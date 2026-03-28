Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Нова атака срещу "Принц Султан"! 12 са ранените американски военни при удара по саудитската база

28 Март, 2026 11:57

  • иран-
  • саудитска арабия-
  • ракети-
  • дронове-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Дванадесет американски военнослужещи са били ранени при иранския удар по базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, като се позова на американски официални представители. Двама от ранените американски военни са в сериозно състояние, пише БТА.

Общо над 300 американски военни са били ранени от началото на войната на 28 февруари, като 273 от тях вече са се върнали към задълженията си. 13 американски военни са загинали общо досега в този конфликт.

Новата атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" е повредила няколко американски самолета за презареждане, заявиха официалните представители. В интернет бяха публикувани сателитни снимки, на които изглежда се виждат щетите по самолетите.

Нападението, при което е била използване иранска ракета, както и безпилотни летателни апарати, бе извършено ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е "разгромен", а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че "никога в историята военните сили на една страна не са били неутрализирани толкова бързо и ефективно".


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжа

    138 4 Отговор
    Няма нито един ранен или убит американски войник.нъл тъй

    Коментиран от #8, #29

    11:59 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много фира

    97 6 Отговор
    Толкова ракети ,няма утрепани

    12:00 28.03.2026

  • 4 Муаддиб

    10 103 Отговор
    Плават ли иранските кораби? Или и те имат вторична фукнция като руските - подводничарстват.

    Коментиран от #61

    12:00 28.03.2026

  • 5 и на краваристан

    132 4 Отговор
    им рухна мита за великата армия.Реално им остана да се дръвчат по соц. мрежи.Знаят,че стъпят ли на суша,ще стане даже и по-зле.

    12:01 28.03.2026

  • 6 Хммм

    7 95 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    СССР побеждава Хитлер с американско оръжие. Но си прав - не са давали пари за него.

    Коментиран от #14, #79, #97

    12:01 28.03.2026

  • 7 Слаба работа

    8 83 Отговор
    Украинците на връх нова година с един дрон опекоха 30 орки в едно кафене.

    12:01 28.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 61 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжа":

    за един-два аятолаха знам със сигурност

    Коментиран от #43

    12:03 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кандидат депутат

    78 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хммм":

    Чети историята , не гледай евро@ейски TV

    Коментиран от #22

    12:06 28.03.2026

  • 15 Тисиза

    46 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с парчето":

    Ти за за Ептейн и той ги лекуваше по американски

    12:06 28.03.2026

  • 16 Горките!!!

    57 2 Отговор
    Толкова са беззащитни, лутат се пустинята като малки камилчета!😢😥 Който успее да избяга ще се спаси, останалите ги чака неминуема гибел!😢😢😢

    12:06 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГолямСрам

    84 5 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    Коментиран от #85

    12:10 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бум

    60 1 Отговор
    ТЕХЕРАН, 28 март. Иран е атакувал американски спомагателен кораб на „значително“ разстояние от оманското пристанище Салала, според Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия на иранските въоръжени сили.

    12:10 28.03.2026

  • 22 Историк

    5 61 Отговор

    До коментар #14 от "Кандидат депутат":

    Всички съветски войници са били обути с английски ботуши.

    Коментиран от #30

    12:12 28.03.2026

  • 23 Иван Иванов

    85 4 Отговор
    БРАВО НА ИРАНСКАТА АРМИЯ , ПОЖЕЛАВАМ НОВИ ВОЕННИ УСПЕХИ СРЕЩУ КРАВАРСКИТЕ ПЕДОФИЛИ.

    12:15 28.03.2026

  • 24 Парс

    29 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с парчето":

    Точно ти и такива кото тебе имат нужда от лекуване

    12:16 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 .....

    6 44 Отговор
    Абе ще стане интересно ако всички заобикалящи страни Иран,му хвърлят ракетите си

    Коментиран от #33, #78, #95

    12:16 28.03.2026

  • 28 стоян георгиев-π4оka

    30 4 Отговор
    Уудриий !

    12:18 28.03.2026

  • 29 Дълбока мрежа

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжа":

    Виждаме жалките ти опоненти тук..! Режат клона на който стоят..!

    12:19 28.03.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 6 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Вярно е Както е вярно че амоницията на конете на Вермахта е Българска Самари палдъми щрангове После защо взели архива и златото

    12:20 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 улав

    40 1 Отговор

    До коментар #27 от ".....":

    Ти откъде мислиш, че идват ракетите към Иран? Сателитни снимки показват два унищожени Стратокастъра от седем паркирани на летището.

