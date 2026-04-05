Възможна ли е коалиция между Радев и ПП-ДБ

Разбира се, рано е да се слага следизборният тиган на огъня, защото много зависи от резултатите на партиите

Рано е да се слага следизборният тиган на огъня, но най-вероятната възможност след изборите на 19 април е коалиция между "Прогресивна България" и ПП-ДБ. Тя изглежда възможна по няколко причини. Но има една голяма пречка.

От Даниел Смилов:

След заявленията от Румен Радев и ПП-ДБ, че няма да търсят коалиция с ГЕРБ и ДПС, най-вероятната възможност остава коалиция между "Прогресивна България" (ПБ) и ПП-ДБ след изборите на 19 април. Разбира се, рано е да се слага следизборният тиган на огъня, защото много зависи от резултатите на партиите. Теоретично все още е възможно Радев да опита управление на малцинството с подкрепа от "Възраждане" или БСП (ако влезе в парламента). Теоретично също така е възможно и някоя партия да има абсолютно мнозинство. Но поне според кампанията дотук и социологическите проучвания такива варианти са по-малко вероятни.

Защо коалицията между Радев и ПП-ДБ е възможна

Коалиция между Радев и ПП-ДБ не само е по-вероятна, но и изглежда възможна по няколко причини. В антикорупционната сфера съгласие за общи действия може да се получи сравнително лесно. Служебното правителство на Андрей Гюров всъщност демонстрира какво може да се свърши по антикорупционна линия дори и без мнозинство от 160 души в парламента и без законодателни промени. Първо, изборните магарии с купуване на гласове и фалшификацията им могат силно да бъдат ограничени. Само дотук са разкрити над 800 000 евро, които най-вероятно са били готвени за купуване на гласове. Съвсем не е случайно, че министър Емил Дечев и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев натрупаха толкова искрени симпатии от граждани, въпреки долните (учтиво казано) опити да бъдат злепоставяни в парламента от ИТН, ДПС и други партии на статуквото. По сходен начин министърът на правосъдието Янкулов хвърли камък в магистратския батак: след изказванията и действията му вече цяла България е убедена, че не е нормално в страната да има незаконен и.ф. главен прокурор, нито е нормално председателят на СГП да е била толкова близка с Петьо Еврото, че да е споделяла редовно и заведението, и превозните му средства. Теренът е подготвен за сериозна промяна и тя може и трябва да се случи след изборите.

От тази гледна точка кабинетът "Гюров" демонстрира как би могло да изглежда едно правителство и едно парламентарно мнозинство, което действително цели да промени модела "Борисов-Пеевски". И затова правителството е взето на мушка от представители на точно този модел.

Пречката

Това, което представлява пречка пред едно следизборно коалиционно управление между ПБ и ПП-ДБ, не е пренебрежимо малко обаче. По-незначителното, но все пак важно, е чисто персоналното недоверие между Радев и ПП-ДБ. Те имат своето минало и разочарования един от друг, особено що се отнася до ПП (докато при ДБ недоверието към Радев и отношенията с него са били по-скоро константа). Персоналната несъвместимост не е само на ниво лидери, но и на ниво избиратели. Доколкото част от избирателите на Радев са проруски настроени, една коалиция между ПБ и ПП-ДБ би довела до оплаквания и сръдни и в двата лагера.

Това само по себе си е значим, но не нерешим проблем. В крайна сметка в политиката хората не трябва да се обичат, за да действат заедно, ако искат да постигнат нещо важно и съществено. Лидерите не би трябвало да са злопаметни като слонове, а избирателите би трябвало да дадат кредит на доверие на лидерите си, когато се вземат стратегически решения в обществен интерес. Лесно е да се каже, трудно е да се направи. Но не е невъзможно.

Истинската пречка пред коалиция между ПБ и ПП-ДБ е другаде и тя не е тайна - въпросът за геополитическата посока на страната. Тук има дълбоки съдържателни разминавания, макар че и двете формации най-общо гледат към Запада и ценят (по заявки) членството на България в ЕС и НАТО. Но проблемът е, че съвпадение на толкова абстрактно ниво не е достатъчно, защото може да се окаже, че имат различни дефиниции както за това какво значи "да гледат към", така и за това какво са ЕС и НАТО. Макар че Радев е обтекаем по тези въпроси, в предизборната надпревара и особено по отношение на подписаното от правителството "Гюров" споразумение с Украйна възникват реални и сериозни разминавания:

1. Най-важното явно е енергийната политика. Радев изглежда е на страната на кръговете в България, които държат да се върнем към използване на руски нефт и газ с аргумента, че е най-евтин. Всъщност и скоростното подписване на дългосрочен договор с "Боташ" - турската газова фирма, която стана хъб за руския газ в Европа, би могло да се чете по този начин. Съвсем наскоро Радев заяви в предизборен контекст, че трябва да имаме достъп до най-евтините нефт и газ. Опитът на Унгария показва обаче, че руските нефт и газ не са толкова изгодни дори като цена. Но по-важното е, че едно връщане към тези енергоизточници би означавало отмяна на санкциите на ЕС срещу Русия, независимо от хода на войната в Украйна. С позицията си по енергоизточниците Унгария се превърна в "Троянски кон" на Русия в ЕС, което разруши доверието на партньорите в тази държава и тя остана изолирана. В този смисъл едно основно питане към Радев и неговата партия е дали са склонни на такава "търговия": руска енергия срещу изолация в ЕС. Ако не са, тогава особен проблем за коалиране с ПП-ДБ не би имало по този въпрос. Ако обаче отговорът им е "ще видим", разминаването би било твърде драматично;

