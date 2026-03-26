Войната в Иран: Тръмп вече е проблем за популистите в Европа

26 Март, 2026 21:41 4 106 53

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • иран-
  • виктор орбан-
  • алтернатива за германия-
  • алис вайдел-
  • марин льо пен-
  • европейски съюз-
  • възраждане-
  • костадин костадинов

Сближаването с Доналд Тръмп от легитимиращ фактор се превръща в сериозна спирачка за крайнодесните и популистки партии в Европа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Възраждане" в България и други популистки и крайнодесни партии в Европа трудно можеха да скрият радостта си от победата на Тръмп на изборите в САЩ. Напоследък обаче американският президент се превръща в проблем за тях.

"За огромно облекчение на свободния свят Доналд Тръмп спечели" - така през 2024 година Костадин Костадинов коментира резултата от изборите в САЩ.

Представителите на "Възраждане" трудно можеха да скрият ентусиазма си от избора на новата администрация на САЩ, която зави към стопляне на отношенията с Русия, открита война с т.нар. либерален дневен ред и остри критики към ЕС. Костадинов се похвали, че е поканен на инаугурацията на Тръмп, предложи да приемем долара вместо еврото, а представители на партията му се снимаха пред Капитолия и заявиха, че са на посещение при Републиканската партия.

В последните месеци и най-вече след 28 февруари обаче "Възраждане" има сериозен проблем с Тръмп, който доскоро приемаше като свой голям коз (trump на английски означава "коз"). Проблем, пред който са изправени и повечето десни популисти в Европа - съюзяването с американския президент все повече и повече се превръща в губеща карта.

Войната срещу Иран постави Костадинов пред дилема. От една страна, симпатиите към Тръмп са все още налице, от друга - годините критики към американската военна намеса в други държави, острото позициониране срещу Израел в Газа и флиртът с бруталния режим в Техеран не позволяват да се оправдае този конфликт. Затова лидерът на "Възраждане" напоследък определя действията на Израел срещу Иран като "тероризъм" и изразява "съжаление", че и САЩ "били въведени" в него.

"Толкова много симпатизирах на Тръмп, но..."

"Толкова много му симпатизирах, но с тези лъжи, че ще спрe войната в Украйна, как взе Мадуро, сега и Иран, световната икономика се срива... забравих също за Гренландия", пише последовател на ДВ Български в Инстаграм. Усещане, споделяно от мнозина.

Първо, митата срещу Европа бяха ясен сигнал за край на партньорството със САЩ, познато от десетилетия. Неритмичният опит за валс с Путин по отношение на Украйна демонстрира невъзможността за справяне с този конфликт, за който уж вина носеха Джо Байдън и демократите. Апетитите към Гренландия съвсем логично породиха страх. Отвличането на Мадуро беше съпроводено от отказ да бъде свален режимът и да се подкрепи опозицията. Вместо това Тръмп говореше основно за достъп до петрола на страната, като по този начин призна на глас нещо, което именно критиците на Америка като "Възраждане" и Костадинов от години тръбят - че целта на американската намеса в други държави са ресурсите им и нищо повече.

Доналд Тръмп се превръща във все по-сериозен трън в петата на европейците, включително и на избирателите на крайнодесни, проруски, антиглобалистки и антисистемни партии, които доскоро го смятаха за свой съюзник. С неглижирането на международното право и военните конфликти, които започва, той става олицетворението на това, за което доскоро те обвиняваха САЩ - понякога конспиративно и без доказателства. А политиците, които дадоха мило и драго да поддържат връзки с движението MAGA и администрацията в Белия дом, сега се опитват да се дистанцират.

Пример за това е германската "Алтернатива за Германия" (АзГ). В последните седмици лидерите на партията, които доскоро хвалеха Тръмп, демонстрираха близост с движението около него и дори канеха хора като Илон Мъск на предизборните си събития, настояват представителите на АзГ да ограничат контактите си с Републиканската партия в САЩ.