    12:21 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тръмпака или да срине Иран

    33 7 Отговор
    Или да се омита зад океана.Тази война не е на Европа.

    12:21 28.03.2026

  • 36 Ъъъъ

    7 24 Отговор
    Сега ще ескалират конфликта... Тръмп просто няма друг избор.

    Коментиран от #41, #57

    12:22 28.03.2026

  • 37 Кобзон

    3 17 Отговор

    До коментар #25 от "А бе":

    Около 500 000 да при мен.

    12:24 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 джапанка пляс

    6 9 Отговор
    САЩ и тука побеждават.ЕС ще им плаща и праща ли муниции?

    12:26 28.03.2026

  • 40 Ний ша Ва упрайм

    33 3 Отговор
    ай сия поне един убит ли нема?

    Коментиран от #44, #98

    12:27 28.03.2026

  • 41 Абе мани

    5 31 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъъ":

    Иран тогава ще стане пустиня.И Тръмп и Путлер са шушумиги,без характер.Тръгнали ама не знаят накъде.Браво на Европа,че не се намесва

    12:27 28.03.2026

  • 42 Аятолах Моджтаба

    3 19 Отговор
    атакуван ли е?С Томахоук
    !

    Коментиран от #46

    12:27 28.03.2026

  • 43 Мнение

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Глей и за себе си да не разбереш скоро!

    12:28 28.03.2026

  • 44 Ако ти трябват убити

    4 28 Отговор

    До коментар #40 от "Ний ша Ва упрайм":

    Гледай кадри от вчера от Донбас.ГРУЗ 200 колкото искаш.

    12:29 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 16 Отговор

    До коментар #42 от "Аятолах Моджтаба":

    Главата му на място ли е?

    Коментиран от #53

    12:31 28.03.2026

  • 47 НЯМА РАНЕНИ АМЕРИКАНЦИ

    41 3 Отговор
    Те всички са били облечени в костюми на Спайдърмен.

    12:31 28.03.2026

  • 48 000

    35 5 Отговор
    Това е добре, но е по-добре да продължат да изтребват еврей.

    12:34 28.03.2026

  • 49 Бай Курти от Куртово Конаре

    44 3 Отговор
    Американските Рамбовци са безсмъртни,само че Ал Джазира казва друго -най малко 12 загинали при атаката на базата Принц Султан.

    12:37 28.03.2026

  • 50 За съжаление

    61 4 Отговор

    До коментар #13 от "ИранЗа":

    Ние дори не си партнираме с тях, слугуваме им.......партнирахме си с руснаците по време на НРБ и те ни имаха за братски народ. Помогнаха ни много да се превърнем от фашизирана аграрна страна, претърпяла три национални катастрофи (пак заради алчни продажни неадекватни предатели като сегашните от последните 36 години) в модерна индустриална държава с развита наука, образование, здравеопазване, производства, туризъм, армия и служби. А новите ни "партньори", които се държат като господари и ни имат за роби окрадоха и затриха всичко построено и постигнато(разбира се с любезното съдействие на назначените си БГ мекерета, които са готови да продадат и майките си за пари) и непрекъснато искат още и още, докато не ни занулят напълно каквато всъщност е крайната им цел.

    12:38 28.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пха, ха,

    17 3 Отговор
    кога ще отвори капана рижавия?

    12:41 28.03.2026

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    31 3 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На СатанЯхууу ушите и 6ия пръст намериха ли това е по важното в момента да ги изпратят за музея на Холокоста .

    12:41 28.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Когато започна войната в Украйна

    29 3 Отговор
    Когато започна войната в Украйна, си помислих, че целта е елитът на Европа да замине за САЩ със своите пари. Нали руските евреи в края на 19 век отиват със своето злато в САЩ. После руската аристокрация, после евреите от Европа. Сега изглежда е план елитът на Израел и арабските държави да оплоди САЩ.

    12:45 28.03.2026

  • 56 стоян георгиев

    37 0 Отговор
    След като американците избягаха от Ирак и изоставиха там базите си от два дни въоръжените до зъби шиитски милиции взеха властта в Багдад и започнаха да дислоцират и струпват военни части и танкове към границата с Кувейт,като се очаква във всеки един момент да нахлуят в Кувейт.

