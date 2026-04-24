Еманюел Макрон обявява намерението си за оттегляне от политиката

Френският президент Еманюел Макрон не планира да се занимава с политика след края на втория си мандат през 2027 г. Той обяви това по време на дискусия с ученици от френско-кипърско училище в Никозия, столицата на Кипър, която посети преди неформалната европейска среща на върха, съобщава Укринформ.

''Не съм се занимавал с политика преди (президентството) и няма да се занимавам с нея след това'', заяви Макрон.

Според него най-трудният период от втория му петгодишен мандат е бил да защитава постиженията си. Френският президент обясни, че по едно време ''започнах политическо движение и след това отидох на президентския пост'', защото винаги се е интересувал от живота на страната си и е искал идеите му да бъдат приложени.

''Но беше, и все още е, да правя неща, които мисля, че не са просто полезни. Това е борба, за да изкарам страната си и нашата Европа напред и да защитавам ценностите, в които вярвам, така че е въпрос на страст'', заяви Макрон.

Макрон стана президент на Франция през май 2017 г. Той спечели втория тур на изборите. А през април 2022 г. беше преизбран за втори мандат.

Президентството на Макрон

През март 2025 г. рейтингът на одобрение на Макрон се повиши до най-високото си ниво - до 31% - след призиви за помощ към Украйна. Bloomberg писа, че мнението на френския народ за президента се е променило на фона на това как той се е оказал в центъра на европейските усилия за увеличаване на разходите за отбрана и оказване на подкрепа на Украйна в условията на прекратяване на подкрепата от страна на Съединените щати. Френският президент също така предложи да започнат преговори за използване на ядрения потенциал на страната за защита на съюзниците на континента.

През юли обаче стана известно, че дейността на Макрон е подкрепена само от 19% от французите. Le Figaro подчерта, че никога преди не е падал под 20%. Беше отбелязано, че дори сред собствения му електорат само 49% от поддръжниците на Макрон на президентските избори са подчертали, че са доволни от действията му.