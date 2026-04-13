Накъде поема Унгария след смяната на Виктор Орбан

При рекордна избирателна активност от 80% в Унгария се очертава желание за промяна и край на досегашния модел на управление, коментира пред bTV международният анализатор Владимир Владимиров. И отправи критика с думите, че Орбан е най-антибългарският политик в Европейския съюз.
"Унгария се връща там, където принадлежи", посочи Владимиров, който много се надява, че поне медийната кампания срещу България ще спре и ще стигнем до нормален разговор между България и Северна Македония за добросъседство, приятелство и инфраструктура.
"При рекордна избирателна активност от 80%, това означава, че повече от две трети от хората в Унгария са отишли до урните. Показва няколко неща. Показва желание за промяна от досегашната ситуация, досегашния модел. И можем да кажем съвсем спокойно - след 16 години управление на господин Орбан - промяна на статуквото", заяви Владимиров.
По думите му интересна е и символиката около опозиционната партия "Тиса". "Тиса е реката на Унгария, която тече през по-голямата част от страната. Аналогията е с обединение." Той подчерта, че много опозиционни формации са се отказали от собствени кандидати в подкрепа на новия политически проект.
"Можем да обобщим, че унгарците излязоха пред урните да кажат "не, стоп" на модела на Орбан, свързан с корупция, олигархия и липса на върховенство на правото", посочи анализаторът.
Като ключов фактор той открои и икономическата ситуация: "Има и още един фактор, който аз лично бих отбелязал много сериозно, и това е галопиращата инфлация и обедняването на унгарците в последните години", добави Владимиров.
Владимир Владимиров очерта три основни геополитически вектора в Унгария. "В Будапеща през управлението на Орбан се пресичат няколко геополитически вектора." Според него водещ е руският: "Виждате, че Виктор Орбан през тези години, особено в последните 4-5, е основният поддръжник на Путин в Европейския съюз."
Като втори фактор той посочи САЩ. Това е другият геополитически вектор, който се усеща през последните години, посочи Владимиров.
Третият фактор е Китай: "Нека да не забравим и третия играч на терен. Това е Си Цзинпин и китайското влияние", добави той.
Владимиров подчерта ролята на Унгария като входна точка. Унгария се превърна във врата на китайския интерес и инвестиции, но бих казал и на китайско влияние, каза експертът.
Той подчерта, че новото управление ще разполага с широки правомощия. Той има вече квалифицирано мнозинство от две трети в унгарския парламент, което му позволява да прави всички реформи, добави Владимиров.
В разговора в ефира на bTV се включи и бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария. Той заяви, че "за 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията."
Марков обаче отхвърли тезата за икономически срив. "Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия."
Той изтъкна и социалните политики: "Нито пък да дава 30 хиляди евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с дете, и да освобождава майките с три деца доживотно от данъци."
По думите му инфлацията е ниска. "Така че инфлацията в момента е под 2%." Според него причината за резултата е друга: "Просто много дълго време вече той управлява", коментира Марков.