2. На второ място е позицията по отношение на помощта за Украйна от страна на ЕС и България в частност. Тук Радев е на различни позиции и от сегашната политическа линия на страната, и от ЕС. Ясно е, че ако ЕС и НАТО спрат своята военна и финансова помощ за Украйна, тази държава бързо ще изпадне в критична ситуация на фронта. Ако Радевата позиция е като на Корнелия Нинова ("нито един патрон за фронта", докато масово се изнася военна продукция за Украйна), тя няма да е проблем за формиране на коалиция. Но ако Радев държи наистина да се спре помощта и се позиционира като Виктор Орбан на срещи на ЕС и НАТО, блокирайки санкции срещу Русия и други мерки, тогава коалиция между него и ПП-ДБ би била по-скоро невъзможна.

Обтекаемостта на Румен Радев по тези въпроси в рамките на кампанията не прави една следизборна коалиция по-възможна, защото тази обтекаемост може да се тълкува по коренно различни начини.

Този избор ще е показателен за линията на "Прогресивна България"

Интересно е, че при толкова много изяви на ПБ по медиите журналистите все още не са ги питали към кое от европейските партийни семейства ще принадлежи ПБ. Този избор ще има голямо значение и ще е показателен за линията на партията. Например, ако Радев заяви, че ще се присъединява към Европейските консерватори и реформисти, там той ще бъде сред водещи партии, които са силно проукраински, като партията на Мелони и тази на Качински. Ако тръгне да се присъединява към Льо Пен или "Алтернатива за Германия", антиевропейските позиции на тези партии са очевидни. Ако пък избере Европейските социалисти и демократи, би трябвало да се съобразява с мейнстрийма в ЕС и т.н.

Позиционирането на ПБ в европейски контекст е много важно с оглед на това каква Европа иска тази формация. ПП-ДБ са за силно интегрирана Европа, която има обща отбрана и която хармонизира финансовите си пазари и инвестиции във водещи технологични компании. Ако президентът Тръмп продължи да дистанцира САЩ от НАТО, за да запазят суверенитета си, европейските държави ще трябва да инвестират много средства в отбрана и високи технологии. Всичко това може да стане само и единствено заедно, за да е ефективно и да е в мащаба на конкурентите от САЩ и Китай. Водещите европейски икономики имат основната отговорност да изработят модела на тази нова Европа, а българската задача е да участваме конструктивно в този процес, който е от ключов национален интерес. Това е разумна позиция и е добре, че е артикулирана достатъчно ясно предизборно от ПП-ДБ.

ПБ също би трябвало да формира конкретни възгледи по тези въпроси. Досега Радев нерядко е критикувал ЕС (къде оправдано, къде не), като единствено е пращал послания за "чуване на гласа" ни в Европа. Ние по принцип сме си гласовити, но по-важно е за какво искаме да ни се чува гласът. Ако се окаже, че "да ти се чува гласът" значи да си като Виктор Орбан, който спъва политическата интеграция на ЕС, помощта за Украйна и общата отбрана, тогава място за коалиция между ПБ и ПП-ДБ трудно може да се намери. Ако и двете формации сериозно са загрижени за една по-силна и по-интегрирана Европа, нормално е да имат тактически различия за това как тя би могла да се постигне в една така или иначе трудна международна ситуация. Но ако ценностният хоризонт е общ и европейски, разумни компромиси и решения може да се търсят. Ако ценностна общност няма, Радев би трябвало да разчита на партии като БСП и дори "Възраждане", които в такъв случай биха били по-близки.

Може би е странно, че по средата на кампанията все още висят толкова важни - може би най-важните въпроси - за бъдещето на страната. Тези, които се готвят да управляват след изборите, е добре вече да навлязат в конкретика по същностните теми.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    48 27 Отговор
    ППДБ- петрохан, герб, дпс, бсп и итн ни натикаха в еврозоната, която напрактика ограби българите. Хората осъзнават това с всеки изминал ден и на изборите Радев ще има мнозинство. Петроханци ще имат максимум осем процента.

    Коментиран от #4, #6, #93

    05:57 05.04.2026

  • 3 Това би било

    44 12 Отговор
    Напълно убийствено за партията на шапката. Какво тогава ще го различава от тези? Коалициите са най-групавата система на управление при т.н. "демокрация "! Избрал си "десни", но те са в коалиция с "леви", с "фашисти", със "зелени" ... и получаваш "зелено унищожение" на страната ти. Тогава? За какво изобщо да избираш, като коалицията ти унищожава избора след това???

    Коментиран от #67

    05:58 05.04.2026

  • 4 Соня

    59 22 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Само преди дни гюро от правителството на педофилите дари 20 000 000 долара от парите ни на зеленски.

    Коментиран от #9, #88

    05:59 05.04.2026

  • 5 Време е

    13 20 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 8 !

