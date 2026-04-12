Новини
Мнения »
Защо изборите в Унгария са толкова важни

12 Април, 2026 11:30

  • виктор орбан-
  • петер магяр-
  • унгария-
  • фидес

Изборите са важни и за Унгария, и за Европа - защото ще бъдат от значение както за бъдещето на ЕС и за влиянието на Русия в Европа, така и за съдбата на дясноконсервативните и крайнодесните популисти на континента

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изборите в Унгария са най-важните в страната от 1990 година насам. Ще загуби ли Орбан и какво ще означава това за Европа, Русия и света?

На 12 април в Унгария ще се проведат най-решаващите парламентарни избори от 1990 насам, когато унгарските комунисти доброволно се оттеглят от властта. Въпросът е дали унгарският премиер Виктор Орбан и неговият режим ще бъдат свалени или не. За първи път от 2010 година има реална възможност опозицията - в лицето на консервативната "Тиса" на Петер Мадяр - да спечели.

Диктатор ли е Орбан?

Виктор Орбан превърна своята партия "Фидес" в строго организирана лидерска партия, в която нищо не става против неговата воля, а върховният принцип е лоялност към него. След 2010 година тази йерархия се прехвърли и в управлението на държавата.

Междувременно Орбан определя всичко в страната - от санирането на сгради през увеличаването на пенсии до геополитиката. Унгария формално остава парламентарна демокрацията със свободни избори, но премиерът, макар и да не отговаря на всички критерии за диктатор, определено е автократ.

Как Орбан промени Унгария?

След идването си на власт Орбан се погрижи да постави свои хора на всички ключови позиции в държавния и административния апарат, както и в правосъдието. Унгария се превърна в ултрацентрализирана държава.

Орбан отслаби системата за контрол и баланс. Голямата част от медиите бяха поставени под контрола на властта, автономията на университетите бе премахната, а значителна част от държавните и обществените средства бяха пренасочени към близки до Орбан организации. Експертите определят Унгария като "хибридна система" между демокрация и диктатура.

Защо унгарците искат смяна на властта?

Икономическата и данъчната политика на Орбан облагодателстват неговите съмишленици. Материалното положение на много други унгарци обаче се влоши в последните години. Към това се добавя лошото състояние на здравопазването и образованието, както и недоволството от ширещата се корупция и крещящите случаи на неправомерно обогатяване.

Много унгарци са и уморени от атмосферата, наподобяваща гражданска война, създадена от Орбан – например чрез представянето на Украйна като чисто зло или постоянното очерняне на критиците като врагове и национални предатели.

Защо тези избори са толкова важни за Европа?

Орбан обяви за своя цел "превземането на Брюксел" и преустройството на ЕС, който да се превърне в обединение на политически суверенни национални държави с общи икономически интереси.

Унгарският премиер от години напада ЕС и блокира важни решения в сферата на европейската и външната политика. Победата на Орбан на изборите би довела до поредно отслабване на ЕС.

Защо изборите са важни за популистите?

Орбан се превърна в олицетворение на успеха в лагера на дясноконсервативните и крайнодесните популисти в Европа. Никой друг в този спектър не е постигал мнозинство от две трети и не е управлявал толкова дълго. И никой друг няма по-голям принос за успешното обединение на този лагер в Европа. Изходът от изборите ще е решаващ и за бъдещето на популизма в Европа.

Защо изборите са важни за Русия?

Никоя друга държава от ЕС не е толкова тясно свързана с Русия, колкото Унгария под управлението на Орбан. Дори той да се съгласи с голяма част от санкциите, наложени от ЕС след 2014 година, унгарският премиер продължава да пледира за свалянето им, налага изключения и от 2022 година насам блокира колкото може подкрепата за Украйна. По този начин отслабва и разцепва ЕС, което е обявено като обща цел на Орбан и Русия. За Русия свалянето на Орбан ще е тежка загуба.

Ще загуби ли Орбан?

