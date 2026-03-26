Войната в Иран: Тръмп вече е проблем за популистите в Европа

"Възраждане" в България и други популистки и крайнодесни партии в Европа трудно можеха да скрият радостта си от победата на Тръмп на изборите в САЩ. Напоследък обаче американският президент се превръща в проблем за тях.
"За огромно облекчение на свободния свят Доналд Тръмп спечели" - така през 2024 година Костадин Костадинов коментира резултата от изборите в САЩ.
Представителите на "Възраждане" трудно можеха да скрият ентусиазма си от избора на новата администрация на САЩ, която зави към стопляне на отношенията с Русия, открита война с т.нар. либерален дневен ред и остри критики към ЕС. Костадинов се похвали, че е поканен на инаугурацията на Тръмп, предложи да приемем долара вместо еврото, а представители на партията му се снимаха пред Капитолия и заявиха, че са на посещение при Републиканската партия.
В последните месеци и най-вече след 28 февруари обаче "Възраждане" има сериозен проблем с Тръмп, който доскоро приемаше като свой голям коз (trump на английски означава "коз"). Проблем, пред който са изправени и повечето десни популисти в Европа - съюзяването с американския президент все повече и повече се превръща в губеща карта.
Войната срещу Иран постави Костадинов пред дилема. От една страна, симпатиите към Тръмп са все още налице, от друга - годините критики към американската военна намеса в други държави, острото позициониране срещу Израел в Газа и флиртът с бруталния режим в Техеран не позволяват да се оправдае този конфликт. Затова лидерът на "Възраждане" напоследък определя действията на Израел срещу Иран като "тероризъм" и изразява "съжаление", че и САЩ "били въведени" в него.
"Толкова много симпатизирах на Тръмп, но..."
"Толкова много му симпатизирах, но с тези лъжи, че ще спрe войната в Украйна, как взе Мадуро, сега и Иран, световната икономика се срива... забравих също за Гренландия", пише последовател на ДВ Български в Инстаграм. Усещане, споделяно от мнозина.
Първо, митата срещу Европа бяха ясен сигнал за край на партньорството със САЩ, познато от десетилетия. Неритмичният опит за валс с Путин по отношение на Украйна демонстрира невъзможността за справяне с този конфликт, за който уж вина носеха Джо Байдън и демократите. Апетитите към Гренландия съвсем логично породиха страх. Отвличането на Мадуро беше съпроводено от отказ да бъде свален режимът и да се подкрепи опозицията. Вместо това Тръмп говореше основно за достъп до петрола на страната, като по този начин призна на глас нещо, което именно критиците на Америка като "Възраждане" и Костадинов от години тръбят - че целта на американската намеса в други държави са ресурсите им и нищо повече.
Доналд Тръмп се превръща във все по-сериозен трън в петата на европейците, включително и на избирателите на крайнодесни, проруски, антиглобалистки и антисистемни партии, които доскоро го смятаха за свой съюзник. С неглижирането на международното право и военните конфликти, които започва, той става олицетворението на това, за което доскоро те обвиняваха САЩ - понякога конспиративно и без доказателства. А политиците, които дадоха мило и драго да поддържат връзки с движението MAGA и администрацията в Белия дом, сега се опитват да се дистанцират.
Пример за това е германската "Алтернатива за Германия" (АзГ). В последните седмици лидерите на партията, които доскоро хвалеха Тръмп, демонстрираха близост с движението около него и дори канеха хора като Илон Мъск на предизборните си събития, настояват представителите на АзГ да ограничат контактите си с Републиканската партия в САЩ.
Тази седмица депутати от германската крайнодясна партия е трябвало да вечерят с представител на Държавния департамент и американското посолство, разкри "Политико". Но лидерката на АзГ Алис Вайдел ги е посъветвала да ограничат срещите с американски дипломати и политици и вечерята е била отменена.
В момента това е много важна маневра за партии като "Алтернатива за Германия", защото Доналд Тръмп успя да погребе доверието на европейците в САЩ. Според последните проучвания само 15% от германците все още смятат страната за надежден партньор.
Италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не криеше добрите си отношения с Тръмп. Дори напротив - европейските лидери в последните месеци разчитаха на нея като един вид мост между Брюксел и Вашингтон. Редица наблюдатели в Италия сега казват, че именно тази близост до Тръмп, който също мнозинството от италианците виждат като проблем и заплаха, е сред основните причини тя да загуби референдума за съдебна реформа, който се проведе тази седмица.
"Близостта на Мелони до американския президент се корени в идеологическа близост: тя споделя възгледите на американските консерватори, че западната цивилизация е общност, основана на традиции, религия, както и на културна и етническа хомогенност", пише в тази връзка Рикардо Алкаро в "Дъ Гардиън". На този фон "централните региони на Италия, традиционно с леви нагласи, и големите градове, където опозицията срещу Тръмп е по-широко разпространена, отбелязаха най-висока избирателна активност".
Орбан - последният верен съюзник на Тръмп в ЕС
Сближаването с Доналд Тръмп от легитимиращ фактор се превръща в сериозна спирачка за крайнодесните и популистки партии в Европа. Защото действията на президента на САЩ не само противоречат на предизборните му обещания, но и често олицетворяват онзи демоничен образ, който антиглобалистите приписваха години наред на демократите. Все повече и повече изкристализира фактът, че световният ред, базиран на международно право, човешки права и ценностен съюз между трансатлантическите партньори, се изплаща за европейците - както от гледна точка на сигурността, така и на икономиката.
Затова и всички един по един постепенно се отдръпват от Тръмп. Последният безусловно верен съюзник на американския президент е унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред почти сигурна загуба на предстоящите избори в страната. За Орбан просто няма друг ход в изолираната ситуация, в която се е поставил в Европа. И на източната граница на ЕС все още се наблюдават подобни вопли. Те идват както от Костадинов, който се опитва да омаловажи американската намеса в Иран, така и от Делян Пеевски, който ежедневно се заявява като най-верния съюзник на Тръмп в България. Неслучайно само две държави в ЕС поискаха да станат част от Съвета за мир - Унгария на Орбан и България на Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пич
Е..... паветниците могат, но те нямат претенции за журналистика...
20:04 26.03.2026
4 хаха
"Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира."
20:09 26.03.2026
7 Заю Баю
Или народът ни е без мозък или тези които драскат тук мислят че е така.
20:28 26.03.2026
11 Костя дъ Простя
Нали
Тръмп ще ни върне към Нормалноста
Бре Рубло Идиоти?
Сега как е Положението
Кремълски Тампони?
Световния Мир
Настъпи ли със Тръмп
Нали се изредихте всички
Да му целувате Краката
Жалки Натегачи .
20:38 26.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хм...
20:50 26.03.2026
16 Гост
До коментар #2 от "Атина Палада":Докато се натренира, ще му останат само лъкове и стрели.
21:05 26.03.2026
17 Гост
До коментар #11 от "Костя дъ Простя":Справя се перфектно. Трудно ти е да го разбереш, защото си пепедебеларник.
21:07 26.03.2026
18 Учител
До коментар #3 от "Пич":Няма по умен от Пеевски. След него е Борисов ,а на трето място Асен циганина.
21:09 26.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #9 от "Само евродебилите още не са разбрали":Проблема, на света не е, един а, два и Тръмп и Путин
21:16 26.03.2026
Никога не е късно да станеш за резил.
21:31 26.03.2026
Момичето се казва Ноелия Састильо Рамос.
