Възможна ли е коалиция между Радев и ПП-ДБ

Рано е да се слага следизборният тиган на огъня, но най-вероятната възможност след изборите на 19 април е коалиция между "Прогресивна България" и ПП-ДБ. Тя изглежда възможна по няколко причини. Но има една голяма пречка.
От Даниел Смилов:
След заявленията от Румен Радев и ПП-ДБ, че няма да търсят коалиция с ГЕРБ и ДПС, най-вероятната възможност остава коалиция между "Прогресивна България" (ПБ) и ПП-ДБ след изборите на 19 април. Разбира се, рано е да се слага следизборният тиган на огъня, защото много зависи от резултатите на партиите. Теоретично все още е възможно Радев да опита управление на малцинството с подкрепа от "Възраждане" или БСП (ако влезе в парламента). Теоретично също така е възможно и някоя партия да има абсолютно мнозинство. Но поне според кампанията дотук и социологическите проучвания такива варианти са по-малко вероятни.
Защо коалицията между Радев и ПП-ДБ е възможна
Коалиция между Радев и ПП-ДБ не само е по-вероятна, но и изглежда възможна по няколко причини. В антикорупционната сфера съгласие за общи действия може да се получи сравнително лесно. Служебното правителство на Андрей Гюров всъщност демонстрира какво може да се свърши по антикорупционна линия дори и без мнозинство от 160 души в парламента и без законодателни промени. Първо, изборните магарии с купуване на гласове и фалшификацията им могат силно да бъдат ограничени. Само дотук са разкрити над 800 000 евро, които най-вероятно са били готвени за купуване на гласове. Съвсем не е случайно, че министър Емил Дечев и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев натрупаха толкова искрени симпатии от граждани, въпреки долните (учтиво казано) опити да бъдат злепоставяни в парламента от ИТН, ДПС и други партии на статуквото. По сходен начин министърът на правосъдието Янкулов хвърли камък в магистратския батак: след изказванията и действията му вече цяла България е убедена, че не е нормално в страната да има незаконен и.ф. главен прокурор, нито е нормално председателят на СГП да е била толкова близка с Петьо Еврото, че да е споделяла редовно и заведението, и превозните му средства. Теренът е подготвен за сериозна промяна и тя може и трябва да се случи след изборите.
От тази гледна точка кабинетът "Гюров" демонстрира как би могло да изглежда едно правителство и едно парламентарно мнозинство, което действително цели да промени модела "Борисов-Пеевски". И затова правителството е взето на мушка от представители на точно този модел.
Пречката
Това, което представлява пречка пред едно следизборно коалиционно управление между ПБ и ПП-ДБ, не е пренебрежимо малко обаче. По-незначителното, но все пак важно, е чисто персоналното недоверие между Радев и ПП-ДБ. Те имат своето минало и разочарования един от друг, особено що се отнася до ПП (докато при ДБ недоверието към Радев и отношенията с него са били по-скоро константа). Персоналната несъвместимост не е само на ниво лидери, но и на ниво избиратели. Доколкото част от избирателите на Радев са проруски настроени, една коалиция между ПБ и ПП-ДБ би довела до оплаквания и сръдни и в двата лагера.
Това само по себе си е значим, но не нерешим проблем. В крайна сметка в политиката хората не трябва да се обичат, за да действат заедно, ако искат да постигнат нещо важно и съществено. Лидерите не би трябвало да са злопаметни като слонове, а избирателите би трябвало да дадат кредит на доверие на лидерите си, когато се вземат стратегически решения в обществен интерес. Лесно е да се каже, трудно е да се направи. Но не е невъзможно.