Тази седмица депутати от германската крайнодясна партия е трябвало да вечерят с представител на Държавния департамент и американското посолство, разкри "Политико". Но лидерката на АзГ Алис Вайдел ги е посъветвала да ограничат срещите с американски дипломати и политици и вечерята е била отменена.

В момента това е много важна маневра за партии като "Алтернатива за Германия", защото Доналд Тръмп успя да погребе доверието на европейците в САЩ. Според последните проучвания само 15% от германците все още смятат страната за надежден партньор.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не криеше добрите си отношения с Тръмп. Дори напротив - европейските лидери в последните месеци разчитаха на нея като един вид мост между Брюксел и Вашингтон. Редица наблюдатели в Италия сега казват, че именно тази близост до Тръмп, който също мнозинството от италианците виждат като проблем и заплаха, е сред основните причини тя да загуби референдума за съдебна реформа, който се проведе тази седмица.

"Близостта на Мелони до американския президент се корени в идеологическа близост: тя споделя възгледите на американските консерватори, че западната цивилизация е общност, основана на традиции, религия, както и на културна и етническа хомогенност", пише в тази връзка Рикардо Алкаро в "Дъ Гардиън". На този фон "централните региони на Италия, традиционно с леви нагласи, и големите градове, където опозицията срещу Тръмп е по-широко разпространена, отбелязаха най-висока избирателна активност".

Орбан - последният верен съюзник на Тръмп в ЕС

Сближаването с Доналд Тръмп от легитимиращ фактор се превръща в сериозна спирачка за крайнодесните и популистки партии в Европа. Защото действията на президента на САЩ не само противоречат на предизборните му обещания, но и често олицетворяват онзи демоничен образ, който антиглобалистите приписваха години наред на демократите. Все повече и повече изкристализира фактът, че световният ред, базиран на международно право, човешки права и ценностен съюз между трансатлантическите партньори, се изплаща за европейците - както от гледна точка на сигурността, така и на икономиката.

Затова и всички един по един постепенно се отдръпват от Тръмп. Последният безусловно верен съюзник на американския президент е унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред почти сигурна загуба на предстоящите избори в страната. За Орбан просто няма друг ход в изолираната ситуация, в която се е поставил в Европа. И на източната граница на ЕС все още се наблюдават подобни вопли. Те идват както от Костадинов, който се опитва да омаловажи американската намеса в Иран, така и от Делян Пеевски, който ежедневно се заявява като най-верния съюзник на Тръмп в България. Неслучайно само две държави в ЕС поискаха да станат част от Съвета за мир - Унгария на Орбан и България на Пеевски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    48 6 Отговор
    Бойко ходи с хеликоптер в Лом при електората щото не може да стигне с джипката от дупки.

    20:00 26.03.2026

  • 2 Атина Палада

    17 28 Отговор
    Тръмп тренира за Русия....

    Коментиран от #16, #38

    20:02 26.03.2026

  • 3 Пич

    39 15 Отговор
    Никой не може да пише по безмислено от ДВ !
    Е..... паветниците могат, но те нямат претенции за журналистика...

    Коментиран от #18

    20:04 26.03.2026

  • 4 хаха

    18 29 Отговор
    Те вГЗражданите са типичните байганьовски подлоги. Само се чудят накъде да си завъртят Ъзовете за някоя копейка/цент.

    "Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира."

    Коментиран от #44

    20:09 26.03.2026

  • 5 Стига популизъм

    25 3 Отговор
    Войната в Иран е проблем на Тръмп, САЩ, региона и иранци.

    20:13 26.03.2026

  • 6 Звездоброец

    39 2 Отговор
    Ами в началото всички нормални хора се зарадваха, защото отмени джендъридеологията ! Но , дотам - оказа се , че е недобре психически ...

    20:17 26.03.2026

  • 7 Заю Баю

    32 13 Отговор
    Как Възраждане са винаги виновни за всичко а тези които крадат и съсипват България от 35 години НЕ?

    Или народът ни е без мозък или тези които драскат тук мислят че е така.

