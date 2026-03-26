Войната в Иран: Тръмп вече е проблем за популистите в Европа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Възраждане" в България и други популистки и крайнодесни партии в Европа трудно можеха да скрият радостта си от победата на Тръмп на изборите в САЩ. Напоследък обаче американският президент се превръща в проблем за тях.

"За огромно облекчение на свободния свят Доналд Тръмп спечели" - така през 2024 година Костадин Костадинов коментира резултата от изборите в САЩ.

Представителите на "Възраждане" трудно можеха да скрият ентусиазма си от избора на новата администрация на САЩ, която зави към стопляне на отношенията с Русия, открита война с т.нар. либерален дневен ред и остри критики към ЕС. Костадинов се похвали, че е поканен на инаугурацията на Тръмп, предложи да приемем долара вместо еврото, а представители на партията му се снимаха пред Капитолия и заявиха, че са на посещение при Републиканската партия.

В последните месеци и най-вече след 28 февруари обаче "Възраждане" има сериозен проблем с Тръмп, който доскоро приемаше като свой голям коз (trump на английски означава "коз"). Проблем, пред който са изправени и повечето десни популисти в Европа - съюзяването с американския президент все повече и повече се превръща в губеща карта.

Войната срещу Иран постави Костадинов пред дилема. От една страна, симпатиите към Тръмп са все още налице, от друга - годините критики към американската военна намеса в други държави, острото позициониране срещу Израел в Газа и флиртът с бруталния режим в Техеран не позволяват да се оправдае този конфликт. Затова лидерът на "Възраждане" напоследък определя действията на Израел срещу Иран като "тероризъм" и изразява "съжаление", че и САЩ "били въведени" в него.

"Толкова много симпатизирах на Тръмп, но..."

"Толкова много му симпатизирах, но с тези лъжи, че ще спрe войната в Украйна, как взе Мадуро, сега и Иран, световната икономика се срива... забравих също за Гренландия", пише последовател на ДВ Български в Инстаграм. Усещане, споделяно от мнозина.

Първо, митата срещу Европа бяха ясен сигнал за край на партньорството със САЩ, познато от десетилетия. Неритмичният опит за валс с Путин по отношение на Украйна демонстрира невъзможността за справяне с този конфликт, за който уж вина носеха Джо Байдън и демократите. Апетитите към Гренландия съвсем логично породиха страх. Отвличането на Мадуро беше съпроводено от отказ да бъде свален режимът и да се подкрепи опозицията. Вместо това Тръмп говореше основно за достъп до петрола на страната, като по този начин призна на глас нещо, което именно критиците на Америка като "Възраждане" и Костадинов от години тръбят - че целта на американската намеса в други държави са ресурсите им и нищо повече.

Доналд Тръмп се превръща във все по-сериозен трън в петата на европейците, включително и на избирателите на крайнодесни, проруски, антиглобалистки и антисистемни партии, които доскоро го смятаха за свой съюзник. С неглижирането на международното право и военните конфликти, които започва, той става олицетворението на това, за което доскоро те обвиняваха САЩ - понякога конспиративно и без доказателства. А политиците, които дадоха мило и драго да поддържат връзки с движението MAGA и администрацията в Белия дом, сега се опитват да се дистанцират.

Пример за това е германската "Алтернатива за Германия" (АзГ). В последните седмици лидерите на партията, които доскоро хвалеха Тръмп, демонстрираха близост с движението около него и дори канеха хора като Илон Мъск на предизборните си събития, настояват представителите на АзГ да ограничат контактите си с Републиканската партия в САЩ.

Тази седмица депутати от германската крайнодясна партия е трябвало да вечерят с представител на Държавния департамент и американското посолство, разкри "Политико". Но лидерката на АзГ Алис Вайдел ги е посъветвала да ограничат срещите с американски дипломати и политици и вечерята е била отменена.

В момента това е много важна маневра за партии като "Алтернатива за Германия", защото Доналд Тръмп успя да погребе доверието на европейците в САЩ. Според последните проучвания само 15% от германците все още смятат страната за надежден партньор.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не криеше добрите си отношения с Тръмп. Дори напротив - европейските лидери в последните месеци разчитаха на нея като един вид мост между Брюксел и Вашингтон. Редица наблюдатели в Италия сега казват, че именно тази близост до Тръмп, който също мнозинството от италианците виждат като проблем и заплаха, е сред основните причини тя да загуби референдума за съдебна реформа, който се проведе тази седмица.

"Близостта на Мелони до американския президент се корени в идеологическа близост: тя споделя възгледите на американските консерватори, че западната цивилизация е общност, основана на традиции, религия, както и на културна и етническа хомогенност", пише в тази връзка Рикардо Алкаро в "Дъ Гардиън". На този фон "централните региони на Италия, традиционно с леви нагласи, и големите градове, където опозицията срещу Тръмп е по-широко разпространена, отбелязаха най-висока избирателна активност".

Орбан - последният верен съюзник на Тръмп в ЕС

Сближаването с Доналд Тръмп от легитимиращ фактор се превръща в сериозна спирачка за крайнодесните и популистки партии в Европа. Защото действията на президента на САЩ не само противоречат на предизборните му обещания, но и често олицетворяват онзи демоничен образ, който антиглобалистите приписваха години наред на демократите. Все повече и повече изкристализира фактът, че световният ред, базиран на международно право, човешки права и ценностен съюз между трансатлантическите партньори, се изплаща за европейците - както от гледна точка на сигурността, така и на икономиката.

Затова и всички един по един постепенно се отдръпват от Тръмп. Последният безусловно верен съюзник на американския президент е унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред почти сигурна загуба на предстоящите избори в страната. За Орбан просто няма друг ход в изолираната ситуация, в която се е поставил в Европа. И на източната граница на ЕС все още се наблюдават подобни вопли. Те идват както от Костадинов, който се опитва да омаловажи американската намеса в Иран, така и от Делян Пеевски, който ежедневно се заявява като най-верния съюзник на Тръмп в България. Неслучайно само две държави в ЕС поискаха да станат част от Съвета за мир - Унгария на Орбан и България на Пеевски.