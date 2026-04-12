Защо изборите в Унгария са толкова важни

Изборите в Унгария са най-важните в страната от 1990 година насам. Ще загуби ли Орбан и какво ще означава това за Европа, Русия и света?
На 12 април в Унгария ще се проведат най-решаващите парламентарни избори от 1990 насам, когато унгарските комунисти доброволно се оттеглят от властта. Въпросът е дали унгарският премиер Виктор Орбан и неговият режим ще бъдат свалени или не. За първи път от 2010 година има реална възможност опозицията - в лицето на консервативната "Тиса" на Петер Мадяр - да спечели.
Изборите са важни и за Унгария, и за Европа - защото ще бъдат от значение както за бъдещето на ЕС и за влиянието на Русия в Европа, така и за съдбата на дясноконсервативните и крайнодесните популисти на континента.
Диктатор ли е Орбан?
Виктор Орбан превърна своята партия "Фидес" в строго организирана лидерска партия, в която нищо не става против неговата воля, а върховният принцип е лоялност към него. След 2010 година тази йерархия се прехвърли и в управлението на държавата.
Междувременно Орбан определя всичко в страната - от санирането на сгради през увеличаването на пенсии до геополитиката. Унгария формално остава парламентарна демокрацията със свободни избори, но премиерът, макар и да не отговаря на всички критерии за диктатор, определено е автократ.
Как Орбан промени Унгария?
След идването си на власт Орбан се погрижи да постави свои хора на всички ключови позиции в държавния и административния апарат, както и в правосъдието. Унгария се превърна в ултрацентрализирана държава.
Орбан отслаби системата за контрол и баланс. Голямата част от медиите бяха поставени под контрола на властта, автономията на университетите бе премахната, а значителна част от държавните и обществените средства бяха пренасочени към близки до Орбан организации. Експертите определят Унгария като "хибридна система" между демокрация и диктатура.
Защо унгарците искат смяна на властта?
Икономическата и данъчната политика на Орбан облагодателстват неговите съмишленици. Материалното положение на много други унгарци обаче се влоши в последните години. Към това се добавя лошото състояние на здравопазването и образованието, както и недоволството от ширещата се корупция и крещящите случаи на неправомерно обогатяване.
Много унгарци са и уморени от атмосферата, наподобяваща гражданска война, създадена от Орбан – например чрез представянето на Украйна като чисто зло или постоянното очерняне на критиците като врагове и национални предатели.
Защо тези избори са толкова важни за Европа?
Орбан обяви за своя цел "превземането на Брюксел" и преустройството на ЕС, който да се превърне в обединение на политически суверенни национални държави с общи икономически интереси.
Унгарският премиер от години напада ЕС и блокира важни решения в сферата на европейската и външната политика. Победата на Орбан на изборите би довела до поредно отслабване на ЕС.
Защо изборите са важни за популистите?
Орбан се превърна в олицетворение на успеха в лагера на дясноконсервативните и крайнодесните популисти в Европа. Никой друг в този спектър не е постигал мнозинство от две трети и не е управлявал толкова дълго. И никой друг няма по-голям принос за успешното обединение на този лагер в Европа. Изходът от изборите ще е решаващ и за бъдещето на популизма в Европа.
Защо изборите са важни за Русия?
Никоя друга държава от ЕС не е толкова тясно свързана с Русия, колкото Унгария под управлението на Орбан. Дори той да се съгласи с голяма част от санкциите, наложени от ЕС след 2014 година, унгарският премиер продължава да пледира за свалянето им, налага изключения и от 2022 година насам блокира колкото може подкрепата за Украйна. По този начин отслабва и разцепва ЕС, което е обявено като обща цел на Орбан и Русия. За Русия свалянето на Орбан ще е тежка загуба.
Ще загуби ли Орбан?
След идването си на власт "Фидес" направи големи промени в изборното законодателство, които и до днес ѝ осигуряват голяма преднина. 106 от 199-те депутати се избират директно с обикновено мнозинство. Верните на "Фидес" избирателни райони принципно са по-малки, така че там и по-малко гласове могат да доведат да избора на даден депутат. На последните избори през 2022 година партията на Орбан получи 53 процента от гласовете, но взе много повече избирателни райони и си осигури 68 процента от депутатите, което е и абсолютно мнозинство.