    Коментиран от #47

    20:28 26.03.2026

  • 8 Сатана Z

    13 24 Отговор
    Бай Дончо и неговият баджанак Джефри Епстийн са пътеводител за жълтокопитните добичета от ППедофилската партия спонсор на Петроханските оргии подобни на тези,с които Епстийн беше признат за номер 1 докато му омръзна от живота

    Коментиран от #12

    20:37 26.03.2026

  • 9 Само евродебилите още не са разбрали

    26 12 Отговор
    Че американският президент вече се превръща в проблем за целия свят. Но, за да горазбереш, е нужен поне малко акъл - нещо, което липсва и на ЕК, и на дойчето.

    Коментиран от #21, #39

    20:37 26.03.2026

  • 10 Ламя

    26 16 Отговор
    Дойче Зеле = Помия, Помия = Дойче Зеле

    20:38 26.03.2026

  • 11 Костя дъ Простя

    19 17 Отговор
    Орбан Фицо

    Нали

    Тръмп ще ни върне към Нормалноста

    Бре Рубло Идиоти?

    Сега как е Положението

    Кремълски Тампони?

    Световния Мир
    Настъпи ли със Тръмп
    Нали се изредихте всички
    Да му целувате Краката

    Жалки Натегачи .

    Коментиран от #17, #49

    20:38 26.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм...

    25 4 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп вече е проблем за всички, и за приятелите си, и за враговете си, и за тези дето им е все едно жив ли е умрял ли е. Залагам каса бира, че или до около месец ще се кротне (малко вероятно), или ще го сготвят неговите хора (много по вероятно).

    Коментиран от #46

    20:50 26.03.2026

  • 14 Дзак

    18 2 Отговор
    В България битува изкривена представа за консервативна и либерална, за лява и дясна политика. Медиите успешно замъглиха тези понятия с риалити, сериали, реклами, фалшиви новини и псевдо коментари.

    20:51 26.03.2026

  • 15 Гост

    17 5 Отговор
    Никакъв проблем не е. Даже много добре си унижава и занулява краварника. Вече никой не се съобразява с тях.

    21:05 26.03.2026

  • 16 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Докато се натренира, ще му останат само лъкове и стрели.

    21:05 26.03.2026

  • 17 Гост

    10 12 Отговор

    До коментар #11 от "Костя дъ Простя":

    Справя се перфектно. Трудно ти е да го разбереш, защото си пепедебеларник.

    21:07 26.03.2026

  • 18 Учител

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Няма по умен от Пеевски. След него е Борисов ,а на трето място Асен циганина.

    21:09 26.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    12 8 Отговор
    Платеното Дойче зеле води пропаганда с пари от ЕС.
    КОРУПЦИЯ

    21:15 26.03.2026

  • 21 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "Само евродебилите още не са разбрали":

    Проблема, на света не е, един а, два и Тръмп и Путин

    Коментиран от #45

    21:16 26.03.2026

  • 22 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    13 0 Отговор
    😱 Тръмп,- вече е проблем за Тръмп. 🤑

    21:17 26.03.2026

  • 23 604

    5 1 Отговор
    няма лоша реклама, тенкю зелетъ!!!!!

    21:26 26.03.2026

  • 24 Анонимен

    9 0 Отговор
    Тръмп вече е проблем за цялото човечество

    21:28 26.03.2026

  • 25 нннн

    15 1 Отговор
    Тръмп започна добре и после, не зная по какви причини, полудя. В началото и на мен ми харесваше, сега вече не ми харесва. Толкова е просто.
    Никога не е късно да станеш за резил.

    21:31 26.03.2026

  • 26 СССРБарета

    16 2 Отговор
    Какво стана бе? Тръмп днеска ще ги побеждава ли пак за 4 минути? Или ще продължава да преговаря сам със себе си?

    21:43 26.03.2026

  • 27 Умен

    8 0 Отговор
    ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати понеже е по лесно да копираш тъпотии вместо да ги мислиш

    21:47 26.03.2026

  • 28 по голям буламач от това здраве му кажи

    9 2 Отговор
    Сякаш тая статия я е писал бармана в кварталната кръчма .

