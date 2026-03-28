Нова атака срещу "Принц Султан"! 12 са ранените американски военни при удара по саудитската база

Дванадесет американски военнослужещи са били ранени при иранския удар по базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, като се позова на американски официални представители. Двама от ранените американски военни са в сериозно състояние, пише БТА.
Общо над 300 американски военни са били ранени от началото на войната на 28 февруари, като 273 от тях вече са се върнали към задълженията си. 13 американски военни са загинали общо досега в този конфликт.
Новата атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" е повредила няколко американски самолета за презареждане, заявиха официалните представители. В интернет бяха публикувани сателитни снимки, на които изглежда се виждат щетите по самолетите.
Нападението, при което е била използване иранска ракета, както и безпилотни летателни апарати, бе извършено ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е "разгромен", а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че "никога в историята военните сили на една страна не са били неутрализирани толкова бързо и ефективно".
1 Лъжа
11:59 28.03.2026
3 Много фира
4 Муаддиб
5 и на краваристан
6 Хммм
До коментар #2 от "Пич":СССР побеждава Хитлер с американско оръжие. Но си прав - не са давали пари за него.
7 Слаба работа
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Лъжа":за един-два аятолаха знам със сигурност
14 Кандидат депутат
До коментар #6 от "Хммм":Чети историята , не гледай евро@ейски TV
15 Тисиза
До коментар #11 от "Оня с парчето":Ти за за Ептейн и той ги лекуваше по американски
16 Горките!!!
19 ГолямСрам
21 Бум
22 Историк
До коментар #14 от "Кандидат депутат":Всички съветски войници са били обути с английски ботуши.
23 Иван Иванов
24 Парс
До коментар #11 от "Оня с парчето":Точно ти и такива кото тебе имат нужда от лекуване
12:16 28.03.2026
27 .....
28 стоян георгиев-π4оka
29 Дълбока мрежа
До коментар #1 от "Лъжа":Виждаме жалките ти опоненти тук..! Режат клона на който стоят..!
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Историк":Вярно е Както е вярно че амоницията на конете на Вермахта е Българска Самари палдъми щрангове После защо взели архива и златото
12:20 28.03.2026
33 улав
До коментар #27 от ".....":Ти откъде мислиш, че идват ракетите към Иран? Сателитни снимки показват два унищожени Стратокастъра от седем паркирани на летището.
12:21 28.03.2026
35 Тръмпака или да срине Иран
12:21 28.03.2026
36 Ъъъъ
37 Кобзон
До коментар #25 от "А бе":Около 500 000 да при мен.
39 джапанка пляс
40 Ний ша Ва упрайм
41 Абе мани
До коментар #36 от "Ъъъъ":Иран тогава ще стане пустиня.И Тръмп и Путлер са шушумиги,без характер.Тръгнали ама не знаят накъде.Браво на Европа,че не се намесва
42 Аятолах Моджтаба
!
!
43 Мнение
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Глей и за себе си да не разбереш скоро!
44 Ако ти трябват убити
До коментар #40 от "Ний ша Ва упрайм":Гледай кадри от вчера от Донбас.ГРУЗ 200 колкото искаш.
46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Аятолах Моджтаба":Главата му на място ли е?
47 НЯМА РАНЕНИ АМЕРИКАНЦИ
48 000
49 Бай Курти от Куртово Конаре
50 За съжаление
До коментар #13 от "ИранЗа":Ние дори не си партнираме с тях, слугуваме им.......партнирахме си с руснаците по време на НРБ и те ни имаха за братски народ. Помогнаха ни много да се превърнем от фашизирана аграрна страна, претърпяла три национални катастрофи (пак заради алчни продажни неадекватни предатели като сегашните от последните 36 години) в модерна индустриална държава с развита наука, образование, здравеопазване, производства, туризъм, армия и служби. А новите ни "партньори", които се държат като господари и ни имат за роби окрадоха и затриха всичко построено и постигнато(разбира се с любезното съдействие на назначените си БГ мекерета, които са готови да продадат и майките си за пари) и непрекъснато искат още и още, докато не ни занулят напълно каквато всъщност е крайната им цел.
52 Пха, ха,
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На СатанЯхууу ушите и 6ия пръст намериха ли това е по важното в момента да ги изпратят за музея на Холокоста .
55 Когато започна войната в Украйна
56 стоян георгиев
57 Тръмпанара
До коментар #36 от "Ъъъъ":Има друг избор, прекратява агресията срещу Иран и се омита от близкия изток, много е просто. Друг е въпроса, че той няма да го направи, а неговите съпартийци в обора засега няма да го принудят.......чак след като бъдат ликвидирани още доста рамбовци и военна техника кравите ще разберат по трудния начин че Иран и неговите съюзници не са лъжица за тяхната уста и ще се пръждосат завинаги от там.
58 КРАВИТЕ
61 Каква фантазия
До коментар #4 от "Муаддиб":Сигурни е от подправката?
62 това не е лъжа за разлика от инфото на ф
Малко преди началото на великденската вълна за пътуване, цените на горивата продължават да падат. Според ADAC, както дизеловият, така и премиум бензинът спаднаха в четвъртък на национален дневен индекс. Въпреки това е спорно дали тенденцията ще продължи.Дизелът в частност стана значително по-евтин и така продължава своя спад след многогодишния връх в понеделник. В четвъртък литърът струваше 2,234 евро, което е с 3,5 цента по-малко от сряда и с 7,6 цента по-малко от понеделник.