    06:00 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    37 17 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #10

    06:04 05.04.2026

  • 9 О, това е

    50 21 Отговор

    До коментар #4 от "Соня":

    Най-малкото. Тези подаряват нашето оборудване за АЕЦ Белене на фашистите, а ние ще купуваме същото след това от сащ за над 30 милиарда долара... Отделно, като участваме във военни производства с Укра на наша територия, то ставаме мишена за враговете на укра. Отделно ще преписват нашите учебници и "Македония ще стане истинската България ", а Укра ще измести Русия завинаги в историята... Не знам има ли по-подли НЕбългари от тези, с този 10 г договор? Национално предателство от най-долен и нагъл тип. Народен съд и доживотен затвор.

    06:05 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    15 6 Отговор

    До коментар #11 от "ще ви се облекча въвУСТАТА":

    МНОГО СТЕ ТОЧЕН ПРИЯТЕЛ

    06:20 05.04.2026

  • 13 Вашето мнение

    30 15 Отговор

    До коментар #10 от "Комуняго,":

    Можеш ли ти или който и да е паветен с костюм, маратонки, раничка и колелце да ми обясниш как хора като вас, които от съзряването си до днес са работили единствено в НПО, съзнанието им е промито с омраза към всичко българско са по-достойни от генерал Радев. Човека, който се е клел в Родината, който я е защитавал с риск за живота си всекидневно. Как ти и себеподобните ти, продавайки род и родина за издръжка от НПО-тата не ви загриза веднъж съвестта.

    Коментиран от #26, #32

    06:21 05.04.2026

  • 14 Оксана

    38 12 Отговор
    Когато по телевизора видите изтипосано някое петроханче и то ви говори за България, знайте че цял живот това не е пипало нищо друго освен работата си като продажник в НПО.

    06:26 05.04.2026

  • 15 гочето

    35 10 Отговор
    Ако Радев се сдружи с тия подлоги на англичаните и върли русофоби, ще отиде при ИТН.
    А аз вече определено ще гласувам за Възраждане!

    06:27 05.04.2026

  • 16 Мурка

    30 7 Отговор

    До коментар #10 от "Комуняго,":

    ДЕМОКРАДЕЦО 37 год КАКВО НЕ РАЗРУШИХТЕ В БГ КАКВО ПОСТРОИХТЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА КАК ПЪК НЕЩО ХУБАВО НЕ НАПРАВИХТЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ КОЛКО ЗАВОДА ФАБРИКИ ЯЗОВИРИ ОПАЗИХТЕ ОТ КРАДЛИВИТЕ РЪЧИЧКИ КЪДЕ Е ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЧЕ ВЕЧНО С ПРОСИЯ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ДЕЦА КЪДЕ Е ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ВИ СИСТЕМА ЗАЩО ПАМЕТНИЦИ БЪЛГАРСКИ СА ЗАНЕМАРЕНИ ЗАЩО САМО ОЛИГОФРЕНИ СЕ ТИКАТ ЗА ПОЛИТИЦИ КЪДЕ Е КАЧЕСТВЕНАТА ХРАНА А НЕ МЕСА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ СЕ ПРОБУТВАТ -СРАВНИ ТОВА КОЕТО СЕ СЪГРАДИ ОТ 1949 ДО 1989 И ТОВА ОТ 1989 ДО СЕГА ОТГОВОРА Е ЛЕСЕН РАЗРУХА ЛИЧНО ЗАБОГАТЯВАНЕ

    Коментиран от #19

    06:30 05.04.2026

  • 17 Ппдб

    32 12 Отговор
    Трябва да бъде забранена и затворена в Беляне

    06:41 05.04.2026

  • 18 Откъде накъде

    21 5 Отговор
    позициите на Льо ПЕН и на “ Алтернатива за Германия” се определят като антиевропейски? Резултатите от политиките,прилагани в ЕС от 2015 г. насам до колко са проевропейски?

    Коментиран от #29

    06:41 05.04.2026

  • 19 Сега

    18 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    ни натресоха и леврото !

    06:42 05.04.2026

  • 20 Аве мишки

    3 19 Отговор
    Я ке гласувам за главното Д

    06:43 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Е, да ама

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "ще ви се облекча въвУСТАТА":

    На нас за какво са ни такива? Да им се вземе гражданството навреме, преди да са съсипали много и да се изгонят от страната. В противен случай от страната и народа нищо няма да остане.

    06:54 05.04.2026

  • 23 Факти

    13 8 Отговор
    Възможна ли е коалиция между Радев и шарлатаните от ПП-ДБ

    06:54 05.04.2026

  • 24 ПеПедофил

    13 8 Отговор
    Всички ще скъсаме партийните книжки на бащите си, ако ламите направят коалиция със зеления чорап! Нали така, колеги?!

    06:57 05.04.2026

  • 25 ДВ кенефа

    19 4 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    06:58 05.04.2026

  • 26 Ама и този не

    12 8 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Е решение за България. Може и да е лежал в поделенията, като шофьор на хвърчило, но този също не е патриот. По време на хремата той въведе т.н. "зелен сертификат " в България. Когато го питаха, защо? 2 отговора. 1. Урсула ми нареди. И 2. "Това ще ви върне пак свободата"!
    Това показва, че този напълно е подчинен на Шваб и дълбоката държава... До пълното ни унищожение...

    Коментиран от #30

    06:58 05.04.2026

  • 27 А защо да пълним

    13 6 Отговор

    До коментар #21 от "Аве педи":

    Белене с ПеПедофили и евроатлантици? После трябва да ги издържаме, да отделяме от данъците си за да ги храним, да плащаме на надзиратели...