Етническите унгарци от съседните на Унгария държави, които имат унгарско гражданство, имат право на глас, включително с писма. Унгарските трудови имигранти в западноевропейските страни, повечето от които са критични към Орбан, могат да гласуват само в дипломатическите представителство, но не и с писма. Според унгарските изборни експерти избирателното право е несправедливо. Поради това смяната във властта ще е трудна, но не и невъзможна.
Би ли могъл режимът да фалшифицира изборите?
Изборните иксперти в Унгария смятат, че фалшифициране на изборите няма да има, тъй като опозиционната партия "Тиса" организира паралелно преброяване.
Възможности за фалшификация обаче има при гласуването с писма на представителите на унгарските малцинства в съседните страни, техните гласове биха могли да осигурят на Орбан от един до два мандата. В бедните региони на Унгария купуването на гласове стана много дискутирана тема, след като документален филм разкри тази практика.
Колко надеждни са допитванията?
Унгарските социолози са убедени, че мнозинството от гражданите искат промяна. Независимите проучвания от повече от година прогнозират значителна преднина на "Тиса" пред "Фидес". Но тези проучвания отразяват само в ограничена степен изборните шансове на кандидатите в отделните избирателни райони. Освен това те надали напълно са обхванали основния електорат на "Фидес" - по-възрастните и пенсионерите в малките градове и селата. Все пак повечето експерти смятат, че Орбан ще загуби.
Как ще управлява Мадяр?
Най-важните намерения и цели на Петер Мадяр и на неговата партия "Тиса" са отвръщането на Унгария от Русия и завръщането ѝ като надежден съюзник на ЕС и НАТО. По отношение на миграционната политика и политиката спрямо Украйна обаче Мадяр смята частично или изцяло да продължи досегашната унгарска линия макар и без пълна конфронтация с ЕС.
Във вътрешнополитически план той се обявява за борба с корупцията и за "смяна на системата". Мадяр говори за по-справедлива избирателна система, ограничаване на мандатите на премиера до два и нова конституция. Орбан и други високопоставени политици от неговото обкръжение могат да очакват обвинения в корупция и дори национално предателство.
Ще признае ли поражението Орбан?
Премиерът досега не е коментирал този въпрос директно. Той казва само, че се е случвало и да печели, и да губи избори, както и че Унгария е демокрация. Оттам нататък - ако Орбан заяви, че е спечелил, са вероятни масови демонстрации, включително сблъсъци. Ако Орбан загуби, ще зависи от него дали поддръжниците му ще излязат на улиците или не.
Орбан е предприел редица мерки във връзка с евентуалната загуба на властта. За много промени в неговата система има нужда от мнозинство от две трети, много от важните постове са заети за години напред. При това положение "дълбоката държава" на Орбан може лесно да саботира правителство, ако то има само обикновено мнозинство. Но дори и при мнозинство от две трети, може да минат години, докато "Тиса" напълно демонтира системата на Орбан.
1 Българин
11:32 12.04.2026
2 Заминава
11:33 12.04.2026
4 Без майтап
11:35 12.04.2026
Време е за Възраждане!
11:38 12.04.2026
щото народа се надява
тиквата ке падне
11:38 12.04.2026
8 Затова
До коментар #4 от "Без майтап":с 8 за "Алтернатива за България" на 19 !!!
11:39 12.04.2026
10 Наш човек
До коментар #4 от "Без майтап":Русофилите в Унгария ще плачат, русофилите в България ще празнуват. Честит празник драги български граждани.
11:39 12.04.2026
11 Цвете
11:43 12.04.2026
12 Григор
Не разбирам за какво става дума! За какъв диктатор и за какъв режим може да става дума, когато си се явил на избори и си ги спечелил?Нали всичко е законно и е по правилата на демокрацията? До сега Орбан три пъти се е явявал на избори, като и трите пъти ги печели и то не как да е, а с абсолютно мнозинство. Тоест, в 199 местния унгарски парламент той разполага с повече от половината гласове и може да управлява самостоятелно. Защо е така, защо Орбан постоянно печели и то убедително? Ами много просто, защото за него интересите на Унгария са №1. Той не е удобен за чиновниците от Европейския съюз, а за управляващите в Украйна е смъртен враг. Точно по тази причина в Унгария бяха хвърлени много сили и средства за да бъде свален Орбан. Не вярвам,че ще успеят.Унгарците са мъдър народ!
