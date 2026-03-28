Петте проблема на Нетаняху, които войната в Иран може да реши

Премиерът Бенямин Нетаняху успя там, където безброй предишни израелски лидери се провалиха. Той убеди Съединените щати да се присъединят към Израел в предприемането на удари срещу регионалния му враг Иран.
Досега атаките отнеха живота на над 1400 души в Иран. Други 1000 пък загинаха при израелските удари срещу Ливан и други страни в региона.
Цените на петрола, критичен фактор за световната икономика, достигнаха нови върхове, което още повече засили перспективата за недостиг и потенциално нормиране. В САЩ, депутати от Демократическата партия, както и някои видни поддръжници на президента Доналд Тръмп, като журналиста Тъкър Карлсън и водещият водещ на подкасти Джо Роган, възроптаха срещу войата в Иран.
Но малко от това може да има значение за Нетаняху в сравнение с успехите, които той ще смята, че вече е постигнал от конфликта. Ето един поглед върху това как войната с Иран може да реши някои от проблемите, с които Нетаняху се сблъсква от години.
Заплахата от Иран
Нетаняху отдавна предупреждава за заплахата от Иран за Израел и за света като цяло. Той е известен с това, че е носил плакати със себе си в Организацията на обединените нации, за да покаже, че Иран е близо до това да се сдобие с ядрено оръжие и за опасностите, които биха довели до това.
Израел отдавна се чувства неспособен да излезе победител от който и да е конфликт, воден срещу Иран, ако няма подкрепата на САЩ. И въпреки това тази подкрепа така и не дойде, докато не се появи Тръмп. Миналата година Тръмп се съгласи да се присъедини към войната на Израел срещу Иран през юни, но бързо предприе действия за прекратяване на конфликта, след като иранските ядрени обекти бяха ударени. Този път обаче американският президент беше замесен в конфликта от самото начало.
Краят на конфликта е неизвестен, но Нетаняху ще почувства известен успех, като най-накрая убеди САЩ да се присъединят към Израел в започването на война срещу Иран и ще създаде образа на двете страни като преки партньори в конфликт. И дори ако войната не доведе до падането на иранското правителство, Ислямската република е отслабена и може да представлява по-малка заплаха за Израел в дългосрочен план.
В съчетание с изчерпването на мощта на регионалната "Ос на съпротивата" на Иран, включително тежките атаки срещу ливанската групировка Хизбула и падането на сирийския режим Башар Асад, Нетаняху може да твърди, че Израел няма от кого да се страхува в региона и е безспорният хегемон.
Делата за корупция срещу Нетаняху
Нетаняху в момента е съден по три обвинения в корупция, датиращи от 2019 г. Обвиненията, че е манипулирал събития, за да забави и отложи наказателните производства срещу него, се простират през цялата му война срещу Газа, като отлаганията и прекъсванията на процеса често са свързани със събития в конфликта, а Нетаняху ги използва като оправдание, за да избегне присъствието на изслушвания.
По-рано този месец Нетаняху повтори предишния призив на президента Доналд Тръмп към президента на Израел Исак Херцог да помилва премиера, което ще му позволи да избегне процесите и потенциалната 10-годишна присъда, с която е изправен, ако бъде признат за виновен. Нетаняху не се е откъснал от темата, дори с бушуващата война срещу Иран. На първата си пресконференция от началото на войната, цели 12 дни след началото на конфликта, той нарече съдебните производства срещу него "абсурден цирк" и каза, че Херцог трябва да постъпи "правилно" и да приключи делото, което ще му позволи да посвети цялото си внимание на войната и регионалната дипломация.
По-рано през същата седмица Министерството на правосъдието на Израел заяви, че би било неуместно да се издава помилване, докато процесът срещу Нетаняху е в ход.
Пречките пред реформата на съдебната система
Усилията на Нетаняху и неговите десни съюзници да реформират съдебната система, по същество премахвайки я като контрол върху правителството, от години са категорично отхвърляни от противниците на премиера. Въпросът доминираше през първите няколко месеца след изборната победа на Нетаняху в края на 2022 г., като десетки хиляди израелци излязоха на улицата, за да осъдят това, което те определиха като "преврат". Но това протестно движение отслабна след атаката на 7 октомври и последвалата война в Газа.
Нетаняху обаче не е изоставил въпроса и вместо това е обвинен, че използва войната срещу Иран като прикритие за прокарване на спорно законодателство. В средата на март коалицията на Нетаняху започна да се опитва да прокара в парламента законодателство, което би разделило правомощията на главния прокурор, отслабвайки авторитета на позицията, както и давайки на правителството по-голям контрол върху медиите в страната. Предложеното законодателство ще създаде и политически назначена комисия, която да разследва провалите на правителството в подготовката за атаката от 7 октомври.
В отговор на хода на правителството, лидерът на опозицията Яир Лапид, който положи големи усилия да подкрепи войната срещу Иран и беше гласовит в подкрепата си за геноцида в Газа, въпреки това обвини председателя на парламента Амир Охана и "всички екстремисти" в коалицията, че не ги е грижа, че Израел е във война. "Докато цялата страна е единна, коалицията промотира екстремистката си програма и краде пари за политически цели", посочи той.