    07:01 05.04.2026

  • 28 Шуткиии

    22 6 Отговор
    За това ли стачкувахме пак жълтопаветната измер да се опитва да управлява

    07:03 05.04.2026

  • 29 Аме от къде?

    13 4 Отговор

    До коментар #18 от "Откъде накъде":

    От Оруел. Войната е мир, затворът е свобода, ако си гладен си сит, унищожението е възход...
    Алтернатива за Германия днес е единствената народна партия в Германия. Останалите са напълно анти народни и анти германски партии. Те унищожават страната. Вече се забелязва тяхната "загриженост за Германия и Европа ". Днес това не и онази хубавата Германия, която беше до 1990 г.

    07:03 05.04.2026

  • 30 т-п трол сopocоиден

    16 8 Отговор

    До коментар #26 от "Ама и този не":

    Зелените сертификати и редовното боцкане с псевдо ваксини и бустери го въведе пpocтото кире, а не Радев. Бегай на Петрохан да ти отворят фонтанелата, че да не приказваш глупости

    Коментиран от #42

    07:05 05.04.2026

  • 31 Най-голямата грешка

    23 7 Отговор
    Това ще е най-голямата грешка на Радев да се съюзи с антибългарите, антихристияните и сатанистите от пеДроханската партия ППДБ.

    07:07 05.04.2026

  • 32 Саша Грей

    6 15 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Веднага ще ти обясня. Не можеш да слагаш всички под общ знаменател. Аз също съм се клел в знамето. Много от така наречените паветници също. Голяма част са доста по-образовани от Радев. Ако си бил войник ще знаеш, че военните са хора, които не стават за политици, защото самото естество на работата им ги прави подчинени или заповядващи. Т.е. не са готови на компромиси, нито на отстъпки в името на добрата кауза. Затова и смятам, че "сглобки" няма да има
    Ще бъдеш безкрайно учуден, че обичам всичко българско, както и други хора от градската десница.
    Случаят Петрохан е класически пример за очерняне. Ако направиш справка, ще разбереш, че няма данни за педофилия, освен свидетелски показания на едно момче преди години, което може да е било шантаж. Съдебната експертиза показа, че не е имало никакъв полов акт. Но дори да е вярно, самото асоцииране на цяла партия с едно лице не говори добре за този, който си вади заключения.
    Още нещо - живея близо до х-л Анел, където е офисът на Радев (президентски апартамент). Цените започват от 500€ на вечер.
    За финал - не съм против Радев, против Шиши и Буци съм. Ако Радев направи съдебна реформа има моите уважения.

    Коментиран от #43, #44, #46, #53, #83

    07:08 05.04.2026

  • 33 Да ви го.......

    12 4 Отговор
    Пак се протяга на Костов крадливата продажна ръка

    07:13 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Убава работа

    10 3 Отговор
    Ама седераска

    07:14 05.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пак някой умник

    10 6 Отговор
    е решил да ни натрапва “ценните” си мисли.

    Байно, всеки може да си дрънка дълбокомислено каквото си ще и да се опитва да промива мозъци. Например - Михаил Константинов пък вчера беше убеден, че коалицията ще бъде между РР и ББ. Но нормалните хора знаят, че всичко зависи от тези, които дърпат конците. И чак след изборите ще разберем ТЕ какво са разпоредили.

    А ум но кра си ви те смехотворни локуми, че гюровците били полезни за нещо си - няма да коментирам.

    07:19 05.04.2026

  • 38 И аз

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "БОЦ - ко":

    Го четох това във Фейсбук за "централата" на партията на Радев и Копринков в хотел, джакузи и млади компаньонки ...
    Голем срам за "общата"...

    Коментиран от #78

    07:20 05.04.2026

  • 39 Да да и Не

    2 6 Отговор
    Ако няма ясно становище по въпросите
    4 години ще се бориш с един закон който се решава въпросът за пет минути в пленарна зала остава въпроса какво ще правиш останалите години.
    Асен поне се усети вече има стратегия смяна и допълнения на съответните закони. Дотук не чух за бг лев референдум
    Нито здравна политика се чу че никой няма да плаща и тази политика в здравна предоставяна ни с любезното съгласие на син кръст и син щит от град Чикаго САЩ , UnitedHealth Group щата Минесота. 224+ млрд. $ приходи. Който консултираха българската здравна реформа. Са недобре и трябва да се върнем към 1994 година ???

    Коментиран от #82

    07:20 05.04.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 9 Отговор
    КОАЛИЦИЯ МЕЖДУ , ЧОРАПА и ПАРТИЯ ПЕТРОХАН Е ........................ ЕСТЕСТВЕНА , ЗАЩОТО ЧОРАПА СЪЗДАДЕ ПАРТИЯ ПЕТРОХАН ...................... КОКОРЧОВЦИТЕ и ПРОСТО КИРО ДА КРАДАТ , А ЧОРАПА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ПАРИТЕ .......................... И ТАКА СТАНА "СПОЙКАТА" МЕЖДУ ШАРЛАТАНИТЕ ........................ ФАКТ !

    07:24 05.04.2026

  • 41 Мим

    8 5 Отговор
    Позицията на България трябва да бъде такава,която е в полза на България,а не на чужди интереси и да пълним джоба на зеления олиг......ен.Купуване на горива от всякъде,където е по изгодно за нас.