11:45 12.04.2026
13 Кой друг
Много ви боли,че някой ви спира игричките и ви налага вето на безумните решения.Дано има повече такива политици!
11:51 12.04.2026
14 Стивън Дарси...
ВЕЧЕ БЯХА ЗАЛОВЕНИ ОТ УНГАРСКИТЕ СЛУЖБИ КАМИОНИ С ПАРИ И ЗЛАТО ,КАКТО И УКРАЙНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕХНИТЕ СЛУЖБИ КОИТО ПРЕХВЪРЛЕМИ В УНГАРИЯ ТРЯБВА ОСВЕН ДА ОРГАНИЗИРАТ ПРОТЕСТИ И ДА ОКЪРВЯВЯТ ПОДГОТВЕНИЯ МАЙДАН В ОПИТ ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ЗАКОННАТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОРБАН.
ТОВА ЕИСТИНАТА,А ОСТАНАЛОТО Е ШОРОШКА И,УКРОПСКА И УРСУЛСКА ИЗМАМА.
11:52 12.04.2026
17 Без глупави агитации
До коментар #12 от "Григор":Създал си е верни нему, купени и възнаградени подобаващо, също като един наш другар, който също стои на власт доста време!
11:58 12.04.2026
19 много лесен въпрос
12:00 12.04.2026
20 Ще изчакаме скоро резултата
До коментар #14 от "Стивън Дарси...":НамалИ звука малко, другарю!
12:01 12.04.2026
22 Боко
До коментар #11 от "Цвете":На РАЗЦЕПЕНОТО цвете и сто уййя са малко👌
12:02 12.04.2026
25 Важното е че чОрбан под..Логата
12:17 12.04.2026
26 ЗАЩОТО
Писна ми са ми надуват главата с тях. Дано да ги затрият веднъж завинаги! И повече да не ги чуя! Амин!
12:19 12.04.2026
28 ДОЛУ ОРБАН
До коментар #19 от "много лесен въпрос":РАЗБРАХМЕ, ЧЕ ОРБАН ПРЕЧИ
А ДРУГО МОЖЕ ЛИ
САМО ПАРИ ПРОСИ 20 МИЛИАРДА ЧАКА ОТ ЕС
КАКЪВ Е ТОЙ АДВОКАТ И ЦИГАНИН СИРЕЧ БОКЛУК
12:22 12.04.2026
29 Зевзек
До коментар #27 от "То и у... ЙЛО":Така викаше и Тръмп - 48 часа и Техеран е наш - пък избега като бит пе...с. Ще ми кажеш ли колко процента от Иран са завладели господарите ти, а от Виетнам или пък от Афганистан.
12:23 12.04.2026
31 Запознат
До коментар #28 от "ДОЛУ ОРБАН":"А ДРУГО МОЖЕ ЛИ"
Е не може да се навежда като нашите евроатлантици - те са специалисти в навеждането защото са бивши комуняги и ченгета от ДС.
12:26 12.04.2026
32 Запознат
До коментар #26 от "ЗАЩОТО":"и съгражданина му Сорос"
Той не е съгражданин на Орбан а съгражданин на господарите ти от краварника.
12:27 12.04.2026
34 Запознат
До коментар #25 от "Важното е че чОрбан под..Логата":Орбан печели пък нашите козячета уйдеха.
12:30 12.04.2026
36 По леко го давай
До коментар #29 от "Зевзек":Абе незнам, кой, на кой е господар, но знам, че путин, орбан и тръмпчо са първи друзя!
12:41 12.04.2026
37 ОРБАН ИЗГОНИ СОРОС ОТ УНГАРИЯ
12:42 12.04.2026
41 Важни са
Вън копейката Орбан от ЕС ,.Слез изборите да си събира чомодана и при Асад в МаЦква
12:58 12.04.2026
42 Орбан
До коментар #37 от "ОРБАН ИЗГОНИ СОРОС ОТ УНГАРИЯ":Започна работа при унгареца Сорос
12:59 12.04.2026
