Еманюел Макрон обявява намерението си за оттегляне от политиката

24 Април, 2026 13:18 1 678 38

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Френският президент Еманюел Макрон не планира да се занимава с политика след края на втория си мандат през 2027 г. Той обяви това по време на дискусия с ученици от френско-кипърско училище в Никозия, столицата на Кипър, която посети преди неформалната европейска среща на върха, съобщава Укринформ.

''Не съм се занимавал с политика преди (президентството) и няма да се занимавам с нея след това'', заяви Макрон.

Според него най-трудният период от втория му петгодишен мандат е бил да защитава постиженията си. Френският президент обясни, че по едно време ''започнах политическо движение и след това отидох на президентския пост'', защото винаги се е интересувал от живота на страната си и е искал идеите му да бъдат приложени.

''Но беше, и все още е, да правя неща, които мисля, че не са просто полезни. Това е борба, за да изкарам страната си и нашата Европа напред и да защитавам ценностите, в които вярвам, така че е въпрос на страст'', заяви Макрон.

Макрон стана президент на Франция през май 2017 г. Той спечели втория тур на изборите. А през април 2022 г. беше преизбран за втори мандат.

Президентството на Макрон

През март 2025 г. рейтингът на одобрение на Макрон се повиши до най-високото си ниво - до 31% - след призиви за помощ към Украйна. Bloomberg писа, че мнението на френския народ за президента се е променило на фона на това как той се е оказал в центъра на европейските усилия за увеличаване на разходите за отбрана и оказване на подкрепа на Украйна в условията на прекратяване на подкрепата от страна на Съединените щати. Френският президент също така предложи да започнат преговори за използване на ядрения потенциал на страната за защита на съюзниците на континента.

През юли обаче стана известно, че дейността на Макрон е подкрепена само от 19% от французите. Le Figaro подчерта, че никога преди не е падал под 20%. Беше отбелязано, че дори сред собствения му електорат само 49% от поддръжниците на Макрон на президентските избори са подчертали, че са доволни от действията му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    23 3 Отговор
    Иска да си доживее старините спокойно заобиколен от деца и внуци,,,,,,,,,и дядовци

    Коментиран от #4

    13:20 24.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Ексклузивно! Испания излиза от НАТО.

    Коментиран от #15, #17

    13:20 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бременен бил

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Щял да ражда. В майчинство ще излиза.....или в бабинство.🤣 Дядото го оплодил.😂

    13:24 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вервайте ми!

    31 3 Отговор
    На никого няма да липсва, разсипа Франция и ЕС и е време да е в затвора!

    13:24 24.04.2026

  • 7 Цвете

    5 28 Отговор
    ТАКА ДЕЙСТВАТ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ,А НЕ ДА ЗДАВАТ ПОСТА СИ И ДА СЕ " КАНДИДАТИРАТ " ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.ЧУХТЕ ЛИ, ПРОЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО .👍

    13:25 24.04.2026

  • 8 Хитряга

    17 2 Отговор
    Заявил е намерение, но какво ще се получи предстои да видим. Сигурно пак ще ни изненада.

    13:25 24.04.2026

  • 9 жик так

    27 3 Отговор
    И двата си мандата ги спечели с машинации. Прецака Льо Пен

    13:26 24.04.2026

  • 10 Цвете

    3 26 Отговор
    ТАКА ДЕЙСТВАТ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ,А НЕ ДА ЗДАВАТ ПОСТА СИ И ДА СЕ " КАНДИДАТИРАТ " ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.ЧУХТЕ ЛИ, ПРОЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО .👍

    Коментиран от #12, #13

    13:26 24.04.2026

  • 11 то и да иска

    18 3 Отговор
    Никъде повече няма да може да се пласира .

    13:27 24.04.2026

  • 12 ма много си пр03д

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Ай напиши го още 10 пъти .

    13:27 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Намерението си? Дали няма намерение щото вече няма мандати?

    И ИДВА БАРДЕЛА на ЛьоПен момчето чудо - 99,9% победител и ще разкатае фамилията на Урсулите

    ИЛИ ще трябва всички дружно да плащаме на франсетата за харчелъците ИЛИ ще трябва да кажем сбогом на Иврото дето така го хвалят и пак да плащаме

    13:33 24.04.2026

  • 15 И къде прочете

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тази блага новина?

    13:34 24.04.2026

  • 16 Като изключа

    15 3 Отговор
    политиката президентската двойка Макрон е може би най-популярната и същевременно най-скандалната и усмивана в целия свят. Франция не заслужава това.