Това е в чист вид турболиберастията на Дойче зеле и Сорос
21:53 26.03.2026
31 ЦИРК
Никой така и не разбира, че Тръмп играе само и единственно за САЩ. И то го играе по правилата на суровия капитализъм - няма приятели има само интерси. Партиите и лидерите в Европа които имаха симпатии към Тръмп в предизборната му кампания, го правеха зарази обещанието му да сложи край на войната в Украйна. Защото избрания курс който управлаващите партии задават и сега и правят всичко възможно да саботират мира в Украйна, води към война ЕС-Русия с почти сигурен ядрен край. А икономическата политика на съюза ще доведе до тотален колапс на държавите членки. И хайде стига с тази демагогия "крайно десни", дясната политика е изцяло насочена към бизнеса и нулева към социални придобивки (лява политика). А гледаме последните години, точно тези дето се бият в гърдите - ЕНП (Европейска Народна Партия), съсипват целият микро, малък и среден бизнес в Европа за да облагодетелстват крупния. Т.е. кво излиза "крайно десни" казват на другите "крайно десни", пълна шизофрения нали ?
Някой от плановете на текущо управляващите Европа партии са добри и с перспектива, на начините по които биват реализирани тези политики и планове са крайно не ефективни и изцяло подчинени на корупционни схеми. В нито една от страните текущите правителства
21:56 26.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЦИРК
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И представяте ли си за какво иде реч, след като ЕНП (Европейска Народна Партия) управляват ЕС. Тази партия по програма е за защита фермери, земеделци и въобще на селските райони в Европа, а реално най-негодуващи са точно те.
Живеем в пълна идотокрация изпълнена с пропаганда и промивка на мозъци. И за подобни статии плащаме пак, щото тази медия е на директна хранилка от държавните бюджети и Брюксел.
22:18 26.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "Атина Палада":И той ли се готви да става съквартирант на Асад? За Орбан и Фицо вече знаехме.
22:31 26.03.2026
39 Стига с тези смешки!
До коментар #9 от "Само евродебилите още не са разбрали":Избърши си акъла, който ти е потекъл от носа или поне го обери с езика като пудел, че много си грозен така.
22:35 26.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А бе ...
До коментар #4 от "хаха":...Коцето е типичен американски пимп ...гледай ментора бат Дони , кви разнопосочни ги къдри всеки ден ...с една дума многовекторни ...с две - многовекторни инжектопляктори.
23:22 26.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нали знаеш
До коментар #13 от "Хм...":Какъв е цяра за бясно куче...какъвто е дрътят риж кукумицин...
Търси се ,,ветеринар" с по-точен мерник този път...
00:35 27.03.2026
47 Наблюдател
До коментар #7 от "Заю Баю":Плащат им да плюят срещу нормалното, но ти не им обръщай внимание. Ако трябва нещо нормално да работят, ще умрат ит глад.
01:19 27.03.2026
48 Пропаганда
Спрете да им пуската брътвежите.
01:24 27.03.2026
49 Какво не ти е ясно?
До коментар #11 от "Костя дъ Простя":Тръмп поведе борба срещу джендарията в детските градини, многополовастта, зелените сделки, нелегалната имиграция, глобализма, уоукизма, европсихопатите, НПОтата и медиите им....Как да не го харесат нормалните хора по света!
И разбира се, същите нормални хора сега го упрекват за ционистката му връзка. Освен това бе против войните, което не се връзва с последните му действия!
Дали е превъртял напоследък или се прави на такъв, за да бъде заличен Израел и западните войнолюбци да получат добър урок????
Ще разберем скоро!
01:27 27.03.2026
51 За слугите на посолството...
Той просто е това, с което ТЕ се отъждествяват и боготворят...
02:49 27.03.2026
52 Някои хора нищо не разбират
До коментар #51 от "За слугите на посолството...":Бъркаш народ с управляващи. Народа в САЩ гласува за Тръмп за да спре войните, а не да ги почва. Мнозинството от народа в САЩ не одобрява войната с Иран, каквито и измислени "анкети" да показват по казионните телевизии. По аналогия, народът в България е против военна помощ за Украйна и подкрепя Русия, но нашите "политици" правят точно обратното.
03:06 27.03.2026
53 Не намирам…
Тръмп е прав, когато се бори с джндъризма и нелегалните мигранти, и и не е, когато напада чужди държави.
04:32 27.03.2026