След идването си на власт "Фидес" направи големи промени в изборното законодателство, които и до днес ѝ осигуряват голяма преднина. 106 от 199-те депутати се избират директно с обикновено мнозинство. Верните на "Фидес" избирателни райони принципно са по-малки, така че там и по-малко гласове могат да доведат да избора на даден депутат. На последните избори през 2022 година партията на Орбан получи 53 процента от гласовете, но взе много повече избирателни райони и си осигури 68 процента от депутатите, което е и абсолютно мнозинство.

Етническите унгарци от съседните на Унгария държави, които имат унгарско гражданство, имат право на глас, включително с писма. Унгарските трудови имигранти в западноевропейските страни, повечето от които са критични към Орбан, могат да гласуват само в дипломатическите представителство, но не и с писма. Според унгарските изборни експерти избирателното право е несправедливо. Поради това смяната във властта ще е трудна, но не и невъзможна.

Би ли могъл режимът да фалшифицира изборите?

Изборните иксперти в Унгария смятат, че фалшифициране на изборите няма да има, тъй като опозиционната партия "Тиса" организира паралелно преброяване.

Възможности за фалшификация обаче има при гласуването с писма на представителите на унгарските малцинства в съседните страни, техните гласове биха могли да осигурят на Орбан от един до два мандата. В бедните региони на Унгария купуването на гласове стана много дискутирана тема, след като документален филм разкри тази практика.

Колко надеждни са допитванията?

Унгарските социолози са убедени, че мнозинството от гражданите искат промяна. Независимите проучвания от повече от година прогнозират значителна преднина на "Тиса" пред "Фидес". Но тези проучвания отразяват само в ограничена степен изборните шансове на кандидатите в отделните избирателни райони. Освен това те надали напълно са обхванали основния електорат на "Фидес" - по-възрастните и пенсионерите в малките градове и селата. Все пак повечето експерти смятат, че Орбан ще загуби.

Как ще управлява Мадяр?

Най-важните намерения и цели на Петер Мадяр и на неговата партия "Тиса" са отвръщането на Унгария от Русия и завръщането ѝ като надежден съюзник на ЕС и НАТО. По отношение на миграционната политика и политиката спрямо Украйна обаче Мадяр смята частично или изцяло да продължи досегашната унгарска линия макар и без пълна конфронтация с ЕС.

Във вътрешнополитически план той се обявява за борба с корупцията и за "смяна на системата". Мадяр говори за по-справедлива избирателна система, ограничаване на мандатите на премиера до два и нова конституция. Орбан и други високопоставени политици от неговото обкръжение могат да очакват обвинения в корупция и дори национално предателство.

Ще признае ли поражението Орбан?

Премиерът досега не е коментирал този въпрос директно. Той казва само, че се е случвало и да печели, и да губи избори, както и че Унгария е демокрация. Оттам нататък - ако Орбан заяви, че е спечелил, са вероятни масови демонстрации, включително сблъсъци. Ако Орбан загуби, ще зависи от него дали поддръжниците му ще излязат на улиците или не.

Орбан е предприел редица мерки във връзка с евентуалната загуба на властта. За много промени в неговата система има нужда от мнозинство от две трети, много от важните постове са заети за години напред. При това положение "дълбоката държава" на Орбан може лесно да саботира правителство, ако то има само обикновено мнозинство. Но дори и при мнозинство от две трети, може да минат години, докато "Тиса" напълно демонтира системата на Орбан.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 37 Отговор
    Орбан си отива....

    Коментиран от #40

    11:32 12.04.2026

  • 2 Заминава

    14 36 Отговор
    си Орбан , хората вече празнуват !

    Коментиран от #7

    11:33 12.04.2026

  • 3 Хохохо

    39 7 Отговор
    Каквото не е по вкуса на Урсулите и не иска да дава пари на украинците значи е лошо.Ненормалници

    11:34 12.04.2026

  • 4 Без майтап

    9 32 Отговор
    В Унгария Орбан пада , в България се задава достоен наследник, лицето на Радев.