Истинската пречка пред коалиция между ПБ и ПП-ДБ е другаде и тя не е тайна - въпросът за геополитическата посока на страната. Тук има дълбоки съдържателни разминавания, макар че и двете формации най-общо гледат към Запада и ценят (по заявки) членството на България в ЕС и НАТО. Но проблемът е, че съвпадение на толкова абстрактно ниво не е достатъчно, защото може да се окаже, че имат различни дефиниции както за това какво значи "да гледат към", така и за това какво са ЕС и НАТО. Макар че Радев е обтекаем по тези въпроси, в предизборната надпревара и особено по отношение на подписаното от правителството "Гюров" споразумение с Украйна възникват реални и сериозни разминавания:
1. Най-важното явно е енергийната политика. Радев изглежда е на страната на кръговете в България, които държат да се върнем към използване на руски нефт и газ с аргумента, че е най-евтин. Всъщност и скоростното подписване на дългосрочен договор с "Боташ" - турската газова фирма, която стана хъб за руския газ в Европа, би могло да се чете по този начин. Съвсем наскоро Радев заяви в предизборен контекст, че трябва да имаме достъп до най-евтините нефт и газ. Опитът на Унгария показва обаче, че руските нефт и газ не са толкова изгодни дори като цена. Но по-важното е, че едно връщане към тези енергоизточници би означавало отмяна на санкциите на ЕС срещу Русия, независимо от хода на войната в Украйна. С позицията си по енергоизточниците Унгария се превърна в "Троянски кон" на Русия в ЕС, което разруши доверието на партньорите в тази държава и тя остана изолирана. В този смисъл едно основно питане към Радев и неговата партия е дали са склонни на такава "търговия": руска енергия срещу изолация в ЕС. Ако не са, тогава особен проблем за коалиране с ПП-ДБ не би имало по този въпрос. Ако обаче отговорът им е "ще видим", разминаването би било твърде драматично;
2. На второ място е позицията по отношение на помощта за Украйна от страна на ЕС и България в частност. Тук Радев е на различни позиции и от сегашната политическа линия на страната, и от ЕС. Ясно е, че ако ЕС и НАТО спрат своята военна и финансова помощ за Украйна, тази държава бързо ще изпадне в критична ситуация на фронта. Ако Радевата позиция е като на Корнелия Нинова ("нито един патрон за фронта", докато масово се изнася военна продукция за Украйна), тя няма да е проблем за формиране на коалиция. Но ако Радев държи наистина да се спре помощта и се позиционира като Виктор Орбан на срещи на ЕС и НАТО, блокирайки санкции срещу Русия и други мерки, тогава коалиция между него и ПП-ДБ би била по-скоро невъзможна.
Обтекаемостта на Румен Радев по тези въпроси в рамките на кампанията не прави една следизборна коалиция по-възможна, защото тази обтекаемост може да се тълкува по коренно различни начини.
Този избор ще е показателен за линията на "Прогресивна България"
Интересно е, че при толкова много изяви на ПБ по медиите журналистите все още не са ги питали към кое от европейските партийни семейства ще принадлежи ПБ. Този избор ще има голямо значение и ще е показателен за линията на партията. Например, ако Радев заяви, че ще се присъединява към Европейските консерватори и реформисти, там той ще бъде сред водещи партии, които са силно проукраински, като партията на Мелони и тази на Качински. Ако тръгне да се присъединява към Льо Пен или "Алтернатива за Германия", антиевропейските позиции на тези партии са очевидни. Ако пък избере Европейските социалисти и демократи, би трябвало да се съобразява с мейнстрийма в ЕС и т.н.
Позиционирането на ПБ в европейски контекст е много важно с оглед на това каква Европа иска тази формация. ПП-ДБ са за силно интегрирана Европа, която има обща отбрана и която хармонизира финансовите си пазари и инвестиции във водещи технологични компании. Ако президентът Тръмп продължи да дистанцира САЩ от НАТО, за да запазят суверенитета си, европейските държави ще трябва да инвестират много средства в отбрана и високи технологии. Всичко това може да стане само и единствено заедно, за да е ефективно и да е в мащаба на конкурентите от САЩ и Китай. Водещите европейски икономики имат основната отговорност да изработят модела на тази нова Европа, а българската задача е да участваме конструктивно в този процес, който е от ключов национален интерес. Това е разумна позиция и е добре, че е артикулирана достатъчно ясно предизборно от ПП-ДБ.