    07:36 05.04.2026

  • 42 Абе Радев

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "т-п трол сopocоиден":

    Защо тогава пееше в хора? Ако беше ЗА българите, щеше да се обяви против мерките на урсула...
    Този е чист кариерист. Не става да е патриот. От такъв не става народен лидер. Ще се подчинява на чужденците и ще ни съсипват още.

    07:37 05.04.2026

  • 43 Вашето мнение

    10 4 Отговор

    До коментар #32 от "Саша Грей":

    Не искам да съм многословен, а и няма смисъл. Словоизлеянието ти, отново ми доказва защо не ви понасям паветниците, заради лицемерието ви. НПО-тата са основните проходци за подмяна на историята ни, за това, че забранявате да бъдем благодарни. За подигравката със всички наши чувства. Колкото до петрохан, твърдиш, че няма педофилия. Добре, но оправдаваш родителите, които са оставили детето си да остане неграмотно и да обикаля горите и света с някъкъв самозван лама за да се извисява духовно. Това е педофилията, скоято визирам.

    07:39 05.04.2026

  • 44 Георги

    10 5 Отговор

    До коментар #32 от "Саша Грей":

    Паветните не могат да правят съдебна реформа, всъщност не могат да правят нищо. Вие просто искате да замените сарафов с ваш прокурор и да си турите чадър над петроханските изпълнения.

    07:44 05.04.2026

  • 45 Георги

    7 4 Отговор
    Паветните не могат да правят съдебна реформа, всъщност не могат да правят нищо. Вие просто искате да замените сарафов с ваш прокурор и да си турите чадър над петроханските изпълнения.

    07:45 05.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да Да и Пак не

    2 8 Отговор
    Ако няма ясно становище по ключови въпроси, няма как да има реална политика.
    Не може 4 години да се говори за борба с един закон, при положение че решението може да се вземе за пет минути в пленарна зала. В такъв случай остава въпросът – какво ще се прави през останалото време и каква е реалната програма на коалицията около Румен Радев?

    Асен Василев поне показва различен подход – стратегия чрез промени и допълнения на съществуващи закони. Това е реалният механизъм за управление.

    До момента обаче не се вижда ясно действие от Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ахмед Доган по теми като референдум за българския лев – говори се, но липсва конкретна законодателна инициатива.

    Същото важи и за здравната политика. Има ясна визия каква система трябва да се изгради и тя вече се изгражда. Но част от левите партии започват да настояват всичко да бъде „безплатно“. Това би увеличило разходите с 20–30% месечно и би натоварило допълнително бюджета.

    В продължение на 6 години се изгражда тази здравна система по модели, свързвани със структури като Blue Cross Blue Shield от Чикаго и UnitedHealth Group от Минесота. Резултатът е сравнително добър, но има още какво да се подобрява.

    Благодарение на правителството на Николай Денков беше създадена системата за въздушна спешна помощ. Трудно, но се реализира.

    Въпросът не е дали да се върнем към модела на здравната система от 1994 година, а как да изградим работещ модел днес – такъв, който осигурява достъпн

    07:47 05.04.2026

  • 48 ще е много жалко

    7 4 Отговор
    силно се надявам да не се налага коалиция защото ако се наложи то ще е точно с тия ПедофилиПедали

    07:50 05.04.2026

  • 49 всичко е до мозъка

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "да бе ще гласувам без да ми се платят?!":

    а ти явно нямаш такъв…

    07:52 05.04.2026

  • 50 Софиянец

    13 6 Отговор
    Ще бъде политическо самоубийство за Радев, ако се върже с тия безродници и педофили!

    07:55 05.04.2026

  • 51 Сакън

    7 3 Отговор
    Това не трябва да се случва. Няма да гласувам за Радев ако мислят да правят това

    08:04 05.04.2026

  • 52 Румен Американеца

    8 6 Отговор
    " Опитът на Унгария показва обаче, че руските нефт и газ не са толкова изгодни дори като цена. "

    А кои са по-изгодни, че не разбрах?

    08:04 05.04.2026

  • 53 Соня

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Саша Грей":

    "За българина има две свети неща - Майката и Русия" - Петко Р. Славейков. Точно с това се подигравате и срещу това се борите паветниците. Други причини не са необходими за да ви отричаме.

    08:08 05.04.2026

  • 54 ПП ДБ

    6 5 Отговор
    ще направят огромна грешка, ако направят коалиция с тези путинисти, лицемери и предатели.

    08:10 05.04.2026

  • 55 Само да препоръчам

    2 8 Отговор
    Я, по-добре Радев да спечели мнозинство и да управлява самостоятелно, отколкото да се цапа с герб, с ПП-тата или с други!

    08:11 05.04.2026

  • 56 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    навил съм се да гласувам за Радев но ако направи тая глупост да казва! Видяхме наглостта на тия в Сглобка 1. НЕ Благодяря!

