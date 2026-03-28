EС и САЩ провели много позитивна среща за критичните минерали и митата
  Тема: Войната на митата

28 Март, 2026 13:29 1 091 18

Добавени бяха предпазни мерки, отразяващи опасения, че Вашингтон може да не се придържа към сделката

Снимка: Shutterstock
Eвромисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че е провел "много позитивна" среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър в кулоарите на министерската среща на Световната търговска организация в Камерун, съобщава "Ройтерс".

"Съгласихме се със Съединените щати да продължим работата по критично важните минерали", посочи той и добави, че са били обсъждани и митата.

В четвъртък евродепутатите придвижиха законодателство, за да изпълнят страната на блока от търговското споразумение, сключено със САЩ в Търнбери, Шотландия, миналия юли, след месеци на несигурност относно заплахи за мита на президента Доналд Тръмп и новата такса за внос.

Добавени бяха предпазни мерки, отразяващи опасения, че Вашингтон може да не се придържа към сделката.

САЩ постигнаха споразумение с ЕС за налагане на 15% мита за внос върху повечето стоки от Съюза - половината от заплашената ставка - и предотвратиха по-голяма търговска война между двамата съюзници, които представляват почти 1/3 от световната търговия.

Шефчович заяви, че гласуването и позитивната среща с Гриър са важни.

"Това показва и от двете страни, въпреки турбуленциите на световната сцена, че се придържаме към споразумението".

САЩ са най-големият търговски партньор на ЕС, като износът на Съюза за САЩ достигна рекордните 555 милиарда евро (641 милиарда долара) през 2025 г.

Шефчович посочи, че ЕС търси и други търговски партньори.

"Нашият дневен ред за бъдещето ще бъде да работим колкото е възможно повече с всички партньори, които искат да имат споразумение за свободна търговия с нас... и разбира се, да намалим митата с партньорите, с които вече търгуваме", обясни той.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вече

    7 3 Отговор
    и служебните кабинети са 200% незаконни също като редовните!

    Коментиран от #5

    13:30 28.03.2026

  • 2 хехе

    13 0 Отговор
    позитивна среща само дето довечера рижия кукумицин ще реши да вдигне митата и да накаже европейското НАТО че не му помагат срещу аятоласите.

    13:32 28.03.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    3 6 Отговор
    Ще победим Расия,и ще живеем щастлифи!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣👍

    Коментиран от #10

    13:32 28.03.2026

  • 4 Грамофон свири, майка плаче

    15 1 Отговор
    САЩ им заявиха какво ще вземат, а за Европа...🖕🎺

    Коментиран от #8

    13:33 28.03.2026

  • 5 Още не си разбрал че

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    Всичко е измама и игра на оцеляване и само политиците бивши настоящи и бъдещи ще оцелеят зящото само те могат да грабят пари необезпокоявани а парите означават живот и размножение

    13:33 28.03.2026

  • 6 Руски колхозник

    12 1 Отговор
    Европа пак е била с наколенки

    13:34 28.03.2026

  • 7 Сталин

    11 1 Отговор
    За кво изобщо си губите времето да говорите с тия кошерни негодници от САЩ които още утре забравят какво са казали днес

    13:35 28.03.2026

  • 8 Карай бе

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Грамофон свири, майка плаче":

    За Ботоксовият остава пак сред ният.

    13:38 28.03.2026

  • 9 Карнеги11

    3 0 Отговор
    Как да печелим приятели и да влияем на околните … мммм много интересен казус за манипулатори на медииино ниво ….

    13:39 28.03.2026

  • 10 Мими Лукумчева

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Ракията сама се АбАсрала.Няма нужда да я пАбеждаваме. Да си стои в калта на Украйна

    13:42 28.03.2026

  • 11 Пич

    3 1 Отговор
    На идиотите всичко им е положително !!! Рижия "побеждава" в Иран, Урсулианците закопават Европа "положително"...

    Коментиран от #12

    13:43 28.03.2026

  • 12 ...

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И Киев за два дня е върхът на идиотщината.

    Коментиран от #14

    13:51 28.03.2026

  • 13 смешни брюкселски зелки

    2 0 Отговор
    много позитивна среща че Вашингтон може да не се придържа към сделката щото сащ са шефа

    13:57 28.03.2026

  • 14 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "...":

    Върхът на идиотщината е да си паветник, който само си отваря устата като риба в аквариум!!! Толкова посредствен, та за четири години не успял да разбере, на кой краварин е това твърдение!!!

    13:57 28.03.2026

  • 15 Фазер 2

    2 0 Отговор
    За пореден път акушерката приклекна и после се наведе, но срещу персонален хонорар естествено.

    14:07 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.