ПБ също би трябвало да формира конкретни възгледи по тези въпроси. Досега Радев нерядко е критикувал ЕС (къде оправдано, къде не), като единствено е пращал послания за "чуване на гласа" ни в Европа. Ние по принцип сме си гласовити, но по-важно е за какво искаме да ни се чува гласът. Ако се окаже, че "да ти се чува гласът" значи да си като Виктор Орбан, който спъва политическата интеграция на ЕС, помощта за Украйна и общата отбрана, тогава място за коалиция между ПБ и ПП-ДБ трудно може да се намери. Ако и двете формации сериозно са загрижени за една по-силна и по-интегрирана Европа, нормално е да имат тактически различия за това как тя би могла да се постигне в една така или иначе трудна международна ситуация. Но ако ценностният хоризонт е общ и европейски, разумни компромиси и решения може да се търсят. Ако ценностна общност няма, Радев би трябвало да разчита на партии като БСП и дори "Възраждане", които в такъв случай биха били по-близки.
Може би е странно, че по средата на кампанията все още висят толкова важни - може би най-важните въпроси - за бъдещето на страната. Тези, които се готвят да управляват след изборите, е добре вече да навлязат в конкретика по същностните теми.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
05:57 05.04.2026
4 Соня
До коментар #2 от "Вашето мнение":Само преди дни гюро от правителството на педофилите дари 20 000 000 долара от парите ни на зеленски.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
9 О, това е
До коментар #4 от "Соня":Най-малкото. Тези подаряват нашето оборудване за АЕЦ Белене на фашистите, а ние ще купуваме същото след това от сащ за над 30 милиарда долара... Отделно, като участваме във военни производства с Укра на наша територия, то ставаме мишена за враговете на укра. Отделно ще преписват нашите учебници и "Македония ще стане истинската България ", а Укра ще измести Русия завинаги в историята...
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "Комуняго,":Можеш ли ти или който и да е паветен с костюм, маратонки, раничка и колелце да ми обясниш как хора като вас, които от съзряването си до днес са работили единствено в НПО, съзнанието им е промито с омраза към всичко българско са по-достойни от генерал Радев. Човека, който се е клел в Родината, който я е защитавал с риск за живота си всекидневно. Как ти и себеподобните ти, продавайки род и родина за издръжка от НПО-тата не ви загриза веднъж съвестта.
А аз вече определено ще гласувам за Възраждане!
16 Мурка
До коментар #10 от "Комуняго,":ДЕМОКРАДЕЦО 37 год КАКВО НЕ РАЗРУШИХТЕ В БГ КАКВО ПОСТРОИХТЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА КАК ПЪК НЕЩО ХУБАВО НЕ НАПРАВИХТЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ КОЛКО ЗАВОДА ФАБРИКИ ЯЗОВИРИ ОПАЗИХТЕ ОТ КРАДЛИВИТЕ РЪЧИЧКИ КЪДЕ Е ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЧЕ ВЕЧНО С ПРОСИЯ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ДЕЦА КЪДЕ Е ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ВИ СИСТЕМА ЗАЩО ПАМЕТНИЦИ БЪЛГАРСКИ СА ЗАНЕМАРЕНИ ЗАЩО САМО ОЛИГОФРЕНИ СЕ ТИКАТ ЗА ПОЛИТИЦИ КЪДЕ Е КАЧЕСТВЕНАТА ХРАНА А НЕ МЕСА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ СЕ ПРОБУТВАТ -СРАВНИ ТОВА КОЕТО СЕ СЪГРАДИ ОТ 1949 ДО 1989 И ТОВА ОТ 1989 ДО СЕГА ОТГОВОРА Е ЛЕСЕН РАЗРУХА ЛИЧНО ЗАБОГАТЯВАНЕ
18 Откъде накъде
19 Сега
До коментар #16 от "Мурка":ни натресоха и леврото !