    08:17 05.04.2026

  • 57 ПЕЕВСКИ ГЕРБ ПП С ТОТОто

    0 2 Отговор
    ТОТОто в България? 28 август 2023 г. министърът на спорта Димитър Илиев официално сменя ръководството и поставя Тарлеков начело. Правителството на Николай Денков (кабинет „Денков–Габриел“)
    Министърът на спорта по това време е Димитър Илиев, излъчен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това е редовното правителство, което управлява от юни 2023 г. Март месец миналата година, когато вече Продължаваме Промяната нямаха власт, Пеевски публично поиска смяната на ръководството при предишния голям скандал с играта „5 от 35“, когато се падна числото 41, което не би трябвало да съществува в този формат. Тогава е назначен досегашният шеф на тотото. Който сега е сменен от министър на спорта Димитър Илиев - същият който е назначил Тарелков - който е сменен от Пеевски. ................ 20, 25, 27, 29, 30, 46 числата - Тираж 24 - 29.03.2026: 1, 15, 25, 26, 33 .... 8, 11, 22, 23, 33 ... Колко процента от тегленията имат последователни числата, сега и за преди тотото да премине в ръцете на майката на Пеевски. 1980та да се провери. Сигурно е удобно така да се изплащат подкупите, и купените гласове, и пране на пари. Компютърът дава коя комбинация от числа не е пусната, и се изготвя такъв фиш. Топ ките които трябва да се паднат могат да преминат през дупката, другите не - с по-голям диаметър са. Съмнявате ли се дали търкащите се лотарии не служат за подкупи и за купуване на гласове, и пране на пари.

    08:21 05.04.2026

  • 58 Агата

    1 4 Отговор
    Добре че лаете по Радев.Това означава че не е съгласен с Вашата рецепта която гласеше-кради колкото можеш.Дано тези политици върнат една част от накраденото,защото ако само напуснат постовете си,ще им изпишем веждите само и те ще продължат да живеят по добре от милиони работещи българи…

    08:23 05.04.2026

  • 59 Марксист

    5 3 Отговор
    Вероятно 70% от българите ще гласуват за Радев, и доста за Величие. Нула за БСП и ДПС. 5% за ГЕРБ. И 3% за ПП-ДБ. Но резултатът ще е какъвто Тръмп и ЦРУ го искат. И Бойко и ПП имат влияние в написването на резултатът. Не съм за Радев, но волята на народът е снежна топка водена от модата. А Радев някак си е по свеж от другите, особено с това - че другите пеевски, бойко и а. василев, бяха коалиция за еврото, за зеленски, за домовата книга. И 90% от българите гласуват на пук, протестен вот. Социализмът в източна Европа щеше да е като днешен Китай още преди 20 години. Някакви умници, антикомунисти, умуват за Китай? Те били много напред защото били като една корпорация, казват те. Ако имаха демокрация, нямаше да имат план. Дори един план, камо ли планова икономика каквато имат. Може ли една партия да наложи план за дълго време, пък и какво й пука, важното е да е на власт като само обещава. Пък и едрият капитал е зад партиите, и ги сменява с нови обещачи. Демокрация и капитализъм ти гарантира и изцяло външно вмешателство.

    Коментиран от #61, #79

    08:24 05.04.2026

  • 60 Избирател

    5 4 Отговор
    Естествено че е възможна тази коалиция.
    ВИждали сме коалиции ГЕРБ-ДБ, ГЕРБ-АТака, Герб-СДС, ГЕРБ-Симеонов-Матешки и пр и пр. след какви ли не заклинания.
    Защо не тази коалиция, която е къде по-малко натоварена с негативизъм. Ако имат мнозинство, ще се коалират о това е повече от ясно.
    Совен това, ако Радев се гушне с мутрафоните ще си подпише политическата кончина.
    Справка - всички които са го правили до сега.
    Всяка коалиция е възможно, изключая Радев с ГЕРБ или НН. Това са двата полюса.
    За да се обединят е нужна някаква екстраординарна ситуация, тип "национално спасение" и пр.
    За момента предпочитаме да се спасим от корумпетата които рендосват държавата 23 години....

    08:26 05.04.2026

  • 61 вич пич

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Марксист":

    За Величие никой няма да гласува. Евентуално ако са удобни някоку ще получат 4.000%
    Всичко ще отиде при Радев. Всеки глас за величие, меличие и прочее подобия е отцепване от гласовете за ПБ.
    Бесепето отиват в канала. Те сами си го направиха. Продадоха капитал на 150 години за пари и връзки. Червенят им трибуквията във всяка гербаджийска далавера и това вече е видно за всеки, дори за бабите на село.
    СЛед като се разкарат тия безсмслени люспи и фалшиви партии, ще видим отново някои патриоти, може би в обединение. И това също не е лошо.

    08:29 05.04.2026

  • 62 РАДЕВ СИ Е

    2 4 Отговор
    Чест презокеански инсталиран агент.

    08:31 05.04.2026

  • 63 Радев ще бъде управляващ за пореден път

    4 2 Отговор
    Смилов го знае много добре, но се прави на ударен, за да вземе завоя пред розоводесните, които ще трябва да наблюдават как избраниците им ОТНОВО се съюзяват с Фигурнта.
    Всъщност сегашният кабинет на Гюров подговя почвата за Радев. Уволнява всички стари кадри и назначава КАДРИ НА РАДЕВ навсякъде във властта.
    Възраждане и БСП / ако влезе / също е почти сигурно , че ще се присъединят към новата сглобка Радев + ППДБ.
    Борисов и Доган ще подкрепят задкулисно в парламента срещу част от баницата.
    Само вижте правителството на Гюров - маш маш от кадри на Радев, ГЕРБ, Доган и ППДБ.
    Борисов , Радев и Доган ще редят и новия кабинет.