    21:50 26.03.2026

  • 29 Пахаха

    19 2 Отговор
    Днес в Испания, момиче отнето от родителите й през 2022 е изнасилена групово в държавно детско заведение от мигранти! Вместо Испания да защити момичето, укрива изнасилвачите. Накрая момичето избира ефтаназия и Исрания с радост я осигурява, като вече е разпределила органите й.
    Момичето се казва Ноелия Састильо Рамос.
    Това е в чист вид турболиберастията на Дойче зеле и Сорос

    21:53 26.03.2026

  • 30 ХА ХА ХА ХА

    8 3 Отговор
    СОРОСЧЕТАТА НЕ СА ПОПУЛИСТИ

    21:54 26.03.2026

  • 31 ЦИРК

    9 2 Отговор
    Имам чувството че в ДЗ авторите се надпреварват за приза най тъпа статия. Иначе стилът е типично по немски, "не е важно на мен да ми е добре а на другия да му е по-зле" (някога през комунизма имаше подобни слова бяха много разпространени).

    Никой така и не разбира, че Тръмп играе само и единственно за САЩ. И то го играе по правилата на суровия капитализъм - няма приятели има само интерси. Партиите и лидерите в Европа които имаха симпатии към Тръмп в предизборната му кампания, го правеха зарази обещанието му да сложи край на войната в Украйна. Защото избрания курс който управлаващите партии задават и сега и правят всичко възможно да саботират мира в Украйна, води към война ЕС-Русия с почти сигурен ядрен край. А икономическата политика на съюза ще доведе до тотален колапс на държавите членки. И хайде стига с тази демагогия "крайно десни", дясната политика е изцяло насочена към бизнеса и нулева към социални придобивки (лява политика). А гледаме последните години, точно тези дето се бият в гърдите - ЕНП (Европейска Народна Партия), съсипват целият микро, малък и среден бизнес в Европа за да облагодетелстват крупния. Т.е. кво излиза "крайно десни" казват на другите "крайно десни", пълна шизофрения нали ?

    Някой от плановете на текущо управляващите Европа партии са добри и с перспектива, на начините по които биват реализирани тези политики и планове са крайно не ефективни и изцяло подчинени на корупционни схеми. В нито една от страните текущите правителства

    21:56 26.03.2026

  • 32 АЙ СТИГА БЕ

    2 2 Отговор
    Селянчета, кой ви показа пътя към София? Селянчета, кой ви научи джинси да носите? Селянчета! Пее се с мелодията на Феличита на Ал Бано и Ромина Пауър. За останалата част от популацията - и на вас да ви ...

    22:05 26.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЦИРК

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И представяте ли си за какво иде реч, след като ЕНП (Европейска Народна Партия) управляват ЕС. Тази партия по програма е за защита фермери, земеделци и въобще на селските райони в Европа, а реално най-негодуващи са точно те.

    Живеем в пълна идотокрация изпълнена с пропаганда и промивка на мозъци. И за подобни статии плащаме пак, щото тази медия е на директна хранилка от държавните бюджети и Брюксел.

    22:18 26.03.2026

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Долен Тъп од лани е у дошите и сърцата на милиони пемберуди в света ма сега им влезна у мътната зона чак! Не стискайте,чалмата само у глави притискайте! Защото тръгне ли да клати до зори, ще захвърчът насекъде чешми!

    22:20 26.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ха, ха, ха...

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    И той ли се готви да става съквартирант на Асад? За Орбан и Фицо вече знаехме.

    22:31 26.03.2026

  • 39 Стига с тези смешки!

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Само евродебилите още не са разбрали":

    Избърши си акъла, който ти е потекъл от носа или поне го обери с езика като пудел, че много си грозен така.

    22:35 26.03.2026

  • 40 Не ви се получава пропагандата

    9 2 Отговор
    Това че Тръмп излъга МАГА и целия свят, а се оказа марионетка на Израел, няма никакво влияние за кой ще гласувам в Бъглария. Пропагандата на ДВ е умствено недостатъчна.

    22:50 26.03.2026

  • 41 Недойче Невеле

    6 1 Отговор
    Пак дишахме лепило.....