26 Ама и този не
До коментар #13 от "Вашето мнение":Е решение за България. Може и да е лежал в поделенията, като шофьор на хвърчило, но този също не е патриот. По време на хремата той въведе т.н. "зелен сертификат " в България. Когато го питаха, защо? 2 отговора. 1. Урсула ми нареди. И 2. "Това ще ви върне пак свободата"!
Това показва, че този напълно е подчинен на Шваб и дълбоката държава... До пълното ни унищожение...
29 Аме от къде?
До коментар #18 от "Откъде накъде":От Оруел. Войната е мир, затворът е свобода, ако си гладен си сит, унищожението е възход...
Алтернатива за Германия днес е единствената народна партия в Германия. Останалите са напълно анти народни и анти германски партии. Те унищожават страната. Вече се забелязва тяхната "загриженост за Германия и Европа ". Днес това не и онази хубавата Германия, която беше до 1990 г.
30 т-п трол сopocоиден
До коментар #26 от "Ама и този не":Зелените сертификати и редовното боцкане с псевдо ваксини и бустери го въведе пpocтото кире, а не Радев.
32 Саша Грей
До коментар #13 от "Вашето мнение":Веднага ще ти обясня. Не можеш да слагаш всички под общ знаменател. Аз също съм се клел в знамето. Много от така наречените паветници също. Голяма част са доста по-образовани от Радев. Ако си бил войник ще знаеш, че военните са хора, които не стават за политици, защото самото естество на работата им ги прави подчинени или заповядващи. Т.е. не са готови на компромиси, нито на отстъпки в името на добрата кауза. Затова и смятам, че "сглобки" няма да има
Ще бъдеш безкрайно учуден, че обичам всичко българско, както и други хора от градската десница.
Случаят Петрохан е класически пример за очерняне. Ако направиш справка, ще разбереш, че няма данни за педофилия, освен свидетелски показания на едно момче преди години, което може да е било шантаж. Съдебната експертиза показа, че не е имало никакъв полов акт. Но дори да е вярно, самото асоцииране на цяла партия с едно лице не говори добре за този, който си вади заключения.
Още нещо - живея близо до х-л Анел, където е офисът на Радев (президентски апартамент). Цените започват от 500€ на вечер.
За финал - не съм против Радев, против Шиши и Буци съм. Ако Радев направи съдебна реформа има моите уважения.
37 Пак някой умник
Байно, всеки може да си дрънка дълбокомислено каквото си ще и да се опитва да промива мозъци. Например - Михаил Константинов пък вчера беше убеден, че коалицията ще бъде между РР и ББ. Но нормалните хора знаят, че всичко зависи от тези, които дърпат конците. И чак след изборите ще разберем ТЕ какво са разпоредили.
А ум но кра си ви те смехотворни локуми, че гюровците били полезни за нещо си - няма да коментирам.
07:19 05.04.2026
38 И аз
До коментар #7 от "БОЦ - ко":Го четох това във Фейсбук за "централата" на партията на Радев и Копринков в хотел, джакузи и млади компаньонки ...
Голем срам за "общата"...
39 Да да и Не
4 години ще се бориш с един закон който се решава въпросът за пет минути в пленарна зала остава въпроса какво ще правиш останалите години.
Асен поне се усети вече има стратегия смяна и допълнения на съответните закони. Дотук не чух за бг лев референдум
Нито здравна политика се чу че никой няма да плаща и тази политика в здравна предоставяна ни с любезното съгласие на син кръст и син щит от град Чикаго САЩ , UnitedHealth Group щата Минесота. 224+ млрд. $ приходи. Който консултираха българската здравна реформа. Са недобре и трябва да се върнем към 1994 година ???
42 Абе Радев
До коментар #30 от "т-п трол сopocоиден":Защо тогава пееше в хора? Ако беше ЗА българите, щеше да се обяви против мерките на урсула...
Този е чист кариерист. Не става да е патриот. От такъв не става народен лидер. Ще се подчинява на чужденците и ще ни съсипват още.