    Коментиран от #8, #10

    11:35 12.04.2026

  • 5 Наблюдател

    35 8 Отговор
    Защо е толкова важно, чужди агенти с чуждо финансиране, които работят против българския интерес, като DW, да бъдат обозначавани като такива с предупреждение към хората, че това е чужда пропаганда.

    Време е за Възраждане!

    11:38 12.04.2026

  • 6 аве дойче зеле цъкайте по добре

    26 1 Отговор
    Защо изборите в България са толкова важни?

    щото народа се надява
    тиквата ке падне

    11:38 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап":

    с 8 за "Алтернатива за България" на 19 !!!

    11:39 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наш човек

    3 13 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап":

    Русофилите в Унгария ще плачат, русофилите в България ще празнуват. Честит празник драги български граждани.

    11:39 12.04.2026

  • 11 Цвете

    8 21 Отговор
    АМАН ОТ ДИКТАТОРИ. ЗАЩО СЪЩЕСТВУВА ЕВРОПА, ЗА ДА СА СВОБОДНОМИСЛЕЩИТЕ ХОРА И ДА НЯМА НАСИЛИЕ И ВОЙНА. ЕТО ЗАТОВА ОРБАН НЯМА МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО ВЕЧЕ. 👍

    Коментиран от #22

    11:43 12.04.2026

  • 12 Григор

    24 5 Отговор
    Общо взето, видя ли коментар от "Дойче веле" гледам да го избягвам, защото съществува реална опасност от мозъчно увреждане. В случая обаче помията, която изливат преминава всякакви граници. Говорят за режима на Орбан и че той бил диктатор.
    Не разбирам за какво става дума! За какъв диктатор и за какъв режим може да става дума, когато си се явил на избори и си ги спечелил?Нали всичко е законно и е по правилата на демокрацията? До сега Орбан три пъти се е явявал на избори, като и трите пъти ги печели и то не как да е, а с абсолютно мнозинство. Тоест, в 199 местния унгарски парламент той разполага с повече от половината гласове и може да управлява самостоятелно. Защо е така, защо Орбан постоянно печели и то убедително? Ами много просто, защото за него интересите на Унгария са №1. Той не е удобен за чиновниците от Европейския съюз, а за управляващите в Украйна е смъртен враг. Точно по тази причина в Унгария бяха хвърлени много сили и средства за да бъде свален Орбан. Не вярвам,че ще успеят.Унгарците са мъдър народ!

    Коментиран от #17

    11:45 12.04.2026

  • 13 Кой друг

    18 5 Отговор
    Кой друг ако не Дойче Зеле ще ни обясни защо изборите са важни!
    Много ви боли,че някой ви спира игричките и ви налага вето на безумните решения.Дано има повече такива политици!

    11:51 12.04.2026

  • 14 Стивън Дарси...