Премиум бензинът E10 струваше 2.054 евро за литър в четвъртък. Това е с 1.4 цента по-малко от сряда. E10 вече достигна своя връх за годината миналия петък – за сравнение, цената вече е спаднала с 3.2 цента.
64 стоян георгиев
Вместо в Иран както си правеха сметката кравите и ч@футите за народна революция срещу режима ,това стана не където искаха
,a в Бахрейн.
Случващото се в момента в Близкия изток е края на краварската доминация и на незаконната израелска(държава) в Палестина
65 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #63 от "дядо дръмпир":Куча фашкия си ти ти еврейско кашерно 💩
67 Хазарска Русия
До коментар #64 от "стоян георгиев":Рускоговорящата общност в Израел е една от най-големите и влиятелни диаспори в страната, съставляваща значителна част от населението. Ето основните факти:
Численост: В Израел живеят близо 2 милиона рускоговорящи. Това представлява около една пета от общото население на страната.
Произход: По-голямата част от тях са имигранти от бившия Съветски съюз (Русия, Украйна, Беларус, Казахстан и др.), които се възползваха от еврейските си корени през последните десетилетия.
Влияние и език: Руският език е изключително разпространен. В много части на страната е възможно да се оправите изцяло на руски език. Рускоговорящата общност има силно присъствие в културния, икономическия и политическия живот на Израел.
Скорошни миграционни вълни: Значителен брой руски граждани емигрират в Израел и в по-ново време. Например, между януари и юли 2022 г. в Израел са емигрирали над 20 000 руснаци.
Среда: Поради големия брой рускоговорящи, Израел често е наричан "Малка Русия".
Рускоговорящите в Израел са добре интегрирани, но същевременно поддържат своя език и културни традиции.
69 Мими Кучева🐕
и на героите от Петрохан!
🦃🦃🦃🤗🤣👍
70 Немец
До коментар #62 от "това не е лъжа за разлика от инфото на ф":А в България, защо руските бензиностанции продължават да вдигат цените?
71 Пръдльооо
До коментар #67 от "Хазарска Русия":Така и не разбрах какво искаш да кажеш ,и бъди по конкретен,не бъркай руснаци с рускоговорящи хазари !
72 Боруна Лом
74 Хеми значи вазелин
До коментар #60 от "Хеми значи бензин":Коте🙀 ,мажи яко г333ягата с маз ,да ти врътна една манивелка на НЕМI-TO ,па белким запали .Ако искаш след това и едно НИТРО моа тии прасна за ускорение. 😂😂😂 ...
75 Американските
76 Мими Кучева🐕
и на героите от Петрохан!
🦃🦃🦃🤗🤣👍
78 Не е така
До коментар #27 от ".....":Наистина интересно ще стане, ако заобикалящите Иран страни хвърлят ракетите си срещу окупаторите си.
79 Така Е
До коментар #6 от "Хммм":не са давали пари а са плащали със злато но Вие няма как да знаете защото в "тиквата ви" няма нищо!
80 Смешник
81 Защото
До коментар #70 от "Немец":още има мегдан до около 2€, толкова колкото е в Германия - нали сме все в ЕС нема се делим на бедни и богати.
82 Един от 8 те милярда
85 По точно
До коментар #19 от "ГолямСрам":Има и по-лошо нещо от войната - руский мир, руския ботуш!
86 Александър 3
87 Дон Турболенто
До коментар #85 от "По точно":Де го чукаш, де се пука". Ти видимо страдаш от някои дефицити. По-добре върви да си играеш, вместо да се напъваш с разсъждения, непосилни за твоите способности.
88 Баце
89 Дон Турболенто
До коментар #62 от "това не е лъжа за разлика от инфото на ф":Да, да. Знаем, че всичко е ОК и така ще бъде за вечни времена. Сигурни сме в това, затова оди се наспи!
90 Край
91 Шест въздушни цистерни на САЩ
Три от тях са изгорели при удара и още три са повредени.
92 Най-точно
До коментар #85 от "По точно":А сега с еврейския ботуш цъфнахме и вързахме, пълна анархия и либерастия.
93 Еленка
До коментар #75 от "Американските":Много обичам йевреи.
95 Луд с картечница
До коментар #27 от ".....":Ще е ,но не е. Засега всички забекалящи иран страни понасят само удари и Хамериканските бази там са тотал щета. Та ще видим кой кой е. Израел и САЩ сега са сами срещу чалми и до момента го отнасят,за втори път същисаните са сами във военни действия и при това с що годе подготвен противник. И Виетнам и сега резултата е очеВаден.
96 Растът им пръсти на ръцете
До коментар #90 от "Край":В задгробния живот...
97 Луд Скайуокър
До коментар #6 от "Хммм":Как можеш така да светотатстваш ? Не СССР и съюзниците победиха хитлеристка Германия а само и единствено САЩ!
Гледай моля те правилните телевизионни документални предавания и филми !
98 Оди там Кеноби
До коментар #40 от "Ний ша Ва упрайм":Няма убити , американските войници са като авенджърите.