07:37 05.04.2026
43 Вашето мнение
До коментар #32 от "Саша Грей":Не искам да съм многословен, а и няма смисъл. Словоизлеянието ти, отново ми доказва защо не ви понасям паветниците, заради лицемерието ви. НПО-тата са основните проходци за подмяна на историята ни, за това, че забранявате да бъдем благодарни. За подигравката със всички наши чувства. Колкото до петрохан, твърдиш, че няма педофилия. Добре, но оправдаваш родителите, които са оставили детето си да остане неграмотно и да обикаля горите и света с някъкъв самозван лама за да се извисява духовно. Това е педофилията, скоято визирам.
07:39 05.04.2026
44 Георги
До коментар #32 от "Саша Грей":Паветните не могат да правят съдебна реформа, всъщност не могат да правят нищо. Вие просто искате да замените сарафов с ваш прокурор и да си турите чадър над петроханските изпълнения.
07:44 05.04.2026
47 Да Да и Пак не
Не може 4 години да се говори за борба с един закон, при положение че решението може да се вземе за пет минути в пленарна зала. В такъв случай остава въпросът – какво ще се прави през останалото време и каква е реалната програма на коалицията около Румен Радев?
Асен Василев поне показва различен подход – стратегия чрез промени и допълнения на съществуващи закони. Това е реалният механизъм за управление.
До момента обаче не се вижда ясно действие от Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ахмед Доган по теми като референдум за българския лев – говори се, но липсва конкретна законодателна инициатива.
Същото важи и за здравната политика. Има ясна визия каква система трябва да се изгради и тя вече се изгражда. Но част от левите партии започват да настояват всичко да бъде „безплатно“. Това би увеличило разходите с 20–30% месечно и би натоварило допълнително бюджета.
В продължение на 6 години се изгражда тази здравна система по модели, свързвани със структури като Blue Cross Blue Shield от Чикаго и UnitedHealth Group от Минесота. Резултатът е сравнително добър, но има още какво да се подобрява.
Благодарение на правителството на Николай Денков беше създадена системата за въздушна спешна помощ. Трудно, но се реализира.
Въпросът не е дали да се върнем към модела на здравната система от 1994 година, а как да изградим работещ модел днес – такъв, който осигурява достъпн
А кои са по-изгодни, че не разбрах?
53 Соня
До коментар #32 от "Саша Грей":"За българина има две свети неща - Майката и Русия" - Петко Р. Славейков. Точно с това се подигравате и срещу това се борите паветниците. Други причини не са необходими за да ви отричаме.
08:08 05.04.2026
57 ПЕЕВСКИ ГЕРБ ПП С ТОТОто
Министърът на спорта по това време е Димитър Илиев, излъчен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това е редовното правителство, което управлява от юни 2023 г. Март месец миналата година, когато вече Продължаваме Промяната нямаха власт, Пеевски публично поиска смяната на ръководството при предишния голям скандал с играта „5 от 35“, когато се падна числото 41, което не би трябвало да съществува в този формат. Тогава е назначен досегашният шеф на тотото. Който сега е сменен от министър на спорта Димитър Илиев - същият който е назначил Тарелков - който е сменен от Пеевски. ................ 20, 25, 27, 29, 30, 46 числата - Тираж 24 - 29.03.2026: 1, 15, 25, 26, 33 .... 8, 11, 22, 23, 33 ... Колко процента от тегленията имат последователни числата, сега и за преди тотото да премине в ръцете на майката на Пеевски. 1980та да се провери. Сигурно е удобно така да се изплащат подкупите, и купените гласове, и пране на пари. Компютърът дава коя комбинация от числа не е пусната, и се изготвя такъв фиш. Топ ките които трябва да се паднат могат да преминат през дупката, другите не - с по-голям диаметър са. Съмнявате ли се дали търкащите се лотарии не служат за подкупи и за купуване на гласове, и пране на пари.
60 Избирател
ВИждали сме коалиции ГЕРБ-ДБ, ГЕРБ-АТака, Герб-СДС, ГЕРБ-Симеонов-Матешки и пр и пр. след какви ли не заклинания.
