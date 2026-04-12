Защо изборите в Унгария са толкова важни

Изборите в Унгария са най-важните в страната от 1990 година насам. Ще загуби ли Орбан и какво ще означава това за Европа, Русия и света?

На 12 април в Унгария ще се проведат най-решаващите парламентарни избори от 1990 насам, когато унгарските комунисти доброволно се оттеглят от властта. Въпросът е дали унгарският премиер Виктор Орбан и неговият режим ще бъдат свалени или не. За първи път от 2010 година има реална възможност опозицията - в лицето на консервативната "Тиса" на Петер Мадяр - да спечели.

Изборите са важни и за Унгария, и за Европа - защото ще бъдат от значение както за бъдещето на ЕС и за влиянието на Русия в Европа, така и за съдбата на дясноконсервативните и крайнодесните популисти на континента.

Диктатор ли е Орбан?

Виктор Орбан превърна своята партия "Фидес" в строго организирана лидерска партия, в която нищо не става против неговата воля, а върховният принцип е лоялност към него. След 2010 година тази йерархия се прехвърли и в управлението на държавата.

Междувременно Орбан определя всичко в страната - от санирането на сгради през увеличаването на пенсии до геополитиката. Унгария формално остава парламентарна демокрацията със свободни избори, но премиерът, макар и да не отговаря на всички критерии за диктатор, определено е автократ.

Как Орбан промени Унгария?

След идването си на власт Орбан се погрижи да постави свои хора на всички ключови позиции в държавния и административния апарат, както и в правосъдието. Унгария се превърна в ултрацентрализирана държава.

Орбан отслаби системата за контрол и баланс. Голямата част от медиите бяха поставени под контрола на властта, автономията на университетите бе премахната, а значителна част от държавните и обществените средства бяха пренасочени към близки до Орбан организации. Експертите определят Унгария като "хибридна система" между демокрация и диктатура.

Защо унгарците искат смяна на властта?

Икономическата и данъчната политика на Орбан облагодателстват неговите съмишленици. Материалното положение на много други унгарци обаче се влоши в последните години. Към това се добавя лошото състояние на здравопазването и образованието, както и недоволството от ширещата се корупция и крещящите случаи на неправомерно обогатяване.

Много унгарци са и уморени от атмосферата, наподобяваща гражданска война, създадена от Орбан – например чрез представянето на Украйна като чисто зло или постоянното очерняне на критиците като врагове и национални предатели.

Защо тези избори са толкова важни за Европа?

Орбан обяви за своя цел "превземането на Брюксел" и преустройството на ЕС, който да се превърне в обединение на политически суверенни национални държави с общи икономически интереси.

Унгарският премиер от години напада ЕС и блокира важни решения в сферата на европейската и външната политика. Победата на Орбан на изборите би довела до поредно отслабване на ЕС.

Защо изборите са важни за популистите?

Орбан се превърна в олицетворение на успеха в лагера на дясноконсервативните и крайнодесните популисти в Европа. Никой друг в този спектър не е постигал мнозинство от две трети и не е управлявал толкова дълго. И никой друг няма по-голям принос за успешното обединение на този лагер в Европа. Изходът от изборите ще е решаващ и за бъдещето на популизма в Европа.

Защо изборите са важни за Русия?

Никоя друга държава от ЕС не е толкова тясно свързана с Русия, колкото Унгария под управлението на Орбан. Дори той да се съгласи с голяма част от санкциите, наложени от ЕС след 2014 година, унгарският премиер продължава да пледира за свалянето им, налага изключения и от 2022 година насам блокира колкото може подкрепата за Украйна. По този начин отслабва и разцепва ЕС, което е обявено като обща цел на Орбан и Русия. За Русия свалянето на Орбан ще е тежка загуба.

Ще загуби ли Орбан?

След идването си на власт "Фидес" направи големи промени в изборното законодателство, които и до днес ѝ осигуряват голяма преднина. 106 от 199-те депутати се избират директно с обикновено мнозинство. Верните на "Фидес" избирателни райони принципно са по-малки, така че там и по-малко гласове могат да доведат да избора на даден депутат. На последните избори през 2022 година партията на Орбан получи 53 процента от гласовете, но взе много повече избирателни райони и си осигури 68 процента от депутатите, което е и абсолютно мнозинство.

Етническите унгарци от съседните на Унгария държави, които имат унгарско гражданство, имат право на глас, включително с писма. Унгарските трудови имигранти в западноевропейските страни, повечето от които са критични към Орбан, могат да гласуват само в дипломатическите представителство, но не и с писма. Според унгарските изборни експерти избирателното право е несправедливо. Поради това смяната във властта ще е трудна, но не и невъзможна.

Би ли могъл режимът да фалшифицира изборите?

Изборните иксперти в Унгария смятат, че фалшифициране на изборите няма да има, тъй като опозиционната партия "Тиса" организира паралелно преброяване.

Възможности за фалшификация обаче има при гласуването с писма на представителите на унгарските малцинства в съседните страни, техните гласове биха могли да осигурят на Орбан от един до два мандата. В бедните региони на Унгария купуването на гласове стана много дискутирана тема, след като документален филм разкри тази практика.

Колко надеждни са допитванията?

Унгарските социолози са убедени, че мнозинството от гражданите искат промяна. Независимите проучвания от повече от година прогнозират значителна преднина на "Тиса" пред "Фидес". Но тези проучвания отразяват само в ограничена степен изборните шансове на кандидатите в отделните избирателни райони. Освен това те надали напълно са обхванали основния електорат на "Фидес" - по-възрастните и пенсионерите в малките градове и селата. Все пак повечето експерти смятат, че Орбан ще загуби.

Как ще управлява Мадяр?

Най-важните намерения и цели на Петер Мадяр и на неговата партия "Тиса" са отвръщането на Унгария от Русия и завръщането ѝ като надежден съюзник на ЕС и НАТО. По отношение на миграционната политика и политиката спрямо Украйна обаче Мадяр смята частично или изцяло да продължи досегашната унгарска линия макар и без пълна конфронтация с ЕС.

Във вътрешнополитически план той се обявява за борба с корупцията и за "смяна на системата". Мадяр говори за по-справедлива избирателна система, ограничаване на мандатите на премиера до два и нова конституция. Орбан и други високопоставени политици от неговото обкръжение могат да очакват обвинения в корупция и дори национално предателство.

Ще признае ли поражението Орбан?

Премиерът досега не е коментирал този въпрос директно. Той казва само, че се е случвало и да печели, и да губи избори, както и че Унгария е демокрация. Оттам нататък - ако Орбан заяви, че е спечелил, са вероятни масови демонстрации, включително сблъсъци. Ако Орбан загуби, ще зависи от него дали поддръжниците му ще излязат на улиците или не.

Орбан е предприел редица мерки във връзка с евентуалната загуба на властта. За много промени в неговата система има нужда от мнозинство от две трети, много от важните постове са заети за години напред. При това положение "дълбоката държава" на Орбан може лесно да саботира правителство, ако то има само обикновено мнозинство. Но дори и при мнозинство от две трети, може да минат години, докато "Тиса" напълно демонтира системата на Орбан.