Критика на отношението му към палестинците
Израелското насилие срещу палестинци се засили в окупирания Западен бряг, докато в Газа Израел наложи допълнителни ограничения на тези, които все още са блокирани в анклава от началото на войната с Иран. На 11 март както Европейският съюз, така и Обединеното кралство поискаха израелското правителство да предприеме действия за спиране на насилието в окупирания Западен бряг, което по това време беше убило шест палестинци, откакто Израел атакува Иран.
Но насилието срещу палестинци от Западния бряг, включително от израелски войници, продължи и броят на жертвите вече е 11 от началото на войната. Повече от 1000 палестинци са убити на Западния бряг от 7 октомври 2023 г.
В Газа, която вече е опустошена след две години почти тотална война, ситуацията остава отчаяна. Организацията на обединените нации отново призова Израел да облекчи ограниченията по време на война и да позволи внасянето на помощ в анклава. Шефът на UNRWA Филип Лацарини предупреди, че непропорционалните действия от страна на израелските войски, извършвани с абсолютна безнаказаност, се нормализират. Въпреки това, с вниманието, насочено към Иран, има малък натиск върху Израел да изпълни ангажиментите, поети като част от октомврийското споразумение за прекратяване на огъня, за да се позволи влизането на големи количества хуманитарна помощ в Газа.
Страхът на Нетаняху от изборите
Преследван от скандали и обвиняван от голяма част от израелската общественост за своите и тези на правителството му провали преди атаката на 7 октомври, Нетаняху е изложен на риск да загуби изборите, насрочени за по-късно тази година, и последиците, които това евентуално би имало за неговите правни проблеми.
Според анкета, проведена от еврейския вестник "Маарив" малко преди началото на войната в Иран, Нетаняху е бил практически наравно с бившия премиер Нафтали Бенет. Нетаняху все още има много работа пред себе си. Според по-скорошна анкета със същото заглавие обаче, доверието в способността на Нетаняху да ръководи войната се е увеличило от вече впечатляващите 60 процента в началото на войната до 62 процента.
Нещо повече, с широката обществена подкрепа за война, в която мнозина в Израел отдават заслуга на Нетаняху за убеждаването на САЩ да се включат, както правителствени министри, така и анализатори дори предполагат, че Нетаняху може да обяви предсрочни избори в средата на годината с надеждата, че тласъкът от това, че е възприеман като силен лидер по време на войната, ще го тласне през ръба.
До коментар #2 от "досиетата Епщайн":Упорито се говори в световните медии от доста време,че Иран разполагал с фабрики от сървъри, съхраняващи информация за Епстийн и много други интересни неща.
10:08 28.03.2026
10 Барбалей
До коментар #3 от "666":Защото, тези измислени институции, се контролират от тях.
10:11 28.03.2026
16 На Сатаняху
10:28 28.03.2026
19 Ъъъъ
10:37 28.03.2026
20 Саймън е тъп
До коментар #15 от "Саймън каза":Тоест, потвърждаваш, че Израел са терористи!
10:41 28.03.2026
21 Ционизмът е модерен фашизъм
"Ционизмът е модерен фашизъм. Комбинацията с американския християнски фундаментализъм тласка света към Армагедон."
10:42 28.03.2026
22 Две страни на нацизма
Две лица на нацизма - Хитлер и Нетаняху.
10:46 28.03.2026
30 В основата на
Това вече се разбира и в самия Израел.
Странно ли е, че атаката на Хамас беше срещу леви израелски граждани, срещу комунистическо селище (кибуц) и срещу социалистически фестивал, а не срещу десните юдео-нацисти и ционистките подпалвачи на войните на Израел в Близкия Изток?
Коментиран от #39, #42
11:22 28.03.2026
33 И в Окраина и в Израел
До коментар #31 от "голямсрам":върлува юдео-нацистка хунта, която посредством средствата за масова манипулация зомбира своите граждани, за да умират за нея.
Евроатлантиците са на къса каишка на юдео-сатанистите и ционистите - все убийци, фашисти, нацисти и врагове на Спасителя Иисус Христос.
11:33 28.03.2026
37 Накое
До коментар #34 от "Алооуу":На кое да вярва - че участваме военно, икономически и политичиески в съюз със САЩ - да голями лъжи говоря :) Предполагам сте учили в средностатистическо евроатлантическо училище на силов застраховател с три букви и не знаете думата "срам" - не означава "аз лъжа"
12:12 28.03.2026
39 Неутрал
До коментар #30 от "В основата на":Вече ви"просветва".Сега след като и САЩ се включиха безнадеждно и в този конфликт,остава само да преброим,жертвите им.Дали някой ще е отговорен,зависи от иранците.За сега желанието им е да се избегне"клането"и каквото било,било.Но на клепоухия "сърбежът" му няма начесване.Само въжето може да го отложи.Ще е скоро струва ми се.Но преди това ще"потопи" в кръв и други арабски държави преди да му се случи.Жалко за арабите.Били са бедуини в пустини и в такива ще ги превърнат отново Тръмп и Клепоухия.Иранците са"корав"народ.
12:21 28.03.2026