Защо не тази коалиция, която е къде по-малко натоварена с негативизъм. Ако имат мнозинство, ще се коалират о това е повече от ясно.
Совен това, ако Радев се гушне с мутрафоните ще си подпише политическата кончина.
Справка - всички които са го правили до сега.
Всяка коалиция е възможно, изключая Радев с ГЕРБ или НН. Това са двата полюса.
За да се обединят е нужна някаква екстраординарна ситуация, тип "национално спасение" и пр.
За момента предпочитаме да се спасим от корумпетата които рендосват държавата 23 години....
61 вич пич
До коментар #59 от "Марксист":За Величие никой няма да гласува. Евентуално ако са удобни някоку ще получат 4.000%
Всичко ще отиде при Радев. Всеки глас за величие, меличие и прочее подобия е отцепване от гласовете за ПБ.
Бесепето отиват в канала. Те сами си го направиха. Продадоха капитал на 150 години за пари и връзки. Червенят им трибуквията във всяка гербаджийска далавера и това вече е видно за всеки, дори за бабите на село.
СЛед като се разкарат тия безсмслени люспи и фалшиви партии, ще видим отново някои патриоти, може би в обединение. И това също не е лошо.
63 Радев ще бъде управляващ за пореден път
Всъщност сегашният кабинет на Гюров подговя почвата за Радев. Уволнява всички стари кадри и назначава КАДРИ НА РАДЕВ навсякъде във властта.
Възраждане и БСП / ако влезе / също е почти сигурно , че ще се присъединят към новата сглобка Радев + ППДБ.
Борисов и Доган ще подкрепят задкулисно в парламента срещу част от баницата.
Само вижте правителството на Гюров - маш маш от кадри на Радев, ГЕРБ, Доган и ППДБ.
Борисов , Радев и Доган ще редят и новия кабинет.
Само ДПС ще бъде опозиция!
65 Моделът Копринков- Прокопиев- Радев
Нашите олигарси срещу вашите олигарси.
Важното е борба да има и ЛЕТЯЩАТА КОДЗИЛА да не плаче!
66 ретроспекция
30% или повече от българите не знаят друг реалност освен прасешка доминация.
Но това свършва. На тези избори или на другите.
Ако Радев се коалира с прасетата ще катастрофира бетер карикатурите ит ИТН.
Силно се съмнявам да направи тази грешка.
Гответе се за пълна промяна.
Ясно е, че троловете от всички разцветки леви, десни, либерални, евро неам какво си фили и фоби имат една обща цел - да продължат прасешката доминация. Но 23 години са преклаено много. С наличието на свободни избори няма как да бъде прдължен този бандитски грабеж.
67 не съвсем
До коментар #3 от "Това би било":Самоубийствена би била коалицията със Свин ките.
Връзките му с ПП-тата ги знае цяла България и пак ще гласува за него.
ПП-ДБ биха били добър бетон за 4 годишен мандат и то само ако са нужни като гласове.
Виж, свин чугите ако се намърдат, ще свърши като ИТН, НФСБ, Атака, Марешки и прочее
69 мда
До коментар #68 от "Копейка с фуражка и зелени чорапи":Мутропитеците с червени куфарчета с пари и десарски канали за трафик станахте най-големите атлантици :))
71 нннн
Пък аз, при толкова реклама, ми се дояде суджук ,Петрохан". Изсуших си, ще го режа и хапвам и ще се кефя на провала на еничарите
Стана ли им ясно защо ни взеха в еврозоната??? За да ни управляват без да има значение как и за кого ще гласуваме!!! Гласувате правилно има пари, не гласувате няма!?? Мизерия и глад..
До коментар #74 от "Макс":Хардвардските Измамници, щели да ги компрометира "Пътя на копринката" ????
хихи
78 Общата я нема
До коментар #38 от "И аз":във тяхната схема.
79 избирател
До коментар #59 от "Марксист":Радев свеж ? Колкото и да изтупва нафталина , миризмата остава . Между другото най-добре е да спечели мнозинство , за да изчезне напълно след три месеца . Радев не е способен на нищо повече от ИТН . Харесваше ли ви управлението на Гълъб Донев ? На мен НЕ . Радев не може да има качествен екип .