    12:48 28.03.2026

  • 57 Тръмпанара

    39 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъъ":

    Има друг избор, прекратява агресията срещу Иран и се омита от близкия изток, много е просто. Друг е въпроса, че той няма да го направи, а неговите съпартийци в обора засега няма да го принудят.......чак след като бъдат ликвидирани още доста рамбовци и военна техника кравите ще разберат по трудния начин че Иран и неговите съюзници не са лъжица за тяхната уста и ще се пръждосат завинаги от там.

    12:51 28.03.2026

  • 58 КРАВИТЕ

    31 2 Отговор
    Са неубиваеми, баце.

    12:51 28.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Каква фантазия

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Муаддиб":

    Сигурни е от подправката?

    12:57 28.03.2026

  • 62 това не е лъжа за разлика от инфото на ф

    2 10 Отговор
    Цените на горивата в Германия: Цените на горивата падат преди великденските празници..Малко преди началото на великденските ваканции има леко облекчение на бензиностанциите в Германия. Особено дизелът вече не е толкова скъп.

    Малко преди началото на великденската вълна за пътуване, цените на горивата продължават да падат. Според ADAC, както дизеловият, така и премиум бензинът спаднаха в четвъртък на национален дневен индекс. Въпреки това е спорно дали тенденцията ще продължи.Дизелът в частност стана значително по-евтин и така продължава своя спад след многогодишния връх в понеделник. В четвъртък литърът струваше 2,234 евро, което е с 3,5 цента по-малко от сряда и с 7,6 цента по-малко от понеделник.

    Премиум бензинът E10 струваше 2.054 евро за литър в четвъртък. Това е с 1.4 цента по-малко от сряда. E10 вече достигна своя връх за годината миналия петък – за сравнение, цената вече е спаднала с 3.2 цента.

    Коментиран от #70, #89

    13:03 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    35 4 Отговор
    В Бахрей народа излезе на улиците и започна истинска революция срещу монарха и управниците обвинявайки ги ,че са.ционистки марионетки .
    Вместо в Иран както си правеха сметката кравите и ч@футите за народна революция срещу режима ,това стана не където искаха
    ,a в Бахрейн.
    Случващото се в момента в Близкия изток е края на краварската доминация и на незаконната израелска(държава) в Палестина

    Коментиран от #67

    13:06 28.03.2026

  • 65 шорошко еврейче-гейче ,

    19 4 Отговор

    До коментар #63 от "дядо дръмпир":

    Куча фашкия си ти ти еврейско кашерно 💩

    13:08 28.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хазарска Русия

    9 4 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Рускоговорящата общност в Израел е една от най-големите и влиятелни диаспори в страната, съставляваща значителна част от населението. Ето основните факти:

    Численост: В Израел живеят близо 2 милиона рускоговорящи. Това представлява около една пета от общото население на страната.
    Произход: По-голямата част от тях са имигранти от бившия Съветски съюз (Русия, Украйна, Беларус, Казахстан и др.), които се възползваха от еврейските си корени през последните десетилетия.
    Влияние и език: Руският език е изключително разпространен. В много части на страната е възможно да се оправите изцяло на руски език. Рускоговорящата общност има силно присъствие в културния, икономическия и политическия живот на Израел.
    Скорошни миграционни вълни: Значителен брой руски граждани емигрират в Израел и в по-ново време. Например, между януари и юли 2022 г. в Израел са емигрирали над 20 000 руснаци.
    Среда: Поради големия брой рускоговорящи, Израел често е наричан "Малка Русия".

    Рускоговорящите в Израел са добре интегрирани, но същевременно поддържат своя език и културни традиции.

    Коментиран от #71

    13:15 28.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Мими Кучева🐕

    10 5 Отговор
    Слава на Иран,
    и на героите от Петрохан!
    🦃🦃🦃🤗🤣👍

    13:18 28.03.2026

  • 70 Немец

    2 14 Отговор

    До коментар #62 от "това не е лъжа за разлика от инфото на ф":

    А в България, защо руските бензиностанции продължават да вдигат цените?

    Коментиран от #81

    13:19 28.03.2026

  • 71 Пръдльооо

    24 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хазарска Русия":

    Така и не разбрах какво искаш да кажеш ,и бъди по конкретен,не бъркай руснаци с рускоговорящи хазари !

    13:20 28.03.2026

  • 72 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    ТОЗИ ОБОР НЕ МРЕ ЛИ БЕ?

    13:22 28.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хеми значи вазелин

    16 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хеми значи бензин":

    Коте🙀 ,мажи яко г333ягата с маз ,да ти врътна една манивелка на НЕМI-TO ,па белким запали .Ако искаш след това и едно НИТРО моа тии прасна за ускорение. 😂😂😂 ...