    22:51 26.03.2026

  • 42 Популистите Комунистите

    0 4 Отговор
    Тръмп е проблем за комунистите ;)

    22:57 26.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А бе ...

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    ...Коцето е типичен американски пимп ...гледай ментора бат Дони , кви разнопосочни ги къдри всеки ден ...с една дума многовекторни ...с две - многовекторни инжектопляктори.

    23:22 26.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нали знаеш

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    Какъв е цяра за бясно куче...какъвто е дрътят риж кукумицин...
    Търси се ,,ветеринар" с по-точен мерник този път...

    00:35 27.03.2026

  • 47 Наблюдател

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Заю Баю":

    Плащат им да плюят срещу нормалното, но ти не им обръщай внимание. Ако трябва нещо нормално да работят, ще умрат ит глад.

    01:19 27.03.2026

  • 48 Пропаганда

    7 2 Отговор
    Дойче зеле е най-големият проблем на нормалните и здравомислещи хора.
    Спрете да им пуската брътвежите.

    01:24 27.03.2026

  • 49 Какво не ти е ясно?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Костя дъ Простя":

    Тръмп поведе борба срещу джендарията в детските градини, многополовастта, зелените сделки, нелегалната имиграция, глобализма, уоукизма, европсихопатите, НПОтата и медиите им....Как да не го харесат нормалните хора по света!
    И разбира се, същите нормални хора сега го упрекват за ционистката му връзка. Освен това бе против войните, което не се връзва с последните му действия!

    Дали е превъртял напоследък или се прави на такъв, за да бъде заличен Израел и западните войнолюбци да получат добър урок????
    Ще разберем скоро!

    01:27 27.03.2026

  • 50 Артилерист

    5 0 Отговор
    След неадекватния Байдън и обкръжението му Блинкен, Нюланд и др, който и да дойдеше на власт, щеше да е добре дошъл. Тръмп дойде след гръмки обещания, че ще спре всички войни, но направи точно обратното. Оказа се, че Тръмп има дългогодишни приятелски отношения с Епщайн, Натаняху (още откакто е бил посланик на Израел в САЩ), с ционисткото семейство на бъдещия си зет Кушнер и др. Това показва нисък нравствен праг, дълбоко и трайно влияние на ционистки среди и тн. Всички предишни ам. президенти, макар и проформа са се опитвали поне да обяснят започваните от тях войни, докато Тръмп действа брутално. Той смънка някаква бъдеща ядрена заплаха от Иран, но това беше опровергано от видни ам. журналисти, политици и висши служители на службите по сигурността. В ционисткото обкръжение на Тръмп има представители, чието желание да се нападне Иран, като главен притеснител на Израел в региона, е многогодишно. Така че Тръмп неслучайно е "подведен". Първо той не е много морално устойчив и второ, той постоянно се намира под въздействие на ционистка среда. И да не забравяме, че той е бизнесмен, а Иран има много петрол...

    02:35 27.03.2026

  • 51 За слугите на посолството...

    2 2 Отговор
    Много е лесно да се оправдаваш с един човек. И да се забравя че 60% от сънародниците му гласуваха за него.
    Той просто е това, с което ТЕ се отъждествяват и боготворят...

    Коментиран от #52

    02:49 27.03.2026

  • 52 Някои хора нищо не разбират

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "За слугите на посолството...":

    Бъркаш народ с управляващи. Народа в САЩ гласува за Тръмп за да спре войните, а не да ги почва. Мнозинството от народа в САЩ не одобрява войната с Иран, каквито и измислени "анкети" да показват по казионните телевизии. По аналогия, народът в България е против военна помощ за Украйна и подкрепя Русия, но нашите "политици" правят точно обратното.

    03:06 27.03.2026

  • 53 Не намирам…

    1 0 Отговор
    …нищо лошо в това да харесваш и подкрепяш някого или нещо заради дадени негови качества и действия, и да го критикуваш за други.

    Тръмп е прав, когато се бори с джндъризма и нелегалните мигранти, и и не е, когато напада чужди държави.

    04:32 27.03.2026