80 Телеграм
До коментар #74 от "Макс":Пепейци имат свойството да се самокомпрометират от всякакво положение. Вчера беше педофилски скандал, завчера гейски.
82 Зеления
До коментар #39 от "Да да и Не":"Дотук не чух за бг лев референдум"
Как да не чу бе колега, не гледа ли новогодишното обръщение на Радев, където каза: "Еврото е последния жалон в евроинтеграцията на България"
От ясно по ясно е че Радев никога няма да предложи референдум за връщане на лева.
Радев е една вариация на ППДБ с много леки нюанси, вреден за България колкото жълтопаветните, колкото ГЕРБ и ДПС и недоразуменията БСП и ИТН
83 Зеления
До коментар #32 от "Саша Грей":"Ще бъдеш безкрайно учуден, че обичам всичко българско, както и други хора от градската десница."
Саша, вие жълтопаветните живеете в една розова мъгла че обичате всичко българско, което е една огромна ЛЪЖА.
Вие смятате, че българското е само едно нещо - "на Русия да й е зле" и това изчерпва всичко.
Виждал съм те в други статии, как подкрепяш еврото, а не националната ни валута !!!
Това ли ти е "обич към българското" ?
"Обич към българското" ли е да гласуваш за ППДБ, които предадоха каузата за Македония и съветника на Киро, Весела Чернева изнасяше държавни тайни за С. Македония?
"Обич към българското" ли е да гласуваш за Асен, Наско, Божанов и Мирчев които отидоха да се кланят на Тюркмян чешма, НО никога не са ходили да се поклонят в БАТАК и ПЕРУЩИЦА ????
Не сте българи и никога няма да станете такива и като видя такива като теб, винаги ще слагам МИНУС !
84 хихи
До коментар #81 от "Изглежда":хи хи хи
Как ще решаваш? Ти нямашпари? Тодор Живков
Затова ни съсипаха всичко, в последните години ни заробиха и със заеми. Нищо не можем да решаваме...
88 Може пък...
До коментар #4 от "Соня":Да е решил да освободи бъдещата коалиция от тази тежест.😄
89 Ще има опции за правителство
До коментар #87 от "Теслатъ":ПП-ДБ евентуално може да участват в образуване на конституционното мнозинство.
90 Не си добре и няма да се оправиш!
До коментар #79 от "избирател":Какво може да разбереш от краткия мандат на един служебен кабинет?
93 Мнение
До коментар #2 от "Вашето мнение":Че евроатлантиците начело на България са виновни за нейното поредно съсипване, е безпорен факт, НО защо смятате, че този който издигна ПП в политиката, и който се бие в гърдите, че е горд натовски генерал, не е част от тях???
Вие функциониращи очи имате ли на главата?!
Ако да, отворете ги широко и вижте министрите на Румен Радев, които са част от текущото правителство на Андрей Гюров! Цитирани бяха 4 имена от трибуната на НС! Проверете и се осведомете!!!
Румен Радев е поредният троянски кон на шорош в България!!!
Аз ще гласувам с бюлетина номер 8!!!
94 Мнение
До коментар #67 от "не съвсем":Защо говориш от името на цяла България???
Огромна част от народа видя вече, че румбата евроатлантиков говори същите шорошови опорки като ппдб! На практика той няма никаква разлика с ппдб!
И НЕ, АЗ НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА РУМЕН РАДЕВ!
КОЛКОТО ДО ППДБ!
ТИЯ КОИТО ХОДЯТ ТАЙНО ПРИ ЗЕЛЬО И МУ ПОДАРЯВАТ КАКВОТО БЪЛГАРСКО ИМ ПОИСКА, ТЕЗИ ЛИ СА ПО-МАЛКОТО ЗЛО ОТ ДВЕТЕ ПРАСЕТА??????
АКО НАИСТИНА ТАКА СМЯТАШ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ХОДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ ЗА ЛИПСА НА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ!
