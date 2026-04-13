Накъде поема Унгария след смяната на Виктор Орбан

13 Април, 2026 12:31 636 32

При рекордна избирателна активност от 80% в Унгария се очертава желание за промяна и край на досегашния модел на управление

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

При рекордна избирателна активност от 80% в Унгария се очертава желание за промяна и край на досегашния модел на управление, коментира пред bTV международният анализатор Владимир Владимиров. И отправи критика с думите, че Орбан е най-антибългарският политик в Европейския съюз.

"Унгария се връща там, където принадлежи", посочи Владимиров, който много се надява, че поне медийната кампания срещу България ще спре и ще стигнем до нормален разговор между България и Северна Македония за добросъседство, приятелство и инфраструктура.

"При рекордна избирателна активност от 80%, това означава, че повече от две трети от хората в Унгария са отишли до урните. Показва няколко неща. Показва желание за промяна от досегашната ситуация, досегашния модел. И можем да кажем съвсем спокойно - след 16 години управление на господин Орбан - промяна на статуквото", заяви Владимиров.

По думите му интересна е и символиката около опозиционната партия "Тиса". "Тиса е реката на Унгария, която тече през по-голямата част от страната. Аналогията е с обединение." Той подчерта, че много опозиционни формации са се отказали от собствени кандидати в подкрепа на новия политически проект.

"Можем да обобщим, че унгарците излязоха пред урните да кажат "не, стоп" на модела на Орбан, свързан с корупция, олигархия и липса на върховенство на правото", посочи анализаторът.

Като ключов фактор той открои и икономическата ситуация: "Има и още един фактор, който аз лично бих отбелязал много сериозно, и това е галопиращата инфлация и обедняването на унгарците в последните години", добави Владимиров.

Владимир Владимиров очерта три основни геополитически вектора в Унгария. "В Будапеща през управлението на Орбан се пресичат няколко геополитически вектора." Според него водещ е руският: "Виждате, че Виктор Орбан през тези години, особено в последните 4-5, е основният поддръжник на Путин в Европейския съюз."

Като втори фактор той посочи САЩ. Това е другият геополитически вектор, който се усеща през последните години, посочи Владимиров.

Третият фактор е Китай: "Нека да не забравим и третия играч на терен. Това е Си Цзинпин и китайското влияние", добави той.

Владимиров подчерта ролята на Унгария като входна точка. Унгария се превърна във врата на китайския интерес и инвестиции, но бих казал и на китайско влияние, каза експертът.

Той подчерта, че новото управление ще разполага с широки правомощия. Той има вече квалифицирано мнозинство от две трети в унгарския парламент, което му позволява да прави всички реформи, добави Владимиров.

В разговора в ефира на bTV се включи и бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария. Той заяви, че "за 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията."

Марков обаче отхвърли тезата за икономически срив. "Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия."

Той изтъкна и социалните политики: "Нито пък да дава 30 хиляди евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с дете, и да освобождава майките с три деца доживотно от данъци."

По думите му инфлацията е ниска. "Така че инфлацията в момента е под 2%." Според него причината за резултата е друга: "Просто много дълго време вече той управлява", коментира Марков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    В Ада заедно с нас

    12:32 13.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Жената на Петер Мадяр се казва Юдит.Това обяснява всичко.

    Коментиран от #18

    12:32 13.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор
    ма те и унгарците толкоз прости били-Орбан копея им построи рая на земята , те да гласуват масово срещу него

    12:33 13.04.2026

  • 4 Вече

    12 2 Отговор
    не сме сами а заедно с нас и маджарите ще ядат здраво евродървото !

    12:33 13.04.2026

  • 5 Сталин

    19 3 Отговор
    Унгария поема към ада ,също като цървулланд населен с тикви прасета и Простокирчовци

    12:33 13.04.2026

  • 6 Сталин

    16 3 Отговор
    Скоро унгарците ще ни правят компания в ада ,след като унгарския Киру поеме властта

    12:35 13.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Питам

    6 4 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #19

    12:35 13.04.2026

  • 9 Коко

    13 3 Отговор
    Накъдето и ние Колония.

    12:36 13.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тръгват

    11 1 Отговор
    бодро насам, към нашто дередже, дето ние отдавна искаме да го нямаме.

    12:36 13.04.2026

  • 12 УНГАРИЯ ПОЕМА

    9 2 Отговор
    Част от 90 МИЛИАРДА заема за Зеленски. От този заем комисиона на Урсула е 3 МИЛИАРДА в злато.

    12:37 13.04.2026

  • 13 Де да Се Случи ! Това !

    3 2 Отговор
    Де да Се Случи ! Това !

    И В България !

    Но За Съжаление !

    Няма !

    Кой !

    Всичките !

    Са !

    Един Дол !

    Дренки !

    12:37 13.04.2026

  • 14 Сталин

    5 3 Отговор
    Чакаме братята маджари в ада да ни правят компания че ни е скучно сами

    12:37 13.04.2026

  • 15 Извод

    5 3 Отговор
    Време е за "Алтернатива за България" с 8 на 19 !

    12:37 13.04.2026

  • 16 Поемат натам

    10 2 Отговор
    Накудето щегопоемат целия. Румъно, молдово, хърватско, български сценарийй. Ще ги оглозгат до кокал и костният им мозък ще изпият.

    12:37 13.04.2026

  • 17 Колективен руски крепостен

    5 4 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    12:37 13.04.2026

  • 18 Панев

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Той няма жена. Разведе се и сега живее с

    Коментиран от #21

    12:37 13.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ясно къде

    5 0 Отговор
    Стават зависими от Кравария. Кравата купува газ от Русия и я продава на Унгария. Мърсуланци им бахххха мам....та.

    12:39 13.04.2026

  • 21 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Панев":

    При евреите няма развод .Това е за пред хората.

    12:39 13.04.2026

  • 22 Русофил

    5 2 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    12:40 13.04.2026

  • 23 ЧЕСТИТО НА УНГАРЦИТЕ

    5 9 Отговор
    Ще плащат заемите на Зеленски.

    12:40 13.04.2026

  • 24 Агент

    3 2 Отговор
    Николай има запазено място във врящия казан , там ще е с другарите си !

    12:40 13.04.2026

  • 25 Евроатлантик

    7 2 Отговор
    Унгария става НОРМАЛНА, европейска държава...за ужас на всички рублоидиоти.

    12:41 13.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АБВ

    2 1 Отговор
    Към по добро

    12:42 13.04.2026

  • 28 ДА СИ ПОДЛОГА НА СОРОС

    2 3 Отговор
    Е МНОГО ЛОШО.

    12:42 13.04.2026

  • 29 Накъде, ама

    1 3 Отговор
    Агнето цяло и вълкът сит. Урусула доволна,че няма да я калайдисват право в суратя а на Вова му е през хикса. Орби отива да почине малко докато будалите се гърбят да разплитат конците и ручат жабета. А эелю остава с отворени уста и други отвори.

    12:42 13.04.2026

  • 30 име

    0 1 Отговор
    Голямата избирателна активност означава големи очаквания към новите управляващи, с което се съмнявам, че ще се справятпи на следващите избори Тиса ще си утече у ряката. Отделно, че на Орбан хората са навсякъде за 16г и няма как да бъдат отстранени от управление с 4 годишен мандат.

    12:44 13.04.2026

  • 31 ОРБАН Е ДОКАЗАТЕЛСТВО

    0 1 Отговор
    Няма ненаказано добро.

    12:44 13.04.2026

  • 32 Глупав въпрос

    0 0 Отговор
    Поема към джендерията

    12:45 13.04.2026

