подкрепа .

    10:24 24.03.2026

  • 16 За Яшо...

    1 0 Отговор
    ...питайте кака Люпчи.

    10:24 24.03.2026

  • 17 Василеску

    6 7 Отговор
    Личат си явните симпатии на Дачков към президентската коалиция. Всички социологически проучвания са платени, а повечето и често манипулирани. Ако ги направят в Кърджалийско ще дадат съвсем друг резултат и ще се различава от тези в София. Хеле пък в Столипиново - шах.

    10:24 24.03.2026

  • 18 ТО И РЪСКИЯ ТАНКЕР ЗА КУБАБЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Край на танкерното пиратство":

    С ВОЕНЕН КОРСБ КОЙТО СИ ПОДВИ ОПСШКАТА КАТО ДОЙДОХА ТЮЛЕНИТЕ С АПАЧИТАТА....

    10:25 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    6 2 Отговор
    помня изследванията преди изборите, които спечели царят, всички агенции пророкуваха, че ще спечели Костов, като видяха сгромоляващата разлика , ами те хората лъжели щото ги било страх, Костов имаше толкова гласове колкото и БСП, а той смяташе че е унищожил всяка опозиция, както Борисов сега, всяка опозиционна партия примамваше в управлението, след което тя изчезваше от пейзажа, да видим дали презедентът ще издържи с тия ренегати в коалицията

    10:33 24.03.2026

  • 21 Да бе

    4 1 Отговор
    Социолозите се чудят постоянно как да му пишат повече. Имаше проучване от декември, в което 40% бяха казали, че ще подкрепят нов проект, а половината от тях биха подкрепили нов проект ако е на Радев тоест 20%.

    10:34 24.03.2026

  • 22 Бизнеса Си е Бизнес !

    3 0 Отговор
    Бизнеса Си е Бизнес !

    Истината х!

    Е Друго Нещо !

    Има и Хибридни !

    Медийни !

    Атаки !

    10:34 24.03.2026

  • 23 Хмм

    2 0 Отговор
    президентът

    10:35 24.03.2026

  • 24 статистик

    9 1 Отговор
    Е как цялата държава излезе по улиците заради голямото Д , и сега му дават между 7 и 9 % ,това просто не може да е вярно , няма как да е вярно

    10:35 24.03.2026

  • 25 И какво

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Край на танкерното пиратство":

    Нали ако САЩ си позиционират там армията и кажат, че не се минава от там руснаците ще избягат с 200. Явно си забравил януари какво стана с руския танкер дето го гонеха американците и го пазеха руски военни кораби. Като го превзеха американците, руските военни се направиха, че нищо не са видели и дим да ги няма да не ядат бой.

    Коментиран от #30

    10:37 24.03.2026

  • 26 чичо Р

    5 3 Отговор
    Всички социолози ще бъдат изненадани ислед изборите вече няма да са социолози , Радев ще вземе 140 депутата , знам че звучи невероятно , но ще видите .

    10:38 24.03.2026

  • 27 Глупости

    5 3 Отговор
    Тримореца Боташки сам си сваля процентите с листие му, препълнени със стари ДС-труженички и вчерашни продажни юпита, а също и с програмата си за "масова дигитализация и още по-пълна интеграция в ЕС".

    10:42 24.03.2026

  • 28 Във всеки случай!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дачков":

    Е по-умен от Теб!

    10:54 24.03.2026

  • 29 Херодот

    2 0 Отговор
    Румяна Бъчварова е дъщеря на Генчо Бъчваров – последния главен редактор на вестник „Отечествен фронт“ т.е. КОМУНИСТИЧЕСКО ЧААВЕ

    10:56 24.03.2026

  • 30 Видяхме ги и САЩ...!

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "И какво":

    И двата им широкорекламирани самолетоносачи-гордостта на САЩ...си подвиха опашката,като видяха дебелият ирански...

    10:56 24.03.2026

  • 31 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Абе,той Кънчо,къде на майтап,къде сериозно си каза!:))

    10:58 24.03.2026