    15 4 Отговор
    СЛЕД КАТО ПОХОДА ЗА МИР НА ВИКТОР ОРБАН ОРЕДИ ДЕСЕТИНА ДЕНА СЪБРА НАД 700 ХИЛЯДИ УНГАРЦИ,А В ПЕТЪК ТАЗИ СЕДМИЦА ШИРОКО ПРОКЛАМИРАНИЯ ОТ ШОРОШКИТЕ И БРЮКСЕЛСКИ МЕДИИ ПРЕДИЗБОРЕН МИТИН -ШЕСТВИЕ НА КОЙТО ТРЯБВАШЕ ГРАНДИОЗНО ДА СЕ ЗАКРИЕ КАМПАНИЯТА НА МАДЯР И ТИСА ,ЗА КОЕТО МЕРОПРИЯТИЕ БЯХА НАЛЯТИ И БЛИЗО 60 МИЛИОНА ЕВРО СЪБРА МИЖАВИТЕ 7-8 ХИЛЯДИ ДУШИ ,ЗАТОВА И РЕЗУЛТАТА ДОВЕЧЕРА Е ЯСЕН,ЧЕ ОРБАН И ФИДЕС ЩЕ ПЕЧЕЛЯТ С ГОЛЯМА РАЗЛИКА И ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА ПО ПОЗНАТИЯ НАЧИН СОРОС И БРЮКСЕЛ ЩЕ ОСПОРЯТ РЕЗУЛТАТА И ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ОРГАНИЗИРАТ МАЙДАН КАТО НАСКОРО В ГРУЗИЯ
    ВЕЧЕ БЯХА ЗАЛОВЕНИ ОТ УНГАРСКИТЕ СЛУЖБИ КАМИОНИ С ПАРИ И ЗЛАТО ,КАКТО И УКРАЙНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕХНИТЕ СЛУЖБИ КОИТО ПРЕХВЪРЛЕМИ В УНГАРИЯ ТРЯБВА ОСВЕН ДА ОРГАНИЗИРАТ ПРОТЕСТИ И ДА ОКЪРВЯВЯТ ПОДГОТВЕНИЯ МАЙДАН В ОПИТ ДА БЪДЕ СВАЛЕНО ЗАКОННАТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОРБАН.
    ТОВА ЕИСТИНАТА,А ОСТАНАЛОТО Е ШОРОШКА И,УКРОПСКА И УРСУЛСКА ИЗМАМА.

    Коментиран от #20

    11:52 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Льошия

    0 0 Отговор
    Той се съгласявал за всичко, но пледирал!

    11:56 12.04.2026

  • 17 Без глупави агитации

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Григор":

    Създал си е верни нему, купени и възнаградени подобаващо, също като един наш другар, който също стои на власт доста време!

    11:58 12.04.2026

  • 18 Боко

    7 5 Отговор
    Важни са за крадливите еСеС бюрократи , че им пречат на далаверите и обезкървяването на европейските граждани 🤮👌
    уРСОЛИТИ 🪦🤮💩

    11:59 12.04.2026

  • 19 много лесен въпрос

    9 4 Отговор
    ами защото унгария пречи на диктатурата в ес и за ес е много важно техен човек да поеме страната за да слушка и изпълнява като нашите продажни подлоги

    Коментиран от #28

    12:00 12.04.2026

  • 20 Ще изчакаме скоро резултата

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Стивън Дарси...":

    НамалИ звука малко, другарю!

    12:01 12.04.2026

  • 21 Така е

    6 13 Отговор
    Тоя мp ъceн пyтлepacт Орбан няма да миряса докато не yнищожи Унгария!!

    12:01 12.04.2026

  • 22 Боко

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    На РАЗЦЕПЕНОТО цвете и сто уййя са малко👌

    12:02 12.04.2026

  • 23 Петроханци-ПП-ДБ-ДС кмета

    3 5 Отговор
    да го ....

    12:11 12.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Важното е че чОрбан под..Логата

    4 7 Отговор
    Уйде!! А монгольята и копейките де БИЛНИ...пак хванаха...Гол емия))))

    Коментиран от #34

    12:17 12.04.2026

  • 26 ЗАЩОТО

    3 0 Отговор
    Писна ми да слушам за тоя Орбан. Не го знам, какъв е но само за него и съгражданина му Сорос слушам!

    Писна ми са ми надуват главата с тях. Дано да ги затрият веднъж завинаги! И повече да не ги чуя! Амин!

    Коментиран от #32

    12:19 12.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДОЛУ ОРБАН

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "много лесен въпрос":

    РАЗБРАХМЕ, ЧЕ ОРБАН ПРЕЧИ

    А ДРУГО МОЖЕ ЛИ

    САМО ПАРИ ПРОСИ 20 МИЛИАРДА ЧАКА ОТ ЕС


    КАКЪВ Е ТОЙ АДВОКАТ И ЦИГАНИН СИРЕЧ БОКЛУК

    Коментиран от #31

    12:22 12.04.2026

  • 29 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "То и у... ЙЛО":

    Така викаше и Тръмп - 48 часа и Техеран е наш - пък избега като бит пе...с. Ще ми кажеш ли колко процента от Иран са завладели господарите ти, а от Виетнам или пък от Афганистан.