    13:24 28.03.2026

  • 75 Американските

    27 3 Отговор
    войници да се приберат в родината си! Ако има ООН то негови войници трябва да вътворяват ред а не НАТОвски и американски, защото това което в момента правят Израел и САЩ е нарича агресия!!!

    Коментиран от #93

    13:25 28.03.2026

  • 76 Мими Кучева🐕

    14 5 Отговор
    Слава на Иран,
    и на героите от Петрохан!
    🦃🦃🦃🤗🤣👍

    13:25 28.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Не е така

    19 4 Отговор

    До коментар #27 от ".....":

    Наистина интересно ще стане, ако заобикалящите Иран страни хвърлят ракетите си срещу окупаторите си.

    13:27 28.03.2026

  • 79 Така Е

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хммм":

    не са давали пари а са плащали със злато но Вие няма как да знаете защото в "тиквата ви" няма нищо!

    13:28 28.03.2026

  • 80 Смешник

    22 2 Отговор
    Тоя Хексет е голям смешник Преди това е работил като водещ на някакво забавно хумористично предаване

    13:39 28.03.2026

  • 81 Защото

    12 0 Отговор

    До коментар #70 от "Немец":

    още има мегдан до около 2€, толкова колкото е в Германия - нали сме все в ЕС нема се делим на бедни и богати.

    13:42 28.03.2026

  • 82 Един от 8 те милярда

    9 2 Отговор
    НЕ ИДКАМ ДА СЪМ ГОЙ И ЙДЕЙСКИ Р @ Б СВОБОДА ИЛИ С МЪ Р Т ЮНАШКА

    13:43 28.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 По точно

    2 18 Отговор

    До коментар #19 от "ГолямСрам":

    Има и по-лошо нещо от войната - руский мир, руския ботуш!

    Коментиран от #87, #92

    13:53 28.03.2026

  • 86 Александър 3

    3 5 Отговор
    Йотова Радев и ППДБ много ясно заявиха че само Путин е агресор а САЩ освободител ! Затова с номер 21 !

    13:58 28.03.2026

  • 87 Дон Турболенто

    8 0 Отговор

    До коментар #85 от "По точно":

    Де го чукаш, де се пука". Ти видимо страдаш от някои дефицити. По-добре върви да си играеш, вместо да се напъваш с разсъждения, непосилни за твоите способности.

    13:58 28.03.2026

  • 88 Баце

    15 0 Отговор
    Малко са. И защо само ранени?

    Коментиран от #94

    13:59 28.03.2026

  • 89 Дон Турболенто

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "това не е лъжа за разлика от инфото на ф":

    Да, да. Знаем, че всичко е ОК и така ще бъде за вечни времена. Сигурни сме в това, затова оди се наспи!

    14:06 28.03.2026

  • 90 Край

    16 1 Отговор
    Брей това амариканец и евреин не мрът бе... ранен да ... но да умре абсурд. Тия са некакви киборги.

    Коментиран от #96

    14:08 28.03.2026

  • 91 Шест въздушни цистерни на САЩ

    18 0 Отговор
    са извън строя.

    Три от тях са изгорели при удара и още три са повредени.

    14:09 28.03.2026

  • 92 Най-точно

    13 2 Отговор

    До коментар #85 от "По точно":

    А сега с еврейския ботуш цъфнахме и вързахме, пълна анархия и либерастия.

    14:13 28.03.2026

  • 93 Еленка

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Американските":

    Много обичам йевреи.

    14:21 28.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Луд с картечница

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от ".....":

    Ще е ,но не е. Засега всички забекалящи иран страни понасят само удари и Хамериканските бази там са тотал щета. Та ще видим кой кой е. Израел и САЩ сега са сами срещу чалми и до момента го отнасят,за втори път същисаните са сами във военни действия и при това с що годе подготвен противник. И Виетнам и сега резултата е очеВаден.

    14:25 28.03.2026

  • 96 Растът им пръсти на ръцете

    7 0 Отговор

    До коментар #90 от "Край":

    В задгробния живот...

    14:38 28.03.2026

  • 97 Луд Скайуокър

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хммм":

    Как можеш така да светотатстваш ? Не СССР и съюзниците победиха хитлеристка Германия а само и единствено САЩ!
    Гледай моля те правилните телевизионни документални предавания и филми !

    14:42 28.03.2026

  • 98 Оди там Кеноби

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ний ша Ва упрайм":

    Няма убити , американските войници са като авенджърите.

    14:47 28.03.2026