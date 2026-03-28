Нова атака срещу "Принц Султан"! 12 са ранените американски военни при удара по саудитската база

Дванадесет американски военнослужещи са били ранени при иранския удар по базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, като се позова на американски официални представители. Двама от ранените американски военни са в сериозно състояние, пише БТА.

Общо над 300 американски военни са били ранени от началото на войната на 28 февруари, като 273 от тях вече са се върнали към задълженията си. 13 американски военни са загинали общо досега в този конфликт.

Новата атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" е повредила няколко американски самолета за презареждане, заявиха официалните представители. В интернет бяха публикувани сателитни снимки, на които изглежда се виждат щетите по самолетите.

Нападението, при което е била използване иранска ракета, както и безпилотни летателни апарати, бе извършено ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е "разгромен", а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че "никога в историята военните сили на една страна не са били неутрализирани толкова бързо и ефективно".