    Коментиран от #36

    12:23 12.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "ДОЛУ ОРБАН":

    "А ДРУГО МОЖЕ ЛИ"

    Е не може да се навежда като нашите евроатлантици - те са специалисти в навеждането защото са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    12:26 12.04.2026

  • 32 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЗАЩОТО":

    "и съгражданина му Сорос"

    Той не е съгражданин на Орбан а съгражданин на господарите ти от краварника.

    12:27 12.04.2026

  • 33 Зевзек

    4 3 Отговор
    Скимтенето на нашите козячета и плюенето в безсилна ярост може да започне сега - Орбан печели.

    12:29 12.04.2026

  • 34 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Важното е че чОрбан под..Логата":

    Орбан печели пък нашите козячета уйдеха.

    12:30 12.04.2026

  • 35 Само заглавието

    2 0 Отговор
    прочетох! Значиии,изборите в Унгария наистина са много важни,но защо?!истинския отговор няма да получете от дв!Важни сазащото ако Орбан спечели урсулите /евролиберастите/губят почва под краката си! След Унгария следват избори и в България,и тук нещата са ясни,или либералите в лицето на ппдб,или"евроатлантиците" на Радев,или Алтернативната за България Възраждане! Герб не ги броя,защото те са безпринципни,и могат да правят"сглобка"с всекиго!Ако Орбан изгуби,губи цяла Европа,та дори и Тръмп!

    12:37 12.04.2026

  • 36 По леко го давай

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Зевзек":

    Абе незнам, кой, на кой е господар, но знам, че путин, орбан и тръмпчо са първи друзя!

    12:41 12.04.2026

  • 37 ОРБАН ИЗГОНИ СОРОС ОТ УНГАРИЯ

    3 0 Отговор
    Сега всички от хранилката са мобилизирани. Иначе глад.

    Коментиран от #42

    12:42 12.04.2026

  • 38 Хаха

    4 0 Отговор
    ЕС режимът е много уплашен от една Унгария, която си позволява от време на време да не се подчинява на откровено глупавите "общи" политики. Стремежът към национално самоопределение и държавен суверенитет обаче не е тенденция, която се развива само в Унгария. Все повече народи на континента желаят това и ще се разграничават от наднационалния политически колхоз в бъдеще. В този смисъл изборите в Унгария няма да променят нищо, без оглед на конкретния резултат от тях

    12:47 12.04.2026

  • 39 Никой

    2 1 Отговор
    дори и германците няма да приеме безумният проект по насилствено и изкуствено налагане на нова "европейска" идентичност. ЕС никога няма да прерастне в държава. С без създаването на такава този политически кабал е обречен на провал. Дали Унгария щяла да слуша или не е без особено значение.

    12:53 12.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Важни са

    1 1 Отговор
    Унгарците да си припомнят събитията през 1956г.и как руснаците ги удавиха в кръв.
    Вън копейката Орбан от ЕС ,.Слез изборите да си събира чомодана и при Асад в МаЦква

    12:58 12.04.2026

  • 42 Орбан

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ОРБАН ИЗГОНИ СОРОС ОТ УНГАРИЯ":

    Започна работа при унгареца Сорос

    12:59 12.04.2026

  • 43 Първанов

    0 0 Отговор
    Писах преди месеци, че от Сревъл активипат Радев заради загубата на,Орбан. За Орбан е ясно всичко,тежко корумпе, нисък жизнен стандарт на унгарците и олелигархични кръгове. В Будапеща не го дишат. Всички свои съселяни направи министри. Готви се позорното място на Унгария да се заеме от Бългория начело с некадърника, непрокопсаника и национолния предател Радев

    12:59 12.04.2026