    Коментиран от #21, #38

    13:36 24.04.2026

  • 17 Да уточня

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Уксклузивно лъжеш и разпространява фалшиви измислици

    Коментиран от #23

    13:39 24.04.2026

  • 18 Кюр Дьо Пети

    15 0 Отговор
    Макароня смята изцяло да се отдаде на Дядо Бриджит и тъй докато съдбата ги раздели .

    13:41 24.04.2026

  • 19 Исторически парк

    13 1 Отговор
    Радев дойде и всички сороси почнаха да изтичат в канала 😏

    13:42 24.04.2026

  • 20 Тоя когато и

    17 0 Отговор
    да се откаже от политиката все ще е късно! Може би едва сега започна да зхваща, че е безполезен и дори вреден за цялостната политика, която би трябвало да води ЕС, и в частност неговата Франция! Крайно време е да се прибере при бабата си и повече да не си показва носа из Европа, защото рискува вече да го бият, при това не само самите негови съграждани...

    13:43 24.04.2026

  • 21 Дзак

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Като изключа":

    Българският данъкоплатец сполучи във всичко. Може да гледа с насмешка отвисоко!

    13:44 24.04.2026

  • 22 Анонимен

    7 0 Отговор
    Остава да кандидатстваме за Тур дьо Франс!

    13:46 24.04.2026

  • 23 китайски балон

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да уточня":

    Не, просто е недоразбрал, Бай Дончо е обсъждал в Пентагона изхвърлянето на Испания от НАТО, също и щял да преразгледа и позицията на САЩ по спора за Фолклендските острови!
    С две думи плаши и изнудва Испания, очаквайте и "сделка" от която нищо не печелят скоро да им предложи!

    Коментиран от #25

    13:51 24.04.2026

  • 24 УСА боклук

    5 2 Отговор
    Почват да капят като круши

    13:55 24.04.2026

  • 25 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "китайски балон":

    Той е по преждевременното!

    13:55 24.04.2026

  • 26 Георгиев1

    9 0 Отговор
    Крайно време беше. То бабето свърши повече работа от цялата опозиция на Макрон. Ще си го дондурка ли?

    13:57 24.04.2026

  • 27 Артилерист

    8 1 Отговор
    Според мен великата френска демокрация не заслужава президент като Макрон. Доколкото си спомням Макрон не спечели преизбирането, а го уредиха с измама. Отделно през мандата си той на няколко пъти висеше на косъм от импийчмънт. След началото на СВО той на няколко пъти, като Зеленски, правеше пиар акции със желанието си да се срещне с президента Путин. Ще го запомня как баба му го плескаше през лицето със свитото на руло списание в президентския самолет...

    Коментиран от #31

    14:03 24.04.2026

  • 28 Лена

    7 1 Отговор
    Слушай Бабата дето те бие по главата дори и в
    самолета и ще стигнеш далече!
    Най-много до кривата или до гнилата круша!!!
    Смешен французин!

    14:11 24.04.2026

  • 29 Че, той няма

    7 1 Отговор
    Избор - и без това никой не го иска!

    14:11 24.04.2026

  • 30 Геро

    6 0 Отговор
    Учителката на Макрон, много ми напомня за участието и в "Планетата на маймуните"!

    14:14 24.04.2026

  • 31 Приятелю,

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    “Великата” ти френска демокрация, винаги си е била все същата пее…растия!

    14:15 24.04.2026

  • 32 хмммм

    3 0 Отговор
    \Да дава поста на Льо Пен и да не се ослушва!

    14:18 24.04.2026

  • 33 Механик

    5 0 Отговор
    След като разсипа Франция и я превърна в гето и след като нанесе толкова проблеми на европейците, сосроосидното протеже си е свършили работата и с чувство за "изпълнен дълг" ще се оттегли някъде в страни, щото предстоят гладни бунтове и третополовия иска да избегне възмездие.

    Коментиран от #36

    14:20 24.04.2026

  • 34 Даа...

    0 0 Отговор
    Това ме подсеща за това меме ...

    14:21 24.04.2026

  • 35 Бахурчо

    3 0 Отговор
    А баба му какво ще яде? 🤣🤣🤣🤣🙂‍↕️

    14:21 24.04.2026

  • 36 Чиба, nocepko !

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Я бягай да обслужваш иранските ТИР-аджии бе , geйzep !

    14:24 24.04.2026

  • 37 Мъпет Макарон

    2 0 Отговор
    Сам призна, че е мъпет в политиката. Каквото му кажат, това говори. Вече няма да му плащат и няма да говори. "Пе..л, сър"

    14:26 24.04.2026

  • 38 Франкофони,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Като изключа":

    Отваряй по-често правописния речник(българския).

    14:30 24.04.2026