    Само ДПС ще бъде опозиция!

    08:34 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Моделът Копринков- Прокопиев- Радев

    7 1 Отговор
    ще бори модела Борисов - Пеевски.
    Нашите олигарси срещу вашите олигарси.

    Важното е борба да има и ЛЕТЯЩАТА КОДЗИЛА да не плаче!

    08:42 05.04.2026

  • 66 ретроспекция

    4 3 Отговор
    Прасетата кардоха и съсипваха страната 23 години. И днес те контрлират 90% от лостовете.
    30% или повече от българите не знаят друг реалност освен прасешка доминация.
    Но това свършва. На тези избори или на другите.
    Ако Радев се коалира с прасетата ще катастрофира бетер карикатурите ит ИТН.
    Силно се съмнявам да направи тази грешка.

    Гответе се за пълна промяна.
    Ясно е, че троловете от всички разцветки леви, десни, либерални, евро неам какво си фили и фоби имат една обща цел - да продължат прасешката доминация. Но 23 години са преклаено много. С наличието на свободни избори няма как да бъде прдължен този бандитски грабеж.

    08:44 05.04.2026

  • 67 не съвсем

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Това би било":

    Самоубийствена би била коалицията със Свин ките.
    Връзките му с ПП-тата ги знае цяла България и пак ще гласува за него.
    ПП-ДБ биха били добър бетон за 4 годишен мандат и то само ако са нужни като гласове.

    Виж, свин чугите ако се намърдат, ще свърши като ИТН, НФСБ, Атака, Марешки и прочее

    Коментиран от #94

    08:51 05.04.2026

  • 68 Копейка с фуражка и зелени чорапи

    3 7 Отговор
    Много е вероятно сами да се набутаме в руският кенеф... честно ви казвам🙊.

    Коментиран от #69

    08:55 05.04.2026

  • 69 мда

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Копейка с фуражка и зелени чорапи":

    Мутропитеците с червени куфарчета с пари и десарски канали за трафик станахте най-големите атлантици :))

    09:00 05.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 нннн

    5 0 Отговор
    Хе, хе! Все ги пробутват Петроханци...
    Пък аз, при толкова реклама, ми се дояде суджук ,Петрохан". Изсуших си, ще го режа и хапвам и ще се кефя на провала на еничарите

    09:09 05.04.2026

  • 72 Лена

    3 1 Отговор
    Коалицията е готова ппдб Радев чакатсе изборите и деистваме

    09:24 05.04.2026

  • 73 хихи

    4 2 Отговор
    Не разбрахте ли!???? Както и да гласуваме, ще ни управляват по един и същ начин!?!? Както нареди ЕС и ЕЦБ??? Пример какво приеха гърците след референдума!? Това което им нареди ЕЦБ!!!! Прие ли гръцкия парламент еднополовите бракове??? Прие ги!!! Приспаха ни с еврофондове, субсидии заеми, обещания, че ако фалираме ЕЦБ, ще ни спасява, съсипахме си икономиката?!!
    Стана ли им ясно защо ни взеха в еврозоната??? За да ни управляват без да има значение как и за кого ще гласуваме!!! Гласувате правилно има пари, не гласувате няма!?? Мизерия и глад..

    09:24 05.04.2026

  • 74 Макс

    3 5 Отговор
    Това ще бъде грешка от страна на ПП-ДБ . Радев ще ги компрометира , той не е почтен партньор . Това не трябва да се случва , в противен случай ставаме руска губерния.

    Коментиран от #75, #80

    09:29 05.04.2026

  • 75 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Макс":

    Хардвардските Измамници, щели да ги компрометира "Пътя на копринката" ????
    хихи

    09:33 05.04.2026

  • 76 55 от Козлодуй

    3 2 Отговор
    C Paдев НИКОГА

    09:34 05.04.2026

  • 77 Коалицията е възможна, но!

    2 3 Отговор
    Коалицията е възможна, но причините няма да са в показната дейност на служебното правителство. Причината ще бъде задокеанска. На Радев ще му наредят да се коалира с ППДБ или с ГЕРБ. Симпатизантите ще си късат потници от яд, но това е действителността.

    09:37 05.04.2026

  • 78 Общата я нема

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "И аз":

    във тяхната схема.

    09:39 05.04.2026

  • 79 избирател

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Марксист":

    Радев свеж ? Колкото и да изтупва нафталина , миризмата остава . Между другото най-добре е да спечели мнозинство , за да изчезне напълно след три месеца . Радев не е способен на нищо повече от ИТН . Харесваше ли ви управлението на Гълъб Донев ? На мен НЕ . Радев не може да има качествен екип .

    Коментиран от #90

    09:42 05.04.2026

  • 80 Телеграм

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "Макс":

    Пепейци имат свойството да се самокомпрометират от всякакво положение. Вчера беше педофилски скандал, завчера гейски.

    09:42 05.04.2026

  • 81 Изглежда

    2 2 Отговор
    че след три месеца отново ще избираме!

    Коментиран от #84

    09:59 05.04.2026

  • 82 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да да и Не":

    "Дотук не чух за бг лев референдум"

    Как да не чу бе колега, не гледа ли новогодишното обръщение на Радев, където каза: "Еврото е последния жалон в евроинтеграцията на България"

    От ясно по ясно е че Радев никога няма да предложи референдум за връщане на лева.
    Радев е една вариация на ППДБ с много леки нюанси, вреден за България колкото жълтопаветните, колкото ГЕРБ и ДПС и недоразуменията БСП и ИТН

    10:01 05.04.2026

  • 83 Зеления

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Саша Грей":

    "Ще бъдеш безкрайно учуден, че обичам всичко българско, както и други хора от градската десница."

    Саша, вие жълтопаветните живеете в една розова мъгла че обичате всичко българско, което е една огромна ЛЪЖА.
    Вие смятате, че българското е само едно нещо - "на Русия да й е зле" и това изчерпва всичко.

    Виждал съм те в други статии, как подкрепяш еврото, а не националната ни валута !!!
    Това ли ти е "обич към българското" ?

    "Обич към българското" ли е да гласуваш за ППДБ, които предадоха каузата за Македония и съветника на Киро, Весела Чернева изнасяше държавни тайни за С. Македония?

    "Обич към българското" ли е да гласуваш за Асен, Наско, Божанов и Мирчев които отидоха да се кланят на Тюркмян чешма, НО никога не са ходили да се поклонят в БАТАК и ПЕРУЩИЦА ????

    Не сте българи и никога няма да станете такива и като видя такива като теб, винаги ще слагам МИНУС !

    10:10 05.04.2026

  • 84 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Изглежда":

    хи хи хи
    Как ще решаваш? Ти нямашпари? Тодор Живков
    Затова ни съсипаха всичко, в последните години ни заробиха и със заеми. Нищо не можем да решаваме...

    10:20 05.04.2026

  • 85 ТИГО

    1 1 Отговор
    И пак изплуват анализаторите от дивана и семките ,прокувайки какво ще стане ! Толкова години НИЩО не познахте ,нищо не направихте , с нищо не се озъбихте на Тикви и Прасета и Царе и нам кво ! Е така си чакате някой да ви свърши работата па ако може и да гласува вместо вас !И пак ще изберете Горанов ПКП и подобни ,Мента и Мозъка !Токова петилетки все една и съща мотика настъпвате и все едни и същи избирате!И искате различен живот е няма ,няма и да има докато си продавате душата на първият срещнат!!!

    12:55 05.04.2026

  • 86 ТИГО

    1 0 Отговор
    Един пример за неадекватност !! Докато си слушате музика от телефона вярвайки на производителят за "високото качество на звука" (който и да е ) вие НИКОГА няма да знаете как звучи плоча ,винил!Накратко докато имате капаци на очите и юзда в устата никога няма да видите по далече от земята пред вас !Който разбрал разбрал!!!! Или докато се наливате със Загорка никога няма да оцените Шофенхофер !

    13:02 05.04.2026

  • 87 Теслатъ

    2 0 Отговор
    """"""Възможна ли е коалиция между Радев и ПП-ДБ"""""" --------------- У нас всичко е възможно..., но това ще бъде "мъртвородено отроче" и края на политическата кариера на Радев, и пълно Фиаско, не само за него, но и за държавата!!!

    Коментиран от #89

    15:22 05.04.2026

  • 88 Може пък...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соня":

    Да е решил да освободи бъдещата коалиция от тази тежест.😄

    17:38 05.04.2026

  • 89 Ще има опции за правителство

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Теслатъ":

    ПП-ДБ евентуално може да участват в образуване на конституционното мнозинство.

    17:41 05.04.2026

  • 90 Не си добре и няма да се оправиш!

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "избирател":

    Какво може да разбереш от краткия мандат на един служебен кабинет?

    17:42 05.04.2026

  • 91 РОСЕН МИЛЕНОВ

    1 1 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ДОГАН ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    18:35 05.04.2026

  • 92 !!!?

    2 1 Отговор
    Коалиция "Прогрес - ново начало"...!!!?

    20:52 05.04.2026

  • 93 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Че евроатлантиците начело на България са виновни за нейното поредно съсипване, е безпорен факт, НО защо смятате, че този който издигна ПП в политиката, и който се бие в гърдите, че е горд натовски генерал, не е част от тях???

    Вие функциониращи очи имате ли на главата?!
    Ако да, отворете ги широко и вижте министрите на Румен Радев, които са част от текущото правителство на Андрей Гюров! Цитирани бяха 4 имена от трибуната на НС! Проверете и се осведомете!!!

    Румен Радев е поредният троянски кон на шорош в България!!!

    Аз ще гласувам с бюлетина номер 8!!!

    00:39 06.04.2026

  • 94 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "не съвсем":

    Защо говориш от името на цяла България???

    Огромна част от народа видя вече, че румбата евроатлантиков говори същите шорошови опорки като ппдб! На практика той няма никаква разлика с ппдб!
    И НЕ, АЗ НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА РУМЕН РАДЕВ!

    КОЛКОТО ДО ППДБ!
    ТИЯ КОИТО ХОДЯТ ТАЙНО ПРИ ЗЕЛЬО И МУ ПОДАРЯВАТ КАКВОТО БЪЛГАРСКО ИМ ПОИСКА, ТЕЗИ ЛИ СА ПО-МАЛКОТО ЗЛО ОТ ДВЕТЕ ПРАСЕТА??????
    АКО НАИСТИНА ТАКА СМЯТАШ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ХОДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ ЗА ЛИПСА НА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ!

    00:51 06.04.2026